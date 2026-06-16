2026 Maine Softball Senior Class A/B, Senior Class C/D, Class of 2027 and Class of 2028-29 All-Star Softball Rosters
The Maine Softball Coaches Association released their 2026 Senior Class A/B, Senior Class C/D, Class of 2027 and Class of 208-29 All Star Softball Rosters.
The games will be played at St. Joseph's College in Standish.
Note - If there are any typos please email Chris Popper and they will be fixed ASAP
Senior Class A/B Roster. - Game to be played Wednesday June 24th at 6 p.m.
North Team
- Jordan Mackay - Belfast
- Sara Young - Brewer
- Emma Jameson - Brewer
- Charlotte McGreevy - Camden Hills
- Lilly Clarke - Erskine Academy
- Brynnlea Chaission - Gardiner
- Cat Facchini - Hampden Academy
- Mikelle Verrill - Hermon
- Mckenzie Gallant - Hermon
- Addison Milligan - John Bapst
- Ashley Shores - Lawrence
- Isabella Enos - Lewiston
- Arianna Sproul - Medomak Valley
- Kendall Simmons - Medomak Valley
- Leah Michaud - Mt. Bue
- Raegan King - Nokomis
- Natalie Fournier - Old Town
- Haley Sirois - OId Town
- Bri Trimm - Old Town
- Kyeria Morse - Oxford Hills
- Samantha McPhail - Oxford Hills
- Astra Laughton - Presque Isle
- Lydia Jones - Skowhegan
South Team
- Mariah Villandry - Biddeford
- Bella Hanson - Bonny Eagle
- Anna Goodman - Cheverus
- Hailey Lamontagne -Cheverus
- Carlin Galligan - Fryeburg Academy
- Kylee Lebrun - Gorham
- Sawyer VonderHaar - Gorham
- Abbie Buckelew - Gorham
- Bella McBrady - Gorham
- Emily Carroll - Gray-New Gloucester
- Sophie Smith - Greely
- Katie Wallace - Greey
- Hailey Cyr - Leavitt
- Ella Gerrish - Massabesic
- Rachel DiMauro - South Portland
- Payton Fazzina - Wells
- Emma Boulette - Westbrook
- Oakley McLeod - Windham
- Addie Caiazzo - Windham
- Nola Bryant - Windham
- Nya Avery - York
- Piper Catanese - York
- Maddie Fitzgerald - York
Senior Class C/D Roster - Game to be played Wednesday, June 24th at 3 p.m.
North Team
- Alivia Shute - Bucksport
- Lexi Raymond - Bucksport
- Bayleigh Irish - Central
- Desiree Adams - Dexter
- Aspen Alley - Jonesport-Beals
- Hayden Soucy - Lee Academy
- Julianna Cloukey - Mattanawcook Academy
- Addison Cyr - Mattanawcook Academy
- Megan House - Mattanawcook Academy
- Natalie Stanwood - Narraguagus
- Jillian Severance - Orono
- Andrea Crocker - Orono
- Lauren Veino - PVHS
- Lila Cummings - PVHS
- Harley Sprague - Schenck
- Ava Pelkey - Stearns
- Ciara Trundy - Sumner
- Bella Cirone - Washington Academy
- Meadow Rohde - Washington Academy
- Grace Melvin - Winslow
- Kaylin Hamilton - Woodland
South Team
- Chloee Bennett - Buckfield
- Karen Baker - Carrabec
- Lana Waite - Dirigo
- Nikole Turnbull - Dirigo
- Janessa Moffitt - Forest Hills
- Sophie Bowie - Lisbon
- Alivia Saunders - Lisbon
- Aubriana Bright - Lisbon
- Danika Dunn - Maranacook
- Riley Smith - Monmouth Academy
- Cami Casserly - NYA
- Jordan Nash - NYA
- Izzy Whitaker - Oak Hill
- Hannah Webber - Old Orchard Beach
- Kaelyn Brillant - Richmond
- Sanika Hodgkin - Spruce Mountain
- Rylee Turner - Spruce Mountain
- Cadence Campbell - Telstar
- Myranda Bean - Valley
- Caylee Brooker - Vinalhaven
Class of 2027 Roster - Game to be played Tuesday, June 23 at 6 p.m.
National Team
- Leah Storey - Bonny Eagle
- Reece Bryant - Bonny Eagle
- Chloe LeBlanc - Edward Little
- Lauren Bolduc - Edward Little
- Camryn Clough - Ellsworth
- Aubrey Shaw - Hampden Academy
- Becca Balmas - Hermon
- Elena Walker - Hermon
- Hannah Waning - Hermon
- Natalie Haulk - John Bapst
- Piper Croteau - Lewiston
- Sidny Nicholls - Medomak Valley
- Lillian Paleschi - Monmouth Academy
- Alahana Terry - MDI
- Sydney Wood - Oak Hill
- Molly Albert - Old Town
- Maggie Berry - South Portland
- Annalise Soucy - South Portland
- Jillian Edgar - South Portland
- Bella Loubier - Winslow
- Sarah Orso - York
American Team
- Emma Tripp - Bangor
- Marina Keene - Bucksport
- Thea Laukka - Camden Hills
- Maddy Frost - Central
- Alli Spack - Central
- Maddie Cox - Central
- Addison Deroche - Cheverus
- Ali Brown - Freeport
- Ella Gibbons - Lake Region
- Mackenzie Gammon - Mt. Valley
- Hallie Coots - Nokomis
- Abby Farley - PVHS
- Phoebe Paradis - Poland
- Peyton Boinske - Presque Isle
- Charlotte Cyr - Sacopee Valley
- Abi Carey - Skowhegan
- Abigail Billings - Sumner
- Liv Marshall - Thornton Academy
- Emma Clukey - Westbrook
- Faith Stoddard - Westbrook
Class of 2028 and 2029 Roster - Game to be played Tuesday, June 23 at 3 p.m.
National Team
- Lily Regan - Bonny Eagle
- Avery Robshaw - Bucksport
- Addison Harvey - Bucksport
- Kya Douin - Cony
- Elizabeth Galway - Edward Little
- Molly Takatsu - Gardiner
- Quinn Simpson - Greely
- Harlee Glaser - Lewiston
- Elsie Cloutier - Lewiston
- Evelyn Pettingill - Monmouth Academy
- Reagan Quimby - Mt. Blue
- Lily Fortin - NYA
- Kam Moss - Portland/Deering
- Scarlett Floyd - Scarborough
- Savannah Caron - Scarborough
- Maddie Ross - Westbrook
- Emma Rice - Westbrook
- Greta Krantz - Westbrook
- Yani Kostopoulos - Windham
- Abbi Kiidli - Winslow
- Adrianna Lombardi - Winslow
American Team
- Abby Folsom - Bangor
- Cameron Gagnon - Cheverus
- Tempy Lovejoy - Cheverus
- Leah Turnbull - Dirigo
- Madisyn Bradeen - Dirigo
- Viannah Vercoe - Gorham
- Haley Hamlin - Lake Region
- Charlee Pelletier - Leavitt
- Aubrey Wood - Machias
- Bella Barkac - MCI
- Dot Ryan - Marshwood
- Madison Proctor - Massabesic
- Rheanne Simmons - Medomak Valley
- Kendall Wyman - Medomak Valley
- Emma Graffam - Mt. Ararat
- Ella Watson - MDI
- Madeline Brown - Mt. Valley
- Lola Worcester - Narraguagus
- Emma Anderson - South Portland
- Theresa Eng - Thornton Academy
- Olivia Philbrook - Vinalhaven/North Haven
- Tessie Sanford Wardwell - Yarmouth
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