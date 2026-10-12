Maine Boys High School Soccer Heal Point Standings – October 11
Here are the Maine Boys High School Soccer Heal Point Standings for all games played and reported through Sunday, October 11th.
Teams play a 14 game schedule with the last countable game needing to be played by October 20th.
Here are the Regional and State Final Dates and Locations
Class A North - Mt. Ararat High School
Class A South - Scarborough High School
Class C North - Hermon High School
Class C South - Edward Little High School
8 North - Brewer High School
8 South - Gardiner Area High School
Class B North - Hampden Academy
Class B South - Falmouth High School
Class D North - Presque Isle Middle School
Class D South - Cony High SchoolState Finals: November 7
Class A - South Site - Kennebunk High School
Class B - North Site - Cameron Stadium, Bangor
Class C - South Site - Lewiston High School
8 Person - North Site - Presque Isle Middle School
Class A - South Site - Kennebunk High School
Class B - North Site - Cameron Stadium, Bangor
Class C - South Site - Lewiston High School
8 Person - North Site - Presque Isle Middle School
- Lewiston 11-1-0 127.194
- Brunswick 10-1-0 112.755
- Edward Little 8-3-0 74.898
- Camden Hills 7-4-0 58.520
- Mt. Blue 6-3-2 54.260
- Messalonskee 7-5-0 50918
- Hampden Academy 4-5-3 39.082
- Bangor 3-6-2 28.801
- Mt. Ararat 3-8-1 23.724
- Brewer 2-8-1 12.117
- Oxford Hills 0-11-0 0.000
Class B North - Top 12 Teams Qualify for Playoffs
- Foxcroft Academy 9-1-1 101.403
- John Bapst 9-0-1 86.097
- Oceanside 9-2-0 66.684
- Presque Isle 6-3-1 59.668
- Nokomis 8-3-1 49.362
- Erskine Academy 7-4-0 48.061
- Ellsworth 5-4-1 39.107
- Gardiner 5-6-1 38.980
- Caribou 3-6-2 38.673
- Medomak Valley 5-7-0 31.888
- Skowhegan 6-4-1 30.995
- MDI 5-7-1 24.719
- Lawrence 3-8-1 14.3888
- Waterville 0-9-2 10.459
- Cony 1-11-0 7.245
- Hermon 1-8-1 6.199
- Old Town 0-10-1 4.617
- Belfast 1-10-0 1.939
Class C North- Top 8 Teams Qualify for Playoffs
- Orono 9-1-1 76.378
- Mount View 10-3-0 73.265
- GSA/Deer Isle-Stonington 6-6-0 73.112
- Fort Kent 6-4-1 55.714
- Winslow 7-5-0 52.959
- Central 4-6-1 34.821
- Washington Academy 4-5-2 32.653
- MCI 2-10-0 19.847
Class D North- Top 8 Teams Qualify for Playoffs
- Madawaska 9-1-0 76.153
- Central Aroostook 9-2-0 58.633
- Fort Fairfield 6-5-2 56.898
- Hodgdon 7-3-1 44.724
- Easton 6-5-0 43.163
- Washburn 3-7-0 28.622
- Penobscot Valley 4-6-0 21.276
- Southern Aroostook 2-9-0 7.633
- Maine School of Science and Math 1-7-0 4.857
Class 8-Person North - Top 11 Teams Qualify for Playoffs
- Mattanawcook Academy 10-0-1 110.675
- Piscataquis 12-0-0 68.108
- Wisdom 9-2-0 63.409
- Bucksport 8-2-0 56429
- Van Buren 7-3-1 46.245
- Penquis Valley 6-6--0 29.592
- Calais 5-3-0 29.113
- Houlton/GHCA 3-7-1 26.948
- Katahdin 9-2-0 23.585
- Lee Academy 5-5-1 22.292
- Schenck/Stearns 4-6-0 12.643
- Dexter 2-9-0 7.347
- Sumner 1-9-0 3.469
- Ashland 1-9-0 1.026
- East Grand 0-8-1 0.476
- Shead 0-9-1 0.476
Class A South - Top 12 Teams Qualify for Playoffs
- Thornton Academy 9-0-2 103.061
- Deering 9-1-2 99.490
- Gorham 8-2-1 96.939
- Scarborough 7-2-2 83.163
- Portland 6-3-2 65.306
- Kennebunk 5-5-1 59.184
- South Portland 5-3-2 55.102
- Westbrook 6-5-0 50.000
- Biddeford 6-5-1 50.000
- Marshwood 5-4-2 45.918
- Falmouth 3-7-2 40.816
- Noble 2-6-3 32.653
- Windham 3-6-2 21.429
- Sanford 4-7-0 20.408
- Bonny Eagle 2-9-0 14.286
- Cheverus 3-9-0 13.265
- Massabesic 1-10-0 11.224
Class B South - Top 8 Teams Qualify for Playoffs
- Yarmouth 8-1-1 93.495
- Fryeburg Academy 8-2-1 93.291
- York 7-3-2 88.367
- Greely 6-4-1 82.066
- Lincoln Academy 7-4-0 79.490
- Freeport 7-3-2 77.959
- Cape Elizabeth 5-5-2 77.908
- Leavitt 6-2-3 45.204
- Poland 4-6-2 41.939
- Morse 3-6-2 25.969
- Lake Region 3-9-1 25.765
- Gray-New Gloucester 4-8-0 21.633
Class C South - Top 8 Teams Qualify for Playoffs
- Hall-Dale 10-1-0 87.041
- Mt. Abram 6-3-2 77.423
- Maranacook 9-4-0 72.092
- Lisbon 5-4-3 51.1122
- North Yarmouth Academy 6-6-0 47.908
- Waynflete 6-7-0 47.041
- Mountain Valley 5-4-2 46.786
- Oak Hill 4-5-2 35.791
- Winthrop 3-7-2 28.597
- Traip Academy 4-6-0
- Wells 3-8-1 19.311
- Sacopee Valley 2-7-1 17.092
- Spruce Mountain 0-11-0 0.000
Class D South - Top 8 Teams Qualify for Playoffs
- Monmouth Academy 11-0-0 117.245
- Narraguagus 10-1-0 60.204
- Buckfield 5-5-2 40.612
- Woodland 4-6-0 25.153
- Bangor Christian 4-6-1 24.949
- Richmond 2-8-1 20.740
- Machias 2-9-0 11.939
- Penobscot Christian 3-7-0 6.939
Class 8-Person South - Top 8 Teams Qualify for Playoffs
- Pine Tree Academy 0-0-0 69.683
- Telstar 10-0-0 62.993
- Carrabec/Madison 7-4-0 47.347
- Temple Academy 4-3-3 37.551
- Valley 3-4-4 22.925
- Rangeley Lakes 3-5-2 19.728
- Vinalhaven/North Haven 1-3-3 18.857
- Greenville 3-6-2 18.095
- Wiscasset/Boothbay 2-6-3 14.422
- Searsport 7-5-0 10.272
- Dirigo 2-9-0 7.483
- Islesboro 0-8-1 4.762
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Gallery Credit: Emma Stefansky