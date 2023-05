Brewer Girls and Boys Teams Win Week 4 Track and Field Meet at Brewer [RESULTS]

The Brewer Girl's and Boy's Track and Field Teams came in 1st at the Week 4 Track and Field Meet held Saturday, May 13th at the Brewer Community School. Here are the Team and Individual Results

Team Results

Girls

Brewer - 255 GSA - 119 Foxcroft Academy - 62 Hermon - 48 Lee Academy - 10

Boys

Brewer - 205 Foxcroft Acdemy - 108 GSA - 106 Lee Academy - 32 Hermon - 29 Greenville - 20 Blue Hill - 15

Here are the Individual Results from Sub 5

Girls 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== Finals 1 Gloria Hoskins 11 Brewer 13.44 1 10 2 Alexon Astbury 12 GSA 13.60 1 8 3 Cadence Herrick 12 Foxcroft 13.95 1 6 4 Jillian Eldridge 12 GSA 14.28 1 4 5 Sayde Persaud 9 Brewer 14.32 1 2 6 Hilary Howard 11 Foxcroft 14.38 1 1 7 Emily Desorbo 10 Lee 14.69 1 8 Zoe Drake 9 Brewer 14.84 2 9 Leigh Carter 9 GSA 14.88 1 10 Lillian Makowski 9 Foxcroft 15.12 2 11 Paige Weidman 11 Foxcroft 15.23 2 12 Margrett Clark 10 Foxcroft 15.28 2 13 Logan Townsend 9 GSA 15.32 2 14 Sophia Landrum 11 GSA 15.36 2 15 Elena Linscott 9 Lee 15.56 3 16 Aiyana Colby 9 Brewer 15.77 2 17 Kira Duffy 10 Brewer 16.96 3 18 Elizabeth McGaha 9 GSA 17.74 3 19 Eve Skoletsky 10 GSA 24.46 3 Girls 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Lauren Vanidestine 10 Brewer 26.61 1 10 2 Alexon Astbury 12 GSA 28.15 1 8 3 Gloria Hoskins 11 Brewer 28.47 1 6 4 Alexis Heretakis 10 Foxcroft 29.16 1 4 5 Allie Salinas 10 Brewer 29.43 1 2 6 Jillian Eldridge 12 GSA 29.74 1 1 7 Hilary Howard 11 Foxcroft 30.12 1 8 Sayde Persaud 9 Brewer 31.10 1 9 Zoe Drake 9 Brewer 32.09 2 10 Emily Desorbo 10 Lee 32.15 2 11 Aiyana Colby 9 Brewer 34.62 2 12 Desiree Modarelli 9 Lee 36.88 2 13 Avery Oliver 9 Lee 37.57 2 14 Elizabeth McGaha 9 GSA 38.59 2 Girls 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Kathleen Stephens 11 GSA 1:07.23 1 10 2 Abigail Knapp 12 Foxcroft 1:08.07 1 8 3 Sophia Landrum 11 GSA 1:12.49 1 6 4 Anna Gray 12 Hermon 1:13.59 1 4 5 Caleigh Tasker 12 Hermon 1:13.59 1 2 6 Grace Henry 12 Brewer 1:20.66 1 1 7 Angelina McLeod 9 Lee 1:22.28 2 8 Kyra DeLaite 11 Lee 1:23.67 1 9 Avery Oliver 9 Lee 1:25.10 2 10 Rhyannon Price 11 Brewer 1:33.87 2 Girls 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kayla Graffam 12 Brewer 2:41.21 10 1:20.350 (1:20.350) 2:41.201 (1:20.851) 2 Isabelle Rounds 11 Hermon 2:48.50 8 1:21.493 (1:21.493) 2:48.497 (1:27.005) 3 Hannah Lovley 9 Hermon 2:49.95 6 1:22.450 (1:22.450) 2:49.944 (1:27.494) 4 Kathleen Stephens 11 GSA 2:56.22 4 1:28.939 (1:28.939) 2:56.213 (1:27.274) 5 Bailey Townsend 9 GSA 3:01.24 2 1:30.637 (1:30.637) 3:01.236 (1:30.600) 6 Macy Farrington 12 Brewer 3:03.45 1 1:29.890 (1:29.890) 3:03.444 (1:33.554) 7 Sophia Landrum 11 GSA 3:10.64 1:30.955 (1:30.955) 3:10.632 (1:39.677) 8 Violette Hermans 9 GSA 3:24.11 1:41.465 (1:41.465) 3:24.106 (1:42.641) 9 Gabriella Kahkonen 9 Brewer 3:28.91 1:45.710 (1:45.710) 3:28.909 (1:43.200) 10 Madelyn Bendure 11 Brewer 3:30.14 1:47.949 (1:47.949) 3:30.138 (1:42.190) 11 Angelina McLeod 9 Lee 3:30.57 1:47.349 (1:47.349) 3:30.563 (1:43.214) Girls 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Bailey Townsend 9 GSA 6:21.35 10 1:31.119 (1:31.119) 3:07.906 (1:36.788) 4:47.775 (1:39.870) 6:21.345 (1:33.570) 2 Violet Czuj 11 GSA 7:02.01 8 1:42.969 (1:42.969) 3:33.402 (1:50.433) 5:21.478 (1:48.076) 7:02.009 (1:40.532) 3 Oceania Black 11 GSA 7:07.27 6 1:42.334 (1:42.334) 3:33.006 (1:50.672) 5:22.774 (1:49.768) 7:07.262 (1:44.489) 4 Iris Kimball 11 GSA 7:20.13 4 1:46.653 (1:46.653) 3:42.236 (1:55.584) 5:37.905 (1:55.670) 7:20.125 (1:42.220) 5 Violette Hermans 9 GSA 7:22.37 2 1:47.142 (1:47.142) 3:42.669 (1:55.527) 5:38.518 (1:55.850) 7:22.370 (1:43.853) 6 Madelyn Bendure 11 Brewer 7:49.56 1 1:47.794 (1:47.794) 3:43.136 (1:55.343) 5:39.549 (1:56.414) 7:49.554 (2:10.005) Girls 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Julia Szewc 12 Hermon 13:48.85 10 1:35.835 (1:35.835) 3:17.245 (1:41.410) 4:59.245 (1:42.001) 6:45.387 (1:46.142) 8:32.485 (1:47.098) 10:20.698 (1:48.214) 12:10.193 (1:49.495) 13:48.845 (1:38.652) 2 Bailey Townsend 9 GSA 14:47.32 8 1:43.240 (1:43.240) 3:34.095 (1:50.855) 5:25.465 (1:51.370) 7:19.908 (1:54.444) 9:15.761 (1:55.854) 11:12.913 (1:57.152) 13:03.037 (1:50.125) 14:47.317 (1:44.280) 3 Lucy Clews 10 GSA 16:18.66 6 1:44.023 (1:44.023) 3:35.845 (1:51.822) 5:34.369 (1:58.525) 7:44.320 (2:09.952) 9:54.313 (2:09.993) 12:08.718 (2:14.405) 14:27.079 (2:18.361) 16:18.651 (1:51.573) Girls 100 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Allie Salinas 10 Brewer 17.15 10 2 Kelsie Murray 9 Brewer 18.65 8 3 Emma Ladd 12 Foxcroft 20.75 6 4 Abbigail Sprague 9 Brewer 20.83 4 -- Lauren Low 10 Brewer DQ Went around hurdle Girls 300 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lauren Vanidestine 10 Brewer 49.72 10 2 Gabrielle Roberts 10 Brewer 53.05 8 3 Gloria Hoskins 11 Brewer 53.29 6 4 Jillian Eldridge 12 GSA 57.88 4 5 Elena Linscott 9 Lee 1:05.01 2 Girls 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Foxcroft Academy 55.91 10 1) Abigail Knapp 12 2) Alexis Heretakis 10 3) Hilary Howard 11 4) Cadence Herrick 12 2 Lee Academy 1:04.50 8 1) Emily Desorbo 10 2) Kyra DeLaite 11 3) Desiree Modarelli 9 4) Avery Oliver 9 3 Brewer High School 'B' x1:09.48 1) Karessa Anderson 12 2) Eden Price 9 3) Madison Randall 9 4) Abigail Quimby 11 -- Brewer High School DNF 1) Devin Horr 10 2) Lauren Vanidestine 10 3) Lauren Low 10 4) Gloria Hoskins 11 Girls 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Foxcroft Academy 5:06.57 10 1) Abigail Knapp 12 2) Heidi Clawson 10 3) Lillian Makowski 9 4) Alexis Heretakis 10 1:14.807 (1:14.807) 2:31.174 (1:16.367) 3:56.917 (1:25.744) 5:06.563 (1:09.646) 2 Hermon High School 5:07.46 8 1) Anna Gray 12 2) Hannah Lovley 9 3) Isabelle Rounds 11 4) Julia Szewc 12 1:19.792 (1:19.792) 2:36.622 (1:16.831) 3:50.388 (1:13.766) 5:07.460 (1:17.072) 3 Brewer High School 5:44.40 6 1) Kayla Graffam 12 2) Macy Farrington 12 3) Gabriella Kahkonen 9 4) Madelyn Bendure 11 1:13.880 (1:13.880) 2:35.885 (1:22.005) 4:08.430 (1:32.545) 5:44.400 (1:35.970) Girls 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Hermon High School 11:32.12 10 1) Hannah Lovley 9 2) Julia Szewc 12 3) Isabelle Rounds 11 4) Caleigh Tasker 12 2:50.461 (2:50.461) 5:48.141 (2:57.680) 8:37.506 (2:49.365) 11:32.111 (2:54.605) 2 Brewer High School 13:50.66 8 1) Macy Farrington 12 2) Grace Henry 12 3) Gabriella Kahkonen 9 4) Rhyannon Price 11 3:07.868 (3:07.868) 6:24.043 (3:16.175) 9:57.578 (3:33.535) 13:50.658 (3:53.080) Girls High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lauren Low 10 Brewer 4-06.00 10 2 Kelsie Murray 9 Brewer J4-06.00 8 Girls Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer 10-00.00 10 2 Gabrielle Roberts 10 Brewer J10-00.00 8 3 Elisabeth Audet 9 Brewer 7-06.00 6 Girls Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer 17-01.00 10 2 Devin Horr 10 Brewer 15-04.25 8 3 Elisabeth Audet 9 Brewer 15-03.50 6 4 Leigh Carter 9 GSA 14-08.25 4 5 Kelsie Murray 9 Brewer 14-07.50 2 6 Alexis Heretakis 10 Foxcroft 14-02.50 1 7 Heidi Clawson 10 Foxcroft 13-11.00 8 Gabrielle Roberts 10 Brewer 13-03.50 9 Zoe Drake 9 Brewer 13-00.50 10 Lillian Makowski 9 Foxcroft 12-04.00 11 Margrett Clark 10 Foxcroft 11-08.75 12 Emily Desorbo 10 Lee 11-08.00 13 Abigail Knapp 12 Foxcroft 11-05.00 14 Aiyana Colby 9 Brewer 11-02.75 15 Harmony Vermazani 11 Lee 10-08.00 16 Kira Duffy 10 Brewer 9-07.75 17 Elizabeth McGaha 9 GSA 9-07.00 18 Avery Oliver 9 Lee 8-06.75 19 Paige Weidman 11 Foxcroft 6-07.00 Girls Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lauren Vanidestine 10 Brewer 34-07.25 10 2 Elisabeth Audet 9 Brewer 34-02.50 8 3 Devin Horr 10 Brewer 31-06.50 6 4 Sayde Persaud 9 Brewer 30-06.75 4 5 Bailey Townsend 9 GSA 27-00.25 2 6 Norah Mcintosh 10 Brewer 24-04.00 1 Girls Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Karessa Anderson 12 Brewer 33-08.00 10 2 Madison Randall 9 Brewer 31-05.25 8 3 Allison Smith 11 Foxcroft 28-08.50 6 4 Abigail Quimby 11 Brewer 26-09.50 4 5 Eden Price 9 Brewer 25-05.50 2 6 Marley Wenal 11 GSA 22-10.50 1 7 Julia Rioux 9 Brewer 20-08.00 8 Harmony Vermazani 11 Lee 20-00.00 9 Adriana Hall 11 GSA 16-02.00 10 Eve Skoletsky 10 GSA 12-02.00 Girls Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Karessa Anderson 12 Brewer 110-08 10 2 Marley Wenal 11 GSA 80-02 8 3 Eden Price 9 Brewer 73-11 6 4 Julia Rioux 9 Brewer 68-03 4 5 Abigail Quimby 11 Brewer 66-04 2 6 Claire Lawson 11 Brewer 53-09 1 7 Carmen Bryant 9 Brewer 48-00 8 Jasmine Page 12 Greenville 36-03 -- Anna Gray 12 Hermon FOUL -- Madison Randall 9 Brewer FOUL Girls Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Emma Ladd 12 Foxcroft 80-09 10 2 Karessa Anderson 12 Brewer 78-02 8 3 Adriana Hall 11 GSA 63-01 6 4 Logan Townsend 9 GSA 61-07 4 5 Leigh Carter 9 GSA 61-05 2 6 Marley Wenal 11 GSA 61-02 1 7 Madison Randall 9 Brewer 50-03 8 Claire Lawson 11 Brewer 47-06 9 Abbigail Sprague 9 Brewer 47-03 10 Jasmine Page 12 Greenville 45-06 11 Carmen Bryant 9 Brewer 40-00 12 Eve Skoletsky 10 GSA 26-01 Boys 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Josh Horr 12 Brewer 11.17 1 10 2 Ben Baldwin 10 GSA 11.58 1 8 3 Kyle Horr 11 Brewer 11.62 1 6 4 Eion Mccloskey 12 Foxcroft 11.85 1 4 5 Sayer Williams 11 GSA 11.87 1 2 6 Rowan Gagne 10 GSA 11.93 1 1 7 Liam Cormier 11 Brewer 11.96 2 8 Nick Allard 12 Lee 12.04 1 9 Cameron Hughes 12 Brewer 12.10 1 10 Landon Smith 9 Foxcroft 12.26 2 11 Solomon Haggarty 12 GSA 12.36 2 12 Jake Lepper 10 GSA 12.37 2 13 Liam Mason 10 Greenville 12.48 2 14 Douglas Rowe 12 Foxcroft 12.52 2 15 Mitchell Buck 12 Brewer 12.69 2 16 Daniel Canarr 11 Brewer 12.70 3 17 Nolan Seavey 9 Brewer 12.87 3 18 BamiDele Odeleye 10 Brewer 13.08 3 19 Javon McMullen 10 GSA 13.21 2 20 Jayden Scovil 9 Hermon 13.31 3 21 Ansel Tenney 10 GSA 13.36 3 22 Michael McAfee 9 Brewer 13.46 3 23 Preston McLean 9 Brewer 13.59 4 24 Reese Smith 10 Brewer 13.71 3 25 Sy Nguyen 12 Lee 13.88 3 26 Edmund Crownover 9 GSA 14.08 4 27 Parker Hopkins 9 Brewer 15.01 4 28 Nick Berry 10 Brewer 15.28 4 29 Jack Sullivan 12 GSA 15.64 4 Boys 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Ben Baldwin 10 GSA 23.84 1 10 2 Ben Bateman 12 Hermon 24.52 1 8 3 Liam Cormier 11 Brewer 24.81 1 6 4 Sayer Williams 11 GSA 24.87 2 4 5 Solomon Haggarty 12 GSA 24.99 2 2 6 Rowan Gagne 10 GSA 25.06 1 1 7 Jake Lepper 10 GSA 25.64 1 8 Aiden Bryant 9 Foxcroft 26.07 2 9 Dominik Murray 12 Greenville 26.09 1 10 Mitchell Buck 12 Brewer 26.17 2 11 Douglas Rowe 12 Foxcroft 26.35 2 12 Javon McMullen 10 GSA 26.53 2 13 Parker Gallagher 12 Greenville 26.71 4 14 Thomas Coolidge 10 Blue Hill 26.76 3 15 Sy Nguyen 12 Lee 27.16 3 16 Nolan Seavey 9 Brewer 27.31 2 17 Nick Allard 12 Lee 27.81 1 18 Lukas Modrusan 11 Hermon 28.16 3 19 BamiDele Odeleye 10 Brewer 28.23 3 20 Edmund Crownover 9 GSA 28.82 3 21 Younes Boukhalfa 12 Lee 29.28 1 22 Preston McLean 9 Brewer 29.80 3 23 Michael McAfee 9 Brewer 30.41 3 24 Aidan Dulac 10 Greenville 30.88 4 25 Parker Hopkins 9 Brewer 31.03 4 26 Cole Andrei 10 Hermon 35.69 4 Boys 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 James Bertolino 12 Brewer 54.53 1 10 2 Kyle Horr 11 Brewer 55.59 1 8 3 Ben Bateman 12 Hermon 55.79 1 6 4 Josh Horr 12 Brewer 57.62 1 4 5 Cyrus Blake 12 GSA 58.56 2 2 6 Andrew Hipsky 12 GSA 59.53 1 1 7 Parker Gallagher 12 Greenville 59.90 2 8 Gunnar Berling-Haugh 12 Foxcroft 1:00.03 1 9 Thomas Coolidge 10 Blue Hill 1:02.64 2 10 Eion Mccloskey 12 Foxcroft 1:02.97 1 11 Ansel Tenney 10 GSA 1:03.02 2 12 Douglas Rowe 12 Foxcroft 1:04.10 2 13 Chayton Roy 9 Hermon 1:08.02 2 14 Jayden Scovil 9 Hermon 1:13.26 2 Boys 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ethan Linscott 12 Lee 2:08.11 10 1:02.906 (1:02.906) 2:08.105 (1:05.200) 2 Younes Boukhalfa 12 Lee 2:15.98 8 1:03.992 (1:03.992) 2:15.977 (1:11.985) 3 James Bertolino 12 Brewer 2:21.14 6 1:03.720 (1:03.720) 2:21.140 (1:17.420) 4 Austin Chandler 12 GSA 2:24.87 4 1:11.045 (1:11.045) 2:24.864 (1:13.820) 5 Ethan Pratt 12 Greenville 2:32.19 2 1:15.355 (1:15.355) 2:32.182 (1:16.828) 6 Ian Yanofsky 11 Brewer 2:32.74 1 1:13.577 (1:13.577) 2:32.735 (1:19.159) 7 Aaron Belanger 11 Hermon 2:32.88 1:14.234 (1:14.234) 2:32.878 (1:18.645) 8 Ansel Tenney 10 GSA 2:36.45 1:20.428 (1:20.428) 2:36.445 (1:16.017) 9 Azaiah Nanson 12 GSA 2:37.88 1:19.222 (1:19.222) 2:37.872 (1:18.650) 10 Nigel Way 12 Greenville 2:38.20 1:19.749 (1:19.749) 2:38.196 (1:18.447) 11 Cyrus Blake 12 GSA 2:38.62 1:20.593 (1:20.593) 2:38.612 (1:18.020) 12 Emmett Watters 11 GSA 2:38.78 1:21.063 (1:21.063) 2:38.776 (1:17.713) Boys 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Troy Morrison 11 Blue Hill 4:53.16 10 1:12.908 (1:12.908) 2:28.043 (1:15.136) 3:45.515 (1:17.472) 4:53.160 (1:07.645) 2 Thomas Norgang 12 GSA 4:57.14 8 1:12.604 (1:12.604) 2:27.712 (1:15.108) 3:45.282 (1:17.570) 4:57.131 (1:11.850) 3 Ira Buchholz 12 GSA 5:02.00 6 1:13.493 (1:13.493) 2:29.020 (1:15.527) 3:48.070 (1:19.050) 5:01.992 (1:13.922) 4 Austin Chandler 12 GSA 5:03.55 4 1:13.250 (1:13.250) 2:28.768 (1:15.518) 3:47.818 (1:19.050) 5:03.548 (1:15.731) 5 Zachary Peirce 11 Foxcroft 5:27.29 2 1:19.954 (1:19.954) 2:42.499 (1:22.545) 4:07.093 (1:24.594) 5:27.288 (1:20.196) 6 Sebastian Petrak 12 GSA 5:29.54 1 1:15.171 (1:15.171) 2:37.895 (1:22.725) 4:06.184 (1:28.290) 5:29.540 (1:23.356) 7 Lukas Modrusan 11 Hermon 5:43.09 1:16.912 (1:16.912) 2:43.942 (1:27.030) 4:16.395 (1:32.454) 5:43.081 (1:26.686) 8 Jayden Richards 11 Brewer 5:51.21 1:19.563 (1:19.563) 2:48.508 (1:28.945) 4:24.065 (1:35.558) 5:51.208 (1:27.144) 9 Emmett Watters 11 GSA 5:55.43 1:23.490 (1:23.490) 2:55.693 (1:32.204) 4:31.308 (1:35.615) 5:55.426 (1:24.118) 10 Nigel Way 12 Greenville 5:56.38 1:27.583 (1:27.583) 2:59.375 (1:31.793) 4:31.860 (1:32.485) 5:56.378 (1:24.519) Boys 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ethan Linscott 12 Lee 10:55.69 10 1:21.089 (1:21.089) 2:42.160 (1:21.071) 4:02.531 (1:20.372) 5:27.341 (1:24.810) 6:50.772 (1:23.431) 8:17.861 (1:27.090) 9:46.788 (1:28.927) 10:55.681 (1:08.894) 2 Runner Jarrett 10 Foxcroft 10:58.65 8 1:21.590 (1:21.590) 2:42.410 (1:20.820) 4:02.761 (1:20.352) 5:26.835 (1:24.075) 6:49.750 (1:22.915) 8:15.911 (1:26.162) 9:41.180 (1:25.270) 10:58.650 (1:17.470) 3 Ira Buchholz 12 GSA 11:11.65 6 1:22.134 (1:22.134) 2:44.363 (1:22.230) 4:09.744 (1:25.381) 5:38.233 (1:28.490) 7:05.447 (1:27.215) 8:28.714 (1:23.267) 9:53.767 (1:25.054) 11:11.645 (1:17.878) 4 Thomas Norgang 12 GSA 11:25.39 4 1:21.895 (1:21.895) 2:43.295 (1:21.400) 4:04.393 (1:21.099) 5:29.448 (1:25.055) 6:57.041 (1:27.594) 8:27.055 (1:30.015) 9:58.147 (1:31.092) 11:25.382 (1:27.235) 5 Austin Chandler 12 GSA 11:58.07 2 1:25.204 (1:25.204) 2:55.781 (1:30.578) 4:27.684 (1:31.903) 6:00.220 (1:32.537) 7:34.055 (1:33.835) 9:06.895 (1:32.841) 10:37.216 (1:30.321) 11:58.063 (1:20.847) 6 Owen Norgang 10 Blue Hill 11:58.77 1 1:25.477 (1:25.477) 2:55.923 (1:30.446) 4:28.288 (1:32.365) 6:00.882 (1:32.595) 7:34.678 (1:33.796) 9:07.317 (1:32.640) 10:37.684 (1:30.367) 11:58.765 (1:21.082) 7 Troy Morrison 11 Blue Hill 12:24.31 1:24.687 (1:24.687) 2:56.744 (1:32.057) 4:32.183 (1:35.440) 6:07.974 (1:35.791) 7:44.814 (1:36.840) 9:22.922 (1:38.109) 10:57.638 (1:34.716) 12:24.306 (1:26.669) 8 Jayden Richards 11 Brewer 13:05.57 1:25.742 (1:25.742) 2:56.103 (1:30.361) 4:29.223 (1:33.120) 6:09.084 (1:39.861) 7:54.760 (1:45.677) 9:39.329 (1:44.569) 11:29.257 (1:49.929) 13:05.566 (1:36.310) Boys 110 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kyle Jankunas 12 Foxcroft 16.18 10 2 Pablo Garcia 12 Brewer 16.21 8 3 Andrew Hipsky 12 GSA 16.29 6 4 Sayer Williams 11 GSA 17.66 4 5 Aiden Bryant 9 Foxcroft 18.80 2 6 Ethan Leavitt 10 Brewer 18.82 1 Boys 300 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Pablo Garcia 12 Brewer 43.16 10 2 Kyle Jankunas 12 Foxcroft 43.79 8 3 Ethan Leavitt 10 Brewer 45.77 6 4 Aiden Bryant 9 Foxcroft 47.79 4 5 Mitchell Buck 12 Brewer 48.32 2 Boys 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Foxcroft Academy 47.71 10 1) Jackson Smith 11 2) Eion Mccloskey 12 3) Kyle Jankunas 12 4) Landon Smith 9 2 George Stevens Academy 48.31 8 1) Solomon Haggarty 12 2) Monte Weaver 12 3) Andrew Hipsky 12 4) Cyrus Blake 12 3 Greenville High School 49.51 6 1) Ethan Pratt 12 2) Parker Gallagher 12 3) Dominik Murray 12 4) Liam Mason 10 4 Brewer High School 53.87 4 1) Elliot Gandarillas 11 2) Colby Largay 11 3) Liam McAlexander 12 4) Michael Giggey 9 5 Brewer High School 'B' x58.64 1) Matthew Gonzales 10 2) Ian Yanofsky 11 3) Aiden Burgess 10 4) Aiden Unobskey 10 6 Brewer High School 'C' x1:03.28 1) Kevin Carpenter 10 2) Nathaniel Larson 9 3) Wyatt Bradford 10 4) LJ Nicholas 10 Boys 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Brewer High School 3:57.44 10 1) Owen Fullerton 10 2) Ethan Leavitt 10 3) Nolan Seavey 9 4) James Bertolino 12 58.934 (58.934) 2:01.748 (1:02.815) 3:03.264 (1:01.516) 3:57.432 (54.169) 2 Foxcroft Academy 3:59.29 8 1) Eion Mccloskey 12 2) Gunnar Berling-Haugh 12 3) Kyle Jankunas 12 4) Zachary Peirce 11 1:01.554 (1:01.554) 2:02.815 (1:01.262) 2:58.936 (56.121) 3:59.290 (1:00.354) 3 Hermon High School 4:00.32 6 1) Lukas Modrusan 11 2) Michael Rene 10 3) Ben Bateman 12 4) Aaron Belanger 11 1:01.537 (1:01.537) 2:02.852 (1:01.315) 3:01.055 (58.203) 4:00.317 (59.263) Boys High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Jackson Smith 11 Foxcroft 6-00.00 10 2 Lendl Zaehringer 12 Brewer 5-10.00 8 3 Jack Kingsbury 11 Foxcroft 5-08.00 6 4 Cody Bailey 10 Brewer 5-04.00 4 5 Owen Fullerton 10 Brewer J5-04.00 2 6 Reese Smith 10 Brewer 5-00.00 1 7 Rowan Gagne 10 GSA J5-00.00 8 Daniel Canarr 11 Brewer 4-10.00 9 Liam Mason 10 Greenville 4-08.00 10 Jake Lepper 10 GSA 4-04.00 10 Nick Berry 10 Brewer 4-04.00 12 Javon McMullen 10 GSA 4-02.00 Boys Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Pablo Garcia 12 Brewer 11-06.00 10 2 Liam Cormier 11 Brewer 10-00.00 8 3 Daniel Canarr 11 Brewer J10-00.00 6 4 Thomas Coolidge 10 Blue Hill 8-06.00 4 5 Andrew West 10 Brewer 8-00.00 2 6 Aaron Belanger 11 Hermon J8-00.00 1 7 Michael McAfee 9 Brewer 7-00.00 Boys Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Jackson Smith 11 Foxcroft 19-07.50 10 2 Kyle Horr 11 Brewer 18-10.00 8 3 Cody Bailey 10 Brewer 18-09.50 6 4 BamiDele Odeleye 10 Brewer 17-06.50 4 5 Landon Smith 9 Foxcroft 17-03.50 2 6 Lendl Zaehringer 12 Brewer 16-08.50 1 7 Reese Smith 10 Brewer 15-11.50 8 Parker Gallagher 12 Greenville 15-07.00 9 Liam Mason 10 Greenville 15-01.00 10 Parker Hopkins 9 Brewer 14-06.50 11 Preston McLean 9 Brewer 13-00.00 12 Dustin Freethy-Poiss 11 Greenville 12-10.00 13 Nick Berry 10 Brewer 12-03.50 14 Chhoterith Tycheatvisoth 10 Foxcroft 10-07.00 Boys Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Pablo Garcia 12 Brewer 39-07.00 10 2 Owen Fullerton 10 Brewer 37-02.00 8 3 Landon Smith 9 Foxcroft 35-11.00 6 4 Jack Kingsbury 11 Foxcroft 34-03.50 4 5 Dustin Freethy-Poiss 11 Greenville 28-04.50 2 Boys Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Colby Largay 11 Brewer 46-07.50 10 2 Jack Sullivan 12 GSA 41-11.50 8 3 Cameron Hughes 12 Brewer 41-06.00 6 4 Daniel Kato 12 Lee 37-11.00 4 5 Jaxson Zimmerman 10 Foxcroft 37-10.75 2 6 David Scheel 12 Foxcroft 37-08.00 1 7 Owen Wyman 10 Hermon 35-04.00 8 Elliot Gandarillas 11 Brewer 33-06.50 9 Kevin Carpenter 10 Brewer 33-04.00 10 Charles St Lawrence 12 GSA 32-07.50 11 Kane Cookson-Goodridge 9 Brewer 31-05.75 12 Matthew Gonzales 10 Brewer 30-09.00 13 Thomas McDonough 12 Greenville 29-07.50 14 Aiden Unobskey 10 Brewer 29-06.50 15 Zachary Holt 12 Lee 28-02.75 16 LJ Nicholas 10 Brewer 27-08.50 17 Michael Rene 10 Hermon 27-07.00 18 Devin Lauritsen 12 Greenville 27-02.75 19 Nathaniel Larson 9 Brewer 25-08.75 20 Chhoterith Tycheatvisoth 10 Foxcroft 24-06.00 21 Daniel Turgeon 9 Foxcroft 24-05.75 22 Aiden Burgess 10 Brewer 24-04.00 23 Wyatt Bradford 10 Brewer 24-02.50 24 Devin O'Connor 12 Greenville 22-08.00 25 Lucas Ladd 9 GSA 22-03.50 26 Aidan Dulac 10 Greenville 21-10.00 27 Cole Andrei 10 Hermon 19-09.50 28 Gavin Hart 11 Greenville 19-04.00 Boys Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Colby Largay 11 Brewer 138-04 10 2 Owen Wyman 10 Hermon 119-06 8 3 Kevin Carpenter 10 Brewer 101-01 6 4 Charles St Lawrence 12 GSA 95-01 4 5 Michael Giggey 9 Brewer 93-06 2 6 Liam McAlexander 12 Brewer 91-04 1 7 Jack Sullivan 12 GSA 82-06 8 Ivan Mutafchiev 12 Foxcroft 82-03 9 Lance Owens 12 Greenville 81-02 9 Azaiah Nanson 12 GSA 81-02 11 Dominik Murray 12 Greenville 78-03 12 Matthew Gonzales 10 Brewer 77-08 13 David Scheel 12 Foxcroft 77-02 14 Michael Rene 10 Hermon 73-00 15 Kane Cookson-Goodridge 9 Brewer 68-01 16 Wyatt Bradford 10 Brewer 67-11 17 LJ Nicholas 10 Brewer 66-02 18 Elliot Gandarillas 11 Brewer 64-02 19 Jaxson Zimmerman 10 Foxcroft 60-08 20 Cole Andrei 10 Hermon 57-02 21 Thomas McDonough 12 Greenville 55-07 22 Devin O'Connor 12 Greenville 54-07 23 Nathaniel Larson 9 Brewer 53-09 24 Aiden Burgess 10 Brewer 51-04 25 Daniel Turgeon 9 Foxcroft 48-10 Boys Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Azaiah Nanson 12 GSA 131-07 10 2 Dominik Murray 12 Greenville 127-03 8 3 David Scheel 12 Foxcroft J127-03 6 4 Gunnar Berling-Haugh 12 Foxcroft 120-07 4 5 Lance Owens 12 Greenville 118-01 2 6 Ivan Mutafchiev 12 Foxcroft 113-09 1 7 Jack Sullivan 12 GSA 112-11 8 Thomas McDonough 12 Greenville 94-11 9 Ethan Leavitt 10 Brewer 89-10 10 Elliot Gandarillas 11 Brewer 89-08 11 Liam McAlexander 12 Brewer 88-03 12 Matthew Gonzales 10 Brewer 86-05 13 Devin Lauritsen 12 Greenville 82-09 14 Evan Knowles 9 Brewer 77-10 15 Michael Rene 10 Hermon 69-11 16 Wyatt Bradford 10 Brewer 69-02 17 Aiden Burgess 10 Brewer 68-11 18 LJ Nicholas 10 Brewer 67-03 19 Michael Giggey 9 Brewer 67-02 20 Andrew West 10 Brewer 59-00 21 Devin O'Connor 12 Greenville 57-01 22 Aidan Dulac 10 Greenville 54-05 23 Lucas Ladd 9 GSA 54-03 24 Cole Andrei 10 Hermon 52-08 25 Nathaniel Larson 9 Brewer 51-08 26 Daniel Turgeon 9 Foxcroft 41-05 Boys 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= -- Sebastian Petrak 12 GSA DQ bent knee 3:09.435 (3:09.435) 6:32.327 (3:22.893) 9:54.614 (3:22.287) 13:10.671 (3:16.058)