Maine Jr. American Legion State Baseball Tournament Begins July 31st at Mansfield Stadium
The Maine Junior American Legion State Baseball Tournament begins Friday, July 31st at the Shawn T. Mansfield Stadium in Bangor. The Tournament runs July 31 - August 3 and features 6 teams playing a double elimination format.
The seeds are
- Hammond Lumber Company Post 213 Riverhawks White
- Trenton Junior Acadians
- Fairfield PAL
- Hammond Lumber Company Post 213 Riverhawks Gray
- Central Maine Hurricanes
- Skowhegan Jr. Legion.
The schedule of games for Friday, July 31st
- #4 Hammond Lumber Company Post 213 Riverhawks Gray vs. #5 Central Maine Hurricanes 5 p.m.
- #3 Fairfield PAL vs.#6 Skowhegan Jr. Legion 7:30 p.m.
Saturday August 1
- 10 a.m. #1 Hammond Lumber Company Post 213 Riverhawks White vs. Winner #4 Hammond Lumber Company Post 213 Riverhawks Gray vs. #5 Central Maine Hurricanes
- 1 p.m. #2 Trenton Junior Acadians vs. Winner #3 Fairfield PAL vs.#6 Skowhegan Jr. Legion
- 4:30 p.m. Loser #3 Fairfield PAL vs.#6 Skowhegan Jr. Legion vs. Loser #1 Hammond Lumber Company Post 213 Riverhawks White vs. Winner #4 Hammond Lumber Company Post 213 Riverhawks Gray vs. #5 Central Maine Hurricanes
- 7:30 p.m. Loser #4 Hammond Lumber Company Post 213 Riverhawks Gray vs. #5 Central Maine Hurricanes vs. Loser #2 Trenton Junior Acadians vs. Winner #3 Fairfield PAL vs.#6 Skowhegan Jr. Legion
Check back as we will add the games for Sunday August 2nd and Monday August 3rd.
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