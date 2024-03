KVAC AA, A and B Girls and Boys All-Conference and All-Academic Basketball Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their 2023-24 Class AA, A and B Girls and Boys All-Conference and All-Academic Teams. Congratulations to all!

KVAC Class A Girls Basketball All Conference First Team First Name Last Name High School Dakota Shipley Brunswick Abby Morrill Cony Lucy Wiles Hampden Academy Cali Pomerleau Mt. Ararat Allie Flagg Brewer Julianna Allen Mt. Ararat Maddie Provost Lawrence Second Team Morgan Cunningham Cony Maddy Werner Brunswick Annabelle Morris Skowhegan Taylor Takatsu Gardiner Leah Jones Camden Hills Lilly Gray Lawrence Jenna Jensen Mt. Ararat Player of the year: Maddie Provost Lawrence Coach of the year: Greg Chesley Lawrence KVAC Class A & AA Girls Basketball All Academic First Name Last Name High School Emiy Doring Brunswick High School Abrielle St. Pierre Brunswick High School Kirsten Jones Camden Hills Regional High School Cale Barajas Cony HS Morgan Cunningham Cony HS Maci Freeman Cony HS Jenny Chaput Edward Little Savannah Greene Edward Little Saphryn Humasson-Fulgham Edward Little Tess Robbins Edward Little Megan Carver Gardiner Area High School Taylor Takatsu Gardiner Area High School Voteur Lauren Hampden Academy Destiny Mooers Hampden Academy Lucy Wiles Hampden Academy Natalie Beaudoin Lewiston High School Skylar Gaudette Lewiston High School Keira Goldsmith Messalonskee High School Ashley Mullen Messalonskee High School Abbie Doble Mt. Ararat High School Kaylynn Laplante Mt. Ararat High School Bailey Farnham Mt. Blue High School Elsa Perez Mt. Blue High School Emberli Michaud Nokomis Regional High Madeleine Roundy Nokomis Regional High Tristen Derenburger Oxford Hills Comp. HS Madelaine Miller Oxford Hills Comp. HS Milo Seams Oxford Hills Comp. HS Alexandria Snow Oxford Hills Comp. HS Julia Fitzgerald Skowhegan Area High School Madalynne Morris Skowhegan Area High School

KVAC Class B Girls Basketball All Conference Girls First Team Bailey Breen Oceanside Aubrianna Hoose Oceanside Kytana Williamson Medomak Valley Arianna Bradeen Mount View Mara Von Oesen Waterville Girls Second Team Kelsie Dunn Erskine Academy Mariam Delisle Lincoln Academy Caitlyn McCoy Leavitt Jaiden Philbrook Belfast Sara Nelson Medomak Valley Player of the Year Bailey Breen Oceanside Coach of the Year Matt Breen Oceanside KVAC Class B & C Girls Basketball All Academic First Name Last Name High School Jaiden Philbrook Belfast Area High School Caleigh Crocker Erskine Academy Kaylee Elkins Lawrence HS Ashlee Robert Leavitt Area HS Kayla Smith Leavitt Area HS Natalie Kaler Lincoln Academy Skyla Dean Maine Central Institute Maya Cannon Medomak Valley Katherine McKenney Medomak Valley Sara Nelson Medomak Valley Haley Puchalski Medomak Valley Isabella Fournier Morse High School Haley Kirkpatrick Morse High School Edie McKay Morse High School Sophia Daggett Oceanside High School Caitlyn Lamb Oceanside High School

KVAC Class A Boys Basketball All Conference First Team First Name Last Name Class High School Evans Sterling A Mt. Blue Parker Sergent A Cony Merrick Smith A Messalonskee JJ Wolfington A Hampden Zach McLaughlin A Hampden Ryan Donoghue A Skowhegan Will Duke A Camden A Second Team Alex Grant A Nokomis Connor Sides A Nokomis Sam Dube A Messalonskee Ty Bernier A Messalonskee Nolan Ames A Camden Hills Gavin Lunt A Lawrence Dane Zawistowski A Lawrence A Player of the year Evans Sterling (SR, Mt. Blue) Coach of the year Josh Grant (Nokomis) KVAC Class A & AA Boys Basketball All Academic First Name Last Name High School Cayen Philbrick Brewer High School Charles Austin Brunswick High School Hunter Bell Camden Hills Regional High School Franklin Coffey Camden Hills Regional High School Will Duke Camden Hills Regional High School Quincy Messer Camden Hills Regional High School Griffin Spear Camden Hills Regional High School Miles Spear Camden Hills Regional High School Alex Fournier Cony HS Parker Sergent Cony HS Marshall Adams Edward Little Eli St. Laurent Edward Little Connor Turcotte Edward Little Dillon Elliott Gardiner Area High School William Kelley Hampden Academy Zachary McLaughlin Hampden Academy Benet Moholland Hampden Academy Francis (JJ) Wolfington Hampden Academy Cameron Blodgett Lawrence HS Gavin Lunt Lawrence HS Matthew Quigley Lawrence HS Brandon Watson Lawrence HS Dane Zawistowski Lawrence HS Michael Klick Lewiston High School Malachi Gagnon Messalonskee High School Hunter Gardner Messalonskee High School Jacob Moody Messalonskee High School Kasey Bergeron Mt. Ararat High School Isaac Wheeler Mt. Ararat High School Noah Prescott Mt. Blue High School Evans Sterling Mt. Blue High School Charles Stevens Mt. Blue High School Alexander Grant Nokomis Regional High Jacob Neumayer Nokomis Regional High Jacob Carson Oxford Hills Comp. HS Holden Shaw Oxford Hills Comp. HS Logan Spencer Oxford Hills Comp. HS Darin Trundy Oxford Hills Comp. HS Ryan Donogue Skowhegan Area High School Ekhayo Fairley Skowhegan Area High School