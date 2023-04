Bucksport Girls Finish 1st & Ellsworth Boys 1st in 1st Outdoor Track and Field Meet of the Season

The 1st outdoor track and field meet of the season was held at Bucksport High School on Thursday afternoon featuring teams from Bucksport, Ellsworth, GSA, Penobscot Christian and Sumner.

The Girls Team Results were

Bucksport 199 GSA 92 Ellsworth 59 Sumner 15 Penobscot Christian 2

The Boys Team Results were

Ellsworth 193.50 GSA 138 Sumner 86.50 Bucksport 82 Blue Hill Harbor 11 Penobscot Christian 1

The individual results from Sub 5 are below

Girls 100 Meter Dash

==========================================================================

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

Finals

1 Haley Rose 9 Bucksport Hi 13.35 1 8

2 Madison Rose 9 Bucksport Hi 13.45 1 6

3 Alexon Astbury 12 George Steve 13.74 2 4

4 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 13.83 1 2

5 Ruby Pereira 10 Bucksport Hi 14.16 1 1

6 Makenzie Rodriguez 10 Bucksport Hi 14.65 1

7 Whitney Jordan 9 Ellsworth Hi 14.90 4

8 Sydney Libby 10 Ellsworth Hi 15.19 2

9 Logan Townsend 9 George Steve 15.29 2

10 Kayli Tilden 10 Ellsworth Hi 15.38 3

11 Logan Williams 12 Ellsworth Hi 15.65 2

12 Rhiannon Sargent 10 Sumner Memor 15.71 3

13 Taylor Libby 10 Ellsworth Hi 15.81 2

14 Mercedes Ulichny 12 Ellsworth Hi 15.85 4

15 Taryn Seeley 9 Penobscot Ch 16.03 4

16 Enna Bertin 9 Sumner Memor 17.16 3

17 Elizabeth McGaha 9 George Steve 17.92 4

18 Annabelle Dwyer 9 Sumner Memor 18.59 3

19 Eve Skoletsky 10 George Steve 24.99 4

Girls 200 Meter Dash

==========================================================================

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Madison Rose 9 Bucksport Hi 27.41 1 8

2 Haley Rose 9 Bucksport Hi 27.51 1 6

3 Addison Atherton 10 Ellsworth Hi 28.44 1 4

4 Alexon Astbury 12 George Steve 29.12 3 2

5 Kathleen Stephens 11 George Steve 29.94 2 1

6 Addison Goss 9 Bucksport Hi 30.01 1

7 Aivah Tweedie 9 Bucksport Hi 30.36 1

8 Ashley Cyr 11 Bucksport Hi 31.08 2

9 Logan Williams 12 Ellsworth Hi 33.49 2

10 Kayli Tilden 10 Ellsworth Hi 33.63 3

11 Nora Spratt 12 George Steve 34.18 2

12 Mercedes Ulichny 12 Ellsworth Hi 34.49 4

13 Savannah Hasham 12 Ellsworth Hi 34.97 2

14 Jadyn Bell 9 Ellsworth Hi 35.67 4

15 Hannah McBreairty-Frye 12 Ellsworth Hi 36.51 4

16 Elizabeth McGaha 9 George Steve 39.05 4

Girls 400 Meter Dash

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Addison Atherton 10 Ellsworth Hi 1:05.20 8

2 Thea Crowley 12 George Steve 1:12.96 6

3 Sophia Landrum 11 George Steve 1:13.61 4

4 Sarah Moseley 11 Ellsworth Hi 1:19.13 2

5 Hannah McBreairty-Frye 12 Ellsworth Hi 1:22.60 1

6 Jadyn Bell 9 Ellsworth Hi 1:22.88

Girls 800 Meter Run

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Addison Nelson 12 Ellsworth Hi 2:36.73 8

2 Thea Crowley 12 George Steve 2:48.93 6

3 Abigail Hunt 12 Bucksport Hi 3:00.87 4

4 Christina Degiso 10 Bucksport Hi 3:07.29 2

5 Evie Hileman 10 Bucksport Hi 3:11.87 1

6 Roza Parker 11 Bucksport Hi 3:18.33

7 Sophia Landrum 11 George Steve 3:18.69

8 Sarah Moseley 11 Ellsworth Hi 3:21.15

9 Violette Hermans 9 George Steve 3:23.43

10 Jadyn Bell 9 Ellsworth Hi 3:33.95

11 Natalie Esposito 10 George Steve 3:45.76

Girls 1600 Meter Run

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Addison Nelson 12 Ellsworth Hi 5:35.21 8

2 Thea Crowley 12 George Steve 5:39.14 6

3 Abigail Hunt 12 Bucksport Hi 6:24.36 4

4 Bailey Townsend 9 George Steve 6:51.59 2

5 Margaret Reilich-Godino 11 Sumner Memor 6:53.60 1

6 Christina Degiso 10 Bucksport Hi 6:56.93

7 Violet Czuj 11 George Steve 7:00.46

8 Roza Parker 11 Bucksport Hi 7:08.72

9 Iris Kimball 11 George Steve 7:28.60

10 Violette Hermans 9 George Steve 7:35.16

11 Hazel Sheahan 11 George Steve 7:50.32

12 Natalie Esposito 10 George Steve 8:13.74

-- Tori Webber 12 Sumner Memor DNF

Girls 3200 Meter Run

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Abigail Farricker 10 Bucksport Hi 15:55.95 8

2 Margaret Reilich-Godino 11 Sumner Memor 16:23.08 6

Girls 100 Meter Hurdles

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Chloe Bratcher 10 Bucksport Hi 18.29 8

2 Addison Goss 9 Bucksport Hi 19.31 6

3 Adriana Richardson 10 Ellsworth Hi 19.39 4

4 Aivah Tweedie 9 Bucksport Hi 20.94 2

Girls 300 Meter Hurdles

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Chloe Bratcher 10 Bucksport Hi 51.96 8

2 Addison Goss 9 Bucksport Hi 54.28 6

3 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 55.75 4

4 Lily Cousins 9 Penobscot Ch 1:05.49 2

5 Adriana Richardson 10 Ellsworth Hi 1:07.81 1

Girls 4x100 Meter Relay

=======================================================================

School Finals Points

=======================================================================

1 Bucksport High School 'A' 54.02 8

1) Carly Mchale 10 2) Madison Rose 9

3) Makenzie Rodriguez 10 4) Haley Rose 9

2 George Stevens Academy 'A' 58.02 6

1) Jillian Eldridge 12 2) Logan Townsend 9

3) Nora Spratt 12 4) Alexon Astbury 12

3 Ellsworth High School 'A' 1:01.43 4

1) Sydney Libby 10 2) Savannah Hasham 12

3) Logan Williams 12 4) Taylor Libby 10

4 Sumner Memorial High School 'A' 1:03.84 2

1) Emily Burrill 11 2) Annabelle Dwyer 9

3) Rhiannon Sargent 10 4) Maddi Matteson 12

5 Penobscot Christian School 'A' 1:09.60

1) Taryn Seeley 9 2) Hattie Lambert 12

3) Elizabeth Scott 10 4) Lily Cousins 9

Girls 4x400 Meter Relay

=======================================================================

School Finals Points

=======================================================================

1 George Stevens Academy 'A' 5:03.59 8

1) Jillian Eldridge 12 2) Bailey Townsend 9

3) Sophia Landrum 11 4) Kathleen Stephens 11

2 Ellsworth High School 'A' 5:05.18 6

1) Adriana Richardson 10 2) Addison Atherton 10

3) Addison Nelson 12 4) Savannah Hasham 12

Girls 4x800 Meter Relay

=======================================================================

School Finals Points

=======================================================================

1 George Stevens Academy 'A' 12:54.77 8

1) Oceania Black 11 2) Iris Kimball 11

3) Hazel Sheahan 11 4) Bailey Townsend 9

Girls High Jump

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Kathleen Stephens 11 George Steve 4-08.00 8

2 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi J4-08.00 6

3 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 4-06.00 4

4 Liberty Farmer 10 George Steve 4-00.00 2

5 Aivah Tweedie 9 Bucksport Hi 3-08.00 1

Girls Pole Vault

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 6-06.00 8

2 Ruby Pereira 10 Bucksport Hi 6-00.00 6

3 Ashley Cyr 11 Bucksport Hi 5-06.00 4

4 Chloe Bratcher 10 Bucksport Hi J5-06.00 2

5 Kaylee Whalen 12 Bucksport Hi 5-00.00 1

Girls Long Jump

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi 16-04.00 8

2 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 15-10.00 6

3 Leigh Carter 9 George Steve 14-03.00 4

4 Ruby Pereira 10 Bucksport Hi 14-01.50 2

5 Whitney Jordan 9 Ellsworth Hi 13-09.00 1

6 Makenzie Rodriguez 10 Bucksport Hi 13-06.00

7 Logan Williams 12 Ellsworth Hi 13-03.00

8 Sydney Libby 10 Ellsworth Hi 12-04.00

9 Rhiannon Sargent 10 Sumner Memor 12-02.00

10 Mercedes Ulichny 12 Ellsworth Hi 12-01.00

11 Kayli Tilden 10 Ellsworth Hi 11-10.00

12 Taylor Libby 10 Ellsworth Hi 11-09.50

13 Savannah Hasham 12 Ellsworth Hi 11-03.00

14 Hannah McBreairty-Frye 12 Ellsworth Hi 11-01.00

15 Sarah Moseley 11 Ellsworth Hi 10-10.00

16 Elizabeth Scott 10 Penobscot Ch 9-03.50

Girls Triple Jump

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi 32-02.50 8

2 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 31-09.00 6

3 Whitney Jordan 9 Ellsworth Hi 28-11.00 4

4 Taylor Libby 10 Ellsworth Hi 27-10.50 2

5 Makenzie Rodriguez 10 Bucksport Hi 26-02.50 1

6 Sydney Libby 10 Ellsworth Hi 24-06.50

7 Nora Spratt 12 George Steve 24-04.00

8 Bailey Townsend 9 George Steve 23-04.00

Girls Shot Put

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Meg Morrison 12 Bucksport Hi 29-05.75 8

2 Mercedes Taungatua 11 Bucksport Hi 28-07.00 6

3 Maranda Pert 11 George Steve 28-00.75 4

4 Emily Burrill 11 Sumner Memor 27-07.50 2

5 Kristen Farricker 9 Bucksport Hi 27-02.50 1

6 Marley Wenal 11 George Steve 26-07.00

7 Bianca Seavey-Tucker 10 Sumner Memor 24-10.25

8 Lydia Carter 9 Bucksport Hi 22-02.25

9 Lily Therrien 10 Bucksport Hi 21-03.25

10 Hattie Lambert 12 Penobscot Ch 21-00.75

11 Sylvie Mowry 12 Sumner Memor 20-06.50

12 Adriana Hall 11 George Steve 18-10.00

13 Lindsey Carrier 9 Bucksport Hi 18-08.25

14 Natasha Costarelli 11 Bucksport Hi 17-11.50

15 Addison Crockett 9 Bucksport Hi 17-07.50

16 Taryn Seeley 9 Penobscot Ch 17-05.00

17 Trinity Allen 9 Bucksport Hi 17-03.00

18 Eve Skoletsky 10 George Steve 12-05.25

Girls Discus Throw

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Maranda Pert 11 George Steve 102-00 8

2 Marley Wenal 11 George Steve 72-02 6

3 Bianca Seavey-Tucker 10 Sumner Memor 68-10 4

4 Mercedes Taungatua 11 Bucksport Hi 66-08 2

5 Meg Morrison 12 Bucksport Hi 64-10 1

6 Guinevere Berry 11 Bucksport Hi 59-06

7 Kristen Farricker 9 Bucksport Hi J59-06

8 Rylee Coombs 12 Bucksport Hi 57-01

9 Lydia Carter 9 Bucksport Hi 52-02

10 Lindsey Carrier 9 Bucksport Hi 49-10

11 Addison Crockett 9 Bucksport Hi 47-05

12 Trinity Allen 9 Bucksport Hi 47-01

13 Sylvie Mowry 12 Sumner Memor 46-10

14 Alia Cough 10 Bucksport Hi 45-00

15 Lily Therrien 10 Bucksport Hi 43-03

16 Logan Townsend 9 George Steve 41-10

17 Maeve Palazzo 10 Bucksport Hi 37-10

18 Natasha Costarelli 11 Bucksport Hi 35-11

Girls Javelin Throw

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Kristen Farricker 9 Bucksport Hi 83-03 8

2 Addison Atherton 10 Ellsworth Hi 80-05 6

3 Leigh Carter 9 George Steve 74-05 4

4 Adriana Hall 11 George Steve 73-03 2

5 Logan Townsend 9 George Steve 72-05 1

6 Mercedes Taungatua 11 Bucksport Hi 67-11

7 Bianca Seavey-Tucker 10 Sumner Memor 63-00

8 Meg Morrison 12 Bucksport Hi 61-11

9 Rylee Coombs 12 Bucksport Hi 54-01

10 Lydia Carter 9 Bucksport Hi 52-06

11 Lily Cousins 9 Penobscot Ch 50-11

12 Elizabeth Scott 10 Penobscot Ch 49-10

13 Alia Cough 10 Bucksport Hi 42-10

14 Trinity Allen 9 Bucksport Hi 42-06

15 Elaina Thomas 12 Sumner Memor 42-04

16 Guinevere Berry 11 Bucksport Hi 41-06

17 Addison Crockett 9 Bucksport Hi 39-03

18 Lindsey Carrier 9 Bucksport Hi 35-01

19 Natasha Costarelli 11 Bucksport Hi 34-05

20 Maeve Palazzo 10 Bucksport Hi 33-00

21 Eve Skoletsky 10 George Steve 32-07

Girls 1600 Meter Race Walk

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Abigail Farricker 10 Bucksport Hi 10:59.59 8

2 Lily Therrien 10 Bucksport Hi 11:55.73 6

3 Zoe Sikkel 11 Bucksport Hi 13:10.60 4

Boys 100 Meter Dash

==========================================================================

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Connor Wight 11 Ellsworth Hi 11.65 1 10

2 Billy Wray 12 Sumner Memor 11.91 1 8

3 Sayer Williams 11 George Steve 12.08 2 6

4 Ben Baldwin 10 George Steve 12.09 1 4

5 Josiah James-Chin 11 Ellsworth Hi 12.20 4 2

6 Alex McGowan 9 Ellsworth Hi 12.29 5 1

7 Caleb Willett 11 Sumner Memor 12.33 2

8 Caleb Jenkins 9 Ellsworth Hi 12.35 5

9 Rowan Gagne 10 George Steve 12.42 1

10 Aiden Griffin 12 Sumner Memor 12.45 1

11 Solomon Haggarty 12 George Steve 12.49 3

12 Jake Lepper 10 George Steve 12.50 2

13 Leontae Lay 12 Ellsworth Hi 12.63 5

14 Javon McMullen 10 George Steve 12.80 3

15 Logan Buteau 11 Sumner Memor 12.82 2

16 Obrien Robinson 12 Ellsworth Hi 13.01 5

17 Joshua Orellana-Cramer 11 Sumner Memor 13.09 3

18 Jesse Booker 9 Penobscot Ch 13.36 5

19 Jack Morrison 9 Bucksport Hi 13.48 2

20 Tyler Knowles 9 Penobscot Ch 13.53 4

21 Erick Beal 9 Sumner Memor 13.64 4

22 Christopher Tapley 10 Bucksport Hi 14.06 4

23 Ian Walker 10 Penobscot Ch 14.09 5

24 Edmund Crownover 9 George Steve 14.25 3

25 Daynen Stewart 9 Bucksport Hi 15.22 3

26 Wyatt McHale 11 Bucksport Hi 15.54 4

27 Brenden Willett 9 Sumner Memor 15.66 4

Boys 200 Meter Dash

==========================================================================

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Connor Wight 11 Ellsworth Hi 24.29 1 10

2 Caleb Willett 11 Sumner Memor 25.13 1 8

3 Ben Baldwin 10 George Steve 25.27 1 6

4 Jake Lepper 10 George Steve 26.21 1 4

5 Leontae Lay 12 Ellsworth Hi 26.32 4 2

6 Aiden Griffin 12 Sumner Memor 26.33 2 1

7 Solomon Haggarty 12 George Steve 26.52 3

8 Javon McMullen 10 George Steve 27.03 3

9 Logan Buteau 11 Sumner Memor 27.21 2

10 Monte Weaver 12 George Steve 27.30 1

11 Tyler Knowles 9 Penobscot Ch 27.65 4

12 Jarod Smith 12 Sumner Memor 27.66 2

13 Ansel Tenney 10 George Steve 27.77 2

14 Joshua Orellana-Cramer 11 Sumner Memor 28.02 3

15 Edmund Crownover 9 George Steve 30.06 3

Boys 400 Meter Dash

==========================================================================

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Troy Morrison 11 Blue Hill Ha 56.00 1 10

2 Thomas Norgang 12 George Steve 57.81 1 8

3 Caleb Jenkins 9 Ellsworth Hi 57.88 2 6

4 Ben Baldwin 10 George Steve 1:00.01 1 4

5 Diego Harvey 11 Bucksport Hi 1:01.31 1 2

6 Monte Weaver 12 George Steve 1:03.75 1 1

7 Thomas Coolidge 10 Blue Hill Ha 1:04.77 1

8 Erick Beal 9 Sumner Memor 1:11.68 2

9 Teddy Dickson-Smith 11 Sumner Memor 1:16.01 2

Boys 800 Meter Run

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Kaleb Colson 11 Sumner Memor 2:03.66 10

2 Gage Bruns 11 Bucksport Hi 2:08.97 8

3 Matthew Cormier 11 Ellsworth Hi 2:11.55 6

4 Aedyn Hughes 10 Ellsworth Hi 2:21.79 4

5 Michael Johnson 11 Bucksport Hi 2:24.06 2

6 Troy Morrison 11 Blue Hill Ha 2:24.11 1

7 Riley Hastey 11 Sumner Memor 2:25.40

8 Asa Berry 11 Sumner Memor 2:27.18

9 Chris Taylor 10 Ellsworth Hi 2:33.99

10 Zachary Havey-Chambers 9 Bucksport Hi 2:43.57

11 Saben Tenney 10 Sumner Memor 2:45.37

12 Abdul Kombe 10 Bucksport Hi 3:04.15

13 Christian Hesseltine 10 Ellsworth Hi 3:07.26

Boys 1600 Meter Run

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Aedyn Hughes 10 Ellsworth Hi 4:51.80 10

2 Gage Bruns 11 Bucksport Hi 4:53.43 8

3 Matthew Cormier 11 Ellsworth Hi 5:03.87 6

4 Michael Johnson 11 Bucksport Hi 5:15.39 4

5 Asa Berry 11 Sumner Memor 5:16.35 2

6 Austin Chandler 12 George Steve 5:17.15 1

7 Riley Hastey 11 Sumner Memor 5:18.72

8 Ira Buchholz 12 George Steve 5:18.97

9 Chris Taylor 10 Ellsworth Hi 5:26.56

10 Jesse Booker 9 Penobscot Ch 5:27.01

11 Micah Bryan 12 George Steve 5:38.53

12 Sebastian Petrak 12 George Steve 6:00.14

13 Thomas Coolidge 10 Blue Hill Ha 6:03.14

14 Azaiah Nanson 12 George Steve 6:06.50

15 Zachary Havey-Chambers 9 Bucksport Hi 6:17.71

16 Abdul Kombe 10 Bucksport Hi 6:46.39

Boys 3200 Meter Run

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Kaleb Colson 11 Sumner Memor 10:19.53 10

2 Thomas Norgang 12 George Steve 11:25.93 8

3 Erik Davis 10 George Steve 11:37.01 6

4 Ira Buchholz 12 George Steve 11:46.52 4

5 Andrew Hipsky 12 George Steve 12:09.58 2

6 Riley Hastey 11 Sumner Memor 12:11.55 1

7 Micah Bryan 12 George Steve 12:11.69

8 Asa Berry 11 Sumner Memor 12:11.98

Boys 110 Meter Hurdles

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Andrew Hipsky 12 George Steve 16.65 10

2 Sayer Williams 11 George Steve 18.02 8

3 Rowan Tate 11 Ellsworth Hi 18.24 6

4 Jarod Smith 12 Sumner Memor 18.75 4

Boys 300 Meter Hurdles

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Andrew Hipsky 12 George Steve 44.95 10

2 Rowan Tate 11 Ellsworth Hi 45.24 8

3 Javon McMullen 10 George Steve 53.15 6

4 Saben Tenney 10 Sumner Memor 53.99 4

Boys 4x100 Meter Relay

=======================================================================

School Finals Points

=======================================================================

1 Ellsworth High School 'A' 46.67 10

1) Connor Wight 11 2) Alex McGowan 9

3) Josiah James-Chin 11 4) Caleb Jenkins 9

2 George Stevens Academy 'A' 46.99 8

1) Sayer Williams 11 2) Ben Baldwin 10

3) Jake Lepper 10 4) Rowan Gagne 10

3 Bucksport High School 'A' 48.93 6

1) Kamryn Webber 11 2) Drew Gaudreau 12

3) Diego Harvey 11 4) Evan Trojano 12

4 Sumner Memorial High School 'A' 49.15 4

1) Billy Wray 12 2) Aiden Griffin 12

3) Matthew Carney 11 4) Julian Dennison 12

5 Sumner Memorial High School 'B' x53.73

1) Logan Buteau 11 2) Jarod Smith 12

3) Isaiah Rivers 11 4) Teddy Dickson-Smith 11

-- George Stevens Academy 'B' DNF

1) Edmund Crownover 9 2) Javon McMullen 10

3) Ansel Tenney 10 4) Monte Weaver 12

Boys 4x400 Meter Relay

=======================================================================

School Finals Points

=======================================================================

1 Ellsworth High School 'A' 4:02.39 10

1) Caleb Jenkins 9 2) Drew Pierson 12

3) Rowan Tate 11 4) Leontae Lay 12

2 Sumner Memorial High School 'A' 4:08.37 8

1) Asa Berry 11 2) Kaleb Colson 11

3) Caleb Willett 11 4) Riley Hastey 11

Boys 4x800 Meter Relay

=======================================================================

School Finals Points

=======================================================================

1 George Stevens Academy 'A' 9:23.48 10

1) Ira Buchholz 12 2) Micah Bryan 12

3) Austin Chandler 12 4) Thomas Norgang 12

2 Ellsworth High School 'A' 9:36.35 8

1) Aedyn Hughes 10 2) Chris Taylor 10

3) Benjamin Tate 10 4) Matthew Cormier 11

3 George Stevens Academy 'B' x10:29.23

1) Azaiah Nanson 12 2) Ansel Tenney 10

3) Emmett Watters 11 4) Erik Davis 10

Boys High Jump

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Drew Pierson 12 Ellsworth Hi 5-08.00 10

2 Julian Dennison 12 Sumner Memor 5-02.00 8

3 Dylan Courtney 10 Bucksport Hi J5-02.00 5

3 Billy Wray 12 Sumner Memor J5-02.00 5

4 Matthew Carney 11 Sumner Memor J4-08.00 1.50

4 Alex McGowan 9 Ellsworth Hi J4-08.00 1.50

Boys Pole Vault

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Dylan Courtney 10 Bucksport Hi 11-00.00 10

Boys Long Jump

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Drew Pierson 12 Ellsworth Hi 19-04.75 10

2 Connor Wight 11 Ellsworth Hi 17-02.50 8

3 Kamryn Webber 11 Bucksport Hi 16-09.75 6

4 Josiah James-Chin 11 Ellsworth Hi 16-08.50 4

5 Aiden Griffin 12 Sumner Memor 16-03.50 2

6 Jesse Booker 9 Penobscot Ch 15-11.75 1

7 Tyler Knowles 9 Penobscot Ch 14-10.00

8 Abdul Kombe 10 Bucksport Hi 12-10.75

9 Ian Walker 10 Penobscot Ch 12-07.75

10 Daynen Stewart 9 Bucksport Hi 11-10.25

Boys Triple Jump

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Drew Pierson 12 Ellsworth Hi 40-02.25 10

2 Caleb Willett 11 Sumner Memor 36-10.50 8

3 Alex McGowan 9 Ellsworth Hi 34-08.25 6

4 Kamryn Webber 11 Bucksport Hi 33-09.50 4

5 Ira Buchholz 12 George Steve 31-08.00 2

6 Logan Buteau 11 Sumner Memor 31-00.00 1

7 Teddy Dickson-Smith 11 Sumner Memor 26-09.25

Boys Shot Put

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Jack Sullivan 12 George Steve 42-05.50 10

2 Andrew Herrick 11 Ellsworth Hi 42-02.00 8

3 Obrien Robinson 12 Ellsworth Hi 39-00.00 6

4 Davyn Stewart 11 Bucksport Hi 38-07.50 4

5 Benjamin Tate 10 Ellsworth Hi 37-07.25 2

6 Garrett Carrier 12 Bucksport Hi 37-01.50 1

7 Matthew Carney 11 Sumner Memor 35-11.50

8 Jack Morrison 9 Bucksport Hi 33-04.00

9 Charles St Lawrence 12 George Steve 33-02.00

10 Adrian Russell 12 Bucksport Hi 31-07.00

11 Jarod Smith 12 Sumner Memor 31-01.00

12 Kayden Foster 12 Bucksport Hi 29-05.00

13 Wesley Keim 12 Ellsworth Hi 27-03.00

14 Nye Weeks 10 Ellsworth Hi 26-10.25

15 Isaiah Rivers 11 Sumner Memor 25-07.75

16 Jacson Saunders 10 Bucksport Hi 23-10.50

17 Brenden Willett 9 Sumner Memor 23-00.25

18 Dominic Hamm 10 Ellsworth Hi 21-07.50

19 Rylee Whalen 12 Bucksport Hi 21-05.50

20 Lucas Ladd 9 George Steve 16-04.00

Boys Discus Throw

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Obrien Robinson 12 Ellsworth Hi 106-07 10

2 Davyn Stewart 11 Bucksport Hi 92-09 8

3 Andrew Herrick 11 Ellsworth Hi 92-01 6

4 Adrian Russell 12 Bucksport Hi 88-09 4

5 Wesley Keim 12 Ellsworth Hi 85-03 2

6 Matthew Carney 11 Sumner Memor 84-03 1

7 Benjamin Tate 10 Ellsworth Hi 83-04

8 Charles St Lawrence 12 George Steve 80-08

9 Jack Morrison 9 Bucksport Hi 76-03

10 Kayden Foster 12 Bucksport Hi 74-09

11 Jack Sullivan 12 George Steve 73-08

12 Isaiah Rivers 11 Sumner Memor 70-08

13 Garrett Carrier 12 Bucksport Hi 67-01

14 Rylee Whalen 12 Bucksport Hi 62-04

15 Nye Weeks 10 Ellsworth Hi 61-05

16 Jacson Saunders 10 Bucksport Hi 61-02

17 Teddy Dickson-Smith 11 Sumner Memor 56-10

18 Dominic Hamm 10 Ellsworth Hi 51-02

19 William Steph 10 Sumner Memor 50-05

Boys Javelin Throw

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Kayden Foster 12 Bucksport Hi 129-09 10

2 Wesley Keim 12 Ellsworth Hi 116-10 8

3 Azaiah Nanson 12 George Steve 111-10 6

4 Jack Sullivan 12 George Steve 108-06 4

5 Benjamin Tate 10 Ellsworth Hi 105-02 2

6 Andrew Herrick 11 Ellsworth Hi 105-00 1

7 Braden Gray 11 Bucksport Hi 92-05

8 Dominic Hamm 10 Ellsworth Hi 91-08

9 Garrett Carrier 12 Bucksport Hi 86-02

10 Nye Weeks 10 Ellsworth Hi 80-06

11 Kamryn Webber 11 Bucksport Hi 75-06

12 Cody Monreal 12 Bucksport Hi 74-00

13 Tyler Knowles 9 Penobscot Ch 73-05

14 Emmett Watters 11 George Steve 68-09

15 Jacson Saunders 10 Bucksport Hi 57-03

16 Rylee Whalen 12 Bucksport Hi 57-02

17 Christian Hesseltine 10 Ellsworth Hi 47-02

18 Brenden Willett 9 Sumner Memor 44-10

19 Lucas Ladd 9 George Steve 39-04

Boys 1600 Meter Race Walk

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Sebastian Petrak 12 George Steve 13:27.29 10