Class B North Hockey All-Stars and All-Academic Team

The Class B North Hockey Coaches met and selected their All-Star Teams and All-Academic Teams. Congratulations to all!

First Team

Carter Walls - John Bapst

Grady Vanidestine - Brewer

Isaac Staples - Presque Isle

Jed Gilpatrick - Brewer

Caleb Robbins - John Bapst

Gavin Bartlett - John Bapst

Player of they Year - Jed Gilpatrick - Brewer

Coach of the Year - Carl Flynn/Darren Carlisle - Presque Isle

Second Team

Dylan Davis - Old Town Orono

Owen Kirk - Messalonskee

Will Durkee - Messalonskee

Aiden Aselton - Camden Hills

Tucker Leland - Hampden Academy

Dawson Cole - Houlton

Third Team

Owen McManus - Camden Hills

Aiden Dunn - John Bapst

Bryce Cowell - Messalonskee

Charlie Peers - Presque Isle

Grayson Podey - Messalonskee

Aaron Donavan - Hampden Academy

Fourth Team

Keith Brooks - Hampden Academy

Ethan Carlisle - Presque Isle

Garrett Doyle - Gardiner

Don Gurney - Gardiner

Colin McKay - Hampden Academy

Landon Foster - Cony

1st All-Rookie Team

Denny Martin - Messalonskee

Ray Dineen - Cony

Silas Comstock - John Bapst

Dom Stetcher - Brewer

Patrick Marino - Houlton

Oliver Woollard - Presque Isle

2nd All-Rookie Team

Aiden Paradis - Gardiner

Tatum Doucette - Messalonskee

Gunnar Weil - Hampden Academy

Hunter Hallee - Messalonskee

Zach Wilson - Hampden Academy

Nate Culina - Old Town/Orono

Honorable Mention

Jack Hammond - Messalonskee

Zanni Sabatini - Camden Hills

Brandon Smith - Cony

Jared Newgard - Gardiner/Winslow/Waterville

Garrett Letourneau - Presque Isle

Konnor Lynds - Houlton

Ian Bouchard - Old Town/Orono

Lucas Gagnon - John Bapst

Lucas Dunn - Hampden Academy

Cam Dostie - Brewer

All Academic

Grayson Podey - Messalonskee

Cam Brown - Camden Hills

Nick Keezer - Cony

Tyler Dow - Gardiner/Winslow/Waterville

Ethan Bosse - Presque Isle

Joelle Hanscom - Houlton

Avery Redding - Old Town/Orono

Keller Whitney - John Bapst

Adrian Webb - Hampden Academy

Chase McKenney - Brewer