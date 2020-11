High School Scoreboard: Tuesday, April 24, 2018

Here's a rundown of the scores from around the state for games played on Tuesday, April 24, 2018.

Varsity high school baseball

Bangor H.S. 6, Skowhegan Area H.S. 2

Brewer H.S. 8, Oceanside H.S. 5

Mt. Desert Isl. H.S. 5, Ellsworth H.S. 4

Old Town H.S. 6, Hermon H.S. 5

John Bapst Mem. H.S. 6, Foxcroft Acad. 2

Waterville Sr. HS 18, MCI 5

Lee Acad. 3, Sumner Mem. H.S. 2

Calais H.S. 7, Woodland Jr/Sr 6

Searsport Dist. 16, Bangor Christian 8

Hodgdon H.S. 20, Washburn Dist. H.S. 1

Varsity high school softball

Skowhegan Area H.S. 4, Bangor H.S. 1

Brewer H.S. 4, Oceanside H.S. 2

Old Town H.S. 3, Hermon H.S. 0

Foxcroft Acad. 8, John Bapst Mem. H.S. 7

Waterville Sr. HS 2, MCI 0

Sumner Mem. H.S. 24, Lee Acad. 8

Woodland Jr/Sr 6, Calais H.S. 5

Ashland District School 17, Katahdin Mid/HS 9

Searsport Dist. 13, Bangor Christian 1

Varsity girls lacrosse

Waynflete Sch. 9, Cheverus H.S. 3

Kennebunk H.S. 10, Falmouth HS 3

Windham H.S. 9, Bonny Eagle 5

Varsity boys tennis

Ellsworth H.S. 4, George Stevens Acad. 1

Lincoln Acad. 3, Brewer H.S. 2

Hermon H.S. 3, Washington Acad. 2

Dexter H.S. 4, Sumner Mem. H.S. 1

Varsity girls tennis

Skowhegan Area H.S. 4, Bangor H.S. 1

George Stevens Acad. 4, Ellsworth H.S. 1

Lincoln Acad. 5, Brewer H.S. 0

Hermon H.S. 5, Washington Acad. 0

Dexter H.S. 5, Sumner Mem. H.S. 0

