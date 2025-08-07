Maine’s Men Basketball Team Announces Non-Conference Schedule
There's a real sense of excitement around the Maine's Men's Basketball Team as they get ready to begin the 2025-26 campaign!
On August 7th, they released their non-conference schedule. They'll tip off the season on November 3rd at George Washington University. Of the 15 games, 4 games are at home, and 11 are on the road.
- Monday. November 3 at George Washington University
- Saturday, November 8 at Stony Brook University
- Monday, November 10 at Rutgers University
- Sunday November 16 vs. Quinnipiac University 2 p.m.
- Wednesday, November 19 at Merrimack University
- Sunday, November 23 vs. Brown University 2 p.m.
- Friday November 28 at American University (Tournament)
- Saturday, November 29 at Longwood University (Tournament)
- Sunday, November 30 at Siena College (Tournament)
- Wednesday, December 3 at Ohio University
- Saturday December 6 at Miami University (Ohio)
- Wednesday December 10 at Boston University
- Saturday December 13 vs. Canisius University
- Sunday, December 21 at Drexel University
- Tuesday, December 30 vs. University of Maine at Fort Kent 2 p.m.
Maine will play it's conference America East schedule beginning in January.
