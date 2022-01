Eastern Maine Indoor Track League Results from January 21 and 22 [WEEK 6 RESULTS]

There were 3 meets happening at the New Balance Field House at the University of Maine on January 21st and January 22nd as part of the Week 6 Meet

On Friday, January 21 teams from Bangor, Brewer, Ellsworth, Hampden and Old Town competed. A special congratulations to Bangor's Anna Connors, who broke her previous record, in the 400m on Friday night.

Here's the Friday night results

Boys 4x800 Meter Relay Finals

1, Hampden Academy (Tim Collins FR, Gavin Nash SO, Benjamin Mlynski FR, Brody

Simons SO), 10:06.58. 2, Brewer High School (Trevor Parlee SO, Jayden Richards

SO, Noah Vallor FR, Connor Girard FR), 11:18.34. 3, Bangor High School (Quinn

Tkacs JR, Patrick O'Brien JR), 11:31.94.

Girls 55 Meter Hurdles Preliminaries

1, Callie Moran, BRW, 9.52q. 2, Paige Sawyer, ELLS, 9.69q. 3, Tori Watkins,

ELLS, 10.03q. 4, Annalena Wittmann, BAN, 10.03q. 5, Lauren Low, BRW, 10.45q.

6, Lilly Mitchell, OT, 10.58q. 7, Chase Smith, BAN, 11.04. 8, Abigail Young,

ELLS, 12.79.

Girls 55 Meter Hurdles Finals

1, Paige Sawyer, ELLS, 9.46. 2, Callie Moran, BRW, 9.53. 3, Tori Watkins,

ELLS, 10.01. 4, Annalena Wittmann, BAN, 10.02. 5, Lauren Low, BRW, 10.62. 6,

Lilly Mitchell, OT, 10.81.

Boys 55 Meter Hurdles Preliminaries

1, Drew Pierson, ELLS, 9.18q. 2, Pablo Garcia, BRW, 9.21q. 3, Swaroop Handral,

BRW, 9.45q. 4, Rowen Tate, ELLS, 10.68q. 5, Josh Salley, BRW, 13.62q.

Boys 55 Meter Hurdles Finals

1, Drew Pierson, ELLS, 9.27. 2, Swaroop Handral, BRW, 9.42. 3, Josh Salley,

BRW, 10.11. 4, Rowen Tate, ELLS, 10.23.

Girls 55 Meter Dash Preliminaries

1, Anna Connors, BAN, 7.58q. 2, Madeline Thai, BAN, 7.83q. 3, Lauren

Vanidestine, BRW, 7.94q. 4, Callie Tennett, BAN, 7.94q. 5, Evelyn Humbert,

BAN, 7.99q. 6, Paige Sawyer, ELLS, 8.14q. 7, Gloria Hoskins, BRW, 8.20. 8,

Felicia Dean, HAM, 8.24. 9, Mikayla Johnston, OT, 8.25. 10, Madison Tritt,

BAN, 8.37. 11, Lauren Low, BRW, 8.44. 12, Abigail Talon, OT, 8.71. 13, Hannah

Noyes, BAN, 8.74. 14, Lorraine Thai, BAN, 8.78. 15, Taylor Libby, ELLS, 8.86.

16, Lina Markovitch, BAN, 8.89. 17, Logan Williams, ELLS, 9.01. 18, Allcia

Bucher, ELLS, 9.23. 19, Norah Sanborn, OT, 9.27. 20, Kayli Tilden, ELLS, 9.56.

21, Rylee Junkins, BAN, 9.70. 22, Abigail Young, ELLS, 9.99.

Girls 55 Meter Dash Finals

1, Anna Connors, BAN, 7.43. 2, Callie Tennett, BAN, 7.82. 3, Madeline Thai,

BAN, 7.82. 4, Lauren Vanidestine, BRW, 7.88. 5, Evelyn Humbert, BAN, 8.03. 6,

Paige Sawyer, ELLS, 8.18.

Boys 55 Meter Dash Preliminaries

1, Gage Jones, BAN, 6.85q. 2, Carvil Turner, OT, 6.87q. 3, Jorden Cote, OT,

7.08q. 4, James Cote, OT, 7.15q. 5, Jay Willis, BAN, 7.15q. 6, Gabe Allen,

HAM, 7.17q. 7, Connor Wight, ELLS, 7.20. 8, Andre Brozman, BAN, 7.26. 9, Liam

Cormier, BRW, 7.35. 10, Lucas Sun, BAN, 7.39. 11, Chase Hardwick, ELLS, 7.58.

12, Kiran Small, BAN, 7.61. 13, Luke Hymas, BRW, 7.63. 14, Evan Chambers, BRW,

7.79. 15, Cooper Macdonald, BRW, 7.79. 16, John Allen, ELLS, 7.96. 17, Isaiah

Lord, ELLS, 7.97. 18, Griffin Murray, OT, 7.98. 19, Dashel Knapp, BAN, 8.05.

20, Kaiden Schmersal, BAN, 8.18. 21, Thomas Hilton, ELLS, 8.21. 22, Kegan

Allen, BRW, 8.87. 23, Miles Felcman, OT, 9.24.

Boys 55 Meter Dash Finals

1, Gage Jones, BAN, 6.77. 2, Carvil Turner, OT, 6.83. 3, Jorden Cote, OT,

7.03. 4, Jay Willis, BAN, 7.14. 5, James Cote, OT, 7.15. 6, Gabe Allen, HAM,

7.17.

Girls 1 Mile Run

1, Kayla Graffam, BRW, 5:34.55. 2, Cassidy Rackliffe, OT, 6:10.72. 3, Grace

O'Brien, BAN, 6:17.99. 4, Amie Lupo, ELLS, 6:37.03.

Boys 1 Mile Run

1, Charlie Collins, HAM, 4:35.90. 2, Ethan Partal, BAN, 5:03.09. 3, Trevor

Parlee, BRW, 5:05.69. 4, Tim Collins, HAM, 5:13.40. 5, Kevin Fogarty, BAN,

5:25.14. 6, Aedyn Hughes, ELLS, 5:35.47. 7, Parker Ashfield, BAN, 5:39.51. 8,

Jayden Richards, BRW, 5:44.93. 9, Paul-Emile Maire, BAN, 6:03.90. 10, Jack

Moring, BAN, 6:13.53. 11, Reagan Munroe, BAN, 6:20.15. 12, Patrick O'Brien,

BAN, 6:21.31. 13, Ashton Carusoe, BAN, 6:33.92. 14, Will Caron, BAN, 6:50.54.

15, Camden Valentine, HAM, 8:07.66.

Girls 400 Meter Dash

1, Anna Connors, BAN, 58.27. 2, Callie Tennett, BAN, 1:05.30. 3, Gloria

Hoskins, BRW, 1:06.53. 4, Evelyn Humbert, BAN, 1:07.95. 5, Kayleigh Johnston,

OT, 1:08.00. 6, Ani Roberts, BAN, 1:12.13. 7, Karma Ruggeri, OT, 1:15.69. 8,

Sophie Schall, HAM, 1:19.97.

Boys 400 Meter Dash

1, Abbott Valentine, HAM, 53.18. 2, Aaron Lynch, ELLS, 56.29. 3, Swaroop

Handral, BRW, 57.55. 4, Jorden Cote, OT, 59.81. 5, Griffin Murray, OT,

1:00.88. 6, Connor Robinson, ELLS, 1:04.67. 7, Rowen Tate, ELLS, 1:05.99. 8,

Connor Kielbasa, HAM, 1:13.67.

Girls 800 Meter Run

1, Megan Randall, BAN, 2:20.61. 2, Addison Nelson, ELLS, 2:39.67. 3, Jenna

Elkadi, BAN, 2:43.76. 4, Sophia Mazzarelli, BAN, 2:46.03. 5, Alison St. Peter,

BAN, 2:46.92. 6, Alivia Mitchell, BAN, 2:51.98. 7, Hannah Williams, BAN,

2:53.81. 8, Grace Henry, BRW, 3:05.76.

Boys 800 Meter Run

1, Quinn D'Alessio, BAN, 2:15.53. 2, Matthew Cormier, ELLS, 2:16.01. 3, James

Bertolino, BRW, 2:17.47. 4, Cooper Parlee, BRW, 2:18.25. 5, Evan Soucy, BAN,

2:34.34. 6, Quinn Tkacs, BAN, 2:34.68. 7, Parker Ashfield, BAN, 2:38.96. 8,

Connor Girard, BRW, 2:53.80. 9, Noah Vallor, BRW, 3:16.95.

Girls 200 Meter Dash

1, Madeline Thai, BAN, 28.92. 2, Kayleigh Johnston, OT, 29.22. 3, Devin Horr,

BRW, 29.51. 4, Felicia Dean, HAM, 29.67. 5, Madison Tritt, BAN, 29.86. 6,

Paige Sawyer, ELLS, 29.99. 7, Lauren Low, BRW, 30.36. 8, Mikayla Johnston, OT,

30.38. 9, Ani Roberts, BAN, 32.27. 10, Karma Ruggeri, OT, 32.58. 11, Abigail

Talon, OT, 32.59. 12, Lina Markovitch, BAN, 32.62. 13, Lilly Mitchell, OT,

33.13. 14, Logan Williams, ELLS, 33.55. 15, Evelyn Marasco, BAN, 33.62. 16,

Hannah McBreairty-Frye, ELLS, 35.74. 17, Kayli Tilden, ELLS, 36.14. 18, Kylee

Murray, OT, 36.18.

Boys 200 Meter Dash

1, Gage Jones, BAN, 24.34. 2, Carvil Turner, OT, 24.66. 3, Aaron Lynch, ELLS,

24.70. 4, Jay Willis, BAN, 24.72. 5, Abbott Valentine, HAM, 24.94. 6, Gabe

Allen, HAM, 25.32. 7, Joshua Horr, BRW, 25.44. 8, Connor Wight, ELLS, 25.50.

9, Andre Brozman, BAN, 25.59. 10, Raymond Brickle, HAM, 25.88. 11, Andrew

Lobley, BRW, 27.01. 12, Liam Cormier, BRW, 27.07. 13, Oliver Turner, BAN,

27.25. 14, Chris Nichols, BAN, 27.61. 15, Kevin Fogarty, BAN, 27.72. 16,

Dashel Knapp, BAN, 27.88. 17, Luke Hymas, BRW, 28.14. 18, Isaiah Lord, ELLS,

28.56. 19, Kaiden Schmersal, BAN, 28.78. 20, Thomas Hilton, ELLS, 29.23. 21,

Connor Robinson, ELLS, 29.38. 22, John Allen, ELLS, 29.42. 23, Benjamin

Mlynski, HAM, 29.51. 24, William Francis, OT, 29.58. 25, Connor Kielbasa, HAM,

31.54. 26, Kegan Allen, BRW, 33.68. 27, Camden Valentine, HAM, 46.34.

Girls 2 Mile Run

1, Sadie Harrow, BAN, 12:08.82. 2, Kayla Graffam, BRW, 12:34.25. 3, Addison

Nelson, ELLS, 12:56.28. 4, Cassidy Rackliffe, OT, 13:48.28. 5, Macy

Farrington, BRW, 14:36.55. 6, Abby MacDonald, BAN, 14:52.98. 7, Abigail

Bergmark, BAN, 15:41.29.

Boys 2 Mile Run

1, Ethan Demerchant, BAN, 10:29.86. 2, Cooper Parlee, BRW, 10:38.88. 3, Brody

Simons, HAM, 10:50.49. 4, Aedyn Hughes, ELLS, 11:01.40. 5, Tim Collins, HAM,

11:31.32. 6, Gavin Nash, HAM, 11:37.05. 7, Matthew Cormier, ELLS, 11:51.11.

Girls 4x200 Meter Relay

1, Bangor High School (Evelyn Humbert JR, Madeline Thai FR, Callie Tennett SO,

Anna Connors JR), 1:52.09. 2, Old Town High School (Kayleigh Johnston JR,

Cassidy Rackliffe JR, Abigail Talon JR, Mikayla Johnston FR), 2:04.00.

Boys 4x200 Meter Relay

1, Hampden Academy (Raymond Brickle JR, Gabe Allen JR, Charlie Collins JR,

Abbott Valentine SR), 1:38.93. 2, Brewer High School (Damien Frey JR, Joshua

Horr JR, Drew Prados SR, Swaroop Handral SR), 1:42.58. 3, Bangor High School

(Andre Brozman SO, Lucas Sun JR, Oliver Turner FR, Jay Willis SR), 1:42.62. 4,

Brewer High School 'B' (Connor Girard FR, Jayden Richards SO, Trevor Parlee

SO, Colby Largay SO), 2:04.58.

Girls Shot Put

1, Chelsey Cote, OT, 33-06. 2, Emma McNeil, BAN, 32-06.25. 3, Claire Henry,

BRW, 32-00.50. 4, Karessa Anderson, BRW, 31-09. 5, Morgan Martin, BRW, 30-07.

6, Olivia Neely, OT, 26-05. 7, Abigail Swedberg, OT, 25-09. 8, Kylee Murray,

OT, 25-00.75. 9, Josie Pece, BRW, 24-00.50. 10, Sophie Schall, HAM, 21-04.50.

11, Jacqueline Cox, BRW, 19-00. 12, Alexandra Collins, BAN, 18-09. 13, Abigail

Young, ELLS, 16-03.

Boys Shot Put

1, Dylan Greenlaw, BRW, 46-03.25. 2, Cooper Moran, HAM, 40-09.50. 3, Stephen

Cummings, BRW, 40-08.50. 4, Colby Largay, BRW, 38-06.75. 5, Austin Lozano,

BAN, 38-06. 6, Ian Randall, BAN, 36-03.75. 7, Kevin Carpenter, BRW, 29-02.25.

8, Ben Tate, ELLS, 28-04. 9, Isaiah Lord, ELLS, 26-10.25. 10, Aiden McCue,

BRW, 25-00. 11, Thomas Hilton, ELLS, 23-09.50. 12, John Allen, ELLS, 19-03.50.

13, Connor Kielbasa, HAM, 15-11.75.

Girls Long Jump

1, Devin Horr, BRW, 16-03. 2, Taylor King, BAN, 15-05. 3, Emma Syphers, BAN,

14-09. 4, Abigail Swedberg, OT, 14-03.25. 5, Annalena Wittmann, BAN, 14-02. 6,

Taylor Libby, ELLS, 13-11.75. 7, Sophia Mazzarelli, BAN, 13-11. 8, Lorraine

Thai, BAN, 13-09.50. 9, Madison Tritt, BAN, 13-02.50. 10, Logan Williams,

ELLS, 12-09. 11, Allcia Bucher, ELLS, 12-07.75. 12, Grace Daigle, HAM,

12-05.75. 13, Elizabeth Curtis, OT, 12-01.75. 14, Phoebe Sanborn, OT, 11-09.

15, Jazmyn D'salva, BRW, 11-07.25. 16, Lina Markovitch, BAN, 11-02. 17, Rylee

Junkins, BAN, 11-00.75. 18, Norah Sanborn, OT, 11-00. 19, Caminea Layman, HAM,

10-07. 20, Kylee Murray, OT, 10-06.

Boys Long Jump

1, Joshua Horr, BRW, 20-01. 2, Carvil Turner, OT, 20-00.25. 3, James Cote, OT,

19-08.75. 4, Aaron Lynch, ELLS, 18-03.50. 5, Jorden Cote, OT, 18-02.50. 6,

Damien Frey, BRW, 18-00.75. 7, Oscar Croce, BAN, 15-11.25. 8, Andrew Lobley,

BRW, 15-06.25. 9, Cooper Macdonald, BRW, 15-05.75. 10, William Francis, OT,

15-03.25. 11, Connor Wight, ELLS, 15-01. 12, Chris Nichols, BAN, 14-09.25. 13,

Connor Robinson, ELLS, 13-04.50. 14, Lendl Zaehringer, BRW, 13-00.75. 15,

Miles Felcman, OT, 12-10.25.

Girls Triple Jump

1, Lauren Vanidestine, BRW, 31-03.50. 2, Taylor King, BAN, 31-03.25. 3, Devin

Horr, BRW, 30-08.25. 4, Annalena Wittmann, BAN, 30-08. 5, Tori Watkins, ELLS,

29-10. 6, Abigail Swedberg, OT, 29-08.50. 7, Emma Syphers, BAN, 29-07.75. 8,

Anika Noack, BAN, 29-02.75. 9, Ainsley Reid, BRW, 27-08.75. 10, Olivia Neely,

OT, 27-01.75. 11, Elizabeth Curtis, OT, 26-00. 12, Phoebe Sanborn, OT, 25-03.

13, Caminea Layman, HAM, 25-01.

Boys Triple Jump

1, Drew Pierson, ELLS, 39-07. 2, James Cote, OT, 39-00.25. 3, Damien Frey,

BRW, 38-06. 4, Pablo Garcia, BRW, 38-03. 5, Oscar Croce, BAN, 37-05.50. 6,

Raymond Brickle, HAM, 37-02.75. 7, Griffin Murray, OT, 34-01.25. 8, Andrew

Lobley, BRW, 32-01.75. 9, William Francis, OT, 30-03.25. 10, Isaac Geaghan,

BRW, 29-03.25.

Girls High Jump

1, Tori Watkins, ELLS, 4-06. 2, Lorraine Thai, BAN, 4-04. 3, Hannah Noyes,

BAN, 4-02. 3, Emma Syphers, BAN, 4-02. 5, Rylee Junkins, BAN, 4-00. 6, Taylor

Libby, ELLS, J4-00. 7, Allcia Bucher, ELLS, 3-09. 8, Evelyn Marasco, BAN,

3-06.

Boys High Jump

1, Drew Pierson, ELLS, 5-10. 2, Lendl Zaehringer, BRW, 5-08. 3, Rowen Tate,

ELLS, 5-00. 4, Chris Nichols, BAN, 4-06. 4, Isaac Geaghan, BRW, 4-06.

Girls Pole Vault

1, Ainsley Reid, BRW, 9-00. 2, Anika Noack, BAN, 8-06. 3, Jazmyn D'salva, BRW,

7-00. 4, Stella Fox, HAM, J7-00. 5, Callie Moran, BRW, 6-06. 6, Madalynn Soto,

BRW, 6-00. 7, Emma McNeil, BAN, J6-00. 8, Hannah Williams, BAN, 5-00.

Boys Pole Vault

1, Josh Salley, BRW, 8-06. 2, Pablo Garcia, BRW, J8-06. 3, Evan Chambers, BRW,

J8-06. 4, Gage Jones, BAN, 8-00. 5, Liam Cormier, BRW, 7-00.

On Saturday, January 22nd the following competed in Meet 6A - Bucksport, Central, GSA, Hermon, MDI and Orono and then in Meet 6B - Foxcroft Academy with individuals from Dexter, John Bapst, with individuals from Bangor Christian and Sumner.

Here are the Saturday results

Girls 4x800 Meter Relay Meet A Finals

1, Hermon High School (Anna Gray JR, Devyn Robinson JR, Caleigh Tasker JR,

Anna Bateman SR), 12:49.57. 2, Central High School (Skyelyn Contreas SR, Julia

Viani SR, Annie Bickerstaff SR, Alexis Wesley FR), 13:11.27.

Boys 4x800 Meter Relay Meet A

1, Hermon High School (Ian Meserve SR, Jason Wickett SR, Rex Bateman FR, Aaron

Belanger SO), 9:46.44.

Girls 55 Meter Hurdles Meet A Preliminaries

1, Angelina Cotoni, BUC, 10.00q. 2, Alyx Frazell, BUC, 10.60q.

Girls 55 Meter Hurdles Meet A Finals

1, Angelina Cotoni, BUC, 9.94. 2, Alyx Frazell, BUC, 10.11.

Boys 55 Meter Hurdles Meet A Preliminaries

1, Owen Conner Self, ORO, 9.16q. 2, Ryan Austin, HER, 9.42q. 3, Kai Brown,

BUC, 9.96q. 4, Alex Maheu, ORO, 10.16q. 5, Eli Daigle, MDI, 10.41q. 6, Kevin

Howard, CEN, 10.60q. 7, Sayer Williams, GSA, 11.20.

Boys 55 Meter Hurdles Meet A Finals

1, Owen Conner Self, ORO, 8.94. 2, Kai Brown, BUC, 9.25. 3, Alex Maheu, ORO,

9.92. 4, Ryan Austin, HER, 9.96. 5, Kevin Howard, CEN, 10.22. 6, Eli Daigle,

MDI, 10.48.

Girls 55 Meter Dash Meet A Preliminaries

1, Cassidy Hanson, CEN, 7.92q. 2, Sarah Weaver, MDI, 8.09q. 3, Azaria Long,

MDI, 8.31q. 4, Carly McHale, BUC, 8.47q. 5, Marie Komedja, ORO, 8.65q. 6,

Lauren Harnish, HER, 9.30q.

Girls 55 Meter Dash Meet A Finals

1, Cassidy Hanson, CEN, 7.90. 2, Sarah Weaver, MDI, 8.12. 3, Azaria Long, MDI,

8.17. 4, Carly McHale, BUC, 8.50. 5, Marie Komedja, ORO, 8.74. 6, Lauren

Harnish, HER, 9.30.

Boys 55 Meter Dash Meet A Preliminaries

1, Miles Burr, MDI, 6.84q. 2, Hugh Jack, BUC, 7.13q. 3, Dominick Harriman,

HER, 7.34q. 4, Nolan Raymond, HER, 7.40q. 5, Noah Daigle, MDI, 7.43q. 6, Ayden

Maguire, BUC, 7.50q. 7, Drew Gaudreau, BUC, 7.69. 8, Aiden Mitchell, MDI,

7.71. 9, Jake Lepper, GSA, 7.73. 10, Nick Kelley, CEN, 7.83. 11, Brady Maheu,

ORO, 7.91. 12, Jameson Bradley, BUC, 7.93. 13, Brandon Elden, BUC, 7.96. 14,

Ty Velgouse, CEN, 8.16. 15, Adrian Russell, BUC, 10.74.

Boys 55 Meter Dash Meet A Finals

1, Miles Burr, MDI, 6.81. 2, Hugh Jack, BUC, 6.96. 3, Noah Daigle, MDI, 7.38.

4, Nolan Raymond, HER, 7.39. 5, Dominick Harriman, HER, 7.42. 6, Ayden

Maguire, BUC, 7.47.

Girls 1 Mile Run Meet A

1, Thea Crowley, GSA, 5:28.53. 2, Rebekah Ireland, BUC, 5:58.22. 3, Carolina

Graham, MDI, 5:58.95. 4, Oceania Black, GSA, 6:37.14. 5, Abigail Farricker,

BUC, 7:26.38.

Boys 1 Mile Run Meet A

1, William Hileman, BUC, 4:45.57. 2, Ian Meserve, HER, 4:51.85. 3, Aiden

Searway, HER, 5:26.47. 4, Feleke Lynch, MDI, 5:37.37. 5, Liam Swift, BUC,

6:22.25.

Girls 400 Meter Dash Meet A

1, Azaria Long, MDI, 1:07.83. 2, Alyx Frazell, BUC, 1:09.00. 3, Ashley Cyr,

BUC, 1:13.73. 4, Caleigh Tasker, HER, 1:19.68.

Boys 400 Meter Dash Meet A

1, Noah Daigle, MDI, 1:01.03. 2, Jaden Lewis, GSA, 1:08.10. 3, Quinn Jackson,

GSA, 1:13.22. 4, Charlie Parker, GSA, 1:13.28.

Girls 800 Meter Run Meet A

1, Eleanor Tyne, ORO, 2:27.84. 2, Ellie Brooks, ORO, 2:33.99. 3, Thea Crowley,

GSA, 2:36.62. 4, Sophia Taylor, MDI, 2:39.21. 5, Anna Bateman, HER, 2:44.11.

6, Carolina Graham, MDI, 2:45.98. 7, Alexis Wesley, CEN, 2:48.58. 8, Rebekah

Ireland, BUC, 2:57.88. 9, Evie Hileman, BUC, 3:07.07. 10, Nettie Fox, BUC,

3:25.42. 11, Abigail Farricker, BUC, 3:25.48.

Boys 800 Meter Run Meet A

1, Jason Wickett, HER, 2:08.82. 2, William Hileman, BUC, 2:09.63. 3, Gage

Bruns, BUC, 2:10.69. 4, Jacob Brezovsky, BUC, 2:26.36. 5, Aiden Searway, HER,

2:28.63. 6, Micah Bryan, GSA, 2:29.05. 7, Feleke Lynch, MDI, 2:36.23. 8, Emery

Leach, GSA, 2:36.63. 9, Rex Bateman, HER, 2:38.28.

Girls 200 Meter Dash Meet A

1, Johanna Stiles, BUC, 28.62. 2, Sarah Weaver, MDI, 28.63. 3, Jenny Carr,

MDI, 29.75. 4, Skyelyn Contreas, CEN, 30.00. 5, Alyx Frazell, BUC, 31.17. 6,

Angelina Cotoni, BUC, 31.83. 7, Helaina Winslow, BUC, 31.86. 8, Ryleigh Kibe,

MDI, 32.25. 9, Ashley Cyr, BUC, 32.62. 10, Oceania Black, GSA, 33.21. 11, Noël

Thomas, HER, 33.22. 12, Summer Greer, BUC, 33.97. 13, Lauren Harnish, HER,

34.90. 14, Kendall Hanson, CEN, 38.24. 15, Devyn Robinson, HER, 38.54. 16,

Abigail Munson, CEN, 38.73. 17, Eve Skoletsky, GSA, 1:05.96.

Boys 200 Meter Dash Meet A

1, Miles Burr, MDI, 23.75. 2, Hugh Jack, BUC, 25.22. 3, Ryan Austin, HER,

25.72. 4, Ieuan Howell, MDI, 26.06. 5, Noah Daigle, MDI, 26.29. 6, Nolan

Raymond, HER, 26.48. 7, Kai Brown, BUC, 26.72. 8, Jacob Brezovsky, BUC, 26.85.

9, Ayden Maguire, BUC, 27.10. 10, Jake Lepper, GSA, 27.63. 11, Aiden Mitchell,

MDI, 27.66. 12, Eli Daigle, MDI, 27.78. 13, Nick Kelley, CEN, 28.35. 14, Aaron

Belanger, HER, 28.69. 15, Dominic Turmel, CEN, 29.50. 16, Ty Velgouse, CEN,

29.76. 17, Quinn Jackson, GSA, 30.02. 18, Jameson Bradley, BUC, 30.46. 19,

Charlie Parker, GSA, 30.86. 20, Liam Swift, BUC, 32.48.

Girls 2 Mile Run Meet A

1, Thea Crowley, GSA, 11:35.45. 2, Eleanor Tyne, ORO, 12:06.70. 3, Sophia

Taylor, MDI, 13:54.64.

Boys 2 Mile Run Meet A

1, Ian Meserve, HER, 10:59.16. 2, Gage Bruns, BUC, 11:32.24. 3, Michael

Johnson, BUC, 12:06.54. 4, Micah Bryan, GSA, 12:33.78. 5, Lynx Fabian, MDI,

13:30.30. 6, Simon Zhang, MDI, 13:39.27.

Girls 4x200 Meter Relay Meet A

1, Mount Desert Island HighSchool (Sarah Weaver JR, Jenny Carr JR, Azaria Long

SR, Amelia VanDongen FR), 1:58.05. 2, Central High School (Skyelyn Contreas

SR, Julia Viani SR, Alexis Wesley FR, Cassidy Hanson SR), 1:59.14. 3,

Bucksport High School (Angelina Cotoni SR, Helaina Winslow SR, Ashley Cyr SO,

Johanna Stiles SR), 2:02.71. 4, Orono High School (Abby Batchelder JR, Ellie

Brooks JR, Roz O'Reilly FR, Megan Brewer SR), 2:08.56.

Boys 4x200 Meter Relay Meet A

1, Hermon High School (Jason Wickett SR, Ryan Austin SR, Nolan Raymond JR,

Dominick Harriman JR), 1:44.66. 2, Bucksport High School (Drew Gaudreau JR,

Ayden Maguire SO, Kai Brown SR, Hugh Jack SR), 1:46.23. 3, Mount Desert Island

HighSchool (Daniel Freudig SO, Eli Daigle SO, Aiden Mitchell SO, Feleke Lynch

SO), 1:51.96.

Girls Shot Put Meet A

1, Bella Brown, MDI, 31-07.25. 2, Logan Closson, MDI, 30-01.75. 3, Alyssa

Maguire, BUC, 30-00.50. 4, Maranda Pert, GSA, 29-10. 5, Jewel Roberts, CEN,

28-10. 6, Olivia Pratt, MDI, 27-10.75. 7, Emilee Wardwell, BUC, 26-06.50. 8,

Delaney Sweeney, MDI, 25-10. 9, Meg Morrison, BUC, 25-05. 10, Loran McAlpine,

CEN, 24-08.50. 11, Ariana Brown, CEN, 24-03.25. 12, Anna Gray, HER, 23-10.50.

13, Lauren Harnish, HER, 22-04.50. 14, Laycee Tweedie, BUC, 21-01. 15, Brooke

Elden, BUC, 20-11. 16, Sage Cole, CEN, 20-03. 17, Annie Bickerstaff, CEN,

20-02.25. 18, Lily Therrien, BUC, 17-09.25. 19, Gwen Berry, BUC, 17-07.50. 20,

Kendall Hanson, CEN, 16-02.50. 21, Caleigh Tasker, HER, 15-05.50. 22, Devyn

Robinson, HER, 13-10. 23, Eve Skoletsky, GSA, 11-11.

Boys Shot Put Meet A

1, Noah Parker, ORO, 36-03.50. 2, Adrian Russell, BUC, 35-04.50. 3, William

Bissonnette, BUC, 34-09. 4, Ashton Paul, ORO, 34-08.50. 5, Andrew James, MDI,

33-10.50. 6, Dominic Turmel, CEN, 31-06.50. 7, Charles St Lawrence, GSA,

30-03.25. 8, Samuel Ingram, MDI, 28-03.50. 9, Donald Eldridge, BUC, 27-05.25.

10, Azize Younes, BUC, 27-04.75. 11, Kyle Cloutier, BUC, 27-03.75. 12, Jaden

Lewis, GSA, 23-02.25.

Girls Long Jump Meet A

1, Amelia VanDongen, MDI, 14-11.25. 2, Maranda Pert, GSA, 14-10.50. 3, Solece

Campbell, ORO, 14-10. 4, Cassidy Hanson, CEN, 14-07.50. 5, Jenny Carr, MDI,

14-00. 6, Marie Komedja, ORO, 13-04. 7, Summer Greer, BUC, 12-06.75. 8, Mariah

Sharrow, ORO, 12-04. 9, Carly McHale, BUC, 12-03.50. 10, Ryleigh Kibe, MDI,

12-02.75. 11, Laycee Tweedie, BUC, 11-10.75. 12, Roz O'Reilly, ORO, 11-05. 13,

Nettie Fox, BUC, 11-03.50. 14, Olivia Pratt, MDI, 11-03.25. 15, Logan Closson,

MDI, 10-10.75.

Boys Long Jump Meet A

1, Ieuan Howell, MDI, 18-04.25. 2, Kennen Bean, CEN, 16-10.25. 3, Kevin

Howard, CEN, 16-05.25. 4, Daniel Freudig, MDI, 14-11.50. 5, Emery Leach, GSA,

14-10.50. 6, Ty Velgouse, CEN, 14-03.75. 7, Andrew Lyman, CEN, 13-02.

Girls Triple Jump Meet A

1, Amelia VanDongen, MDI, 32-02. 2, Abby Batchelder, ORO, 28-11.50. 3, Marie

Komedja, ORO, 28-08. 4, Mariah Sharrow, ORO, J28-08. 5, Helaina Winslow, BUC,

28-07.75. 6, Megan Brewer, ORO, 28-05.50. 7, Roz O'Reilly, ORO, 28-04.75. 8,

Emily Champney-Brown, CEN, 27-07.75. 9, Carly McHale, BUC, 27-06. 10, Ryleigh

Kibe, MDI, 24-11.

Boys Triple Jump Meet A

1, Miles Burr, MDI, 41-09.25. 2, Ieuan Howell, MDI, 36-08.50. 3, Andrew Lyman,

CEN, 33-04.25. 4, Kennen Bean, CEN, 32-10. 5, Kevin Howard, CEN, 30-09. 6,

Nick Kelley, CEN, 29-09.75.

Girls High Jump Meet A

1, Emily Champney-Brown, CEN, 4-04. 2, Delaney Sweeney, MDI, J4-04. 3, Noël

Thomas, HER, 4-02. 4, Solece Campbell, ORO, J4-02.

Boys High Jump Meet A

1, Jacob Brezovsky, BUC, 5-05. 2, Dominick Harriman, HER, 4-09.

Girls Pole Vault Meet A

1, Delaney Sweeney, MDI, 8-00. 2, Noël Thomas, HER, 5-06.

Boys Pole Vault Meet A

1, Alex Maheu, ORO, 11-00. 2, Owen Conner Self, ORO, 9-06. 3, Andrew Lyman,

CEN, 9-00. 4, Daniel Freudig, MDI, 7-06. 5, Brady Maheu, ORO, 7-00. 6, Aaron

Belanger, HER, 6-00.

Girls 4x800 Meter Relay Meet B

1, John Bapst High School (Audra Brooks SR, Olivia Messer SR, Amber Stokes SR,

Sherry Foster JR), 11:58.73.

Boys 55 Meter Hurdles Meet B Preliminaries

1, Miles Gadwah, DEX, 10.34q. 2, Jack Fisher, SUM, 11.47q. 3, Asa Berry, SUM,

12.01q.

Boys 55 Meter Hurdles Meet B Finals

1, Miles Gadwah, DEX, 10.30. 2, Jack Fisher, SUM, 11.36. 3, Asa Berry, SUM,

12.08.

Girls 55 Meter Dash Meet B Preliminaries

1, Kasey Howell, FOX, 8.38q. 2, Isabel Gamez, FOX, 8.99q. 3, Maddi Matteson,

SUM, 9.16q. 4, Paige Weidman, FOX, 9.16q. 5, Amara Perfect, FOX, 9.24q. 6,

Miriam Perez, FOX, 9.54q. 7, Jasmine Baravaglio, FOX, 9.67.

Girls 55 Meter Dash Meet B Finals

1, Kasey Howell, FOX, 8.42. 2, Isabel Gamez, FOX, 8.92. 3, Paige Weidman, FOX,

9.03. 4, Amara Perfect, FOX, 9.19. 5, Maddi Matteson, SUM, 9.20. 6, Miriam

Perez, FOX, 9.64.

Boys 55 Meter Dash Meet B Preliminaries

1, Eion McCloskey, FOX, 7.37q. 2, Kyle Jankunas, FOX, 7.56q. 3, Duncan

Carlisle, JB, 7.57q. 4, Aaron Sproul, JB, 7.87q. 5, Jarod Smith, SUM, 7.95q.

6, Jayvyn Preble, SUM, 7.96q. 7, Douglas Rowe, FOX, 8.06. 8, Nathan Miller,

SUM, 8.28. 9, Miles Gadwah, DEX, 8.41. 10, Logan Buteau, SUM, 8.76. 11, Owen

Black, JB, 8.96.

Boys 55 Meter Dash Meet B Finals

1, Eion McCloskey, FOX, 7.35. 2, Kyle Jankunas, FOX, 7.54. 3, Duncan Carlisle,

JB, 7.63. 4, Jayvyn Preble, SUM, 7.79. 5, Aaron Sproul, JB, 7.82. 6, Jarod

Smith, SUM, 8.23.

Boys 1 Mile Run Meet B

1, Riley Hastey, SUM, 5:50.52. 2, Zachary Peirce, FOX, 6:01.52.

Girls 400 Meter Dash Meet B

1, Lucy Clews, JB, 1:22.05.

Boys 400 Meter Dash Meet B

1, Benjamin Mock, JB, 55.67. 2, Hunter Clukey, JB, 55.77. 3, Gilman Taylor,

JB, 57.95. 4, Caleb Willett, SUM, 58.39. 5, Ren Salisbury, SUM, 1:00.94. 6,

Henry Milan, JB, 1:01.34. 7, Julian Dennison, SUM, 1:06.20. 8, Jack Fisher,

SUM, 1:17.20.

Girls 800 Meter Run Meet B

1, Sherry Foster, JB, 2:39.62. 2, Nora Koskela-Koivisto, FOX, 2:48.50. 3,

Amber Stokes, JB, 2:51.97. 4, Emma Wardrop, JB, 3:02.06. 5, Sarah Hartford,

JB, 3:02.58. 6, Olivia Messer, JB, 3:03.71. 7, Hannah Nadeau, JB, 3:11.69. 8,

Lucy Clews, JB, 3:27.51.

Boys 800 Meter Run Meet B

1, Carter Light, BC, 2:31.35. 2, Asa Berry, SUM, 2:37.71. 3, Riley Hastey,

SUM, 2:49.58.

Girls 200 Meter Dash Meet B

1, Kasey Howell, FOX, 32.64. 2, Isabel Gamez, FOX, 34.39. 3, Rebekah Demers,

FOX, 34.49. 4, Jasmine Baravaglio, FOX, 35.63. 5, Miriam Perez, FOX, 36.90.

Boys 200 Meter Dash Meet B

1, Benjamin Mock, JB, 26.07. 2, Duncan Carlisle, JB, 26.63. 3, Gilman Taylor,

JB, 26.88. 4, Jayvyn Preble, SUM, 27.29. 5, Douglas Rowe, FOX, 28.01. 6, Tyler

Dorr, JB, 28.43. 7, Aaron Sproul, JB, 28.46. 8, Miles Gadwah, DEX, 30.11. 9,

Nathan Miller, SUM, 31.32.

Girls 2 Mile Run Meet B

1, Amber Stokes, JB, 14:57.65.

Boys 2 Mile Run Meet B

1, Kaleb Colson, SUM, 11:01.20. 2, Runner Jarrett, FOX, 11:15.21. 3, Ren

Salisbury, SUM, 11:31.64.

Girls 4x200 Meter Relay Meet B

1, Foxcroft Academy (Rebekah Demers SR, Amara Perfect SO, Paige Weidman SO,

Kasey Howell SR), 2:15.57.

Boys 4x200 Meter Relay Meet B

1, John Bapst High School (Aaron Sproul SO, Dalton Plummer SR, Gilman Taylor

SO, Hunter Clukey JR), 1:46.45. 2, Foxcroft Academy (Zachary Peirce SO, Kyle

Jankunas JR, Douglas Rowe JR, Eion McCloskey JR), 1:49.89. 3, Sumner Memorial

High School (Ren Salisbury SO, Nathan Miller JR, Jack Fisher FR, Asa Berry

SO), 2:21.39.

Girls Shot Put Meet B

1, Olivia Hill, FOX, 23-10.50. 2, Maddi Matteson, SUM, 19-10.50. 3, Amara

Perfect, FOX, 18-11.75.

Boys Shot Put Meet B

1, Samuel Bridges, BC, 28-10. 2, Owen Black, JB, 26-06. 3, Mason Higgins, SUM,

24-09.50. 4, Jayvyn Preble, SUM, 23-09.50. 5, Logan Buteau, SUM, 20-01.

Girls Long Jump Meet B

1, Rebekah Demers, FOX, 12-07.25. 2, Olivia Hill, FOX, 12-04.75.

Boys Long Jump Meet B

1, Jacob Reed, FOX, 18-04.50. 2, Dalton Plummer, JB, 18-02.75. 3, Duncan

Carlisle, JB, 16-04. 4, Kyle Jankunas, FOX, 15-06. 5, Gavin Coffin, JB, 15-01.

6, Eion McCloskey, FOX, 14-05.25. 7, Julian Dennison, SUM, 14-04.25. 8, Andrew

Faulkingham, JB, 13-06.50. 9, Tyler Dorr, JB, J13-06.50. 10, Asa Booker, FOX,

11-04.25.

Boys Triple Jump Meet B

1, Jacob Reed, FOX, 36-09.50. 2, Logan Buteau, SUM, 24-10.

Girls High Jump Meet B

1, Olivia Hill, FOX, 3-09.

Boys High Jump Meet B

1, Jacob Reed, FOX, 5-08. 2, Henry Milan, JB, 5-04. 2, Dalton Plummer, JB,

5-04. 4, Hunter Clukey, JB, 5-02. 5, Caleb Willett, SUM, 4-06.

Girls Pole Vault Meet B

1, Hannah Nadeau, JB, 6-00.

Boys Pole Vault Meet B

1, Gavin Coffin, JB, 8-06.