2026 Maine Softball Senior Class A/B, Senior Class C/D, Class of 2027 and Class of 2028-29 All-Star Softball Rosters

2026 Maine Softball Senior Class A/B, Senior Class C/D, Class of 2027 and Class of 2028-29 All-Star Softball Rosters

Photo Chris Popper

The Maine Softball Coaches Association released their 2026 Senior Class A/B, Senior Class C/D, Class of 2027 and Class of 208-29 All Star Softball Rosters.

The games will be played at St. Joseph's College in Standish.

Note - If there are any typos please email Chris Popper and they will be fixed ASAP

Senior Class A/B Roster. - Game to be played Wednesday June 24th at 6 p.m. 

North Team

  • Jordan Mackay - Belfast
  • Sara Young - Brewer
  • Emma Jameson - Brewer
  • Charlotte McGreevy - Camden Hills
  • Lilly Clarke - Erskine Academy
  • Brynnlea Chaission - Gardiner
  • Cat Facchini - Hampden Academy
  • Mikelle Verrill - Hermon
  • Mckenzie Gallant - Hermon
  • Addison Milligan - John Bapst
  • Ashley Shores - Lawrence
  • Isabella Enos - Lewiston
  • Arianna Sproul - Medomak Valley
  • Kendall Simmons - Medomak Valley
  • Leah Michaud - Mt. Bue
  • Raegan King - Nokomis
  • Natalie Fournier - Old Town
  • Haley Sirois - OId Town
  • Bri Trimm - Old Town
  • Kyeria Morse - Oxford Hills
  • Samantha McPhail - Oxford Hills
  • Astra Laughton - Presque Isle
  • Lydia Jones - Skowhegan

South Team

  • Mariah Villandry - Biddeford
  • Bella Hanson - Bonny Eagle
  • Anna Goodman - Cheverus
  • Hailey Lamontagne -Cheverus
  • Carlin Galligan - Fryeburg Academy
  • Kylee Lebrun - Gorham
  • Sawyer VonderHaar - Gorham
  • Abbie Buckelew - Gorham
  • Bella McBrady - Gorham
  • Emily Carroll - Gray-New Gloucester
  • Sophie Smith - Greely
  • Katie Wallace - Greey
  • Hailey Cyr - Leavitt
  • Ella Gerrish - Massabesic
  • Rachel DiMauro - South Portland
  • Payton Fazzina - Wells
  • Emma Boulette - Westbrook
  • Oakley McLeod - Windham
  • Addie Caiazzo - Windham
  • Nola Bryant - Windham
  • Nya Avery - York
  • Piper Catanese - York
  • Maddie Fitzgerald - York

Senior Class C/D Roster - Game to be played Wednesday, June 24th at 3 p.m. 

North Team

  • Alivia Shute - Bucksport
  • Lexi Raymond - Bucksport
  • Bayleigh Irish - Central
  • Desiree Adams - Dexter
  • Aspen Alley - Jonesport-Beals
  • Hayden Soucy - Lee Academy
  • Julianna Cloukey - Mattanawcook Academy
  • Addison Cyr - Mattanawcook Academy
  • Megan House - Mattanawcook Academy
  • Natalie Stanwood - Narraguagus
  • Jillian Severance - Orono
  • Andrea Crocker - Orono
  • Lauren Veino - PVHS
  • Lila Cummings - PVHS
  • Harley Sprague - Schenck
  • Ava Pelkey - Stearns
  • Ciara Trundy - Sumner
  • Bella Cirone - Washington Academy
  • Meadow Rohde - Washington Academy
  • Grace Melvin - Winslow
  • Kaylin Hamilton - Woodland

South Team

  • Chloee Bennett - Buckfield
  • Karen Baker - Carrabec
  • Lana Waite - Dirigo
  • Nikole Turnbull - Dirigo
  • Janessa Moffitt - Forest Hills
  • Sophie Bowie - Lisbon
  • Alivia Saunders - Lisbon
  • Aubriana Bright - Lisbon
  • Danika Dunn - Maranacook
  • Riley Smith - Monmouth Academy
  • Cami Casserly - NYA
  • Jordan Nash - NYA
  • Izzy Whitaker - Oak Hill
  • Hannah Webber - Old Orchard Beach
  • Kaelyn Brillant - Richmond
  • Sanika Hodgkin - Spruce Mountain
  • Rylee Turner - Spruce Mountain
  • Cadence Campbell - Telstar
  • Myranda Bean - Valley
  • Caylee Brooker - Vinalhaven

Class of 2027 Roster - Game to be played Tuesday, June 23 at 6 p.m. 

National Team

  • Leah Storey - Bonny Eagle
  • Reece Bryant - Bonny Eagle
  • Chloe LeBlanc - Edward Little
  • Lauren Bolduc - Edward Little
  • Camryn Clough - Ellsworth
  • Aubrey Shaw - Hampden Academy
  • Becca Balmas - Hermon
  • Elena Walker - Hermon
  • Hannah Waning - Hermon
  • Natalie Haulk - John Bapst
  • Piper Croteau - Lewiston
  • Sidny Nicholls - Medomak Valley
  • Lillian Paleschi - Monmouth Academy
  • Alahana Terry - MDI
  • Sydney Wood - Oak Hill
  • Molly Albert - Old Town
  • Maggie Berry - South Portland
  • Annalise Soucy - South Portland
  • Jillian Edgar - South Portland
  • Bella Loubier - Winslow
  • Sarah Orso - York

American Team

  • Emma Tripp - Bangor
  • Marina Keene - Bucksport
  • Thea Laukka - Camden Hills
  • Maddy Frost - Central
  • Alli Spack - Central
  • Maddie Cox - Central
  • Addison Deroche - Cheverus
  • Ali Brown - Freeport
  • Ella Gibbons - Lake Region
  • Mackenzie Gammon - Mt. Valley
  • Hallie Coots - Nokomis
  • Abby Farley - PVHS
  • Phoebe Paradis - Poland
  • Peyton Boinske - Presque Isle
  • Charlotte Cyr - Sacopee Valley
  • Abi Carey - Skowhegan
  • Abigail Billings - Sumner
  • Liv Marshall - Thornton Academy
  • Emma Clukey - Westbrook
  • Faith Stoddard - Westbrook

Class of 2028 and 2029 Roster - Game to be played Tuesday, June 23 at 3 p.m.

National Team

  • Lily Regan - Bonny Eagle
  • Avery Robshaw - Bucksport
  • Addison Harvey - Bucksport
  • Kya Douin - Cony
  • Elizabeth Galway - Edward Little
  • Molly Takatsu - Gardiner
  • Quinn Simpson - Greely
  • Harlee Glaser - Lewiston
  • Elsie Cloutier - Lewiston
  • Evelyn Pettingill - Monmouth Academy
  • Reagan Quimby - Mt. Blue
  • Lily Fortin - NYA
  • Kam Moss - Portland/Deering
  • Scarlett Floyd - Scarborough
  • Savannah Caron - Scarborough
  • Maddie Ross - Westbrook
  • Emma Rice - Westbrook
  • Greta Krantz - Westbrook
  • Yani Kostopoulos - Windham
  • Abbi Kiidli - Winslow
  • Adrianna Lombardi - Winslow

American Team

  • Abby Folsom - Bangor
  • Cameron Gagnon - Cheverus
  • Tempy Lovejoy - Cheverus
  • Leah Turnbull - Dirigo
  • Madisyn Bradeen - Dirigo
  • Viannah Vercoe - Gorham
  • Haley Hamlin - Lake Region
  • Charlee Pelletier - Leavitt
  • Aubrey Wood - Machias
  • Bella Barkac - MCI
  • Dot Ryan - Marshwood
  • Madison Proctor - Massabesic
  • Rheanne Simmons - Medomak Valley
  • Kendall Wyman - Medomak Valley
  • Emma Graffam - Mt. Ararat
  • Ella Watson - MDI
  • Madeline Brown - Mt. Valley
  • Lola Worcester - Narraguagus
  • Emma Anderson - South Portland
  • Theresa Eng - Thornton Academy
  • Olivia Philbrook - Vinalhaven/North Haven
  • Tessie Sanford Wardwell - Yarmouth
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Categories: High School Softball

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