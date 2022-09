Maine High Schoolers Playing Field Hockey in Maine Colleges

Ready to be blown away? Look at the number of Maine high schoolers who have continued to play field hockey while in college! Here are the student athletes from Maine high schools who are playing in Maine Colleges!

University of Maine

Madisyn Hartley - Sr. MCI

Hannah Abbott - Sr. Cheverus

Bhreagh Kennedy - Jr. Skowhegan

Sydney Meader - Sr. Boothbay

Husson

Kimmie Goddard - Sr. Westbrook

Averi Baker - Fr. Hall Dale

Alivia Ward - Fr. MCI

Amanda Frost - Jr. Oceanside

Summer Staples - So. Falmouth

Katie Perkins - Sr. Winthrop

Rylee Poulin - Jr. Messalonskee

Teagan Blackie - Jr. Old Town

Madi Burnes - Jr. Bangor

Taryn Crommett - So. Cony

Kyla Havery - Fr. Freeport

Ruby Kitchen - Fr. MCI

Jaiden Williams - Fr. Brewer

Jessica Hart - Sr. Brewer

Alyssa Shibles - Fr. Noble

Lauryn Brown - Fr. Orono

Karla Ramsdell - So. Winslow

Leighan Carrier - Sr. Mountain Valley

Adelle Foss - Sr. Spruce Mountain

Maya Joy - Sr. Homeschool

Phoebe Carlock - Jr. Homeschool

Maddie Perkins - Fr. Winthrop

Julia Murch - Jr. Lake Region

Rileigh Andre - So. Orono

Emily Douglas - Jr. Cony

UMaine - Farmington

Taylor Nelson - Fr. Thornton Academy

Bayley Casavant - Fr. Central

Autumn Ditzel - Fr. Bangor

Hailey Capano - Fr. Sacoppee Valley

Jacie Nickerson - So. Mount View

Emma Willey - So. Lisbon Falls

Abby Hanson - Fr. Oxford Hills

Janessa Hubbard - Jr. Waterville

Kelsey Williams - Sr. Freeport

Maya Daniels - Sr. Bonny Eagle

Tiana McDougall - So. Central

Katelyn Rouleau - Sr. Freeport

Alicia Bridges - So. Spruce Mountain

Bates

Paige Cote - Fr. St. Dominic's

Molly Harmon Jr. Mt. Blue

Kami Lambert - Sr. Cony

Anna Cote - Sr. St. Dominic's

Bowdoin

Lily Clifford - Fr. Morse

Colby

Hig Sevigny - Sr. Poland

Maddy Perfetti - Sr. Greely

Kaitlyn Smith - Sr. Messalonskee

Hannah Perfetti - So. Greely

Thomas

Logan Alexander - So. Messalonskee

Lauryn Anderson - So. Nokomis

Carolina Bachelder - Sr. Maranacook

Amber Barrett - Fr. Sacopee Valley

Lauren Blood - Graduate Belfast

Alyssa Doughty - Jr. Thornton Academy

Asia Dube - Fr. Brewer

Kayci Faulkingham - Jr. Belfast

Mara Gentry - Fr. Boothbay

Jackie Gordon - Jr. Maranacook

Avery Herrick - So. Dexter

Lillian Kitchin - Fr. MCI

Leah Knight - Fr. Winslow

Hailee Lundelof - So Belfast

Molly Littlefield - So. Oxford Hills

Julia Reny - So. Cony

Eva-Marie Stevens - Fr. Mt. Blue

Elise Syphers - So. Edward Little

Kalle Turner - So. Sanford

St. Joseph's

Kayla Collins - Jr. Windham

Morgan Dalton - Sr. Spruce Mountain

Megan Quirion - Sr. Messalonskee

Sadie Tirrell - Fr. Lake Region

Cassie Steckino - Fr. Oak Hill

Abbie Jacques - So. Maranacook

Elle Hall - Fr. Lake Region

Rosmeli Delgado - Fr. Portland

Chloe Grosso - Fr. Westbrook

Kienna Haley - Fr. Thornton Academy

Aimee Adams - Sr. Gardiner

Molly McCluskey - Sr. Orono

Anna Walker - Sr. Scarborough

Kassidy Collins - So. Gardiner

Paige DeMascio - Fr. Leavitt

University of Southern Maine

Eleanor Folsom - Fr. Winthrop

Julianna Kitelis - Sr. York

Lily Koslosky - Fr. Mt. Ararat

Katlyn Marcin - Fr. Stearns

Julia Lane - Fr. Oak Hill

Samantha Ellis - Sr. Mt. Blue

Hannah Banks - Jr. Belfast

Adelle Surette - So. Oak Hill

Julia Edwards - So. Edward Little

Hani Johnson - So. Spruce Mountain

Brooke Carson - Jr. Oxford Hils

Mackenzie Banks - Sr. Belfast

Megan Nason - Fr. Leavitt

Mary Keef - Jr. Westrbrook

Maggie Powers - So. Fryeburg

Sage Drinkwater - So. Bonny Eagle

Ginny Twitchell - So. Leavitt

Chloe Arsenault - Jr. Boothbay

Olivia Staggs - Fr. Oak Hill

Izzy Hulburt - So. Massabesic

Gabby Maines - Fr. Waterville

Jordan Cummings - Jr. Edward Little

Ashley Campbell - Fr. Oxford Hills

Abigail Chartier - So. Lewiston

Jaigan Boudreau - So. Thornton Academy

University of New England