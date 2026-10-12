Maine Boys High School Soccer Heal Point Standings – October 11

Maine Boys High School Soccer Heal Point Standings – October 11

Photo Chris Popper

Here are the Maine Boys High School Soccer Heal Point Standings for all games played and reported through Sunday, October 11th.

Teams play a 14 game schedule with the last countable game needing to be played by October 20th.

Here are the Regional and State Final Dates and Locations

Regional Finals: November 3
Class A North - Mt. Ararat High School
Class A South - Scarborough High School
Class C North - Hermon High School
Class C South - Edward Little High School
8 North - Brewer High School
8 South - Gardiner Area High School
Regional Finals: November 4
Class B North - Hampden Academy
Class B South - Falmouth High School
Class D North - Presque Isle Middle School
Class D South - Cony High SchoolState Finals: November 7
Class A - South Site - Kennebunk High School
Class B - North Site - Cameron Stadium, Bangor
Class C - South Site - Lewiston High School
Class D - North Site - Messalonskee High School
8 Person - North Site - Presque Isle Middle School
State Finals: November 7
Class A - South Site - Kennebunk High School
Class B - North Site - Cameron Stadium, Bangor
Class C - South Site - Lewiston High School
Class D - North Site - Messalonskee High School
8 Person - North Site - Presque Isle Middle School
Class A North - Top 8 Teams Qualify for Playoffs
  1. Lewiston 11-1-0  127.194
  2. Brunswick 10-1-0  112.755
  3. Edward Little 8-3-0  74.898
  4. Camden Hills 7-4-0  58.520
  5. Mt. Blue 6-3-2  54.260
  6. Messalonskee 7-5-0  50918
  7. Hampden Academy 4-5-3  39.082
  8. Bangor 3-6-2  28.801
  9. Mt. Ararat 3-8-1  23.724
  10. Brewer 2-8-1  12.117
  11. Oxford Hills 0-11-0  0.000

Class B North - Top 12 Teams Qualify for Playoffs

  1. Foxcroft Academy 9-1-1  101.403
  2. John Bapst 9-0-1  86.097
  3. Oceanside 9-2-0  66.684
  4. Presque Isle 6-3-1  59.668
  5. Nokomis 8-3-1  49.362
  6. Erskine Academy 7-4-0  48.061
  7. Ellsworth 5-4-1  39.107
  8. Gardiner 5-6-1  38.980
  9. Caribou 3-6-2  38.673
  10. Medomak Valley 5-7-0  31.888
  11. Skowhegan 6-4-1  30.995
  12. MDI 5-7-1  24.719
  13. Lawrence 3-8-1  14.3888
  14. Waterville 0-9-2  10.459
  15. Cony 1-11-0  7.245
  16. Hermon 1-8-1  6.199
  17. Old Town 0-10-1  4.617
  18. Belfast 1-10-0  1.939

Class C North- Top 8 Teams Qualify for Playoffs

  1. Orono 9-1-1  76.378
  2. Mount View 10-3-0  73.265
  3. GSA/Deer Isle-Stonington 6-6-0  73.112
  4. Fort Kent 6-4-1  55.714
  5. Winslow 7-5-0  52.959
  6. Central 4-6-1  34.821
  7. Washington Academy 4-5-2  32.653
  8. MCI 2-10-0  19.847

Class D North- Top 8 Teams Qualify for Playoffs

  1. Madawaska 9-1-0  76.153
  2. Central Aroostook 9-2-0  58.633
  3. Fort Fairfield 6-5-2  56.898
  4. Hodgdon 7-3-1  44.724
  5. Easton 6-5-0  43.163
  6. Washburn 3-7-0  28.622
  7. Penobscot Valley 4-6-0  21.276
  8. Southern Aroostook 2-9-0  7.633
  9. Maine School of Science and Math 1-7-0  4.857

Class 8-Person North - Top 11 Teams Qualify for Playoffs

  1. Mattanawcook Academy 10-0-1  110.675
  2. Piscataquis 12-0-0  68.108
  3. Wisdom 9-2-0  63.409
  4. Bucksport 8-2-0  56429
  5. Van Buren 7-3-1  46.245
  6. Penquis Valley 6-6--0  29.592
  7. Calais 5-3-0 29.113
  8. Houlton/GHCA 3-7-1  26.948
  9. Katahdin 9-2-0  23.585
  10. Lee Academy 5-5-1  22.292
  11. Schenck/Stearns  4-6-0  12.643
  12. Dexter 2-9-0  7.347
  13. Sumner 1-9-0  3.469
  14. Ashland 1-9-0  1.026
  15. East Grand 0-8-1  0.476
  16. Shead 0-9-1  0.476

Class A South - Top 12 Teams Qualify for Playoffs

  1. Thornton Academy 9-0-2  103.061
  2. Deering 9-1-2  99.490
  3. Gorham 8-2-1  96.939
  4. Scarborough  7-2-2  83.163
  5. Portland 6-3-2  65.306
  6. Kennebunk 5-5-1  59.184
  7. South Portland 5-3-2  55.102
  8. Westbrook 6-5-0  50.000
  9. Biddeford 6-5-1  50.000
  10. Marshwood 5-4-2  45.918
  11. Falmouth 3-7-2  40.816
  12. Noble 2-6-3  32.653
  13. Windham 3-6-2  21.429
  14. Sanford 4-7-0  20.408
  15. Bonny Eagle 2-9-0  14.286
  16. Cheverus 3-9-0  13.265
  17. Massabesic 1-10-0  11.224

Class B South - Top 8 Teams Qualify for Playoffs

  1. Yarmouth 8-1-1  93.495
  2. Fryeburg Academy 8-2-1  93.291
  3. York 7-3-2  88.367
  4. Greely 6-4-1  82.066
  5. Lincoln Academy 7-4-0  79.490
  6. Freeport 7-3-2  77.959
  7. Cape Elizabeth 5-5-2  77.908
  8. Leavitt 6-2-3  45.204
  9. Poland 4-6-2  41.939
  10. Morse 3-6-2  25.969
  11. Lake Region 3-9-1  25.765
  12. Gray-New Gloucester 4-8-0  21.633

Class C South - Top 8 Teams Qualify for Playoffs

  1. Hall-Dale 10-1-0  87.041
  2. Mt. Abram 6-3-2  77.423
  3. Maranacook 9-4-0  72.092
  4. Lisbon 5-4-3  51.1122
  5. North Yarmouth Academy 6-6-0  47.908
  6. Waynflete  6-7-0  47.041
  7. Mountain Valley  5-4-2  46.786
  8. Oak Hill 4-5-2  35.791
  9. Winthrop 3-7-2  28.597
  10. Traip Academy 4-6-0
  11. Wells 3-8-1  19.311
  12. Sacopee Valley 2-7-1  17.092
  13. Spruce Mountain 0-11-0  0.000

Class D South - Top 8 Teams Qualify for Playoffs

  1. Monmouth Academy  11-0-0  117.245
  2. Narraguagus 10-1-0  60.204
  3. Buckfield 5-5-2  40.612
  4. Woodland 4-6-0  25.153
  5. Bangor Christian 4-6-1  24.949
  6. Richmond 2-8-1  20.740
  7. Machias 2-9-0  11.939
  8. Penobscot Christian 3-7-0  6.939

Class 8-Person South - Top 8 Teams Qualify for Playoffs

  1. Pine Tree Academy 0-0-0  69.683
  2. Telstar 10-0-0  62.993
  3. Carrabec/Madison 7-4-0  47.347
  4. Temple Academy 4-3-3  37.551
  5. Valley 3-4-4  22.925
  6. Rangeley Lakes  3-5-2  19.728
  7. Vinalhaven/North Haven 1-3-3  18.857
  8. Greenville 3-6-2  18.095
  9. Wiscasset/Boothbay 2-6-3  14.422
  10. Searsport 7-5-0  10.272
  11. Dirigo 2-9-0  7.483
  12. Islesboro 0-8-1  4.762

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Knowing how these effects were made doesn't make them any less disgusting.

Gallery Credit: Emma Stefansky

 

Categories: Boys Soccer, High School Soccer

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