MABC Announce 2024 Baseball Senior Class A/B and C/D Rosters

The Maine Association of Baseball Coaches (MABC) announced the rosters for their Senior Class A/B and C/D All-Star games.

The A/B Game will be played on Wednesday June 19th at 6:30 and the C/D Game will be played at 3:30 p.m at St. Joseph's College in Standish.

A/B North

Bangor - Jack Shuck, Yates Emerson

Brewer - Grady Vanidestine

Brunswick - Anthony Cooley

Camden Hills - Hunter Bell

Caribou - Keegan Bell

Cony - Landon Foster

Edward Little - Eli St. Laurent, Drew Smith (selected but unable to play)

Ellsworth - Miles Palmer

Hampden Academy - Colin Peckham, Zach McLaughlin

Lawrence - Maddox Santone

Lewiston - Ethan Blue

MDI - Jay Haney, Nick Jacobs

Messalonskee - Garrett Card

Nokomis - Jacob Neumayer, Connor Sides

Oceanside - Gavin Ripley

Old Town - Jack Lizzotte, Brendan Mahaney

Oxford Hills - Brady Truman, Nick Binette

Presque Isle - Evan Chapman

Skowhegan - Brandon Dunlap, Noah McMahon

A/B South

Cape Elizabeth - Gabe Harmon

Deering - Avery Lawrene

Falmouth - Ethan Hendry, Brennan Rumph (selected but unable to play)

Freeport - Aaron Converse

Greely - Ryder Simpson, Marky Axelsen

Kennebunk - Drew Sliwkowski

Leavitt - Will Keach, Noah Carpenter, Luke Gladu

Lincoln Academy - Lucas Houghton

Marshwood - Noah Fitzgerald

Morse - Colin Gould

Oak Hill - Landon Bangs, Trent Drouin

Portland - Reagan Buck

Sanford - Ben Gill

Thornton Academy - Jeremiah Chessie

Wells - Spencer Carpenter, Keith Ramsey

Windham - Brady Harvie

Yarmouth - Sam Lowenstein, Andrew Cheever

York - Ben Brown

C/D North

Ashland - Blake Vincent

Bucksport - Gavyn Holyoke, Ayden Maguire

Fort Fairfield - Joel Cormier

Fort Kent - Kaden Theriault, Ethan Daigle, Isaiah Martin, Max Bols

GSA - Brady Pert, Breton Label

Hodgdon - Oisin Gardiner

Houlton/GHCS - Bronson Hanning, Chloe Phillips

Madawaska - Chris Boucher, Andre Theriault

MCI - Owen Moore

Mt. View - Noah Hurd, Dakota Harriman

Orono - Caden Gray

Stearns - Caden Raymond, Zac Doyle

Washington Academy - Carson Prout

Wisdom - Jack Desjardins

Woodland - Evan Curtis

C/D South

Hall-Dale - Ben Nathan

Maranacook - Brandon Chilton, Kody Goucher

Monmouth Academy - Kyle Palleschi, Luke Harmon, Sam Calder, Carter O'Connell

Mount Abram - Payton Mitchell, Logan Dube, Jake New, Kaden Paaso

Old Orchard Beach - Derrick Weber

Sacopee Valley - James Ritter, Brady Metcalf, Dylan Capano, Caleb Vacchiano

Searsport - Drew Bagley, Ashton Ellis

St. Dom's - Ashton Hammond, Tim Ouellette, Ethan Pelletier, Ridge Dionne

Telstar - Wyatt Lilly

Traip Academy - Colby Christiansen

Wayneflete/NYA - Cole Lambert

