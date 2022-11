Maine Soccer Coaches Regional All-Star Teams

Members of the Maine Soccer Coaches have voted on the Class A-D North and South Regional All-Star Teams. Here are the selections. Congratulations to all

Northern Maine Class A Regional All-Star Team

Bangor : Anna Connors F Sr, Abbie Quinn B Sr, Ashley Schultz B Sr, Emmie Streams M Sr;

: Anna Connors F Sr, Abbie Quinn B Sr, Ashley Schultz B Sr, Emmie Streams M Sr; Brewer : Mya Edgecomb B Sr, Bella Tanis K Sr;

: Mya Edgecomb B Sr, Bella Tanis K Sr; Brunswick : Hannah Lay B Sr, Alexis Morin F So, Molly Tefft M Fr;

: Hannah Lay B Sr, Alexis Morin F So, Molly Tefft M Fr; Camden Hills : Britta Denny F So, Sydney Stone M Sr;

: Britta Denny F So, Sydney Stone M Sr; Hampden Academy : Olivia Airey M Sr;

: Olivia Airey M Sr; Messalonskee : Lily Moore B Sr;

: Lily Moore B Sr; Mt. Ararat : Islah Godo M So;

: Islah Godo M So; Mt. Blue: Katelyn Daggett F Sr, Emma Dunn F Sr, Meren Zeliger M Sr

Northern Maine Class B Regional All-Star Team

Belfast : Emma Waldron B Sr;

: Emma Waldron B Sr; Hermon : Allie Cameron M Sr, Brooke Gallop M So, Lyndsee Reed F Sr, Michaela Saulter M Sr;

: Allie Cameron M Sr, Brooke Gallop M So, Lyndsee Reed F Sr, Michaela Saulter M Sr; John Bapst : Claire Gaetani F So;

: Claire Gaetani F So; Oceanside : Ava Philbrook M Jr;

: Ava Philbrook M Jr; Old Town : Danica Brown K Jr, Kayleigh Johnston F Sr, Allyson Caron B So;

: Danica Brown K Jr, Kayleigh Johnston F Sr, Allyson Caron B So; Presque Isle : Makayla Guerrette B Fr, Olivia Kolhbacher M Sr, Taylor Marston M Sr, Sidney Tawfall F So;

: Makayla Guerrette B Fr, Olivia Kolhbacher M Sr, Taylor Marston M Sr, Sidney Tawfall F So; Waterville : Mara Von Oesen F Jr, Sadie Williams M So;

: Mara Von Oesen F Jr, Sadie Williams M So; Winslow: Kyri Meak F So

Northern Maine Class C Regional All-Star Team

Bucksport : Ella Hosford M Sr, Allie Pickering M Sr;

: Ella Hosford M Sr, Allie Pickering M Sr; Central : Mackenzie Rushlow M Jr, Rylee Speed F Sr, Lindsey Stevens B Jr;

: Mackenzie Rushlow M Jr, Rylee Speed F Sr, Lindsey Stevens B Jr; Dexter : Hannah Dean K Jr, Jillean Poliquin F Sr;

: Hannah Dean K Jr, Jillean Poliquin F Sr; Fort Kent : Julia Cyr M Jr, Larissa Daigle B Sr, Hannah Lovley F Jr;

: Julia Cyr M Jr, Larissa Daigle B Sr, Hannah Lovley F Jr; Houlton/Gr Houlton : Natalie DeLucca B Sr, Maddie Marino F Sr;

: Natalie DeLucca B Sr, Maddie Marino F Sr; Maine Central Institute : Emma Burr F Sr, Olivia Varney F Jr

: Emma Burr F Sr, Olivia Varney F Jr Orono : Anna Molloy M Jr;

: Anna Molloy M Jr; Piscataquis: Molly Sipple B Sr

Northern Maine Class D Regional All-Star Team

Ashland : Darby Clark B Sr, Kayla Maclean F Sr;

: Darby Clark B Sr, Kayla Maclean F Sr; Central Aroostook : Abbie Haines F Jr, Emma Giberson B Jr;

: Abbie Haines F Jr, Emma Giberson B Jr; Easton : Jenna Cochran F Sr;

: Jenna Cochran F Sr; Fort Fairfield : Kassidy Gourneault B Sr;

: Kassidy Gourneault B Sr; Hodgdon : Madison Smith K Sr,

: Madison Smith K Sr, Katahdin : Hunter Harstgrove F Jr;

: Hunter Harstgrove F Jr; Madawaska : Peyton Cyr M Sr, Taylor Pelletier M Sr;

: Peyton Cyr M Sr, Taylor Pelletier M Sr; MSSM ; Rianna Mattox M Sr;

; Rianna Mattox M Sr; Penobscot Valley : Lila Cummings M Fr, Holly Loring F Sr, Kaya Loring M Sr;

: Lila Cummings M Fr, Holly Loring F Sr, Kaya Loring M Sr; Wisdom/VanBuren: Abbie Lerman F Sr, Olivia Ouellette M Sr, Lilly Roy M Jr

Boys

Northern Maine Class A Regional All-Star Team

Bangor : Gabe Berenyi M Sr, Wyatt Stevens B Sr;

: Gabe Berenyi M Sr, Wyatt Stevens B Sr; Brewer : Andrew Hodgins F Sr;

: Andrew Hodgins F Sr; Brunswick : Jack Banks M Sr, Iain Clendening F Sr, Brady LaForge K Sr, Luke Patterson M Sr;

: Jack Banks M Sr, Iain Clendening F Sr, Brady LaForge K Sr, Luke Patterson M Sr; Camden Hills : Cam Brown F Jr, Avery Hackett B Jr, Lucas Moody B Sr;

: Cam Brown F Jr, Avery Hackett B Jr, Lucas Moody B Sr; Edward Little : Mohamed Adow F Sr, Campbell Cassidy F Sr, Tudum Monday B Sr;

: Mohamed Adow F Sr, Campbell Cassidy F Sr, Tudum Monday B Sr; Lewiston : David Abdi M Sr, Shafi Ibrahim F Sr;

: David Abdi M Sr, Shafi Ibrahim F Sr; Mt. Ararat : Tyler Berry B Sr, Brady Merrill B Sr;

: Tyler Berry B Sr, Brady Merrill B Sr; Mt. Blue: Levi Bogar M Jr

Northern Maine Class B Regional All-Star Team

Caribou : Henry Hebert F Sr;

: Henry Hebert F Sr; Cony : Yousif Ibrahim F Jr;

: Yousif Ibrahim F Jr; Ellsworth : Cruz Coffin M Jr, Eamon MacDonald M Sr, Silas Montigny F Sr;

: Cruz Coffin M Jr, Eamon MacDonald M Sr, Silas Montigny F Sr; Foxcroft Academy : Carlos Rodriguez B Sr;

: Carlos Rodriguez B Sr; Hermon : Colby Oiler B Sr;

: Colby Oiler B Sr; John Bapst : Hunter Clukey M Sr, Oscar Martinez F So, Jon Pangburn M Sr, Kyle Sideway M Sr;

: Hunter Clukey M Sr, Oscar Martinez F So, Jon Pangburn M Sr, Kyle Sideway M Sr; Lawrence : Parker Bailey M Sr;

: Parker Bailey M Sr; Old Town : Gabe Gifford M Sr;

: Gabe Gifford M Sr; Presque Isle : Malachi Cummings F Sr, Jack Hallett B Sr;

: Malachi Cummings F Sr, Jack Hallett B Sr; Winslow: Lucas Boucher B Sr, Andrew Poulin F Sr, Jason Reynolds K Sr, Joey Richards M Jr

Northern Maine Class C Regional All-Star Team

Bucksport : Evan Donnell F Jr, Jake Williams K Jr;

: Evan Donnell F Jr, Jake Williams K Jr; Central : Jakson Pollock F So;

: Jakson Pollock F So; Fort Kent : Keegan Cyr F Sr, Ethan Daigle M Jr, Kaden Theriault F Jr;

: Keegan Cyr F Sr, Ethan Daigle M Jr, Kaden Theriault F Jr; George Stevens Academy : Aubrey King B So, Oliver Lardner B Sr;

: Aubrey King B So, Oliver Lardner B Sr; Maine Central Institute : Zane Dean M Sr, Brady Rogers B Jr;

: Zane Dean M Sr, Brady Rogers B Jr; Mount View : Noah Hurd F Jr;

: Noah Hurd F Jr; Orono : Lucas Allen B Sr, Dominik Ondo M Jr;

: Lucas Allen B Sr, Dominik Ondo M Jr; Penquis Valley : L J Shaw B Sr;

: L J Shaw B Sr; Piscataquis : Christian Homchuck M Sr;

: Christian Homchuck M Sr; Sumner : Billy Wray M Sr;

: Billy Wray M Sr; Washington Academy: Donovan Marzoll B Jr, Kenori Simons M Sr

Northern Maine Class D Regional All-Star Team

Bangor Christian : Jalen Reed F Jr, Micah Roberts B Sr;

: Jalen Reed F Jr, Micah Roberts B Sr; Easton : Chase Flewelling B So, Owen Sweeney M Jr;

: Chase Flewelling B So, Owen Sweeney M Jr; Fort Fairfield : Micah Daigle F Jr;

: Micah Daigle F Jr; Hodgdon/East Grand : Drew Duttweiler K Sr;

: Drew Duttweiler K Sr; Katahdin : Grady Ritchie F Sr;

: Grady Ritchie F Sr; Madawaska : Carsen Cyr F Sr, Geoffrey Lavoie B Sr;

: Carsen Cyr F Sr, Geoffrey Lavoie B Sr; Penobscot Valley : Isaac Doore M Sr, Gabe Reed M Sr;

: Isaac Doore M Sr, Gabe Reed M Sr; Schenck/Stearns : Ryan Ingalls M Sr, Mason McDunnah F Jr;

: Ryan Ingalls M Sr, Mason McDunnah F Jr; Washburn : Kaden Rosi-Carney B Sr, Chris Tardie F Sr;

: Kaden Rosi-Carney B Sr, Chris Tardie F Sr; Wisdom/Van Buren: Camden Pelletier M So



Girls

Southern Maine Class A Regional All-Star Team

Bonny Eagle : Emily Defresne B Jr;

: Emily Defresne B Jr; Cheverus : Caoilinn Durkin F Sr,

: Caoilinn Durkin F Sr, Deering : Elsa Freeman F So;

: Elsa Freeman F So; Falmouth : Abbie Ford M Sr, Elise Gearan F Sr, Mallory Kerr B Jr;

: Abbie Ford M Sr, Elise Gearan F Sr, Mallory Kerr B Jr; Gorham : Ashley Connolly F So, Bailey Hatch B So;

: Ashley Connolly F So, Bailey Hatch B So; Marshwood : Sam Arnold K Sr, Lilli Hammond F Jr;

: Sam Arnold K Sr, Lilli Hammond F Jr; Scarborough : Julia Black B Sr, Lana Djuranovic M Jr, Ali Mokriski F Sr;

: Julia Black B Sr, Lana Djuranovic M Jr, Ali Mokriski F Sr; Windham: Stella Jarvais B So, Abbey Thornton M Sr



Southern Maine Class B Regional All-Star Team

Cape Elizabeth : Evelyn Agrodnia M Jr, CC Duryee F So, Noelle Mallory F Fr;

: Evelyn Agrodnia M Jr, CC Duryee F So, Noelle Mallory F Fr; Erskine Academy : Sophia Pillotte K Sr;

: Sophia Pillotte K Sr; Gardiner : Lilly Diversi B Sr; Taylor Takatsu K Jr;

: Lilly Diversi B Sr; Taylor Takatsu K Jr; Greely : Shaylee O’Grady M Jr, Allie Read B Sr;

: Shaylee O’Grady M Jr, Allie Read B Sr; Lake Region : Emily Rock K Sr

: Emily Rock K Sr Lincoln Academy : Catarina Johnson F Sr, Marley LeBel M Sr;

: Catarina Johnson F Sr, Marley LeBel M Sr; Wells : Grace Badger M Jr;

: Grace Badger M Jr; Yarmouth : Kadin Davoren B Jr, Ava Feeley F Sr;

: Kadin Davoren B Jr, Ava Feeley F Sr; York: Chloe Bourque B Sr, Maddie Mather B Sr

Southern Maine Class C Regional All-Star Team

Hall-Dale : Marie Benoit F So, Rita Benoit M Sr, Aubrey Gilbert K Jr,

: Marie Benoit F So, Rita Benoit M Sr, Aubrey Gilbert K Jr, Madison : Raegan Cowan F So;

: Raegan Cowan F So; Maranacook : Lily Caban M Sr, Natalie Mohlar F Jr, Addie Watson F Sr;

: Lily Caban M Sr, Natalie Mohlar F Jr, Addie Watson F Sr; Monmouth/Winthrop : Kristen Paradis B Sr;

: Kristen Paradis B Sr; Mountain Valley : Emma Clukey M Sr;

: Emma Clukey M Sr; Mt. Abram : Olivia Roderick B Sr;

: Olivia Roderick B Sr; Old Orchard Beach : Camryn Blatchford M Sr, Elise MacNair F Sr;

: Camryn Blatchford M Sr, Elise MacNair F Sr; Traip Academy : Keira Alessi F So, Noelle Denholm M Sr;

: Keira Alessi F So, Noelle Denholm M Sr; Waynflete: Grace Alexander B Fr, Lucy Hart M Jr, Iris Stutzman F Sr

Southern Maine Class D Regional All-Star Team

Buckfield : Madison Turcotte B Sr;

: Madison Turcotte B Sr; North Yarmouth Academy : Ella Giguere B So, Angel Huntsman F Sr, Emily Robbins M So, Michala Wallace M Sr;

: Ella Giguere B So, Angel Huntsman F Sr, Emily Robbins M So, Michala Wallace M Sr; Rangeley Lakes : Breezy Quimby F Jr, Lily Shafer B Jr, Amelia Stokes F Sr;

: Breezy Quimby F Jr, Lily Shafer B Jr, Amelia Stokes F Sr; Richmond : Kara Briand B Sr, Breonna Dufresne M So;

: Kara Briand B Sr, Breonna Dufresne M So; St. Dominic Academy : Natalie Brocke M Sr;

: Natalie Brocke M Sr; Temple Academy : Shivon Larsen B Sr, Dixie Szabo F So;

: Shivon Larsen B Sr, Dixie Szabo F So; Valley: Kara Bigelow K Jr

Boys

Southern Maine Class A Regional All-Star Team

Deering : Celda Mouckala B Sr, Patricio Mowa M Sr, Adilson Vidal M Sr;

: Celda Mouckala B Sr, Patricio Mowa M Sr, Adilson Vidal M Sr; Falmouth : Ben Pausman M Sr;

: Ben Pausman M Sr; Gorham : Cole Bishop F Sr, Nick Phinney K Sr;

: Cole Bishop F Sr, Nick Phinney K Sr; Marshwood : Wyatt Yager F Sr;

: Wyatt Yager F Sr; Portland : Oliver Hettenbach B Sr;

: Oliver Hettenbach B Sr; Sanford : Joel Morrison F Sr;

: Joel Morrison F Sr; Scarborough : Will Fallona F Sr, Noah Flagg B Sr, Kilson Joao F Jr;

: Will Fallona F Sr, Noah Flagg B Sr, Kilson Joao F Jr; South Portland : Divin Mpinga F Sr,

: Divin Mpinga F Sr, Thornton Academy: Jeremiah Gomez M Sr

Southern Maine Class B Regional All-Star Team

Cape Elizabeth : Ed Caldera F Sr, Jack Carignan M Sr, Sam Cochran M Jr;

: Ed Caldera F Sr, Jack Carignan M Sr, Sam Cochran M Jr; Erskine Academy : Holden McKinney M Jr;

: Holden McKinney M Jr; Freeport : Alex Graver M Sr;

: Alex Graver M Sr; Gardiner : Casey Paul M Sr, Dylan Staples B Sr;

: Casey Paul M Sr, Dylan Staples B Sr; Greely : Thomas Bennert M Sr, Ethan Njitoh F Sr;

: Thomas Bennert M Sr, Ethan Njitoh F Sr; Lake Region : Jacob Chadbourne F Sr;

: Jacob Chadbourne F Sr; Lincoln Academy : Cody Cleaveland K Sr, Jack Duncan F Sr;

: Cody Cleaveland K Sr, Jack Duncan F Sr; Medomak Valley : Mohamedi Ngido B Jr;

: Mohamedi Ngido B Jr; Morse : Kiernan Mann B Sr;

: Kiernan Mann B Sr; Yarmouth: Liam Hickey B Sr, Steve Walsh M Sr

Southern Maine Class C Regional All-Star Team

Lisbon : Bryce Poulin B Sr,

: Bryce Poulin B Sr, Maranacook : Jacob Nisby F Sr, Brayden St. Pierre K Sr;

: Jacob Nisby F Sr, Brayden St. Pierre K Sr; Monmouth Academy : Hunter Frost K Sr, Matt Marquis B Sr, Patrick Strout F Jr;

: Hunter Frost K Sr, Matt Marquis B Sr, Patrick Strout F Jr; Mt. Abram : Payton Mitchell B Jr, Kaden Pillsbury M Sr, Charlie Pye F Sr, Morgan Thibodeau M Jr;

: Payton Mitchell B Jr, Kaden Pillsbury M Sr, Charlie Pye F Sr, Morgan Thibodeau M Jr; Sacopee Valley : Jonah Naratil M Sr;

: Jonah Naratil M Sr; Traip Academy : Connor McPherson B Sr, Dylan Santamaria F Sr;

: Connor McPherson B Sr, Dylan Santamaria F Sr; Waynflete : Matt Adey B Sr, Myles Culley F Sr, Roan Hopkins M Sr;

: Matt Adey B Sr, Myles Culley F Sr, Roan Hopkins M Sr; Winthrop: Iker Penniman F Sr, Tyler Shumway M Sr

Southern Maine Class D Regional All-Star Team

Chop Point: David Whitney B Sr, Matt Wright M Sr;

David Whitney B Sr, Matt Wright M Sr; Greenville : Liam Mason F So, Jace Springer F Sr;

: Liam Mason F So, Jace Springer F Sr; Isleboro : Robert Conover K So, Reagan Field B Sr, Jett Lindelof B Sr;

: Robert Conover K So, Reagan Field B Sr, Jett Lindelof B Sr; North Yarmouth Academy : Ethan Brochu B Jr, Rodgers Crowley F Sr;

: Ethan Brochu B Jr, Rodgers Crowley F Sr; Richmond : Marco Ladner F Sr, Connor Vachon K Sr, Max Vachon M Sr;

: Marco Ladner F Sr, Connor Vachon K Sr, Max Vachon M Sr; Searsport : Ashton Ellis B Jr;

: Ashton Ellis B Jr; St. Dominic Academy : Tim Ouellette B Jr;

: Tim Ouellette B Jr; Temple Academy: Tony Isgro B Jr