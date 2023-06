Bangor Girl’s Track and Field Wins 3rd Consecutive Outdoor Class A Title

The Bangor Rams' domination of Class A Track and Field continued on a rainy, cold, miserable Saturday, as they won their 3rd consecutive Class A Track and Field Team Championship at Mt. Ararat High School.

Bangor Senior Anna Connors finished 1st in the 100 Meter and 200 Meter Dash while Brewer Freshman Easnadh Nobel-To'olo finished first in the Long Jump, outdistancing her nearest competitor by 4 inches.

Here are the Top 10 Team scores.

Bangor - 100 Scarborough - 80.25 Portland - 69.50 Brewer - 54.50 Brunswick - 47 Lewiston - 41 Falmouth - 37 Edward Little - 36.50 Bonny Eagle - 35 Thornton - 30.75

Here are the individual results

Girls 100 Meter Dash =================================================================== Top 8 Advance by Time Class A Rec: R 11.73 2021 Victoria Bossong, Cheverus '22 Champion: 12.21 Anna Connors, Bangor High Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Anna Connors 12 Bangor High 12.33q 2 2 Caroline Fallona 12 Scarborough 12.49q 4 3 Emerson Flaker 10 Scarborough 12.51q 3 4 Makenna Drouin 11 Lewiston Hig 12.62q 1 5 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 12.64q 3 6 Ashley Connolly 10 Gorham High 12.82q 4 7 Julia Pendleton 10 Bonny Eagle 12.93q 1 8 Kathryn Thorn 12 Camden Hills 12.97q 3 9 Hannah Perro 9 Noble High S 13.08 3 10 Alaina Holmes 9 Cheverus Hig 13.11 3 11 Jenni Flynn 10 Lewiston Hig 13.31 1 11 Joy Mba 9 Portland Hig 13.31 2 13 Felicia Marin 11 Hampden Acad 13.32 1 14 Khalysa Hammith 11 Windham High 13.34 2 15 Madeline Tohanczyn 10 Camden Hills 13.41 2 16 Lizzie Merrill 11 Cheverus Hig 13.44 4 17 Maddie Cyr 11 Bangor High 13.47 4 18 Skylar Bush 10 Falmouth Hig 13.55 2 19 Ava Smart 12 South Portla 13.59 1 20 Gloria Hoskins 11 Brewer High 13.59 2 21 Myla Vercoe 9 Windham High 13.61 3 22 Christie Cole 11 South Portla 13.63 2 23 Abigail Bouffard 10 Biddeford Hi 13.70 1 24 Isabel Dauphinais 11 Brunswick Hi 13.73 4 25 Mercedez Sanchez 11 Marshwood Hi 13.76 4 26 Adriyanna Edge 12 Windham High 13.80 3 27 Amari Thornton 10 Noble High S 13.84 4 28 Bayley Fryer 9 Bangor High 13.91 3 29 Lacey Palese 9 Brunswick Hi 13.98 2 30 Amelia Caruso 10 Scarborough 13.99 4 31 Adong Vincent 10 Portland Hig 14.04 1 Girls 100 Meter Dash ======================================================================= Class A Rec: R 11.73 2021 Victoria Bossong, Cheverus '22 Champion: 12.21 Anna Connors, Bangor High Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Anna Connors 12 Bangor High 11.95 10 2 Makenna Drouin 11 Lewiston Hig 12.25 8 3 Caroline Fallona 12 Scarborough 12.30 6 4 Emerson Flaker 10 Scarborough 12.46 5 5 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 12.59 4 6 Ashley Connolly 10 Gorham High 12.75 3 7 Julia Pendleton 10 Bonny Eagle 12.83 2 8 Kathryn Thorn 12 Camden Hills 13.10 1 Girls 200 Meter Dash ========================================================================== Class A Rec: R 24.51 2021 Anna Connors, Bangor '22 Champion: 25.10 Anna Connors, Bangor High Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Anna Connors 12 Bangor High 25.23 4 10 2 Makenna Drouin 11 Lewiston Hig 25.81 4 8 3 Emerson Flaker 10 Scarborough 26.06 4 6 4 Ashley Connolly 10 Gorham High 26.27 4 5 5 Caroline Fallona 12 Scarborough 26.47 4 4 6 Lisi Palmer 10 Brunswick Hi 26.51 4 3 7 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 26.87 4 2 8 Julia Black 12 Scarborough 27.12 4 1 9 Ashley Richardson 12 Oxford Hills 27.24 3 10 Hannah Perro 9 Noble High S 27.36 3 11 Maddie Cyr 11 Bangor High 27.67 3 12 Skylar Bush 10 Falmouth Hig 28.10 3 13 Lizzie Merrill 11 Cheverus Hig 28.19 3 14 Audrey O'Meara 9 Massabesic H 28.21 2 15 Bayley Fryer 9 Bangor High 28.48 2 16 Isabel Dauphinais 11 Brunswick Hi 28.57 3 17 Samantha Erb 12 Bangor High 28.62 1 18 Amari Thornton 10 Noble High S 28.63 1 19 Lauren Low 10 Brewer High 28.66 1 20 Gabby Roy 9 Bangor High 28.71 1 21 Felicia Marin 11 Hampden Acad 28.78 3 22 Gloria Hoskins 11 Brewer High 28.97 1 23 Joy Mba 9 Portland Hig 28.98 2 24 Sydney Broadbent 9 Windham High 29.18 2 25 Amelia Caruso 10 Scarborough 29.45 1 26 Adong Vincent 10 Portland Hig 29.63 2 27 Carmen Davis 10 Westbrook Hi 30.50 1 Girls 400 Meter Dash ========================================================================== Class A Rec: R 55.08 2021 Victoria Bossong, Cheverus '22 Champion: 56.01 Anna Connors, Bangor High Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Anna Connors 12 Bangor High 57.44 4 10 2 Emerson Flaker 10 Scarborough 1:00.10 4 8 3 Lara Gin 11 Deering High 1:00.80 4 6 4 Kayla Monahan 10 Brunswick Hi 1:00.80 4 5 5 Maddie Cyr 11 Bangor High 1:01.80 4 4 6 Victoria Ladd 12 Kennebunk Hi 1:02.17 4 3 7 Callie Tennett 11 Bangor High 1:02.61 3 2 8 Keira Kelly 9 Falmouth Hig 1:03.49 3 1 9 Carmen Davis 10 Westbrook Hi 1:03.69 3 10 Avery Pettingill 11 Scarborough 1:03.91 3 11 Ava Smart 12 South Portla 1:03.92 3 12 Audrey Bilodeau 12 Lewiston Hig 1:04.00 4 13 Kailin Fuller 12 Camden Hills 1:04.22 4 14 Elena Willis 10 Mt. Ararat H 1:04.91 3 15 Phoebe Fitzpatrick 11 Mt. Ararat H 1:05.13 2 16 Felicia Marin 11 Hampden Acad 1:05.16 3 17 Gabby Roy 9 Bangor High 1:05.39 2 18 Aoife Coomey 11 Marshwood Hi 1:05.86 2 19 Annie Vigue 10 Cheverus Hig 1:05.88 3 20 Sydney Broadbent 9 Windham High 1:06.00 2 21 Mackenzie VerLee 10 Falmouth Hig 1:06.18 2 22 Eva Fleurent 10 Biddeford Hi 1:06.18 1 23 Bella Koepsell 11 Falmouth Hig 1:06.47 2 24 Kalli Johnson 10 Oxford Hills 1:07.66 1 25 Riley Couture 10 Noble High S 1:07.82 1 26 Mayumi Qualter 9 Camden Hills 1:08.00 1 27 Kylie Hornstra 9 Westbrook Hi 1:08.37 1 28 Eliza Stinson 9 Mt. Blue Hig 1:09.19 2 29 Ella Schulz 10 Scarborough 1:11.98 1 30 Stefanie Tuffour 10 Lewiston Hig 1:13.63 1 Girls 800 Meter Run ========================================================================== Class A Rec: R 2:10.66 2021 Victoria Bossong, Cheverus '22 Champion: 2:18.93 Delaney Hesler, Bonny Eagle Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Samantha Moore 10 Portland Hig 2:23.27 2 10 1:15.420 (1:15.420) 2:23.268 (1:07.849) 2 Maeve Woodruff 11 Brunswick Hi 2:24.50 2 8 1:15.695 (1:15.695) 2:24.497 (1:08.803) 3 Kyleigh Record 11 Scarborough 2:26.02 2 6 1:15.462 (1:15.462) 2:26.013 (1:10.552) 4 Katie McCarthy 11 Bangor High 2:26.08 2 5 1:16.156 (1:16.156) 2:26.076 (1:09.920) 5 Marina Violette 9 Bonny Eagle 2:28.37 2 4 1:15.998 (1:15.998) 2:28.362 (1:12.364) 6 Emma Tessier 12 Marshwood Hi 2:29.68 2 3 1:15.837 (1:15.837) 2:29.672 (1:13.835) 7 Anna Brown 12 South Portla 2:30.68 2 2 1:16.534 (1:16.534) 2:30.674 (1:14.140) 8 Clara Oldenburg 9 Bangor High 2:31.65 2 1 1:16.850 (1:16.850) 2:31.643 (1:14.794) 9 Sara Tennent 9 Falmouth Hig 2:31.73 2 1:16.057 (1:16.057) 2:31.723 (1:15.667) 10 Maya Taylor 9 Scarborough 2:33.19 2 1:16.850 (1:16.850) 2:33.185 (1:16.335) 11 Annalise Stimmell 9 Sanford High 2:33.43 2 1:16.774 (1:16.774) 2:33.425 (1:16.652) 12 Makayla Drew 9 Kennebunk Hi 2:33.86 2 1:17.141 (1:17.141) 2:33.852 (1:16.711) 13 Taylor King 12 Bangor High 2:34.49 1 1:16.228 (1:16.228) 2:34.482 (1:18.255) 14 Rachel Cummings 12 Gorham High 2:35.49 1 1:17.969 (1:17.969) 2:35.485 (1:17.517) 15 Sophia Mazzarelli 11 Bangor High 2:36.28 1 1:17.687 (1:17.687) 2:36.275 (1:18.589) 16 Alice Anderson 9 Portland Hig 2:36.36 1 1:14.717 (1:14.717) 2:36.357 (1:21.640) 17 Ava Pelkey 9 Bangor High 2:37.84 1 1:16.610 (1:16.610) 2:37.839 (1:21.230) 18 Samone Gallagher 10 Sanford High 2:38.16 1 1:18.023 (1:18.023) 2:38.160 (1:20.138) 19 Sarah McClellan 11 Marshwood Hi 2:38.64 1 1:18.429 (1:18.429) 2:38.636 (1:20.207) 20 Samantha Clyde 11 South Portla 2:39.19 1 1:18.930 (1:18.930) 2:39.187 (1:20.257) 21 Rita Cummings 11 Gorham High 2:39.39 1 1:18.639 (1:18.639) 2:39.388 (1:20.750) 22 Julia Gozdaewicz 11 Westbrook Hi 2:39.80 1 1:19.197 (1:19.197) 2:39.797 (1:20.600) 23 Addison Bilodeau 10 Lewiston Hig 2:48.21 1 1:20.492 (1:20.492) 2:48.205 (1:27.714) Girls 1600 Meter Run ========================================================================== Class A Rec: R 4:51.57 2010 Abbey Leonardi, Kennebunk '22 Champion: 4:56.26 Delaney Hesler, Bonny Eagle Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Samantha Moore 10 Portland Hig 5:06.37 2 10 1:16.915 (1:16.915) 2:37.110 (1:20.196) 3:58.304 (1:21.194) 5:06.365 (1:08.062) 2 Laurel Driscoll 9 Scarborough 5:15.20 2 8 1:17.078 (1:17.078) 2:37.377 (1:20.299) 3:58.580 (1:21.203) 5:15.194 (1:16.615) 3 Kyleigh Record 11 Scarborough 5:22.21 2 6 1:18.295 (1:18.295) 2:40.432 (1:22.138) 4:05.680 (1:25.248) 5:22.205 (1:16.525) 4 Jenna VanRyn 11 Camden Hills 5:22.75 2 5 1:17.417 (1:17.417) 2:37.930 (1:20.513) 4:01.925 (1:23.995) 5:22.741 (1:20.817) 5 Margaret Tripp 9 Thornton Aca 5:22.99 2 4 1:17.961 (1:17.961) 2:40.070 (1:22.110) 4:04.275 (1:24.205) 5:22.990 (1:18.716) 6 Annabelle Brooks 12 Cheverus Hig 5:23.86 2 3 1:16.765 (1:16.765) 2:37.170 (1:20.406) 3:59.748 (1:22.578) 5:23.853 (1:24.105) 7 Siena Scordino 9 Camden Hills 5:26.22 2 2 1:18.027 (1:18.027) 2:40.372 (1:22.345) 4:06.102 (1:25.730) 5:26.220 (1:20.119) 8 Ashley Houde 11 Thornton Aca 5:26.48 2 1 1:18.147 (1:18.147) 2:42.628 (1:24.482) 4:05.310 (1:22.682) 5:26.479 (1:21.170) 9 Samone Gallagher 10 Sanford High 5:33.97 2 1:19.932 (1:19.932) 2:45.682 (1:25.750) 4:14.924 (1:29.243) 5:33.966 (1:19.043) 10 Gretchen Plant 9 Hampden Acad 5:34.76 2 1:20.308 (1:20.308) 2:45.787 (1:25.480) 4:15.182 (1:29.395) 5:34.759 (1:19.577) 11 Mya Landry 10 Deering High 5:39.24 2 1:18.638 (1:18.638) 2:41.676 (1:23.038) 4:10.238 (1:28.563) 5:39.231 (1:28.993) 12 Katharine Garcia 11 Edward Littl 5:43.25 1 1:21.349 (1:21.349) 2:51.745 (1:30.396) 4:20.400 (1:28.655) 5:43.242 (1:22.842) 13 Maia Endicott 10 Portland Hig 5:44.20 1 1:21.602 (1:21.602) 2:50.139 (1:28.538) 4:20.304 (1:30.165) 5:44.198 (1:23.894) 14 Allie Hesler 11 Bonny Eagle 5:45.39 1 1:18.709 (1:18.709) 2:49.981 (1:31.273) 4:20.627 (1:30.646) 5:45.389 (1:24.763) 15 Natalia Charles 10 Hampden Acad 5:45.41 1 1:21.732 (1:21.732) 2:52.485 (1:30.754) 4:23.372 (1:30.887) 5:45.401 (1:22.030) 16 Sarah McClellan 11 Marshwood Hi 5:47.32 2 1:20.623 (1:20.623) 2:46.135 (1:25.512) 4:17.383 (1:31.249) 5:47.311 (1:29.928) 17 Annalise Stimmell 9 Sanford High 5:47.52 1 1:20.014 (1:20.014) 2:51.373 (1:31.360) 4:22.998 (1:31.625) 5:47.512 (1:24.514) 18 Maggie Chamberlain 12 Marshwood Hi 5:48.03 1 1:21.270 (1:21.270) 2:53.047 (1:31.777) 4:25.320 (1:32.274) 5:48.027 (1:22.708) 19 Madison McLean 9 Bangor High 5:49.75 1 1:22.036 (1:22.036) 2:52.212 (1:30.177) 4:22.929 (1:30.718) 5:49.741 (1:26.812) 20 Ellie Gilman 10 Brunswick Hi 6:00.05 1 1:22.290 (1:22.290) 2:57.557 (1:35.267) 4:33.410 (1:35.854) 6:00.041 (1:26.631) 21 Moriah Reusch 12 Mt. Blue Hig 6:01.27 1 1:23.280 (1:23.280) 2:55.835 (1:32.555) 4:30.404 (1:34.570) 6:01.268 (1:30.864) 22 Gabriella Seaberg 10 Mt. Blue Hig 6:01.50 1 1:22.594 (1:22.594) 2:53.216 (1:30.623) 4:28.817 (1:35.602) 6:01.497 (1:32.680) 23 Tenley Flint 12 Portland Hig 6:04.23 1 1:23.492 (1:23.492) 2:57.768 (1:34.276) 4:33.877 (1:36.109) 6:04.230 (1:30.354) 24 Nora McCourt 10 Mt. Blue Hig 6:10.78 1 1:19.524 (1:19.524) 2:52.182 (1:32.658) 4:29.962 (1:37.780) 6:10.775 (1:40.814) Girls 3200 Meter Run ======================================================================= Class A Rec: R 10:33.05 2019 Sofie Matson, Falmouth '22 Champion: 11:02.41 Megan Randall, Bangor High Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Addy Thibodeau 11 Bonny Eagle 11:15.54 10 1:24.273 (1:24.273) 2:51.413 (1:27.140) 4:17.056 (1:25.644) 5:43.271 (1:26.215) 7:09.307 (1:26.036) 8:34.519 (1:25.213) 9:57.186 (1:22.668) 11:15.539 (1:18.353) 2 Laurel Driscoll 9 Scarborough 11:19.23 8 1:21.036 (1:21.036) 2:50.763 (1:29.728) 4:17.677 (1:26.915) 5:44.238 (1:26.561) 7:11.196 (1:26.959) 8:38.696 (1:27.500) 10:02.661 (1:23.965) 11:19.228 (1:16.568) 3 Samantha Moore 10 Portland Hig 11:22.73 6 1:24.321 (1:24.321) 2:51.533 (1:27.213) 4:17.386 (1:25.853) 5:43.796 (1:26.411) 7:10.340 (1:26.544) 8:37.324 (1:26.985) 10:03.203 (1:25.880) 11:22.724 (1:19.521) 4 Addie Fuller 12 Marshwood Hi 11:29.45 5 1:12.979 (1:12.979) 2:37.758 (1:24.780) 4:06.393 (1:28.635) 5:35.996 (1:29.603) 7:05.311 (1:29.316) 8:35.338 (1:30.028) 10:03.628 (1:28.290) 11:29.447 (1:25.819) 5 Fiona Hanrahan 12 Falmouth Hig 11:34.15 4 1:23.906 (1:23.906) 2:52.311 (1:28.405) 4:18.646 (1:26.335) 5:47.663 (1:29.018) 7:17.169 (1:29.507) 8:46.121 (1:28.953) 10:12.789 (1:26.668) 11:34.148 (1:21.360) 6 Gwen Catalano 12 Bonny Eagle 11:38.86 3 1:26.227 (1:26.227) 2:56.606 (1:30.379) 4:26.802 (1:30.197) 5:54.853 (1:28.052) 7:21.258 (1:26.405) 8:51.539 (1:30.282) 10:17.625 (1:26.086) 11:38.860 (1:21.235) 7 Annabelle Brooks 12 Cheverus Hig 11:41.54 2 1:24.498 (1:24.498) 2:51.716 (1:27.218) 4:17.849 (1:26.134) 5:44.926 (1:27.077) 7:12.645 (1:27.720) 8:43.578 (1:30.934) 10:13.910 (1:30.332) 11:41.533 (1:27.623) 8 Ava Chadbourne 10 Portland Hig 11:47.19 1 1:24.763 (1:24.763) 2:51.981 (1:27.218) 4:19.653 (1:27.673) 5:52.420 (1:32.768) 7:23.978 (1:31.558) 8:54.824 (1:30.847) 10:22.841 (1:28.018) 11:47.181 (1:24.340) 9 Sadie Harrow 12 Bangor High 11:59.86 1:23.815 (1:23.815) 2:52.687 (1:28.873) 4:23.130 (1:30.443) 5:54.074 (1:30.945) 7:24.727 (1:30.653) 8:57.134 (1:32.408) 10:29.600 (1:32.466) 11:59.857 (1:30.258) 10 Grace Alexander 9 Cheverus Hig 12:00.43 1:27.006 (1:27.006) 2:57.546 (1:30.540) 4:27.517 (1:29.971) 5:56.466 (1:28.949) 7:28.348 (1:31.883) 9:02.026 (1:33.678) 10:36.798 (1:34.772) 12:00.421 (1:23.623) 11 Jet Francis 12 Kennebunk Hi 12:14.70 1:27.236 (1:27.236) 2:57.801 (1:30.565) 4:27.753 (1:29.953) 5:56.903 (1:29.150) 7:31.720 (1:34.817) 9:11.493 (1:39.773) 10:46.711 (1:35.219) 12:14.694 (1:27.983) 12 Sydney Young 11 Falmouth Hig 12:19.14 1:27.587 (1:27.587) 2:58.648 (1:31.062) 4:30.746 (1:32.098) 6:07.739 (1:36.993) 7:41.425 (1:33.686) 9:17.001 (1:35.577) 10:52.738 (1:35.737) 12:19.133 (1:26.395) 13 Kallie Warner 11 Bonny Eagle 12:22.42 1:29.826 (1:29.826) 3:01.473 (1:31.648) 4:34.152 (1:32.679) 6:07.138 (1:32.987) 7:41.071 (1:33.933) 9:17.312 (1:36.242) 10:52.996 (1:35.685) 12:22.416 (1:29.420) 14 Gretchen Plant 9 Hampden Acad 12:33.27 1:26.977 (1:26.977) 2:59.701 (1:32.725) 4:34.922 (1:35.221) 6:11.721 (1:36.800) 7:50.525 (1:38.804) 9:28.307 (1:37.783) 11:03.014 (1:34.708) 12:33.266 (1:30.252) 15 Maya Sanzone 9 Marshwood Hi 12:42.68 1:27.442 (1:27.442) 2:58.092 (1:30.650) 4:29.913 (1:31.821) 6:07.470 (1:37.558) 7:46.066 (1:38.597) 9:27.387 (1:41.321) 11:09.114 (1:41.728) 12:42.672 (1:33.558) 16 Greta Holmes 12 Portland Hig 12:45.18 1:27.899 (1:27.899) 3:00.121 (1:32.222) 4:35.186 (1:35.065) 6:13.103 (1:37.918) 7:52.711 (1:39.609) 9:33.592 (1:40.881) 11:11.476 (1:37.884) 12:45.176 (1:33.701) 17 Haley Barrett 10 Falmouth Hig 12:48.45 1:25.846 (1:25.846) 2:59.320 (1:33.475) 4:34.713 (1:35.394) 6:12.812 (1:38.099) 7:52.431 (1:39.619) 9:34.820 (1:42.390) 11:16.421 (1:41.601) 12:48.442 (1:32.022) 18 Ella Vinkemulder 9 Portland Hig 12:49.87 1:30.320 (1:30.320) 3:04.415 (1:34.095) 4:43.012 (1:38.598) 6:21.652 (1:38.640) 8:00.907 (1:39.255) 9:41.111 (1:40.204) 11:20.083 (1:38.973) 12:49.861 (1:29.778) 19 Moriah Reusch 12 Mt. Blue Hig 12:50.38 1:29.599 (1:29.599) 3:03.294 (1:33.695) 4:42.813 (1:39.519) 6:22.086 (1:39.274) 8:01.380 (1:39.294) 9:41.603 (1:40.224) 11:20.619 (1:39.016) 12:50.371 (1:29.752) 20 Ava Sanzone 9 Marshwood Hi 12:54.50 1:28.663 (1:28.663) 3:02.852 (1:34.189) 4:42.412 (1:39.560) 6:23.354 (1:40.943) 8:03.900 (1:40.546) 9:46.251 (1:42.351) 11:27.968 (1:41.718) 12:54.493 (1:26.525) 21 Rowan Driscoll 10 Scarborough 13:00.51 1:30.989 (1:30.989) 3:06.191 (1:35.202) 4:47.629 (1:41.439) 6:29.378 (1:41.749) 8:10.770 (1:41.393) 9:51.893 (1:41.124) 11:29.886 (1:37.993) 13:00.504 (1:30.618) 22 Annalise Stimmell 9 Sanford High 13:44.96 1:31.002 (1:31.002) 3:07.621 (1:36.619) 4:52.166 (1:44.545) 6:41.628 (1:49.463) 10:17.312 (3:35.684) 12:04.128 (1:46.817) 13:44.957 (1:40.829) Girls 100 Meter Hurdles =================================================================== Top 8 Advance by Time Class A Rec: R 14.48 2008 Jesse Labreck, Messalonskee '22 Champion: 15.56 Makenna Drouin, Edward Little Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Makenna Drouin 11 Lewiston Hig 15.33q 1 2 Tayla Pelletier 10 Windham High 15.61q 2 3 Kayla Monahan 10 Brunswick Hi 15.87q 1 4 Saya Breiting-Brown 11 Deering High 16.13q 3 5 Audrey Bilodeau 12 Lewiston Hig 16.25q 2 6 Amelia Johnson 11 Camden Hills 16.26q 3 7 Grace Tardif 12 Biddeford Hi 16.54q 1 8 Rose Dinh 12 Thornton Aca 16.61q 2 9 Lindy Moreland 10 Gorham High 16.98 2 10 Lillyann Watkins 12 Edward Littl 17.04 2 11 Lauren Low 10 Brewer High 17.05 3 12 Adria Otash 11 Noble High S 17.14 1 13 Madeline Thai 10 Bangor High 17.16 3 14 Allie Salinas 10 Brewer High 17.36 2 15 Riley Smith 9 Marshwood Hi 17.77 1 16 Hannah Smith 11 Biddeford Hi 17.79 3 17 Margo Hesson 9 Falmouth Hig 17.82 3 18 Grace Mayo 9 Skowhegan Ar 18.29 2 19 Maya Judice 12 Thornton Aca 18.46 3 20 Sophie Tetreault 10 Noble High S 19.10 1 21 Iman Alaari 11 Portland Hig 19.13 1 22 Annese Blanchard 10 South Portla 20.20 3 Girls 100 Meter Hurdles ======================================================================= Class A Rec: R 14.48 2008 Jesse Labreck, Messalonskee '22 Champion: 15.56 Makenna Drouin, Edward Little Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Makenna Drouin 11 Lewiston Hig 15.41 10 2 Kayla Monahan 10 Brunswick Hi 15.59 8 3 Tayla Pelletier 10 Windham High 15.70 6 4 Audrey Bilodeau 12 Lewiston Hig 15.98 5 5 Saya Breiting-Brown 11 Deering High 16.20 4 6 Amelia Johnson 11 Camden Hills 16.37 3 7 Grace Tardif 12 Biddeford Hi 16.53 2 8 Rose Dinh 12 Thornton Aca 16.74 1 Girls 300 Meter Hurdles ========================================================================== Class A Rec: R 44.67 2011 Peyton Dostie, Bonny Eagle '22 Champion: 44.95 Makenna Drouin, Edward Little Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Makenna Drouin 11 Lewiston Hig 45.86 3 10 2 Anneliese Collin 10 Portland Hig 46.57 3 8 3 Emerson Flaker 10 Scarborough 46.97 3 6 4 Tayla Pelletier 10 Windham High 47.04 3 5 5 Finley Brown 10 Cheverus Hig 49.12 3 4 6 Hannah Smith 11 Biddeford Hi 49.66 2 3 7 Gloria Hoskins 11 Brewer High 50.35 2 2 8 Julia Black 12 Scarborough 50.70 3 1 9 Amelia Dedekian 9 Cheverus Hig 50.84 2 10 Riley Smith 9 Marshwood Hi 51.29 1 11 Evelyn Humbert 12 Bangor High 51.29 2 12 Iman Alaari 11 Portland Hig 51.43 2 13 Kate Prestes 9 Cheverus Hig 51.45 1 14 Natalia Charles 10 Hampden Acad 51.56 2 15 Layla Facchiano 10 Edward Littl 52.20 2 16 Sophie Tetreault 10 Noble High S 52.42 1 17 Grace Mayo 9 Skowhegan Ar 52.50 1 18 Violet Vincent 10 Edward Littl 52.80 1 19 Olivia Smith 10 Windham High 53.34 1 20 Saya Breiting-Brown 11 Deering High 53.47 3 21 Destiny Mooers 11 Hampden Acad 53.88 2 22 Daniella Aceto 12 Marshwood Hi 54.17 1 23 Margo Hesson 9 Falmouth Hig 54.23 1 Girls 4x100 Meter Relay ========================================================================== Class A Rec: R 49.15 2022 Gorham High School, Gorham High M Michaud, E Green, A Connolly, S Connolly '22 Champion: 49.15 Gorham High School, Gorham High M Michaud, E Green, A Connolly, S Connolly School Finals H# Points ========================================================================== 1 Brunswick High School 50.91 3 10 1) Maddie Chaput 11 2) Kayla Monahan 10 3) Isabel Dauphinais 11 4) Lisi Palmer 10 2 Scarborough High School 50.98 3 8 1) Bailey Stoddard-Baughman 11 2) Amelia Caruso 10 3) Julia Black 12 4) Caroline Fallona 12 3 Edward Little High School 52.09 3 6 1) Sophie Cote 9 2) Lillyann Watkins 12 3) Mackenzie Joler 9 4) Saphryn Fulgham 11 4 Portland High School 52.09 3 5 1) Joy Mba 9 2) Iman Alaari 11 3) Adong Vincent 10 4) Inas Alaari 11 5 Bangor High School 52.27 3 4 1) Madeline Thai 10 2) Madison Tritt 12 3) Evelyn Humbert 12 4) Samantha Erb 12 6 Camden Hills Regional High Sch 52.51 3 3 1) Lily Stowe 11 2) Kailin Fuller 12 3) Madeline Tohanczyn 10 4) Kathryn Thorn 12 7 Brewer High School 52.53 2 2 1) Devin Horr 10 2) Gloria Hoskins 11 3) Lauren Low 10 4) Lauren Vanidestine 10 8 Oxford Hills Comprehensive Hig 52.54 3 1 1) Nellie Gilbert 9 2) Sierra Carson 12 3) Molly Corbett 12 4) Ashley Richardson 12 9 Cheverus High School 52.80 2 1) Finley Brown 10 2) Lizzie Merrill 11 3) Maddie Hom 12 4) Alaina Holmes 9 10 Gorham High School 53.31 2 1) Ella Labrie 11 2) Abby Rogers 10 3) Bailey Hatch 10 4) Ashley Connolly 10 11 South Portland High School 53.87 2 1) Ellie Bisson 9 2) Christie Cole 11 3) Olivia Bean 11 4) Ava Smart 12 12 Bonny Eagle High School 54.61 1 1) Ashley Inman 9 2) Elizabeth Hamilton 9 3) Cayden Lauziere 10 4) Ella Johnson 9 13 Windham High School 54.80 2 1) Adriyanna Edge 12 2) Faith DiBiase 10 3) Myla Vercoe 9 4) Ava Gerrity 10 14 Falmouth High School 54.94 2 1) Regan Swallow 9 2) Isabela Kidric 9 3) Margo Hesson 9 4) Mackenzie VerLee 10 15 Marshwood High School 55.43 1 1) Daniella Aceto 12 2) Natalie Lathrop 9 3) Ruby Foss 12 4) Jaclyn Arnold 10 16 Lewiston High School 55.50 3 1) Stefanie Tuffour 10 2) Zoe Indenga 11 3) Victoria Mpaka 10 4) Jenni Flynn 10 17 Hampden Academy 55.77 1 1) Sophie Crooker 10 2) Rachelle Melanson 10 3) Molly Curtis 11 4) Destiny Mooers 11 18 Massabesic High School 55.94 1 1) MacKenzie Paquette 2) Abigail Allender 3) Rylie Wright 10 4) Audrey O'Meara 9 19 Sanford High School 57.62 1 1) Blair Martin 12 2) Bella McCall 9 3) Tiffany Souliere 10 4) Mackenzie Taylor 9 20 Westbrook High School 58.35 1 1) Ketsia Kabangu 10 2) Emma Lawrence 9 3) Haylee Bridges 12 4) Jemima Kabangu 11 21 Mt. Blue High School 58.95 1 1) Natalee Orr 10 2) Giulia Johnson 12 3) Kaitlyn Rosie 9 4) Eliza Stinson 9 Girls 4x400 Meter Relay ========================================================================== Class A Rec: R 4:00.90 2009 Scarborough Greene, Kirk, Chamberlain, Chick '22 Champion: 4:11.96 Scarborough High School, Scarborough B STODDARD-BAUGHMAN, C Fallona, J BLACK, E Flaker School Finals H# Points ========================================================================== 1 Bangor High School 4:09.38 3 10 1) Katie McCarthy 11 2) Maddie Cyr 11 3) Callie Tennett 11 4) Anna Connors 12 2:07.723 (2:07.723) 3:10.973 (1:03.250) 4:09.378 (58.406) 2 Brunswick High School 4:15.96 3 8 1) Lisi Palmer 10 2) Isabel Dauphinais 11 3) Maeve Woodruff 11 4) Kayla Monahan 10 2:11.580 (2:11.580) 3:14.617 (1:03.038) 4:15.956 (1:01.339) 3 Scarborough High School 4:17.32 3 6 1) Avery Pettingill 11 2) Julia Black 12 3) Caroline Fallona 12 4) Kyleigh Record 11 2:10.828 (2:10.828) 3:14.106 (1:03.278) 4:17.319 (1:03.214) 4 Portland High School 4:21.02 3 5 1) Iman Alaari 11 2) Alisandra Lindos 10 3) Samantha Moore 10 4) 2:16.253 (2:16.253) 3:19.756 (1:03.503) 4:21.017 (1:01.261) 5 South Portland High School 4:22.63 2 4 1) Ava Smart 12 2) Samantha Clyde 11 3) Iris Young 11 4) Anna Brown 12 2:11.075 (2:11.075) 3:19.298 (1:08.223) 4:22.623 (1:03.325) 6 Falmouth High School 4:22.94 3 3 1) Skylar Bush 10 2) Keira Kelly 9 3) Bella Koepsell 11 4) Sara Tennent 9 2:11.041 (2:11.041) 3:18.456 (1:07.415) 4:22.938 (1:04.483) 7 Hampden Academy 4:25.67 3 2 1) Natalia Charles 10 2) Destiny Mooers 11 3) Gretchen Plant 9 4) Felicia Marin 11 2:11.162 (2:11.162) 3:19.964 (1:08.803) 4:25.661 (1:05.697) 8 Oxford Hills Comprehensive Hig 4:26.19 1 1 1) Cedar Worster 9 2) Kalli Johnson 10 3) Sierra Carson 12 4) Ashley Richardson 12 2:16.551 (2:16.551) 3:21.500 (1:04.950) 4:26.187 (1:04.687) 9 Cheverus High School 4:27.33 3 1) Finley Brown 10 2) Kate Prestes 9 3) Amelia Dedekian 9 4) Annie Vigue 10 2:14.200 (2:14.200) 3:23.338 (1:09.139) 4:27.329 (1:03.991) 10 Camden Hills Regional High Sch 4:27.41 3 1) Madeline Tohanczyn 10 2) Mayumi Qualter 9 3) Siena Scordino 9 4) Rose Tohanczyn 10 2:18.776 (2:18.776) 3:25.651 (1:06.875) 4:27.403 (1:01.753) 11 Gorham High School 4:28.11 2 1) Zoe Dellinger 9 2) Lindy Moreland 10 3) Meryk Lewellen 11 4) Rachel Cummings 12 2:13.644 (2:13.644) 3:20.297 (1:06.653) 4:28.102 (1:07.806) 12 Kennebunk High School 4:28.93 2 1) Virginia Howell 10 2) Makayla Drew 9 3) Addison Carbone 10 4) Victoria Ladd 12 2:17.240 (2:17.240) 3:26.963 (1:09.723) 4:28.929 (1:01.967) 13 Deering High School 4:30.94 2 1) Lara Gin 11 2) Saya Breiting-Brown 11 3) Anika Gin 10 4) Mya Landry 10 2:15.499 (2:15.499) 3:23.284 (1:07.786) 4:30.940 (1:07.656) 14 Marshwood High School 4:34.44 2 1) Daniella Aceto 12 2) Ruby Foss 12 3) Aoife Coomey 11 4) Alana Day 12 2:18.062 (2:18.062) 3:26.406 (1:08.344) 4:34.434 (1:08.028) 15 Windham High School 4:35.05 1 1) Sydney Broadbent 9 2) Josephine Sibley 9 3) Olivia Smith 10 4) Beth Bearce 11 2:18.022 (2:18.022) 3:26.375 (1:08.354) 4:35.042 (1:08.667) 16 Mt. Ararat High School 4:35.07 2 1) Phoebe Fitzpatrick 11 2) Grace Keleher 11 3) Abigail Sullivan 10 4) Elena Willis 10 2:19.350 (2:19.350) 3:31.399 (1:12.050) 4:35.069 (1:03.670) 17 Bonny Eagle High School 4:39.24 1 1) Elizabeth Hamilton 9 2) Cayden Lauziere 10 3) Ashley Inman 9 4) Ella Johnson 9 2:19.976 (2:19.976) 3:30.585 (1:10.610) 4:39.234 (1:08.649) 18 Westbrook High School 4:43.96 1 1) Kylie Hornstra 9 2) Julia Gozdaewicz 11 3) Audrey Doolittle 9 4) Carmen Davis 10 2:25.432 (2:25.432) 3:34.095 (1:08.664) 4:43.952 (1:09.857) 19 Mt. Blue High School 4:46.90 1 1) Eliza Stinson 9 2) Nora McCourt 10 3) Giulia Johnson 12 4) Natalee Orr 10 2:24.942 (2:24.942) 3:41.274 (1:16.333) 4:46.893 (1:05.620) Girls 4x800 Meter Relay ========================================================================== Class A Rec: R 9:32.61 2001 Deering Sesto, Beaudry, Chebuske, Whipkey '22 Champion: 9:52.76 Bonny Eagle High School, Bonny Eagle A Thibodeau, E Forestiere, K Warner, H Stevens School Finals H# Points ========================================================================== 1 Falmouth High School 10:06.40 2 10 1) Sydney Young 11 2) Bella Koepsell 11 3) Fiona Hanrahan 12 4) Sara Tennent 9 2:33.649 (2:33.649) 5:07.235 (2:33.586) 7:38.552 (2:31.317) 10:06.397 (2:27.845) 2 Bonny Eagle High School 10:10.62 2 8 1) Marina Violette 9 2) Allie Hesler 11 3) Gwen Catalano 12 4) Addy Thibodeau 11 2:31.132 (2:31.132) 5:04.932 (2:33.800) 7:40.247 (2:35.315) 10:10.618 (2:30.371) 3 Cheverus High School 10:16.58 1 6 1) Annie Vigue 10 2) Lucy Olson 9 3) Grace Alexander 9 4) Annabelle Brooks 12 2:34.267 (2:34.267) 5:09.218 (2:34.951) 7:46.653 (2:37.435) 10:16.572 (2:29.919) 4 Bangor High School 10:18.14 2 5 1) Taylor King 12 2) Clara Oldenburg 9 3) Ava Pelkey 9 4) Katie McCarthy 11 2:35.753 (2:35.753) 5:07.552 (2:31.799) 7:46.391 (2:38.839) 10:18.140 (2:31.749) 5 Portland High School 10:28.64 2 4 1) Alice Anderson 9 2) Tenley Flint 12 3) Sylvie Holmes 9 4) Ava Chadbourne 10 2:36.503 (2:36.503) 5:17.812 (2:41.309) 8:01.539 (2:43.727) 10:28.635 (2:27.096) 6 Camden Hills Regional High Sch 10:29.61 1 3 1) Isabella Anderson 10 2) Cara Rothwell 9 3) Siena Scordino 9 4) Jenna VanRyn 11 2:45.608 (2:45.608) 5:32.628 (2:47.020) 8:01.837 (2:29.209) 10:29.603 (2:27.766) 7 Marshwood High School 10:30.91 2 2 1) Aoife Coomey 11 2) Maggie Chamberlain 12 3) Maya Sanzone 9 4) Sarah McClellan 11 2:36.491 (2:36.491) 5:14.722 (2:38.231) 7:57.596 (2:42.874) 10:30.906 (2:33.310) 8 Gorham High School 10:33.67 2 1 1) Zoe Dellinger 9 2) Meryk Lewellen 11 3) Rita Cummings 11 4) Rachel Cummings 12 2:37.951 (2:37.951) 5:19.045 (2:41.094) 7:56.918 (2:37.873) 10:33.665 (2:36.747) 9 Sanford High School 10:38.95 2 1) Annalise Stimmell 9 2) Bella McCall 9 3) Samone Gallagher 10 4) Addie Fiandaca 10 2:37.326 (2:37.326) 5:24.392 (2:47.066) 8:10.226 (2:45.834) 10:38.950 (2:28.724) 10 South Portland High School 11:05.14 2 1) Samantha Clyde 11 2) Lily Henriksen 12 3) Gabbie Archibald 11 4) Anna Brown 12 2:41.366 (2:41.366) 5:41.039 (2:59.673) 8:29.703 (2:48.664) 11:05.138 (2:35.435) 11 Brunswick High School 11:11.19 1 1) Zoe Wilson 12 2) LeiLei Casey 11 3) Abby Valliere 12 4) Ellie Gilman 10 2:44.767 (2:44.767) 5:33.275 (2:48.508) 8:27.538 (2:54.263) 11:11.182 (2:43.644) 12 Kennebunk High School 11:19.77 1 1) Norah McLeod 10 2) Sarah Barry 12 3) Delaney Grant 12 4) Lilly Knappe 12 2:44.058 (2:44.058) 5:39.884 (2:55.826) 8:36.119 (2:56.235) 11:19.769 (2:43.650) 13 Westbrook High School 11:25.37 1 1) Audrey Doolittle 9 2) Kylie Hornstra 9 3) Mackinna Campbell 12 4) Julia Gozdaewicz 11 2:48.296 (2:48.296) 5:40.107 (2:51.811) 8:40.556 (3:00.449) 11:25.363 (2:44.807) 14 Windham High School 11:39.27 1 1) Emma Fox 9 2) Elise Schultz 12 3) Monica Lewis 11 4) Beth Bearce 11 2:53.667 (2:53.667) 5:56.662 (3:02.995) 8:52.972 (2:56.310) 11:39.264 (2:46.292) 15 Mt. Blue High School 11:40.09 1 1) Nora McCourt 10 2) Giulia Johnson 12 3) Elizabeth Strickland 9 4) Addie Colello 10 2:41.695 (2:41.695) 5:35.318 (2:53.623) 8:44.509 (3:09.191) 11:40.081 (2:55.572) 16 Lewiston High School 11:42.43 1 1) Madison Binette 11 2) Delaney Ouellette 9 3) Josie Gagnier 10 4) Addison Bilodeau 10 2:56.538 (2:56.538) 5:52.639 (2:56.101) 8:47.473 (2:54.834) 11:42.421 (2:54.948) 17 Mt. Ararat High School 11:45.54 1 1) Grace Keleher 11 2) Iraia Gonzalez 12 3) Angeline Beede 11 4) Eleanor Young 10 2:44.916 (2:44.916) 5:44.650 (2:59.734) 8:51.841 (3:07.191) 11:45.534 (2:53.693) 18 Hampden Academy 11:50.63 1 1) Grace Daigle 11 2) Nora Emerson 11 3) Megan Sweeney 12 4) Emily Kneser 10 2:46.229 (2:46.229) 5:53.946 (3:07.717) 8:50.464 (2:56.518) 11:50.623 (3:00.159) -- Scarborough High School DNF 2 1) Sofia Tierney 12 2) Maya Taylor 9 3) Laurel Driscoll 9 4) Kyleigh Record 11 2:35.009 (2:35.009) -- Edward Little High School DQ 2 Multiple Steps on tu 1) Katharine Garcia 11 2) Maddie Ranger 9 3) Violet Vincent 10 4) Micah Joler 11 2:36.608 (2:36.608) 5:31.053 (2:54.445) 8:14.673 (2:43.620) 11:06.437 (2:51.764) Girls High Jump ======================================================================= Class A Rec: R 5-11 2018 Nyagoa Bayak, Westbrook '22 Champion: 5-02 Emma Green, Gorham High Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Anneliese Collin 10 Portland Hig 5-02.00 10 2 Grace Tardif 12 Biddeford Hi 5-00.00 8 3 Tayla Pelletier 10 Windham High J5-00.00 6 4 Natalia Rothwell 10 Noble High S 4-10.00 4.50 4 Breya Whitman 12 Edward Littl 4-10.00 4.50 6 Hannah Smith 11 Biddeford Hi J4-10.00 2.50 6 Inas Alaari 11 Portland Hig J4-10.00 2.50 8 Kelsie Murray 9 Brewer High J4-10.00 0.50 8 Daisy Stone 11 Scarborough J4-10.00 0.50 10 Iris Young 11 South Portla 4-08.00 10 Brynn Fortier 9 Falmouth Hig 4-08.00 12 Amelia Ridlon 9 Biddeford Hi J4-08.00 12 Scarlette Sawyer 12 Windham High J4-08.00 12 Lillia Freeman 11 Bonny Eagle J4-08.00 15 Leilani Mitchell 10 Edward Littl J4-08.00 16 Nealie Morey 9 Windham High J4-08.00 16 Lindy Moreland 10 Gorham High J4-08.00 18 Elena Willis 10 Mt. Ararat H J4-08.00 19 Mayla Wilson 12 Gorham High 4-06.00 19 Emma Syphers 11 Bangor High 4-06.00 21 Josephine Sibley 9 Windham High J4-06.00 -- Phoebe Fitzpatrick 11 Mt. Ararat H NH -- Holland Tate 9 Scarborough NH -- Lisi Palmer 10 Brunswick Hi NH -- Mayumi Qualter 9 Camden Hills NH -- Riley Smith 9 Marshwood Hi NH -- Rose Tohanczyn 10 Camden Hills NH Girls Pole Vault ======================================================================= Class A Rec: R 11-07.25 2017 Rihan Smallwood, Bangor '22 Champion: 9-03 Ainsley Reid, Brewer High Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Maya Judice 12 Thornton Aca 10-06.00 10 2 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 10-00.00 8 3 Anneliese Collin 10 Portland Hig 8-06.00 6 4 Anika Noack 12 Bangor High J8-06.00 5 5 Carly Satterfield 10 Mt. Ararat H J8-06.00 3.50 5 Amelia Dedekian 9 Cheverus Hig J8-06.00 3.50 7 Mayla Wilson 12 Gorham High 7-09.00 0.75 7 Jordan Anderson 12 Thornton Aca 7-09.00 0.75 7 Caroline Benson 10 Scarborough 7-09.00 0.75 7 Megan Sweeney 12 Hampden Acad 7-09.00 0.75 11 Sofia Snyder 9 Thornton Aca J7-09.00 11 Nora Marasco 12 Bangor High J7-09.00 13 Maddie Ranger 9 Edward Littl J7-09.00 13 Sara Gardner 10 Brunswick Hi J7-09.00 15 Felicity Jackson 10 Brunswick Hi J7-09.00 15 Bridget Schontag 12 Marshwood Hi J7-09.00 17 Sophie Cote 9 Edward Littl 7-00.00 18 Elisabeth Audet 9 Brewer High J7-00.00 Girls Long Jump ======================================================================= Class A Rec: R 18-05.50 2022 Alyvia Caruso, Gorham High '22 Champion: 18-05.50 Alyvia Caruso, Gorham High Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 17-00.00 10 16-05.25 16-04.75 16-10.75 FOUL 16-08 17-00 2 Julia Pendleton 10 Bonny Eagle 16-08.00 8 16-08 15-09.50 15-10.75 15-11.75 16-04.75 15-07.75 3 Saphryn Fulgham 11 Edward Littl 16-04.50 6 14-11.50 15-02.75 15-02.25 15-02.25 15-02.25 16-04.50 4 Layla Facchiano 10 Edward Littl 16-03.00 5 15-02.25 14-08 14-04.25 15-01 16-01.25 16-03 5 Rose Dinh 12 Thornton Aca 16-02.75 4 16-02.50 15-10.50 15-08 15-09.75 15-03 16-02.75 6 Elsa Reynolds 9 Brunswick Hi 15-07.25 3 15-07.25 15-02 14-01.75 FOUL 13-06.50 13-09.50 7 Samantha Erb 12 Bangor High 15-06.25 2 15-05 15-00 14-09.75 15-00.75 15-06.25 15-05.25 8 Emma Syphers 11 Bangor High J15-06.25 1 15-03 14-11.50 14-07.25 14-06.50 15-06.25 15-00.50 9 Grace Mayo 9 Skowhegan Ar 15-05.00 FOUL 15-05 14-04.25 14-00.75 14-04 14-02.50 10 Audrey O'Meara 9 Massabesic H 15-02.00 14-08.25 15-02 13-11.50 11 Devin Horr 10 Brewer High J15-02.00 15-02 14-04.50 13-02.75 12 Devon Westberry 10 Bonny Eagle 15-00.50 FOUL FOUL 15-00.50 13 Isabella DiRisi 12 Thornton Aca 14-11.50 FOUL 14-04.75 14-11.50 14 Phoebe Fitzpatrick 11 Mt. Ararat H 14-07.25 14-07.25 13-04.25 14-04.75 15 Jenni Flynn 10 Lewiston Hig J14-07.25 FOUL 14-07.25 FOUL 15 Kelsie Murray 9 Brewer High J14-07.25 FOUL FOUL 14-07.25 17 Sophia Chase 9 Bangor High 14-05.25 14-01 14-02.50 14-05.25 18 Ava Gerrity 10 Windham High 14-04.50 13-08.50 14-04.50 14-01.50 19 Ella Labrie 11 Gorham High 14-02.50 12-10.50 14-02.50 13-10 20 Audrey Bilodeau 12 Lewiston Hig 14-02.00 14-02 13-10.75 13-06.25 21 Bailey Stoddard-Baughman 11 Scarborough 14-01.75 13-09.75 14-01.75 13-07.25 22 Alisandra Lindos 10 Portland Hig 14-00.00 13-10.50 14-00 13-10.50 23 Breya Whitman 12 Edward Littl 13-10.75 13-04 12-11 13-10.75 Girls Triple Jump ======================================================================= Class A Rec: R 38-08.50 2021 Mikaela Langston, Mt. Ararat '22 Champion: 37-04.75 Mikaela Langston, Mt. Ararat HS Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Tayla Pelletier 10 Windham High 36-05.50 10 34-06.75 36-05.50 35-00 34-02.50 35-10.50 35-00.50 2 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 35-07.75 8 35-02.25 34-09.50 35-07.75 32-11.75 FOUL 34-04.75 3 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 34-11.50 6 34-01.75 34-01 33-11.25 33-05 34-00 34-11.50 4 Victoria Ladd 12 Kennebunk Hi 34-08.50 5 FOUL 33-01.25 33-08 34-00.75 33-11 34-08.50 5 Layla Facchiano 10 Edward Littl 34-07.25 4 33-11.50 33-02.25 32-11.50 34-07.25 33-11.50 33-04.25 6 Saphryn Fulgham 11 Edward Littl 34-02.50 3 FOUL FOUL 33-10.75 FOUL 34-02.50 FOUL 7 Alisandra Lindos 10 Portland Hig 33-05.75 2 32-06.75 32-01.75 33-01.25 32-09.25 32-04 33-05.75 8 Lara Gin 11 Deering High 33-03.25 1 32-06.75 32-08.50 33-03.25 32-08.50 32-03.50 31-04.75 9 Lillia Freeman 11 Bonny Eagle 33-01.75 FOUL 31-02.50 33-01.75 FOUL 31-02.50 FOUL 10 Lillyann Watkins 12 Edward Littl 32-07.75 31-06 FOUL 32-07.75 11 Julia Pendleton 10 Bonny Eagle 32-06.75 32-06.75 30-11.75 32-03.50 12 Ava Gerrity 10 Windham High 32-05.25 32-05.25 FOUL FOUL 13 Elisabeth Audet 9 Brewer High 32-04.75 32-04.75 31-08 31-02 14 Ella Labrie 11 Gorham High 32-01.00 30-10.25 32-01 31-08.25 15 Breya Whitman 12 Edward Littl 32-00.50 FOUL 31-10 32-00.50 16 Emma Syphers 11 Bangor High 31-11.50 31-11.50 30-11 30-06 17 Hanna Killion 11 Mt. Ararat H 31-10.00 FOUL 31-10 29-09.25 18 Sophie Crooker 10 Hampden Acad 31-08.50 FOUL 28-07.50 31-08.50 19 Grace Mayo 9 Skowhegan Ar 31-07.50 31-07.50 FOUL 31-01.25 20 Bailey Stoddard-Baughman 11 Scarborough 31-05.50 FOUL 31-05.50 30-11 21 Megan Sweeney 12 Hampden Acad 31-01.75 30-02.50 31-01.75 30-11.75 22 Devon Westberry 10 Bonny Eagle 31-01.00 FOUL 30-00 31-01 23 Devin Horr 10 Brewer High 31-00.25 31-00.25 30-11 31-00.25 24 Destiny Mooers 11 Hampden Acad 30-10.75 FOUL 30-10.75 29-06 25 Meryk Lewellen 11 Gorham High 30-10.50 FOUL 30-10.50 29-03.50 26 Samantha Clyde 11 South Portla 30-09.00 30-05.75 29-09 30-09 27 Nealie Morey 9 Windham High 30-07.25 29-10.50 28-11.75 30-07.25 28 Olivia Bean 11 South Portla 30-06.25 30-03.75 FOUL 30-06.25 29 Khalysa Hammith 11 Windham High 30-01.25 FOUL FOUL 30-01.25 30 Molly Curtis 11 Hampden Acad 29-11.50 28-09.75 29-08.25 29-11.50 -- Sophie Tetreault 10 Noble High S FOUL FOUL FOUL FOUL -- Biel Deng 10 Lewiston Hig FOUL FOUL FOUL FOUL Girls Shot Put ======================================================================= Class A Rec: R 44-07.75 1986 Jane Woodhead, Lewiston Co-State Rec: 51-10.50 1975 Ann Turbyne, Winslow '22 Champion: 37-00.75 Julia Bassi, Bangor High Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Julia Bassi 12 Bangor High 36-05.50 10 35-10.75 36-05.50 36-01.75 FOUL 34-08.75 35-00.75 2 Karessa Anderson 12 Brewer High 34-04.25 8 28-03 31-06.75 FOUL 31-11.75 34-04.25 30-03.25 3 Lauryn Cruz 12 Marshwood Hi 33-05.00 6 32-08.50 31-01.25 FOUL 33-05 32-11.75 31-05 4 Ruby Prentiss 11 Falmouth Hig 32-10.00 5 32-10 27-03 FOUL 30-09.50 32-09.25 31-06.25 5 Makayla Edwards-Burwell 10 South Portla 32-05.75 4 32-05.75 28-10.25 FOUL 29-06.75 28-10 FOUL 6 Aubrey Pelletier 9 Mt. Ararat H 31-08.50 3 26-08.75 FOUL 30-09.50 29-11 31-08.50 30-10.50 7 Emma Mcneil 12 Bangor High 31-04.75 2 31-01.50 31-04.50 30-03 30-03.50 29-07 31-04.75 8 Madison Boucher 12 Westbrook Hi 31-03.25 1 3-07.75 30-03.75 31-03.25 29-11.75 30-06 30-02.75 9 Cassidy Hardy 10 Mt. Blue Hig 30-02.25 29-09.75 30-02.25 28-02.25 30-00.25 28-06.25 29-10.50 10 Ella Pelletier 10 Oxford Hills 30-00.25 27-04.75 29-02.25 30-00.25 11 Malia Petelo 11 Noble High S 29-10.50 29-10.50 29-10.50 29-09.75 12 Julia Elie 11 Thornton Aca 28-06.75 25-02 26-11.75 28-06.75 13 Madison Randall 9 Brewer High 28-06.25 FOUL 28-06.25 27-11.25 14 Melody Pradhan 12 Noble High S 28-05.50 28-05.50 26-11 27-05.50 15 Maezy Gleason 11 Scarborough 28-02.50 FOUL 28-00.25 28-02.50 16 Anna Strynar 11 Noble High S 28-00.50 26-10.25 28-00.50 27-10.75 17 Kora Eckelman 12 Sanford High 28-00.25 28-00.25 24-09 26-05.50 18 Shelby Anderson 12 Marshwood Hi 27-00.00 27-00 25-07.75 FOUL Girls Discus Throw ======================================================================= Class A Rec: R 150-08 1985 Jane Woodhead, Lewiston '22 Champion: 129-03 Estella Inman, Windham HS Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kora Eckelman 12 Sanford High 116-07 10 112-05 FOUL FOUL 116-07 FOUL 99-05 2 Ruby Prentiss 11 Falmouth Hig 111-05 8 FOUL 111-05 104-00 110-09 FOUL 100-02 3 Samantha Gaudet 11 Falmouth Hig 109-04 6 FOUL 109-04 FOUL 98-09 FOUL 107-11 4 Katie McCarthy 11 Bangor High 106-05 5 99-03 106-05 105-03 FOUL 96-05 105-04 5 Karessa Anderson 12 Brewer High 104-01 4 FOUL FOUL 93-11 104-01 101-07 101-04 6 Abby Quinn 12 Bangor High 101-10 3 101-03 98-10 101-10 80-02 FOUL 88-09 7 Aubrey Pelletier 9 Mt. Ararat H 100-03 2 95-07 82-05 97-01 75-00 89-11 100-03 8 Shelby Anderson 12 Marshwood Hi 98-06 1 FOUL FOUL 98-06 97-05 FOUL 93-04 9 Ava Syphers 9 Bangor High 95-03 91-10 95-03 94-06 FOUL 81-09 FOUL 10 Annelise Reagan 12 Scarborough 92-01 91-02 FOUL 92-01 11 Maezy Gleason 11 Scarborough 91-09 91-09 FOUL FOUL 12 Alexandra Collins 10 Bangor High 89-02 64-08 89-02 FOUL 13 Leilani Mitchell 10 Edward Littl 88-07 FOUL 83-09 88-07 14 Eliza Sayer 10 Kennebunk Hi 87-02 FOUL FOUL 87-02 15 Liz Green 9 Brunswick Hi 86-10 FOUL 86-03 86-10 16 Genevieve Jean-Paul 11 Sanford High 84-08 FOUL 80-11 84-08 17 Emmah Corson 12 Skowhegan Ar 82-07 FOUL FOUL 82-07 17 Cassidy Hardy 10 Mt. Blue Hig 82-07 FOUL 82-07 FOUL 19 Malia Petelo 11 Noble High S 82-04 FOUL 82-04 77-08 20 Elsie Powers 11 Noble High S 80-04 80-04 76-07 73-09 21 Ava Feeney 12 Kennebunk Hi 76-11 76-10 76-11 FOUL 22 Julia Wardrop 9 Scarborough 76-08 76-08 FOUL FOUL 23 Leah Maddison 12 Marshwood Hi 74-04 FOUL 74-04 FOUL 24 Kenzie Grenier 12 Oxford Hills 72-10 FOUL 67-07 72-10 25 Melody Pradhan 12 Noble High S 65-10 FOUL 65-10 62-10 26 Julia Bassi 12 Bangor High 62-02 FOUL FOUL 62-02 27 Madeline Tohanczyn 10 Camden Hills 51-09 FOUL 50-08 51-09 Girls Javelin Throw ======================================================================= Class A Rec: R 135-07 2018 Jadah Adams, Oxford Hills Co-State Rec: 168-00 1986 Jane Woodhead, Lewiston '22 Champion: 119-10 Sophia Morin, Brunswick HS Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Serria Carson 12 Oxford Hills 120-05 10 117-10 98-10 97-11 120-05 110-08 110-02 2 Shelby Anderson 12 Marshwood Hi 111-08 8 96-07 111-08 FOUL 106-04 106-10 88-04 3 Lillian Andreasen 11 Gorham High 110-04 6 86-09 99-06 86-00 103-00 86-05 110-04 4 Aubrey Pelletier 9 Mt. Ararat H 104-05 5 98-07 51-09 88-03 91-04 86-10 104-05 5 Rebecca Hanlon 11 Massabesic H 103-05 4 98-05 77-05 95-07 103-05 91-05 91-09 6 Audrey O'Meara 9 Massabesic H 101-10 3 101-10 93-11 79-11 80-10 73-10 86-05 7 Ella Pelletier 10 Oxford Hills 100-09 2 100-09 98-04 87-09 91-10 93-04 98-00 8 Cassidy Hardy 10 Mt. Blue Hig 97-08 1 87-03 96-02 77-08 97-08 85-08 96-05 9 Rylie Wright 10 Massabesic H 94-04 80-08 94-04 89-05 FOUL 68-01 84-09 10 Anika Gin 10 Deering High 92-10 92-10 89-09 76-09 11 Abbey Goodspeed 11 Mt. Blue Hig 90-11 90-11 78-08 85-09 12 Isabella DiRisi 12 Thornton Aca 89-11 84-11 89-11 87-03 13 Sophia Morin 12 Brunswick Hi 89-00 88-06 89-00 87-02 14 Emma Mcneil 12 Bangor High 88-08 88-08 74-05 80-02 15 Abby Quinn 12 Bangor High 88-03 80-02 88-03 88-00 16 Annelise Reagan 12 Scarborough 87-11 85-02 83-07 87-11 17 Victoria Ladd 12 Kennebunk Hi 85-10 71-10 78-06 85-10 18 Katherine LeBlanc 11 Thornton Aca 85-07 68-10 85-07 FOUL 19 Leah Maddison 12 Marshwood Hi 84-05 76-09 84-05 77-07 20 Samantha Gaudet 11 Falmouth Hig 80-11 80-11 77-08 76-04 21 Molly Corbett 12 Oxford Hills 78-00 45-10 67-09 78-00 22 Emma Berry 9 Mt. Ararat H 75-09 71-10 73-01 75-09 23 Grace Greenlaw 11 Skowhegan Ar 72-06 72-06 63-04 69-10 Girls 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Class A Rec: R 7:19.77 2000 Caitlin Bonney, Mt. Blue '22 Champion: 8:22.47 Maya Judice, Thornton Acad Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Maya Judice 12 Thornton Aca 8:11.27 10 1:44.753 (1:44.753) 3:53.518 (2:08.765) 6:06.882 (2:13.365) 8:11.261 (2:04.380) 2 Leilani Mitchell 10 Edward Littl 8:32.67 8 2:00.822 (2:00.822) 4:12.142 (2:11.320) 6:24.860 (2:12.719) 8:32.664 (2:07.804) 3 Abby Macdonald 12 Bangor High 8:34.08 6 1:59.230 (1:59.230) 4:10.563 (2:11.333) 6:24.669 (2:14.107) 8:34.077 (2:09.408) 4 Bridget Frazier 12 Bangor High 8:58.91 5 2:00.698 (2:00.698) 4:15.050 (2:14.353) 6:34.339 (2:19.290) 8:58.909 (2:24.570) 5 Brielle Tinker 10 Mt. Blue Hig 9:09.36 4 2:06.795 (2:06.795) 4:28.278 (2:21.483) 6:51.514 (2:23.236) 9:09.352 (2:17.839) 6 Lauren Howland 12 Camden Hills 9:09.73 3 2:07.992 (2:07.992) 4:29.889 (2:21.897) 6:51.977 (2:22.089) 9:09.725 (2:17.749) 7 Quinn McCormack 9 Brunswick Hi 9:27.64 2 2:13.504 (2:13.504) 4:46.577 (2:33.073) 7:17.353 (2:30.776) 9:27.637 (2:10.285) 8 Meseret Day 11 Deering High 9:30.38 1 2:12.074 (2:12.074) 4:40.360 (2:28.287) 7:09.584 (2:29.225) 9:30.374 (2:20.790) 9 Emma Berry 9 Mt. Ararat H 9:36.00 2:12.892 (2:12.892) 4:45.909 (2:33.018) 7:18.915 (2:33.006) 9:35.999 (2:17.084) 10 Rowan Waddell 11 Marshwood Hi 9:45.50 2:13.060 (2:13.060) 4:43.309 (2:30.249) 7:16.427 (2:33.119) 9:45.494 (2:29.068) 11 Kasey Smith 11 Edward Littl 10:07.33 2:14.026 (2:14.026) 4:48.979 (2:34.953) 7:33.413 (2:44.435) 10:07.328 (2:33.915) -- Ariana Dukette 9 Gorham High DQ bent knee 2:11.168 (2:11.168) 4:50.728 (2:39.560) 7:33.569 (2:42.841) 10:05.861 (2:32.293) -- Addison Profenno 10 Windham High DQ bent knee 2:12.880 (2:12.880) 4:43.229 (2:30.349) 7:16.398 (2:33.170) 9:38.126 (2:21.729)