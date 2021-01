High School Scoreboard: Friday, May 11, 2018

Here's a rundown of the scores from around the state for games played on Friday, May 11, 2018.

If you'd like to send us a score, you can submit it here.

Varsity baseball

Bangor H.S. 6, Brewer H.S. 5

Messalonskee H.S. 8, Brunswick H.S. 2

Mt. Ararat H.S. 12, Camden Hills Reg. H.S. 0

Oxford Hills Comp. 3, Greely H.S. 2

Lewiston H.S. 7, Poland 6

Ellsworth H.S. 14, Belfast Area H.S. 4

Gardiner Area H.S. 14, Medomak Valley H.S. 5

Leavitt Area H.S. 8, Winslow H.S. 7

Washington Acad. 19, Narraguagus 1

Erskine Acad. 3, Waterville Sr. HS 0

Houlton H.S. 5, Calais H.S. 4

Dexter H.S. 9, Central H.S. 0

Mattanawcook Acad. 8, George Stevens Acad. 3

Sumner Mem. H.S. 5, Orono H.S. 4

Penobscot Valley H.S. 11, P.C.H.S 0

Schenck H.S. 9, Penquis Valley H.S. 2

Bucksport H.S. 6, Searsport Dist. 3

Bangor Christian 15, Machias Memorial High School 0

Central Aroostook Jr/Sr H.S. 6, Katahdin Mid/HS 5

Jonesport-Beals H.S. 9, DISHS 2

Fort Fairfield Mid/HS 17, Madawaska Mid/HS 4

Ashland District School 24, Washburn Dist. H.S. 14

Varsity softball

Brewer H.S. 15, Bangor H.S. 3

Messalonskee H.S. 16, Brunswick H.S. 0

Mt. Ararat H.S. 13, Camden Hills Reg. H.S. 12

Oxford Hills Comp. 7, Greely H.S. 0

Lewiston H.S. 5, Poland 2

Ellsworth H.S. 8, Belfast Area H.S. 3

Gardiner Area H.S. 8, Medomak Valley H.S. 3

Winslow H.S. 10, Leavitt Area H.S. 4

Narraguagus 11, Washington Acad. 4

Waterville Sr. HS 9, Erskine Acad. 7

Houlton H.S. 13, Calais H.S. 5

Central H.S. 10, Dexter H.S. 1

Mattanawcook Acad. 15, George Stevens Acad. 3

Sumner Mem. H.S. 7, Orono H.S. 6

Penobscot Valley H.S. 8, P.C.H.S 0

Penquis Valley H.S. 13, Schenck H.S. 7

Bucksport H.S. 14, Searsport Dist. 1

Bangor Christian 23, Machias Memorial High School 4

Katahdin Mid/HS 12, Central Aroostook Jr/Sr H.S. 3

DISHS 18, Jonesport-Beals H.S. 9

Madawaska Mid/HS 22, Fort Fairfield Mid/HS 4

Ashland District School 24, Washburn Dist. H.S. 1

Varsity boys lacrosse

Falmouth HS 8, Yarmouth H.S. 7

Cheverus H.S. 17, Messalonskee H.S. 16

Morse H.S. 12, Oxford Hills Comp. 9

Windham H.S. 13, Marshwood H.S. 5

Varsity girls lacrosse

Falmouth HS 5, Lewiston H.S. 3

Varsity boys tennis

Mt. Blue H.S. 4, Brunswick H.S. 1

Bangor H.S. 4, Cony 1

Camden Hills Reg. H.S. 5, Edward Little H.S. 0

Lewiston H.S. 4, Hampden Acad. 1

Mt. Ararat H.S. 5, Skowhegan Area H.S. 0

Gardiner Area H.S. 3, Erskine Acad. 2

Waterville Sr. HS 3, Lincoln Acad. 2

Brewer H.S. 4, MCI 1

Medomak Valley H.S. 4, Morse H.S. 1

Calais H.S. 3, Sumner Mem. H.S. 2

Schenck H.S. 4, DISHS 1

Varsity girls tennis

Hampden Acad. 5, Mt. Ararat H.S. 0

Lewiston H.S. 5, Oxford Hills Comp. 0

Skowhegan Area H.S. 5, Cony 0

Brewer H.S. 5, MCI 0

Gardiner Area H.S. 3, Erskine Acad. 2

MCHS 5, Oceanside H.S. 0

Lincoln Acad. 5, Waterville Sr. HS 0

Schenck H.S. 3, DISHS 2

Calais H.S. 5, Sumner Mem. H.S. 0

Source: Maine Principals' Association