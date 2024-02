Big East Senior All-Star Teams Selected

The Big East Senior All-Star Games will be held this Saturday, March 2nd at Hermon High School. The Boys will play at 1 p.m. with the Girls playing at 3 p.m. In between there will be the end of season award ceremony.

Here are the players selected to play in the Senior All-Star Games.

Girls

Caribou - Madelynn Morrow

Ellsworth - Megan Jordan, Aaliyah Manning

Foxcroft Academy -Samantha Ossenfort, Halle Page, Allie Smith, Addyson Conklin

Hermon - Izzy Byram

Houlton - Amelia Callnan

John Bapst - Jayden Schoppe, Lauren Hogan

MDI - Molly Gray, Sophia Brophy. Alexsandra Hanley, Emma Simard, Malloy Dunbar

Old Town - Saige Evans, Makayla Emerson, Alexis Degrasse, Danica Brown

Presque Isle - Jorja Maynard

Washington Academy - Chloe Kilton, Grace Gray, Kristen Smith

Boys

Bucksport - Evan Donnell, Caden Blackwood

Caribou - Sam Hebert

Ellsworth - Chance Mercier, Miles Palmer

Hermon - Madden Henderson

Houlton - Boronon Hanning

John Bapst - Tristan Martin

MDI - Jameson Weir, Spencer Laurendeau

Old Town - Grayson Thibeault, Aiden Gomm, Brendan Mahaney

Orono - Pierce Walston, Ben Francis

Presque Isle - Jack Buck

Washington Academy - Donnie Marzoll, Ben Griffin

Congratulations to all