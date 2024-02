McDonald’s Senior All-Star Basketball Rosters Set

The McDonald's Senior All-Star Game will be played Saturday morning, March 9th at Husson University.

The games features the best of Class AA/A/B and Class C/D, with the North playing the South.

The schedule of events on Saturday March 9th is

8:30 am - 9:15 am - State Foul Shooting Championship

9:15 am - Doors open

9:20 am - 10:30 am - Girls AA/A/B Game

10:45 am - 12:00 pm - Boys AA/A/B Game

12:00 pm - 12:15 pm - MABC and RMHC Maine Presentations

12:15 pm - 12:30 pm - Hammond Lumber 3-Point Shooting Competition

12:30 pm - 12:45 pm - Slam Dunk Competition

1:00 pm - 2:15 pm - Boys C/D Game

2:30 pm - 3:45 pm - Girls C/D Game

Tickets may be purchased HERE. Tickets are $15.00 for adults, $10.00 for seniors and $5.00 for students. A ticket is good for the day, and gets you in to see all 4 games and the 3-point shooting competition and slam dunk competition.

Here are the rosters.

Foul Shooting Competitors

Brayden Brescia - Caribou

Sam Jordan - Traip

John Patenaude - Gray-New Gloucester

Reid Plummer - Lake Region

Tessa Ferguson - Old Orchard Beach

Hunter Hartsgrove - Katahdin

Taylor Hodge - Wesbrook

Alexis Morin - Brunswick

Girls Academic Team

Saige Evans - Old Tonw

Summer Gammon - Gorham

Keira Goldsmith - Messalonskee

Cally Gudroe - Dexter

Lauren House - Mattanawcook Academy

Megan Jordan - Ellsworth

Abigail Marshall - Cheverus

Ainsley McCrum - Portland

Madelaine Miller - Oxford Hills

Emma Simard - MDI

Ellie Steele - Gray-New Gloucester

Lauren Voteur - Hampden Academy

Boy's Academic Team

Brandi Abbott - Bonny Eagle

Erik Bowen - Windham

Brayden Couture - Scarborouh

Evan Donnell - Bucksport

Ryan Donoghue - Skowhegan

Terry Gagner - Traip Academy

Brevan Kenney - Jonesport-Beals

Gavin Lunt - Lawrence

Payton Mitchell - Mt. Abram

Nate Oney - North Yarmouth Academy

Cayen Philbrick - Brewer

Charlie Wolak - Falmouth

Girls AA/A/B North Team

Natalie Beaudoin - Lewiston

Ruth Boles - Cheverus

Tristan Derenburger - Oxford Hills

Makayla Emerson - Old Town

Saige Evans - Old Town

Madigan Fittpatrick - Cheverus

Mollie Gray - MDI

Natalie Mohlar - Maranacook

Koral Morin - Lewiston

Annabelle Morris - Skowhegan

Taylor Takatsu - Gardiner

Lucy Wiles - Hampden Academy

Girls AA/A/B South Team

Caroline Hartley - Scarborough

Emma Lizotte - Thornton Academy

Julissa McBarron - Sanford

Jaydn Pingree - Spruce Mountain

Jazmine Pingree - Spruce Mountain

Alexandra Portas - Gray-New Gloucester

Natalie Santiago - Deering

Sydney Shaw - Fryeburg Academy

Dakota Shipley - Brunswick

Hannah Smith - Biddeford

Addisen Sulikowski - Thornton Academy

Maddy Werner - Brunswick

Girls C/D North

Izzy Allen - Central

Hannah Dean - Dexter

Cally Gudroe - Dexter

Abigail Hanines - Central Aroostook

Hunter Hartsgrove - Katahdin

Lauren House - Mattanawcook Academy

Emmalee Landry - Southern Aroostook

Mia Neal - Penobscot Valley

Mazie Peach - Dexter

Lilly Roy - Wisdom

Cami Shields - Southern Aroostook

Maddison Shields - Southern Aroostook

Ashlyn St. Cyr - Penobscot Valley

Girls C/D South

Graca Bila - North Yarmouth Academy

Emma Boulanger - Sacopee Valley

Sarah Davis - Old Orchard Beach

Haley DeHahn - Monmouth Academy

Carli Frigon - Forest Hills

Kylee Furbush - Madison

Lucy Hart - Waynflete

Molly Hay - Carrabec

Hayden Madore - Hall-Dale

Izzy Stewart - Richmond

Kylie Yu - Forest Hills

Morgan Zetts - Telstar

Boys AA/A/B North

Marshal Adams - Edward Little

Will Duke - Camden Hills

Ben Francis - Orono

Jeissey Khamis - Portland

Keagan McClure - Maranacook

Zach McLaughlin - Hampden Academy

Chance Mercier - Ellsworth

Parker Sergent - Cony

Giovanni St. Onge - Cheverus

Evans Sterling - Mt. Blue

Pierce Walston - Orono

JJ Wolfington - Hampden Academy

Boys AA/A/B South

Kory Donlin - Medomak Valley

Gabriel Galarraga - South Portland

Carter Galley - Oceanside

Cohen Galley - Oceanside

Gabe Hagar - Lincoln Academy

Evan Ham - Yarmouth

Nate Hebert - Gray-New Gloucester

Ashton Leclerc - Gorham

Gabe Michaud - Gorham

JT Pound - Freeport

Christopher Simonds - Falmouth

Caden Smith - Gorham

Boys C/D North

Kevin Alley - Narraguagus

Dylan Burpee - Southern Aroostook

Patrick Dagan - GSA

Micah Daigle - Fort Fairfield

Ethan Daigle - Fort Kent

Noah Hurd - Mount View

Brevan Kenney - Jonesport-Beals

Brady McAvoy - Schenck

Mason McDunnah - Schenck

Jalen Reed - Bangor Christian

Conrad Straubel - Bangor Christian

Owen Sweeney - Easton

Boys C/D South

Samuel Calder - Monmouth Academy

Wyatt Cassidy - Richmond

Cam Grey - Mt. Abram

Finn Harkins - Boothbay

Nico Kirby - Waynflete

Wyatt Lilly - Telstar

Payton Mitchell - Mt. Abram

Luke Morley - Boothbay

Ben Nathan - Hall-Dale

Nate Oney - North Yarmouth Academy

Logan Timberlake - Dirigo

Braidan Welch - Forest Hills