PVC Large-School All-Conference Track and Field Teams

The Penobscot Valley Athletic Conference released their Large-School All-Conference Track and Field Teams.

Congratulations to all!

GIRLS, 1st Team 100m Dash Lauren Vanidestine, Brewer 12.72 200m Dash Bayley Fryer, Bangor 26.324 400m Dash Addison Elliott, Hampden Academy 58.94 800m Run Katie McCarthy, Bangor 2:24.75 1600m Run Gretchen Plant, Hampden Academy 5:32.89 3200m Run Gretchen Plant, Hampden Academy 12:25.44 100m Hurdles Sydney Legasse, John Bapst 16.09 300m Hurdles Sophia Chase, Bangor 47.38 1600m Racewalk Cassidy Carlisle, Presque Isle 8:11.36 High Jump Elyannah Briggs, Old Town 04-10 Pole Vault Alice Thibodeau, Bangor 09-06 Long Jump Lucy Veilleux, Old Town 16-08.50 Triple Jump Lauren Vanidestine, Brewer 35-10.50 Shot Put Olivia Pratt, MDI 35-04.75 Discus Olivia Pratt, MDI 110-03 Javelin McKayla Guerrette, Presque Isle 102-04 4x100m Relay Bangor - Madeline Thai, Sophia Chase, Bayley Fryer, Jalynn Williams 50.40 4x400m Relay Hampden Academy - Gretchen Plant, Natalia Charles, Caminea Layman, Addison Elliott 4:12.47 4x800m Relay Bangor - Alexis Blue, Kaliyah Saunders, Clara Oldenburg, Katie McCarthy 10:16.93 GIRLS, 2nd Team 100m Dash Jalynn Williams, Bangor 12.87 Callie Tennett, Bangor 12.94 200m Dash Lauren Vanidestine, Brewer 26.326 Jalynn Williams, Bangor 26.91 400m Dash Natalia Charles, Hampden Academy 1:01.59 Callie Tennett, Bangor 1:02.29 800m Run Gretchen Plant, Hampden Academy 2:26.93 Kaliyah Saunders, Bangor 2:32.92 1600m Run Madelyn Copithorne, John Bapst 5:39.29 Sophia Mazzarelli, Bangor 5:43.27 3200m Run Anleigh Stevens, Hampden Academy 13:03.98 Emily Bishop, Hampden Academy 13:13.64 100m Hurdles Kasey Kimball, John Bapst 16.13 Lauren Low, Brewer 16.16 300m Hurdles Sydney Legasse, John Bapst 50.06 Lauren Low, Brewer 50.31 1600m Racewalk Emma Mushero, Old Town 9:04.12 Hattie Cogswell, Presque Isle 9:40.05 High Jump Gwen Bushnell, Bangor 4-10 Lilly Tripp, Hampden Academy 04-08 Pole Vault Elisabeth Audet, Brewer 9-00 Kasey Kimball, John Bapst 9-00 Long Jump Sophia Chase, Bangor 16-03.25 Emma Syphers, Bangor 16-00.50 Triple Jump Breah Curtis, Hampden Academy 33-09.50 Lucy Veilleux, Old Town 33-04.50 Shot Put Alexandra Collins, Bangor 32-04.00 Madison Randall, Brewer 32-01.75 Discus Ava Syphers, Bangor 109-03 Katie McCarthy, Bangor 106-02 Javelin Addison Atherton, Ellsworth 101-07 Kylee Murray, Old Town 96-09 4x100m Relay Hampden Academy - Breah Curtis, Rachelle Melanson, Destiny Moores, Felicia Marin 52.59 Old Town - Olivia Lizzotte, Libby Saucier, Ruby Whitmore, Lucy Veilleux 53.02 4x400m Relay Bangor - Katie McCarthy, Gabby Roy, Callie Tennett, Maddie Cyr 4:14.86 MDI - Hope LeMoine, Sage Sartin, Amelia VanDongen, Seneca Haney 4:30.16 4x800m Relay Hampden Academy - Addison Schall, Anna Napolillo, Addison Elliott, Natalia Charles 10:28.75 John Bapst - Gwyneth Rand, Carolina Lobe, Sofia Short, Madelyn Copithorne 11:06.01 BOYS, 1st Team 100m Dash Gage Jones, Bangor 10.99 200m Dash Miles Burr, MDI 22.20 400m Dash Evan Durepo, Caribou 51.64 800m Run Matthew Cormier, Ellsworth 2:02.76 1600m Run Matthew Cormier, Ellsworth 4:34.66 3200m Run Aedyn Hughes, Ellsworth 10:09.84 110m Hurdles Jack Guinness, John Bapst 15.76 300m Hurdles Jack Guinness, John Bapst 40.92 1600m Racewalk Wesley Hitchcock, Caribou 8:13.61 High Jump Mason St. Peter, Caribou 6-00 Pole Vault Dylan Courtney, Hampden Academy 13-04 Long Jump Justyn Johnson, Brewer 20-11.00 Triple Jump Mason St. Peter, Caribou 42-10.00 Shot Put Ian Randall, Bangor 53-00.00 Discus Jake Bassi, Bangor 143-06 Javelin Andrew Henaghen, Hampden Academy 157-00 4x100m Relay Bangor - Brock Richardson, Horace Graham, Xavier Pike, Oliver Turner 44.54 4x400m Relay John Bapst - Jack Guinness, Gilman Taylor, Evan Babcock, Isak Robichaud 3:33.51 4x800m Relay John Bapst - Tyler Wilkinson, Jed Hartley, Gilman Taylor, Henry Milan 8:30.57 BOYS, 2nd Team 100m Dash Miles Burr, MDI 11.07 Connor Wight, Ellsworth 11.26 200m Dash Gage Jones, Bangor 22.59 Horace Graham, Bangor 22.87 400m Dash Aidan Linder, Bangor 52.45 Isak Robichaud, John Bapst 52.6 800m Run Gilman Taylor, John Bapst 2:05.45 William "Hayna" Francis, Old Town 2:06.27 1600m Run Tim Collins, Hampden Academy 4:38.02 Asher Valentine, Hampden Academy 4:42.19 3200m Run Asher Valentine, Hampden Academy 10:16.71 Tim Collins, Hampden Academy 10:16.97 110m Hurdles Oliver Turner, Bangor 15.89 Kyle LaBreck, Caribou 16.42 300m Hurdles Kyle LaBreck, Caribou 41.55 Benjamin Willey, Presque Isle 42.37 1600m Racewalk Braden Lagasse, Caribou 9:00.57 Felix Markosian, Ellsworth 9:01.96 High Jump Brent Greenlaw, Presque Isle 5-10 Andrew Henaghen, Hampden Academy 05-08 Pole Vault Brent Greenlaw, Presque Isle 12-00 Patrick Saltysiak, MDI 11-00 Long Jump Cody Bailey, Brewer 20-09.00 Evan Durepo, Caribou 20-01.75 Triple Jump Andrew Henaghen, Hampden Academy 41-04.50 Gage Jones, Bangor 40-06.75 Shot Put Colby Largay, Brewer 52-07.50 Andrew Herrick, Ellsworth 49-03.75 Discus Colby Largay, Brewer 142-00 Ian Randall, Bangor 140-05 Javelin Owen Hoovler, Bangor 144-06 Eli Mosher, Presque Isle 130-08 4x100m Relay Caribou - Kyle LaBreck, Mason St. Peter, Andrew Ring, Evan Durepo 44.99 Hampden Academy - Liam Facchini, Alexander Wilcox, Garrett Newey, Caleb March 45.61 4x400m Relay Caribou - Kyle LaBreck, Mason St. Peter, Andrew Ring, Evan Durepo 3:33.50 Hampden Academy - Garrett Newey, Benjamin Mlynski, Joel Brinz, Caleb March 3:42.22 4x800m Relay Bangor - Samuel Dineen, Jackson Dineen, Parker Ashfield, Alex Busko 8:50.31 Hampden Academy - Andrew Greene, Garrett Newey, Isaiah Shaw, Joel Brinz 8:59.91