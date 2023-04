MDI Girls 1st Caribou Boys 1st in Track and Field Meet at MDI [PHOTOS]

The MDI Girls finished 1st and the Caribou Boys 1st in the Track and Field Meet held at MDI High School on Saturday, April 29th.

The Team scores were

Girls

MDI - 164 Bucksport - 158 Presque Isle - 69 GSA - 66 Caribou -65 Washington Academy - 37 Limestone - 14 Fort Fairfield - 3

Boys

Caribou - 170 MDI - 94 Washington Academy - 86 GSA - 78 Presque Isle - 59 Bucksport - 50 Limestone - 28 Fort Fairfield - 15 Blue Hill Harbor - 1

The individual results were (courtesy of Sub 5)

Girls 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== Finals 1 Madelynn Morrow 11 Caribou High 13.42 1 10 2 Haley Rose 9 Bucksport Hi 13.55 1 8 3 Madison Rose 9 Bucksport Hi 13.64 1 6 4 Alexon Astbury 12 George Steve 13.77 1 4 5 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 13.95 1 2 6 Jenny Carr 12 Mt. Desert I 13.96 1 1 7 Keira Tompkins 9 Presque Isle 14.02 1 8 Ruby Pereira 10 Bucksport Hi 14.31 1 9 Kelsea Noyes 9 Mt. Desert I 14.43 2 10 Jillian Eldridge 12 George Steve 14.50 2 11 Makenzie Rodriguez 10 Bucksport Hi 14.66 2 12 McKayla Guerrette 9 Presque Isle 14.71 2 13 Addison Clairmont 10 Presque Isle 14.74 2 14 Lucille Misiaszek 9 Mt. Desert I 14.78 2 15 Phoebe Dunbar 9 Mt. Desert I 14.86 3 16 Cloe Poblome 12 Bucksport Hi 14.89 3 17 Leigh Carter 9 George Steve 14.92 2 18 Kellan Schwinn 9 Washington A 15.07 3 19 Adelaide Baser 11 Presque Isle 15.09 2 20 Maja Fijaikslea 10 Washington A 15.26 5 21 Lylah Wagstaff 9 Mt. Desert I 15.31 3 22 Logan Townsend 9 George Steve 15.32 3 23 Lauren Davis 10 Mt. Desert I 15.39 3 24 Daniella Myers 12 Washington A 15.61 4 25 Hattie Cogswell 9 Presque Isle 15.70 3 26 Madelyn Marks 9 Mt. Desert I 15.76 4 27 Reagen Deschene 11 Presque Isle 15.85 3 28 Sophia Murphy 11 Mt. Desert I 15.93 4 29 Melonie Lapointe 9 Caribou High 16.38 4 30 Cecelia Whitehead 9 Mt. Desert I 16.46 4 31 Heather Riddell 9 Mt. Desert I 17.02 5 32 Denali Wagstaff 11 Mt. Desert I 17.07 4 33 Isa Lynch 9 Mt. Desert I 17.46 4 34 Cathleen Chen 10 Presque Isle 17.70 4 35 Annabelle Wainman 10 Limestone/MS 18.23 5 36 Elizabeth McGaha 9 George Steve 18.40 5 37 Eliza Sprague 9 Mt. Desert I 35.16 6 Girls 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Madison Rose 9 Bucksport Hi 27.90 1 10 2 Haley Rose 9 Bucksport Hi 27.95 1 8 3 Callan Eason 12 Mt. Desert I 28.38 1 6 4 Madelynn Morrow 11 Caribou High 28.39 1 4 5 Jenny Carr 12 Mt. Desert I 28.61 1 2 6 Alexon Astbury 12 George Steve 29.10 1 1 7 Kelsea Noyes 9 Mt. Desert I 29.80 2 8 Kathleen Stephens 11 George Steve 30.10 1 9 Phoebe Dunbar 9 Mt. Desert I 30.32 2 10 Addison Clairmont 10 Presque Isle 30.33 2 11 Lucille Misiaszek 9 Mt. Desert I 30.55 2 12 McKayla Guerrette 9 Presque Isle 30.62 2 13 Fiona St. Germain 10 Mt. Desert I 30.63 2 14 Cloe Poblome 12 Bucksport Hi 30.75 3 15 Ashley Cyr 11 Bucksport Hi 30.97 2 16 Jillian Eldridge 12 George Steve 31.25 3 17 Ella Joyce 12 Mt. Desert I 31.59 3 18 Madelyn Marks 9 Mt. Desert I 32.15 3 19 Hope LeMoine 10 Mt. Desert I 32.56 3 20 Nora Spratt 12 George Steve 33.68 3 21 Melonie Lapointe 9 Caribou High 34.84 3 22 Marissa Cates 12 Washington A 35.13 4 23 Cathleen Chen 10 Presque Isle 37.51 4 24 Elizabeth McGaha 9 George Steve 40.55 4 Girls 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Keira Tompkins 9 Presque Isle 1:05.32 1 10 2 Addison Clairmont 10 Presque Isle 1:06.55 1 8 3 Callan Eason 12 Mt. Desert I 1:07.27 1 6 4 Seneca Haney 9 Mt. Desert I 1:08.16 1 4 5 Anna Jandreau 12 Presque Isle 1:09.48 1 2 6 Lylah Wagstaff 9 Mt. Desert I 1:11.95 2 1 7 Thea Crowley 12 George Steve 1:12.34 1 8 Sophia Landrum 11 George Steve 1:14.11 1 9 Brianna Osterblom 10 Fort Fairfie 1:14.74 1 10 Isabelle Byer 9 Mt. Desert I 1:16.83 2 11 Bailey Townsend 9 George Steve 1:17.50 2 12 Natalie Fleming 9 Presque Isle 1:19.43 2 Girls 800 Meter Run ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Brianna Levesque 10 Caribou High 2:39.18 2 10 1:20.645 (1:20.645) 2:39.171 (1:18.526) 2 Sophia Taylor 12 Mt. Desert I 2:40.61 2 8 1:20.838 (1:20.838) 2:40.610 (1:19.772) 3 Reagen Deschene 11 Presque Isle 2:53.44 2 6 1:22.151 (1:22.151) 2:53.434 (1:31.284) 4 Abigail Hunt 12 Bucksport Hi 2:56.40 2 4 1:28.817 (1:28.817) 2:56.391 (1:27.575) 5 Adelaide Baser 11 Presque Isle 3:00.25 2 2 1:23.529 (1:23.529) 3:00.250 (1:36.721) 6 Bailey Townsend 9 George Steve 3:02.65 2 1 1:28.732 (1:28.732) 3:02.641 (1:33.909) 7 Hattie Cogswell 9 Presque Isle 3:04.37 2 1:28.280 (1:28.280) 3:04.361 (1:36.081) 8 Maeve Lakin 9 Limestone/MS 3:04.50 1 1:33.312 (1:33.312) 3:04.494 (1:31.182) 9 Brooklyn McIntyre 10 Presque Isle 3:04.70 1 1:33.954 (1:33.954) 3:04.700 (1:30.747) 10 Nettie Fox 11 Bucksport Hi 3:04.78 2 1:30.027 (1:30.027) 3:04.773 (1:34.747) 11 Meri Rainford 10 Mt. Desert I 3:07.30 2 1:29.891 (1:29.891) 3:07.291 (1:37.400) 12 Iris Kimball 11 George Steve 3:08.37 1 1:35.664 (1:35.664) 3:08.365 (1:32.701) 13 Evie Hileman 10 Bucksport Hi 3:08.67 1 1:36.652 (1:36.652) 3:08.661 (1:32.010) 14 Roza Parker 11 Bucksport Hi 3:08.86 1 1:31.159 (1:31.159) 3:08.858 (1:37.699) 15 Caela Day 9 Caribou High 3:14.76 1 1:34.868 (1:34.868) 3:14.751 (1:39.884) 16 Oceania Black 11 George Steve 3:17.29 1 1:32.850 (1:32.850) 3:17.285 (1:44.435) 17 Lucy Clews 10 George Steve 3:17.64 2 1:31.361 (1:31.361) 3:17.640 (1:46.280) 18 Hazel Sheahan 11 George Steve 3:18.80 1 1:36.138 (1:36.138) 3:18.791 (1:42.654) 19 Violette Hermans 9 George Steve 3:19.52 1 1:37.233 (1:37.233) 3:19.517 (1:42.285) 20 Edge Venuti 12 Washington A 3:21.84 1 1:39.181 (1:39.181) 3:21.832 (1:42.651) 21 Natalie Esposito 10 George Steve 3:50.34 1 1:45.778 (1:45.778) 3:50.340 (2:04.563) Girls 1600 Meter Run ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Thea Crowley 12 George Steve 5:29.84 2 10 1:19.905 (1:19.905) 2:43.003 (1:23.099) 4:07.684 (1:24.681) 5:29.837 (1:22.154) 2 Mariana Bava 12 Washington A 6:25.79 1 8 1:36.364 (1:36.364) 3:16.958 (1:40.595) 4:53.676 (1:36.719) 6:25.782 (1:32.106) 3 Bailey Townsend 9 George Steve 6:26.14 2 6 1:37.412 (1:37.412) 3:17.690 (1:40.279) 5:00.029 (1:42.339) 6:26.133 (1:26.105) 4 Abigail Hunt 12 Bucksport Hi 6:26.70 2 4 1:27.790 (1:27.790) 3:07.177 (1:39.387) 4:50.800 (1:43.624) 6:26.695 (1:35.895) 5 Evyn Lally 10 Limestone/MS 6:40.17 1 2 1:36.759 (1:36.759) 3:19.078 (1:42.319) 5:02.479 (1:43.401) 6:40.163 (1:37.685) 6 Maeve Lakin 9 Limestone/MS 6:52.60 1 1 1:37.054 (1:37.054) 3:19.582 (1:42.528) 5:08.554 (1:48.972) 6:52.591 (1:44.038) 7 Roza Parker 11 Bucksport Hi 6:58.14 2 1:37.505 (1:37.505) 3:24.249 (1:46.744) 5:13.748 (1:49.500) 6:58.136 (1:44.389) 8 Caela Day 9 Caribou High 7:00.65 2 1:36.853 (1:36.853) 3:23.715 (1:46.863) 5:17.524 (1:53.809) 7:00.645 (1:43.121) 9 Iris Kimball 11 George Steve 7:01.17 2 1:39.086 (1:39.086) 3:27.456 (1:48.370) 5:22.455 (1:54.999) 7:01.170 (1:38.715) 10 Lucy Clews 10 George Steve 7:03.28 2 1:37.170 (1:37.170) 3:21.869 (1:44.699) 5:15.380 (1:53.512) 7:03.280 (1:47.900) 11 Edge Venuti 12 Washington A 7:05.88 2 1:38.725 (1:38.725) 3:26.867 (1:48.143) 5:21.565 (1:54.698) 7:05.878 (1:44.314) 12 Oceania Black 11 George Steve 7:06.04 1 1:35.908 (1:35.908) 3:19.189 (1:43.281) 5:13.363 (1:54.175) 7:06.039 (1:52.677) 13 Christina Degiso 10 Bucksport Hi 7:08.34 2 1:37.541 (1:37.541) 3:22.761 (1:45.220) 5:12.626 (1:49.865) 7:08.340 (1:55.714) 14 Brooklyn McIntyre 10 Presque Isle 7:09.46 1 1:49.529 (1:49.529) 3:40.223 (1:50.695) 5:33.012 (1:52.790) 7:09.454 (1:36.442) 15 Violette Hermans 9 George Steve 7:12.93 1 1:50.918 (1:50.918) 3:41.079 (1:50.161) 5:33.819 (1:52.740) 7:12.922 (1:39.104) 16 Emerson Miller 9 Presque Isle 7:33.45 1 1:50.395 (1:50.395) 3:47.685 (1:57.290) 5:46.566 (1:58.881) 7:33.442 (1:46.876) 17 Emiko Peck 10 Limestone/MS 7:56.58 1 1:44.403 (1:44.403) 3:47.453 (2:03.050) 5:57.064 (2:09.611) 7:56.573 (1:59.510) 18 Natalie Esposito 10 George Steve 8:24.26 1 1:57.197 (1:57.197) 4:06.229 (2:09.032) 6:18.094 (2:11.865) 8:24.255 (2:06.162) Girls 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Thea Crowley 12 George Steve 11:55.95 10 1:28.954 (1:28.954) 3:00.742 (1:31.788) 4:31.498 (1:30.756) 6:02.843 (1:31.345) 7:33.172 (1:30.330) 9:03.265 (1:30.094) 10:32.323 (1:29.059) 11:55.950 (1:23.627) 2 Evyn Lally 10 Limestone/MS 13:58.08 8 1:37.328 (1:37.328) 3:23.133 (1:45.805) 5:09.269 (1:46.137) 6:54.743 (1:45.475) 8:41.956 (1:47.213) 10:28.742 (1:46.786) 12:15.351 (1:46.610) 13:58.078 (1:42.727) 3 Christina Degiso 10 Bucksport Hi 15:11.35 6 1:51.553 (1:51.553) 3:42.775 (1:51.223) 5:39.535 (1:56.760) 7:34.715 (1:55.180) 9:30.073 (1:55.359) 11:26.444 (1:56.371) 13:24.071 (1:57.627) 15:11.348 (1:47.277) 4 Emerson Miller 9 Presque Isle 15:59.01 4 1:52.270 (1:52.270) 3:55.402 (2:03.132) 5:59.728 (2:04.326) 8:03.493 (2:03.765) 10:05.991 (2:02.499) 12:08.145 (2:02.155) 14:08.803 (2:00.659) 15:59.008 (1:50.205) 5 Abigail Farricker 10 Bucksport Hi 16:14.70 2 1:51.783 (1:51.783) 3:43.154 (1:51.371) 5:44.543 (2:01.389) 7:48.117 (2:03.575) 9:56.256 (2:08.140) 12:01.785 (2:05.530) 14:10.978 (2:09.193) 16:14.695 (2:03.718) 6 Emiko Peck 10 Limestone/MS 16:57.93 1 1:52.654 (1:52.654) 3:55.867 (2:03.213) 6:00.083 (2:04.217) 8:04.067 (2:03.984) 10:18.188 (2:14.121) 12:35.909 (2:17.722) 14:54.408 (2:18.500) 16:57.922 (2:03.514) Girls 100 Meter Hurdles ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Madelynn Morrow 11 Caribou High 17.77 1 10 2 Jayden Harvell 10 Presque Isle J17.77 1 8 3 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 18.02 1 6 4 Carly Morrow 12 Caribou High 18.49 1 4 5 Addison Goss 9 Bucksport Hi 18.52 1 2 6 Skyler Oakes 10 Fort Fairfie 18.71 1 1 7 Lindsey Himes 12 Presque Isle 19.58 1 8 Neve Guerrette 10 Presque Isle 19.82 2 9 Taylor Marston 12 Presque Isle 19.86 2 10 Marissa Cates 12 Washington A 20.01 2 11 Hailey Himes 9 Presque Isle 21.74 1 12 Courtney Nardacci 10 Presque Isle 22.05 2 13 Aivah Tweedie 9 Bucksport Hi 22.85 2 Girls 300 Meter Hurdles ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 52.07 1 10 2 Ella Joyce 12 Mt. Desert I 55.33 1 8 3 Fiona St. Germain 10 Mt. Desert I 55.57 1 6 4 Kathleen Stephens 11 George Steve 56.16 2 4 5 Jayden Harvell 10 Presque Isle 56.72 2 2 6 Maja Fijaikslea 10 Washington A 56.89 3 1 7 Emerson Morris 11 Washington A 56.94 3 8 Hope LeMoine 10 Mt. Desert I 57.66 1 9 Kara Lyford 12 Washington A 57.98 1 10 Kellan Schwinn 9 Washington A 58.54 2 11 Lindsey Himes 12 Presque Isle 58.83 2 12 Cassidy Carlisle 10 Presque Isle 59.65 2 13 Neve Guerrette 10 Presque Isle 1:00.75 3 14 Hailey Himes 9 Presque Isle 1:01.06 2 15 Courtney Nardacci 10 Presque Isle 1:01.70 2 16 Marissa Cates 12 Washington A 1:02.83 2 Girls 4x100 Meter Relay ========================================================================== School Finals H# Points ========================================================================== 1 Bucksport High School 52.83 1 10 1) Carly Mchale 10 2) Madison Rose 9 3) Natasha Monreal 11 4) Haley Rose 9 2 Mt. Desert Island High School 54.89 1 8 1) Jenny Carr 12 2) Lucille Misiaszek 9 3) Kelsea Noyes 9 4) Callan Eason 12 3 George Stevens Academy 57.21 1 6 1) Nora Spratt 12 2) Sophia Landrum 11 3) Jillian Eldridge 12 4) Alexon Astbury 12 4 Washington Academy 58.04 1 4 1) Emerson Morris 11 2) Kellan Schwinn 9 3) Kara Lyford 12 4) Maja Fijaikslea 10 5 Presque Isle High School 58.93 1 2 1) Jayden Harvell 10 2) Courtney Nardacci 10 3) Neve Guerrette 10 4) McKayla Guerrette 9 6 Caribou High School 1:02.57 1 1 1) Ainsley Caron 10 2) Lauren Lister 10 3) Brianna Levesque 10 4) Elizabeth Wing 10 7 Presque Isle High School 'B' x1:04.42 2 1) Taylor Marston 12 2) Hattie Cogswell 9 3) Kacie Marston 10 4) Cathleen Chen 10 8 Mt. Desert Island High School 'B' x1:07.68 2 1) Logan Closson 12 2) Molly Ritter 12 3) Sadie Joyce 10 4) Olivia Pratt 11 9 Limestone/MSSM 1:08.89 1 1) Annabelle Wainman 10 2) Emiko Peck 10 3) Quinn Daly 10 4) Maeve Lakin 9 Girls 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Mt. Desert Island High School 4:38.84 10 1) Fiona St. Germain 10 2) Piper Soares 12 3) Seneca Haney 9 4) Amelia Vandongen 10 1:07.876 (1:07.876) 2:24.923 (1:17.047) 3:36.639 (1:11.716) 4:38.832 (1:02.194) 2 Bucksport High School 4:43.96 8 1) Ashley Cyr 11 2) Madison Rose 9 3) Aivah Tweedie 9 4) Alyx Frazell 12 1:08.727 (1:08.727) 2:22.739 (1:14.012) 3:35.800 (1:13.061) 4:43.956 (1:08.157) 3 Washington Academy 4:52.37 6 1) Emerson Morris 11 2) Kellan Schwinn 9 3) Mariana Bava 12 4) Kara Lyford 12 1:10.051 (1:10.051) 2:26.176 (1:16.125) 3:39.973 (1:13.798) 4:52.363 (1:12.390) 4 George Stevens Academy 5:09.29 4 1) Bailey Townsend 9 2) Logan Townsend 9 3) Sophia Landrum 11 4) Kathleen Stephens 11 1:17.948 (1:17.948) 2:42.923 (1:24.975) 4:00.927 (1:18.005) 5:09.283 (1:08.356) Girls 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Presque Isle High School 11:07.41 10 1) Addison Clairmont 10 2) Adelaide Baser 11 3) Cassidy Carlisle 10 4) Anna Jandreau 12 2:39.734 (2:39.734) 5:36.203 (2:56.470) 8:27.188 (2:50.985) 11:07.405 (2:40.218) 2 Washington Academy 12:06.64 8 1) Emerson Morris 11 2) Edge Venuti 12 3) Mariana Bava 12 4) Kara Lyford 12 2:59.449 (2:59.449) 6:06.805 (3:07.357) 8:57.641 (2:50.836) 12:06.632 (3:08.991) 3 Bucksport High School 12:53.57 6 1) Christina Degiso 10 2) Evie Hileman 10 3) Roza Parker 11 4) Nettie Fox 11 3:04.646 (3:04.646) 6:29.220 (3:24.575) 9:38.352 (3:09.132) 12:53.563 (3:15.211) Girls High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kathleen Stephens 11 George Steve 4-08.00 10 2 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi J4-08.00 8 3 Carly Morrow 12 Caribou High 4-06.00 6 4 Susanna Davis 12 Mt. Desert I J4-06.00 4 5 Maeve Lakin 9 Limestone/MS 4-04.00 2 6 Kelsea Noyes 9 Mt. Desert I J4-04.00 1 7 Piper Soares 12 Mt. Desert I 4-02.00 8 Hailey Himes 9 Presque Isle J4-02.00 9 Lylah Wagstaff 9 Mt. Desert I 4-00.00 9 Denali Wagstaff 11 Mt. Desert I 4-00.00 9 Maja Fijaikslea 10 Washington A 4-00.00 9 Lauren Davis 10 Mt. Desert I 4-00.00 13 Daniella Myers 12 Washington A 3-10.00 14 Madelyn Marks 9 Mt. Desert I 3-08.00 14 Phoebe Dunbar 9 Mt. Desert I 3-08.00 16 Maria Perconti 10 Mt. Desert I 3-06.00 17 Isa Lynch 9 Mt. Desert I 3-04.00 17 Erinn Kelly 12 Presque Isle 3-04.00 Girls Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Madelynn Morrow 11 Caribou High 8-00.00 10 2 Seneca Haney 9 Mt. Desert I 7-09.00 8 3 Ella Joyce 12 Mt. Desert I 7-00.00 6 4 Lucille Misiaszek 9 Mt. Desert I 6-06.00 3 4 Sophia Murphy 11 Mt. Desert I 6-06.00 3 6 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 6-00.00 1 7 Ashley Cyr 11 Bucksport Hi J6-00.00 7 Lylah Wagstaff 9 Mt. Desert I J6-00.00 9 Ruby Pereira 10 Bucksport Hi 5-06.00 10 Lindsey Himes 12 Presque Isle 5-00.00 10 Isabelle Byer 9 Mt. Desert I 5-00.00 12 Kaylee Whalen 12 Bucksport Hi J5-00.00 -- Lita Perkins 10 Presque Isle NH Girls Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 14-02.75 10 2 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 13-11.75 8 3 Cloe Poblome 12 Bucksport Hi 13-11.50 6 4 Leigh Carter 9 George Steve 13-07.75 4 5 Skyler Oakes 10 Fort Fairfie J13-07.75 2 6 Piper Soares 12 Mt. Desert I 13-05.75 1 7 Keira Tompkins 9 Presque Isle 12-05.50 8 Makenzie Rodriguez 10 Bucksport Hi 12-04.00 9 Ruby Pereira 10 Bucksport Hi 11-09.50 9 Anna Jandreau 12 Presque Isle 11-09.50 11 Daniella Myers 12 Washington A 11-07.00 12 Hope LeMoine 10 Mt. Desert I 11-05.00 13 Lauren Davis 10 Mt. Desert I 11-03.00 14 Adelaide Baser 11 Presque Isle 11-01.25 15 Ainsley Caron 10 Caribou High 11-01.00 16 Reagen Deschene 11 Presque Isle 10-11.75 17 Brianna Osterblom 10 Fort Fairfie 10-07.00 18 Heather Riddell 9 Mt. Desert I 10-01.50 19 Neve Guerrette 10 Presque Isle 9-11.25 20 Cecelia Whitehead 9 Mt. Desert I 9-05.25 21 Erinn Kelly 12 Presque Isle 9-02.75 22 Elizabeth McGaha 9 George Steve 8-10.00 23 Emerson Miller 9 Presque Isle 8-09.00 24 Natalie Fleming 9 Presque Isle 8-08.75 25 Cathleen Chen 10 Presque Isle 8-06.75 26 Melonie Lapointe 9 Caribou High 7-08.50 27 Maria Perconti 10 Mt. Desert I 6-07.00 Girls Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi 34-08.50 10 2 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 33-05.00 8 3 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 32-04.00 6 4 Anna Jandreau 12 Presque Isle 28-08.50 4 5 Piper Soares 12 Mt. Desert I 28-07.50 2 6 Jayden Harvell 10 Presque Isle 27-09.00 1 7 Brianna Levesque 10 Caribou High 27-08.25 8 Skyler Oakes 10 Fort Fairfie 26-07.50 9 Courtney Nardacci 10 Presque Isle 25-11.00 10 Nora Spratt 12 George Steve 24-05.75 11 Lauren Lister 10 Caribou High 24-00.00 12 Cecelia Whitehead 9 Mt. Desert I 23-01.00 -- Annabelle Wainman 10 Limestone/MS FOUL -- Makenzie Rodriguez 10 Bucksport Hi FOUL -- Maria Perconti 10 Mt. Desert I FOUL -- Erinn Kelly 12 Presque Isle FOUL Girls Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Olivia Pratt 11 Mt. Desert I 33-02.00 10 2 Meg Morrison 12 Bucksport Hi 32-02.25 8 3 Logan Closson 12 Mt. Desert I 31-03.00 6 4 Maranda Pert 11 George Steve 28-11.50 4 5 Molly Ritter 12 Mt. Desert I 28-00.00 2 6 Mercedes Taungatua 11 Bucksport Hi J28-00.00 1 7 Kaylee Higgins 10 Mt. Desert I 24-11.25 8 Kacie Marston 10 Presque Isle 24-05.00 8 Rachel Goodwin 10 Mt. Desert I 24-05.00 10 Marley Wenal 11 George Steve 24-02.00 11 Lydia Carter 9 Bucksport Hi 23-05.25 12 Sadie Joyce 10 Mt. Desert I 23-04.50 12 Laycee Tweedie 10 Bucksport Hi 23-04.50 14 Addison Hafford 10 Presque Isle 23-03.00 15 Taylor Marston 12 Presque Isle 22-09.00 16 Anne Bostock 10 Limestone/MS 22-08.50 17 Lily Therrien 10 Bucksport Hi 22-03.00 18 Cassidy Carlisle 10 Presque Isle 21-08.00 19 Tanja Samardzic 12 Limestone/MS 20-06.50 20 Addison Crockett 9 Bucksport Hi 19-07.75 21 Guinevere Berry 11 Bucksport Hi 19-04.00 22 Adriana Hall 11 George Steve 19-02.00 23 Lita Perkins 10 Presque Isle 18-08.75 24 Lindsey Carrier 9 Bucksport Hi 18-06.00 25 Natasha Costarelli 11 Bucksport Hi 18-03.25 26 Kathryn Murchison 10 Presque Isle 17-10.00 27 Trinity Allen 9 Bucksport Hi 17-02.25 28 Eliza Sprague 9 Mt. Desert I 16-09.50 Girls Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Susanna Davis 12 Mt. Desert I 93-03 10 2 Logan Closson 12 Mt. Desert I 88-00 8 3 Molly Ritter 12 Mt. Desert I 87-05 6 4 Olivia Pratt 11 Mt. Desert I 84-02 4 5 Taylor Marston 12 Presque Isle 79-04 2 6 Kaylee Higgins 10 Mt. Desert I 79-00 1 7 Mercedes Taungatua 11 Bucksport Hi 73-02 8 Maranda Pert 11 George Steve 71-02 9 Meg Morrison 12 Bucksport Hi 70-04 10 Laycee Tweedie 10 Bucksport Hi 68-11 11 Rachel Goodwin 10 Mt. Desert I 68-04 12 Denali Wagstaff 11 Mt. Desert I 68-02 13 Marley Wenal 11 George Steve 65-11 14 Rylee Coombs 12 Bucksport Hi 65-09 15 Sadie Joyce 10 Mt. Desert I 65-07 16 Cassidy Carlisle 10 Presque Isle 61-09 17 Addison Hafford 10 Presque Isle 60-03 18 Lydia Carter 9 Bucksport Hi 60-02 19 Guinevere Berry 11 Bucksport Hi 59-08 20 Elizabeth Wing 10 Caribou High 57-05 21 Kacie Marston 10 Presque Isle 55-06 22 Lily Therrien 10 Bucksport Hi 53-07 23 Lauren Lister 10 Caribou High 51-06 24 Brianna Osterblom 10 Fort Fairfie 50-03 25 Natalie Fleming 9 Presque Isle 48-08 26 Trinity Allen 9 Bucksport Hi 47-00 27 Quinn Daly 10 Limestone/MS 45-09 28 Addison Crockett 9 Bucksport Hi 45-07 29 Tanja Samardzic 12 Limestone/MS 45-03 30 Linda Jessiman 9 Washington A 44-03 31 Alia Cough 10 Bucksport Hi 44-01 32 Anne Bostock 10 Limestone/MS 42-02 33 Lindsey Carrier 9 Bucksport Hi 41-10 34 Lita Perkins 10 Presque Isle 40-09 35 Kathryn Murchison 10 Presque Isle 36-09 36 Maeve Palazzo 10 Bucksport Hi 36-06 37 Natasha Costarelli 11 Bucksport Hi 36-03 Girls Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Daniella Myers 12 Washington A 82-06 10 2 McKayla Guerrette 9 Presque Isle 82-00 8 3 Laycee Tweedie 10 Bucksport Hi 75-00 6 4 Mercedes Taungatua 11 Bucksport Hi 72-06 4 5 Logan Townsend 9 George Steve 72-04 2 6 Susanna Davis 12 Mt. Desert I 69-01 1 7 Sadie Joyce 10 Mt. Desert I 67-08 8 Olivia Pratt 11 Mt. Desert I 66-09 9 Leigh Carter 9 George Steve 66-03 10 Adriana Hall 11 George Steve 61-01 11 Kacie Marston 10 Presque Isle 54-06 12 Rachel Goodwin 10 Mt. Desert I 54-01 13 Brooklyn McIntyre 10 Presque Isle 53-05 14 Lydia Carter 9 Bucksport Hi 53-02 15 Mariana Bava 12 Washington A 51-08 16 Natalie Fleming 9 Presque Isle 50-11 17 Anne Bostock 10 Limestone/MS 49-01 18 Alia Cough 10 Bucksport Hi 47-08 19 Addison Hafford 10 Presque Isle 46-09 19 Sophie Haslinger 10 Washington A 46-09 21 Nettie Fox 11 Bucksport Hi 46-04 22 Rylee Coombs 12 Bucksport Hi 45-00 23 Lindsey Carrier 9 Bucksport Hi 42-02 24 Kathryn Murchison 10 Presque Isle 42-01 25 Linda Jessiman 9 Washington A 39-09 26 Hattie Cogswell 9 Presque Isle 39-03 27 Natasha Costarelli 11 Bucksport Hi 37-09 28 Trinity Allen 9 Bucksport Hi 37-08 29 Addison Crockett 9 Bucksport Hi 37-06 30 Quinn Daly 10 Limestone/MS 35-04 31 Maeve Palazzo 10 Bucksport Hi 31-09 32 Edge Venuti 12 Washington A 31-01 33 Lucy Clews 10 George Steve 30-09 Girls 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Elizabeth Wing 10 Caribou High 9:52.40 10 2:12.247 (2:12.247) 4:45.286 (2:33.040) 7:22.756 (2:37.470) 9:52.394 (2:29.639) 2 Abigail Farricker 10 Bucksport Hi 10:41.09 8 2:34.668 (2:34.668) 5:17.403 (2:42.735) 8:01.009 (2:43.607) 10:41.089 (2:40.080) 3 Lily Therrien 10 Bucksport Hi 11:40.63 6 2:46.865 (2:46.865) 5:43.918 (2:57.053) 8:45.797 (3:01.880) 11:40.622 (2:54.825) 4 Zoe Sikkel 11 Bucksport Hi 12:35.50 4 3:00.913 (3:00.913) 6:09.385 (3:08.473) 9:24.053 (3:14.668) 12:35.497 (3:11.445) -- Sophie Haslinger 10 Washington A DQ 2:44.323 (2:44.323) 5:47.330 (3:03.007) 8:58.207 (3:10.877) 11:56.850 (2:58.644) Boys 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Miles Burr 11 Mt. Desert I 10.97 1 10 2 Kenori Simmons 12 Washington A 11.46 1 8 3 Kyle LaBreck 11 Caribou High 11.92 1 6 4 Ben Baldwin 10 George Steve 12.02 1 4 5 Evan Durepo 10 Caribou High 12.03 1 2 6 Jack Lamoreau 10 Presque Isle 12.17 2 1 7 Sayer Williams 11 George Steve 12.26 1 8 Rowan Gagne 10 George Steve 12.27 1 9 Mason St Peter 11 Caribou High 12.29 1 10 Drew Gaudreau 12 Bucksport Hi 12.40 2 11 Solomon Haggarty 12 George Steve 12.45 2 12 James Cherrier 12 Caribou High 12.49 2 13 Evan Trojano 12 Bucksport Hi 12.55 2 14 Josh Keiser 12 Presque Isle 12.79 2 15 Kamryn Webber 11 Bucksport Hi 12.80 2 16 Wyatt Williams 10 Fort Fairfie 12.85 3 17 Devonte Riopelle 10 Caribou High 12.86 4 18 Javon McMullen 10 George Steve 12.87 3 19 Jake Lepper 10 George Steve 12.88 2 20 Henry Foster 12 Bucksport Hi 13.08 3 21 Ayden DeBeck 10 Bucksport Hi 13.24 3 22 Landen Belanger 9 Caribou High 13.27 3 23 Daniel Freudig 11 Mt. Desert I 13.29 3 24 Yun Songhyeon 12 Washington A 13.43 5 25 Jakob Hafford 10 Presque Isle 13.43 3 26 Griffin Carnell 12 Limestone/MS 13.57 5 27 Ansel Tenney 10 George Steve 13.60 4 28 Henry Tun 12 Limestone/MS 13.61 6 29 Luke Ingalls 10 Limestone/MS 13.74 5 30 Unai Reino 12 Washington A 13.78 5 31 Yeray Muriedas 12 Washington A 13.91 4 32 Noah Holland 9 Presque Isle 14.06 4 33 Tai Phan 12 Washington A 14.22 6 34 Braden Gray 11 Bucksport Hi 14.25 3 35 James Pratt 10 Washington A 14.29 4 36 Kason Chen 9 Presque Isle 14.30 4 37 Shawn Cushing 9 Washington A 14.42 5 38 Edmund Crownover 9 George Steve 14.48 4 39 Elvis Rockwell 10 Mt. Desert I 14.53 4 40 Andrew Paine 11 Limestone/MS 14.61 6 41 Wyatt McHale 11 Bucksport Hi 15.02 5 42 Daynen Stewart 9 Bucksport Hi 15.11 5 43 Brendan Andrews 11 Washington A 16.31 6 44 Arrin Crocker 9 Caribou High 17.15 5 Boys 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Miles Burr 11 Mt. Desert I 21.99 1 10 2 Kenori Simmons 12 Washington A 23.76 1 8 3 Ben Baldwin 10 George Steve 24.90 1 6 4 James Cherrier 12 Caribou High 25.20 1 4 5 Drew Gaudreau 12 Bucksport Hi 25.35 3 2 6 Rowan Gagne 10 George Steve 25.41 1 1 7 Jack Lamoreau 10 Presque Isle 25.67 1 8 Micah Daigle 11 Fort Fairfie 25.89 1 9 Jake Lepper 10 George Steve 26.40 1 10 Andrew Ring 11 Caribou High 26.67 4 11 Eli Appleby 12 Washington A 26.82 4 12 Henry Foster 12 Bucksport Hi 26.95 2 13 Diego Harvey 11 Bucksport Hi 26.98 2 14 Javon McMullen 10 George Steve 27.95 2 15 Thomas Coolidge 10 Blue Hill Ha 28.03 3 16 Henry Tun 12 Limestone/MS 28.31 4 17 Luke Ingalls 10 Limestone/MS 28.62 4 18 Jeremy Bennett 9 Mt. Desert I 29.09 3 19 Yun Songhyeon 12 Washington A 29.16 3 20 Kason Chen 9 Presque Isle 29.25 3 21 Jedan Lee 12 Washington A 29.65 4 22 Tai Phan 12 Washington A 30.06 3 23 Edmund Crownover 9 George Steve 30.34 3 24 Shawn Cushing 9 Washington A 30.75 4 25 Josh Smith 10 Limestone/MS 32.54 4 Boys 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Evan Durepo 10 Caribou High 55.82 1 10 2 Edward Cooley 12 Caribou High 56.72 1 8 3 Roy Duffy 12 Washington A 57.50 4 6 4 Micah Daigle 11 Fort Fairfie 57.63 1 4 5 Eli Appleby 12 Washington A 58.73 1 2 6 Zaedyn Philpott 10 Washington A 58.86 3 1 7 Eli Mosher 9 Presque Isle 59.79 1 8 Josh Keiser 12 Presque Isle 59.95 1 9 Landen Belanger 9 Caribou High 59.97 2 10 Xavier Newell 10 Washington A 1:00.53 4 11 Diego Harvey 11 Bucksport Hi 1:00.61 2 12 Micah Bryan 12 George Steve 1:01.34 2 13 Aryc Lamb 11 Washington A 1:04.10 4 14 Troy Morrison 11 Blue Hill Ha 1:04.44 1 15 Yun Songhyeon 12 Washington A 1:05.20 3 16 Thomas Coolidge 10 Blue Hill Ha 1:06.13 2 17 Sayer Williams 11 George Steve 1:06.22 1 18 Samuel Griffin 10 Limestone/MS 1:07.79 3 19 Shawn Cushing 9 Washington A 1:09.48 2 20 Jordan Hedgepeth 12 Limestone/MS 1:09.52 2 21 Trenton Luce 11 Washington A 1:09.81 3 22 James Pratt 10 Washington A 1:10.27 3 23 Wesley Hitchcook 11 Caribou High 1:11.10 2 24 Josh Smith 10 Limestone/MS 1:13.79 3 Boys 800 Meter Run ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Sam York 12 Mt. Desert I 2:08.41 2 10 1:04.232 (1:04.232) 2:08.407 (1:04.175) 2 William Hileman 11 Bucksport Hi 2:14.50 2 8 1:04.912 (1:04.912) 2:14.496 (1:09.584) 3 Liam McKernan 11 Mt. Desert I 2:15.40 2 6 1:06.655 (1:06.655) 2:15.392 (1:08.737) 4 George Ferland 12 Caribou High 2:18.90 2 4 1:06.120 (1:06.120) 2:18.892 (1:12.773) 5 Thomas Norgang 12 George Steve 2:21.76 2 2 1:06.606 (1:06.606) 2:21.756 (1:15.150) 6 Micah Bryan 12 George Steve 2:25.02 2 1 1:10.427 (1:10.427) 2:25.019 (1:14.592) 7 Morris Mccall 12 Limestone/MS 2:27.70 2 1:14.238 (1:14.238) 2:27.693 (1:13.455) 8 Griffin Carnell 12 Limestone/MS 2:31.37 2 1:11.030 (1:11.030) 2:31.363 (1:20.334) 9 Jedan Lee 12 Washington A 2:32.81 1 1:09.881 (1:09.881) 2:32.802 (1:22.921) 10 Xavier Newell 10 Washington A 2:32.94 1 1:15.997 (1:15.997) 2:32.932 (1:16.935) 11 Ansel Tenney 10 George Steve 2:34.61 2 1:13.758 (1:13.758) 2:34.601 (1:20.843) 12 Tryg Soares 9 Mt. Desert I 2:35.13 2 1:17.565 (1:17.565) 2:35.128 (1:17.564) 13 Jack Tetreault 12 Limestone/MS 2:35.25 2 1:16.481 (1:16.481) 2:35.250 (1:18.770) 14 Chris Cooper 9 Mt. Desert I 2:35.77 2 1:15.423 (1:15.423) 2:35.763 (1:20.340) 15 Landen Belanger 9 Caribou High 2:36.55 2 1:16.080 (1:16.080) 2:36.547 (1:20.468) 16 Azaiah Nanson 12 George Steve 2:37.26 1 1:16.799 (1:16.799) 2:37.260 (1:20.461) 17 Robert Demerchant 9 Caribou High 2:37.82 2 1:13.419 (1:13.419) 2:37.811 (1:24.392) 18 Emmett Watters 11 George Steve 2:41.45 1 1:20.134 (1:20.134) 2:41.441 (1:21.308) 19 Bradien Frakes 10 Caribou High 2:41.64 1 1:18.597 (1:18.597) 2:41.632 (1:23.035) 20 Marlin Orcutt 9 Bucksport Hi 2:43.91 1 1:18.929 (1:18.929) 2:43.905 (1:24.977) 21 Geoffrey Beane 9 Mt. Desert I 2:44.27 1 1:22.726 (1:22.726) 2:44.265 (1:21.539) 22 Parker Boucher 9 Caribou High 2:45.04 1 1:19.548 (1:19.548) 2:45.039 (1:25.491) 23 Zachary Havey-Chambers 9 Bucksport Hi 2:45.42 1 1:20.933 (1:20.933) 2:45.416 (1:24.484) 24 Valentyn Pickens 9 Presque Isle 2:49.67 1 1:22.018 (1:22.018) 2:49.665 (1:27.647) 25 Nick Anderson 11 Caribou High 2:50.03 1 1:19.738 (1:19.738) 2:50.023 (1:30.285) 26 Cameron Orcutt 9 Bucksport Hi 2:51.51 1 1:21.066 (1:21.066) 2:51.501 (1:30.435) 27 Abdul Kombe 10 Bucksport Hi 2:56.64 1 1:22.354 (1:22.354) 2:56.633 (1:34.280) 28 Unai Cuesta 12 Washington A 3:13.06 1 1:25.906 (1:25.906) 3:13.056 (1:47.150) Boys 1600 Meter Run ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 William Hileman 11 Bucksport Hi 4:40.13 3 10 1:12.131 (1:12.131) 2:26.411 (1:14.280) 3:38.419 (1:12.008) 4:40.123 (1:01.705) 2 Sam York 12 Mt. Desert I 4:50.19 3 8 1:11.589 (1:11.589) 2:26.512 (1:14.923) 3:39.989 (1:13.478) 4:50.189 (1:10.200) 3 Liam McKernan 11 Mt. Desert I 4:56.10 3 6 1:13.339 (1:13.339) 2:28.830 (1:15.491) 3:44.909 (1:16.080) 4:56.092 (1:11.183) 4 Ephraim Willey 12 Caribou High 4:57.65 3 4 1:12.732 (1:12.732) 2:27.699 (1:14.967) 3:43.996 (1:16.298) 4:57.648 (1:13.652) 5 Thomas Norgang 12 George Steve 5:00.10 3 2 1:12.559 (1:12.559) 2:28.794 (1:16.235) 3:48.991 (1:20.198) 5:00.099 (1:11.109) 6 Troy Morrison 11 Blue Hill Ha 5:01.53 3 1 1:14.877 (1:14.877) 2:35.255 (1:20.379) 3:54.069 (1:18.815) 5:01.529 (1:07.460) 7 George Ferland 12 Caribou High 5:04.19 3 1:11.624 (1:11.624) 2:27.501 (1:15.877) 3:46.756 (1:19.255) 5:04.190 (1:17.435) 8 Griffin Duigan 11 Limestone/MS 5:06.96 3 1:14.754 (1:14.754) 2:33.477 (1:18.723) 3:53.469 (1:19.993) 5:06.953 (1:13.484) 9 Michael Johnson 11 Bucksport Hi 5:07.23 3 1:15.033 (1:15.033) 2:33.764 (1:18.731) 3:53.722 (1:19.959) 5:07.229 (1:13.508) 10 Austin Chandler 12 George Steve 5:11.09 3 1:14.955 (1:14.955) 2:34.497 (1:19.542) 3:55.285 (1:20.789) 5:11.089 (1:15.805) 11 Ira Buchholz 12 George Steve 5:14.20 3 1:15.162 (1:15.162) 2:35.553 (1:20.391) 3:56.972 (1:21.420) 5:14.199 (1:17.227) 12 Dakoda Davis 11 Washington A 5:18.20 3 1:12.989 (1:12.989) 2:31.895 (1:18.907) 3:58.078 (1:26.183) 5:18.199 (1:20.122) 13 Chris Cooper 9 Mt. Desert I 5:28.99 1 1:17.725 (1:17.725) 2:40.505 (1:22.780) 4:07.303 (1:26.799) 5:28.984 (1:21.681) 14 Jedan Lee 12 Washington A 5:30.58 1 1:15.177 (1:15.177) 2:41.008 (1:25.831) 4:06.682 (1:25.675) 5:30.577 (1:23.895) 15 Owen Norgang 10 Blue Hill Ha 5:31.66 2 1:23.639 (1:23.639) 2:51.448 (1:27.810) 4:16.646 (1:25.199) 5:31.651 (1:15.005) 16 Tryg Soares 9 Mt. Desert I 5:35.69 2 1:24.899 (1:24.899) 2:54.209 (1:29.310) 4:20.414 (1:26.205) 5:35.682 (1:15.269) 17 Sebastian Petrak 12 George Steve 5:39.15 2 1:23.357 (1:23.357) 2:47.365 (1:24.009) 4:17.071 (1:29.706) 5:39.147 (1:22.076) 18 Patrick Saltysiak 9 Mt. Desert I 5:39.24 1 1:18.443 (1:18.443) 2:43.353 (1:24.910) 4:11.932 (1:28.579) 5:39.237 (1:27.305) 19 Unai Cuesta 12 Washington A 5:45.24 1 1:14.710 (1:14.710) 2:45.224 (1:30.515) 4:20.986 (1:35.762) 5:45.234 (1:24.249) 20 Thomas Coolidge 10 Blue Hill Ha 5:45.61 2 1:23.955 (1:23.955) 2:54.927 (1:30.972) 4:24.453 (1:29.526) 5:45.610 (1:21.158) 21 Bradien Frakes 10 Caribou High 5:47.04 1 1:14.857 (1:14.857) 2:43.327 (1:28.470) 4:20.622 (1:37.295) 5:47.037 (1:26.415) 22 Azaiah Nanson 12 George Steve 5:47.16 2 1:24.484 (1:24.484) 2:54.386 (1:29.903) 4:22.993 (1:28.607) 5:47.152 (1:24.160) 23 Emmett Watters 11 George Steve 5:50.94 2 1:23.899 (1:23.899) 2:52.928 (1:29.029) 4:24.064 (1:31.136) 5:50.934 (1:26.871) 24 Abhayadana Nguyen 12 Limestone/MS 5:57.44 2 1:24.214 (1:24.214) 2:55.614 (1:31.400) 4:30.792 (1:35.179) 5:57.434 (1:26.642) 25 Ben Uhlenhake 9 Limestone/MS 5:58.65 2 1:21.497 (1:21.497) 2:53.932 (1:32.435) 4:30.374 (1:36.443) 5:58.648 (1:28.274) 26 Valentyn Pickens 9 Presque Isle 5:59.17 2 1:24.424 (1:24.424) 2:55.324 (1:30.900) 4:31.459 (1:36.136) 5:59.161 (1:27.702) 27 Marlin Orcutt 9 Bucksport Hi 6:02.52 1 1:17.497 (1:17.497) 2:47.112 (1:29.616) 4:24.662 (1:37.550) 6:02.513 (1:37.851) 28 Zachary Havey-Chambers 9 Bucksport Hi 6:05.12 2 1:23.284 (1:23.284) 3:01.465 (1:38.182) 4:40.254 (1:38.790) 6:05.114 (1:24.860) 29 Parker Boucher 9 Caribou High 6:06.28 2 1:25.198 (1:25.198) 2:57.429 (1:32.232) 4:34.550 (1:37.121) 6:06.280 (1:31.730) 30 Cameron Orcutt 9 Bucksport Hi 6:07.81 1 1:17.832 (1:17.832) 2:47.604 (1:29.772) 4:29.680 (1:42.076) 6:07.806 (1:38.126) 31 Simon Zhang 10 Mt. Desert I 6:10.86 2 1:28.084 (1:28.084) 3:01.519 (1:33.435) 4:38.685 (1:37.167) 6:10.859 (1:32.174) 32 Trenton Luce 11 Washington A 6:12.71 1 1:15.607 (1:15.607) 2:54.544 (1:38.937) 4:35.986 (1:41.442) 6:12.707 (1:36.722) 33 Nick Anderson 11 Caribou High 6:44.67 1 1:20.396 (1:20.396) 2:59.852 (1:39.457) 4:52.267 (1:52.415) 6:44.662 (1:52.395) -- Abdul Kombe 10 Bucksport Hi DNF 1 Boys 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ephraim Willey 12 Caribou High 10:45.16 10 1:15.338 (1:15.338) 2:34.953 (1:19.615) 3:57.796 (1:22.843) 5:20.279 (1:22.484) 6:41.072 (1:20.794) 8:02.746 (1:21.674) 9:24.602 (1:21.856) 10:45.153 (1:20.552) 2 Ira Buchholz 12 George Steve 11:08.95 8 1:15.065 (1:15.065) 2:37.440 (1:22.375) 4:04.795 (1:27.355) 5:30.922 (1:26.128) 6:57.739 (1:26.817) 8:25.550 (1:27.811) 9:48.182 (1:22.633) 11:08.945 (1:20.763) 3 Michael Johnson 11 Bucksport Hi 11:16.44 6 1:17.456 (1:17.456) 2:41.467 (1:24.011) 4:07.501 (1:26.035) 5:33.859 (1:26.359) 7:01.228 (1:27.370) 8:26.443 (1:25.215) 9:54.961 (1:28.518) 11:16.436 (1:21.475) 4 Harrison Landes 10 Caribou High 11:41.44 4 1:18.196 (1:18.196) 2:42.997 (1:24.802) 4:10.142 (1:27.145) 5:40.202 (1:30.061) 7:14.234 (1:34.032) 8:48.052 (1:33.819) 10:19.937 (1:31.885) 11:41.432 (1:21.495) 5 Jack Tetreault 12 Limestone/MS 11:55.12 2 1:28.820 (1:28.820) 3:03.341 (1:34.521) 4:34.425 (1:31.085) 6:06.992 (1:32.567) 7:36.942 (1:29.951) 9:04.982 (1:28.040) 10:33.172 (1:28.191) 11:55.113 (1:21.941) 6 Feleke Lynch 11 Mt. Desert I 12:00.30 1 1:24.987 (1:24.987) 2:54.652 (1:29.665) 4:24.763 (1:30.112) 5:55.720 (1:30.957) 7:28.111 (1:32.391) 9:03.872 (1:35.762) 10:37.437 (1:33.565) 12:00.291 (1:22.854) 7 Dakoda Davis 11 Washington A 12:09.69 1:26.543 (1:26.543) 2:59.192 (1:32.649) 4:30.559 (1:31.368) 6:04.646 (1:34.087) 7:38.262 (1:33.616) 9:13.013 (1:34.752) 10:48.921 (1:35.908) 12:09.685 (1:20.765) 8 Troy Morrison 11 Blue Hill Ha 12:20.06 1:19.844 (1:19.844) 2:51.661 (1:31.817) 4:24.480 (1:32.820) 6:00.346 (1:35.866) 7:40.057 (1:39.712) 9:18.191 (1:38.134) 10:58.214 (1:40.024) 12:20.059 (1:21.845) 9 Makai Moody-Broen 12 Limestone/MS 12:21.08 1:32.070 (1:32.070) 3:08.629 (1:36.560) 4:41.539 (1:32.910) 6:17.721 (1:36.182) 7:52.364 (1:34.644) 9:26.912 (1:34.548) 11:01.344 (1:34.433) 12:21.080 (1:19.736) 10 Unai Cuesta 12 Washington A 12:49.76 1:35.688 (1:35.688) 3:14.319 (1:38.631) 4:55.539 (1:41.220) 6:34.492 (1:38.953) 8:11.392 (1:36.901) 9:45.377 (1:33.985) 11:14.221 (1:28.845) 12:49.755 (1:35.535) 11 Scott Stubbs 9 Caribou High 12:49.77 1:21.101 (1:21.101) 2:51.771 (1:30.670) 4:23.340 (1:31.570) 5:55.327 (1:31.988) 7:31.802 (1:36.475) 9:26.200 (1:54.398) 11:19.579 (1:53.380) 12:49.762 (1:30.183) 12 Wesley Hitchcook 11 Caribou High 12:52.75 1:29.765 (1:29.765) 3:07.321 (1:37.556) 4:45.489 (1:38.169) 6:23.253 (1:37.765) 8:01.829 (1:38.576) 9:42.648 (1:40.820) 11:19.111 (1:36.463) 12:52.747 (1:33.636) 13 Valentyn Pickens 9 Presque Isle 13:06.31 1:33.773 (1:33.773) 3:13.777 (1:40.004) 4:54.605 (1:40.829) 6:34.022 (1:39.417) 8:11.028 (1:37.007) 9:45.006 (1:33.978) 11:17.005 (1:32.000) 13:06.307 (1:49.303) 14 Ben Uhlenhake 9 Limestone/MS 13:20.73 1:29.096 (1:29.096) 3:08.539 (1:39.444) 4:49.647 (1:41.109) 6:33.426 (1:43.779) 8:17.400 (1:43.975) 9:57.856 (1:40.456) 11:44.600 (1:46.745) 13:20.724 (1:36.125) 15 Trenton Luce 11 Washington A 14:18.51 1:35.160 (1:35.160) 3:23.042 (1:47.883) 5:11.518 (1:48.476) 7:02.893 (1:51.375) 8:55.768 (1:52.875) 10:47.682 (1:51.915) 12:37.972 (1:50.290) 14:18.501 (1:40.530) -- Gabriel Austin 11 Limestone/MS DNF 1:43.986 (1:43.986) 3:42.360 (1:58.375) 5:51.573 (2:09.214) Boys 110 Meter Hurdles ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Andrew Hipsky 12 George Steve 16.77 1 10 2 Malachi Cummings 12 Presque Isle 16.99 1 8 3 Sayer Williams 11 George Steve 18.02 1 6 4 Kyle LaBreck 11 Caribou High 18.11 1 4 5 Damarion Gagnon 10 Caribou High 18.14 1 2 6 Noah Roos 12 Washington A 19.45 1 1 7 Bobby Caron 12 Caribou High 20.80 2 8 Landen Farrell 12 Washington A 20.87 1 9 Benjamin Willey 10 Presque Isle 20.91 1 10 David Andersson 12 Limestone/MS 22.07 2 11 Tai Phan 12 Washington A 24.48 2 Boys 300 Meter Hurdles ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Kyle LaBreck 11 Caribou High 44.28 1 10 2 Andrew Hipsky 12 George Steve 44.51 1 8 3 Noah Roos 12 Washington A 44.62 1 6 4 Damarion Gagnon 10 Caribou High 47.17 1 4 5 Benjamin Willey 10 Presque Isle 49.47 1 2 6 Landen Farrell 12 Washington A 51.16 1 1 7 Brett Senal 10 Fort Fairfie 51.28 2 8 Javon McMullen 10 George Steve 53.57 2 9 Lochlan O'Connor 10 Limestone/MS 55.56 2 Boys 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 George Stevens Academy 47.84 10 1) Ben Baldwin 10 2) Jake Lepper 10 3) Rowan Gagne 10 4) Sayer Williams 11 2 Caribou High School 48.50 8 1) Mason St Peter 11 2) Andrew Ring 11 3) Konnor Huckins 12 4) James Cherrier 12 3 Washington Academy 48.66 6 1) Noah Roos 12 2) Jedan Lee 12 3) Zaedyn Philpott 10 4) Kenori Simmons 12 4 Limestone/MSSM 50.74 4 1) Samuel Griffin 10 2) Luke Ingalls 10 3) Morris Mccall 12 4) Owen Dulac 12 5 Presque Isle High School 50.86 2 1) Liam Orkins 9 2) Dyllan Maple 10 3) Charlie Peers 10 4) Jack Lamoreau 10 6 Limestone/MSSM 'B' x54.96 1) Henry Tun 12 2) Abhayadana Nguyen 12 3) Josh Smith 10 4) Griffin Carnell 12 -- George Stevens Academy 'B' DQ 1) Javon McMullen 10 2) Edmund Crownover 9 3) Ansel Tenney 10 4) Solomon Haggarty 12 Boys 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Caribou High School 3:44.64 10 1) Kyle LaBreck 11 2) James Cherrier 12 3) Edward Cooley 12 4) Evan Durepo 10 55.848 (55.848) 1:54.459 (58.611) 2:48.400 (53.942) 3:44.640 (56.240) 2 Washington Academy 3:49.83 8 1) Noah Roos 12 2) Kenori Simmons 12 3) Roy Duffy 12 4) Eli Appleby 12 56.245 (56.245) 1:53.756 (57.511) 2:52.745 (58.990) 3:49.824 (57.079) 3 Presque Isle High School 3:58.04 6 1) Benjamin Willey 10 2) Eli Mosher 9 3) Brent Greenlaw 10 4) Josh Keiser 12 59.748 (59.748) 2:00.603 (1:00.855) 3:00.094 (59.491) 3:58.031 (57.938) 4 George Stevens Academy 4:03.96 4 1) Thomas Norgang 12 2) Micah Bryan 12 3) Austin Chandler 12 4) Andrew Hipsky 12 1:00.938 (1:00.938) 2:03.304 (1:02.366) 3:01.383 (58.080) 4:03.959 (1:02.576) 5 Limestone/MSSM 4:10.29 2 1) Samuel Griffin 10 2) Abhayadana Nguyen 12 3) Morris Mccall 12 4) Griffin Duigan 11 1:06.129 (1:06.129) 2:11.120 (1:04.992) 3:11.437 (1:00.317) 4:10.290 (58.854) 6 Fort Fairfield 4:16.73 1 1) Wyatt Williams 10 2) Logan Carter 9 3) Hunter Reynolds 10 4) Micah Daigle 11 57.165 (57.165) 2:16.500 (1:19.335) 3:18.095 (1:01.596) 4:16.728 (58.633) Boys 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Washington Academy 9:16.49 10 1) Dakoda Davis 11 2) Xavier Newell 10 3) Eli Appleby 12 4) Roy Duffy 12 2:20.783 (2:20.783) 4:45.947 (2:25.165) 7:06.303 (2:20.356) 9:16.489 (2:10.186) 2 Caribou High School 9:20.61 8 1) Scott Stubbs 9 2) George Ferland 12 3) Harrison Landes 10 4) Ephraim Willey 12 2:32.330 (2:32.330) 4:48.640 (2:16.310) 7:09.190 (2:20.550) 9:20.609 (2:11.420) 3 Limestone/MSSM 9:20.89 6 1) Griffin Duigan 11 2) Jack Tetreault 12 3) Morris Mccall 12 4) Griffin Carnell 12 2:15.027 (2:15.027) 4:38.481 (2:23.455) 7:00.752 (2:22.272) 9:20.884 (2:20.132) Boys High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Malachi Cummings 12 Presque Isle 5-10.00 10 2 Brent Greenlaw 10 Presque Isle J5-10.00 8 3 Mason St Peter 11 Caribou High 5-08.00 6 4 Micah Daigle 11 Fort Fairfie J5-08.00 4 5 Liam Dee 12 Caribou High 5-06.00 2 6 Brett Senal 10 Fort Fairfie J5-06.00 1 7 Owen Dulac 12 Limestone/MS 5-04.00 7 Landen Belanger 9 Caribou High 5-04.00 9 Benjamin Willey 10 Presque Isle 5-02.00 10 Devonte Riopelle 10 Caribou High 5-00.00 10 Gryphon Nobel-Brown 9 Mt. Desert I 5-00.00 10 Zaedyn Philpott 10 Washington A 5-00.00 13 Robert Demerchant 9 Caribou High 4-10.00 14 Tony Royal 12 Washington A 4-08.00 14 Yeray Muriedas 12 Washington A 4-08.00 16 Tai Phan 12 Washington A 4-06.00 17 Ashton Phillips 11 Washington A 4-04.00 -- Peter Butera 12 Limestone/MS NH -- Elvis Rockwell 10 Mt. Desert I NH -- Hunter Reynolds 10 Fort Fairfie NH Boys Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Dylan Courtney 10 Bucksport Hi 11-00.00 10 2 Daniel Freudig 11 Mt. Desert I 9-00.00 8 3 Edward Cooley 12 Caribou High J9-00.00 6 4 Brent Greenlaw 10 Presque Isle 8-06.00 4 5 Damarion Gagnon 10 Caribou High 8-00.00 2 6 Peter Butera 12 Limestone/MS 7-00.00 1 7 Andrew Ring 11 Caribou High 6-06.00 8 Makai Moody-Broen 12 Limestone/MS J6-06.00 9 Patrick Saltysiak 9 Mt. Desert I 6-00.00 Boys Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Roy Duffy 12 Washington A 17-09.00 10 2 Konnor Huckins 12 Caribou High 17-08.50 8 3 Malachi Cummings 12 Presque Isle 17-07.50 6 4 Kamryn Webber 11 Bucksport Hi 17-01.00 4 5 Brett Senal 10 Fort Fairfie 16-10.50 2 6 Zaedyn Philpott 10 Washington A 16-07.25 1 7 Brent Greenlaw 10 Presque Isle 16-05.50 8 Owen Dulac 12 Limestone/MS 16-00.75 9 Wyatt Williams 10 Fort Fairfie 15-04.50 10 Gryphon Nobel-Brown 9 Mt. Desert I 15-03.50 11 Dakoda Davis 11 Washington A 14-06.50 12 David Andersson 12 Limestone/MS 14-04.00 13 Jakob Hafford 10 Presque Isle 14-01.00 14 Abdul Kombe 10 Bucksport Hi 14-00.50 15 Tony Royal 12 Washington A 13-08.50 15 Ashton Phillips 11 Washington A 13-08.50 17 Landen Farrell 12 Washington A 13-05.00 18 Henry Tun 12 Limestone/MS 12-06.50 19 Elvis Rockwell 10 Mt. Desert I 12-05.50 20 Peter Butera 12 Limestone/MS 12-04.50 21 Trenton Luce 11 Washington A 12-01.50 22 James Pratt 10 Washington A 11-11.75 23 Josh Smith 10 Limestone/MS 11-02.75 24 Jonah Dean 11 Washington A 11-01.00 25 Brendan Andrews 11 Washington A 10-10.00 26 Geoffrey Beane 9 Mt. Desert I 10-06.00 -- Daynen Stewart 9 Bucksport Hi FOUL -- Evan Durepo 10 Caribou High FOUL Boys Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Miles Burr 11 Mt. Desert I 43-04.50 10 2 Mason St Peter 11 Caribou High 39-00.50 8 3 Owen Dulac 12 Limestone/MS 38-01.00 6 4 Konnor Huckins 12 Caribou High 36-08.00 4 5 Brett Senal 10 Fort Fairfie 36-02.00 2 6 Wyatt Williams 10 Fort Fairfie 33-04.00 1 7 Kamryn Webber 11 Bucksport Hi 32-09.00 8 Eli Mosher 9 Presque Isle 31-11.50 9 Unai Reino 12 Washington A 31-03.00 10 Ira Buchholz 12 George Steve 30-05.50 11 Ashton Phillips 11 Washington A 30-04.00 11 David Andersson 12 Limestone/MS 30-04.00 13 Jakob Hafford 10 Presque Isle 29-02.75 14 Yun Songhyeon 12 Washington A 28-10.50 15 Peter Butera 12 Limestone/MS 28-01.00 16 Jonah Dean 11 Washington A 26-08.50 -- Benjamin Burnham 12 Limestone/MS FOUL -- Devin Rivera 12 Washington A FOUL Boys Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Andrew James 12 Mt. Desert I 42-06.75 10 2 Jack Sullivan 12 George Steve 42-05.50 8 3 Merrick Holmes 12 Washington A 39-01.50 6 4 Garrett Carrier 12 Bucksport Hi 37-11.00 4 5 Davyn Stewart 11 Bucksport Hi 37-06.75 2 6 Joseph Bennett 9 Mt. Desert I 35-10.00 1 7 Jack Lamoreau 10 Presque Isle 34-02.50 8 Matthew Herrick 12 Limestone/MS 32-08.00 9 Charles St Lawrence 12 George Steve 32-05.25 10 Andrew Paine 11 Limestone/MS 32-01.00 11 Yeray Muriedas 12 Washington A 32-00.50 12 Adrian Russell 12 Bucksport Hi 31-10.25 13 Lochlan O'Connor 10 Limestone/MS 30-06.00 14 Dyllan Maple 10 Presque Isle 30-01.00 14 Quinn Smith 10 Limestone/MS 30-01.00 16 Jonathan McCollium 10 Caribou High 30-00.50 17 Liam Dee 12 Caribou High 29-10.25 18 Kayden Foster 12 Bucksport Hi 29-04.50 19 Trevor Boucher 10 Caribou High 29-04.25 20 Noah Holland 9 Presque Isle 29-04.00 21 Mathew Hunter 10 Fort Fairfie 29-03.50 22 Joseph Lemieux 12 Limestone/MS 28-07.00 23 Bobby Caron 12 Caribou High 28-05.25 24 Rowan Preston-Schreck 9 Mt. Desert I 27-03.50 25 Jacson Saunders 10 Bucksport Hi 27-02.00 26 Alden Hughes 10 Limestone/MS 26-10.50 27 Cody Hopkins 10 Mt. Desert I 26-08.25 28 Jeremy Bennett 9 Mt. Desert I 25-04.50 29 Cameron Day 10 Washington A 25-01.00 30 Logan Carter 9 Fort Fairfie 24-10.75 31 Hayden Brophy 9 Mt. Desert I 23-09.00 32 Lucas Ladd 9 George Steve 21-11.25 32 Evan Beals 11 Mt. Desert I 21-11.25 34 Peter Kelley 9 Mt. Desert I 17-11.50 35 Arrin Crocker 9 Caribou High 17-02.50 Boys Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Malachi Cummings 12 Presque Isle 120-04 10 2 Andrew James 12 Mt. Desert I 110-06 8 3 Joseph Bennett 9 Mt. Desert I 103-06 6 4 Davyn Stewart 11 Bucksport Hi 96-11 4 5 Liam Orkins 9 Presque Isle 96-01 2 6 Charles St Lawrence 12 George Steve 93-08 1 7 Jack Sullivan 12 George Steve 93-04 8 Aryc Lamb 11 Washington A 87-06 9 Dyllan Maple 10 Presque Isle 86-01 10 Jonathan McCollium 10 Caribou High 85-06 11 Azaiah Nanson 12 George Steve 84-08 12 Adrian Russell 12 Bucksport Hi 84-01 13 Merrick Holmes 12 Washington A 83-10 14 Jakob Hafford 10 Presque Isle 82-07 15 Liam Dee 12 Caribou High 82-04 16 Bobby Caron 12 Caribou High 81-11 17 Cody Hopkins 10 Mt. Desert I 81-07 18 Garrett Carrier 12 Bucksport Hi 81-04 19 Makai Moody-Broen 12 Limestone/MS 81-03 19 Quinn Smith 10 Limestone/MS 81-03 21 Joseph Lemieux 12 Limestone/MS 73-06 22 Matthew Herrick 12 Limestone/MS 71-06 23 Andrew Paine 11 Limestone/MS 70-04 24 Rowan Preston-Schreck 9 Mt. Desert I 70-01 25 Liam Hollis 12 Limestone/MS 69-03 26 Cameron Day 10 Washington A 67-11 27 Mathew Hunter 10 Fort Fairfie 66-00 28 Evan Beals 11 Mt. Desert I 63-05 29 Trevor Boucher 10 Caribou High 61-07 30 Jacson Saunders 10 Bucksport Hi 59-05 31 Logan Carter 9 Fort Fairfie 58-05 32 Nick Anderson 11 Caribou High 54-06 33 Wynn Therrien 12 Bucksport Hi 54-00 34 Edward Bell 11 Caribou High 52-07 35 Hayden Brophy 9 Mt. Desert I 51-01 36 Peter Kelley 9 Mt. Desert I 46-04 37 Alden Hughes 10 Limestone/MS 45-02 38 Arrin Crocker 9 Caribou High 43-03 Boys Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Aryc Lamb 11 Washington A 131-03 10 2 Damarion Gagnon 10 Caribou High 122-04 8 3 Azaiah Nanson 12 George Steve 116-07 6 4 Quinn Smith 10 Limestone/MS 116-03 4 5 Matthew Herrick 12 Limestone/MS 111-06 2 6 Jack Sullivan 12 George Steve 108-05 1 7 Joseph Lemieux 12 Limestone/MS 101-10 8 Kayden Foster 12 Bucksport Hi 101-07 9 Liam Orkins 9 Presque Isle 96-01 10 Edward Cooley 12 Caribou High 93-02 11 Andrew James 12 Mt. Desert I 93-00 12 George Ferland 12 Caribou High 92-01 13 Dyllan Maple 10 Presque Isle 91-07 14 Feleke Lynch 11 Mt. Desert I 89-06 15 Braden Gray 11 Bucksport Hi 89-01 16 Andrew Ring 11 Caribou High 88-03 17 Konnor Huckins 12 Caribou High 88-02 18 Joseph Bennett 9 Mt. Desert I 87-00 19 Jack Tetreault 12 Limestone/MS 86-09 20 Merrick Holmes 12 Washington A 85-04 21 Garrett Carrier 12 Bucksport Hi 83-00 22 Unai Reino 12 Washington A 82-02 23 Xavier Newell 10 Washington A 82-01 24 Noah Holland 9 Presque Isle 80-03 25 Liam Hollis 12 Limestone/MS 80-02 26 Daniel Freudig 11 Mt. Desert I 79-02 27 Cody Monreal 12 Bucksport Hi 77-10 28 Trevor Boucher 10 Caribou High 77-07 29 Davyn Stewart 11 Bucksport Hi 77-06 30 James Pratt 10 Washington A 76-07 31 Andrew Paine 11 Limestone/MS 74-06 32 Jacson Saunders 10 Bucksport Hi 74-04 33 Adrian Russell 12 Bucksport Hi 72-11 34 Tony Royal 12 Washington A 71-02 35 Logan Carter 9 Fort Fairfie 70-06 36 Rowan Preston-Schreck 9 Mt. Desert I 70-04 37 Unai Cuesta 12 Washington A 70-00 38 Lochlan O'Connor 10 Limestone/MS 69-09 39 Alden Hughes 10 Limestone/MS 69-08 40 Cody Hopkins 10 Mt. Desert I 64-10 41 Shawn Cushing 9 Washington A 60-11 42 Mathew Hunter 10 Fort Fairfie 58-08 43 Ashton Phillips 11 Washington A 58-05 44 Cameron Day 10 Washington A 58-00 45 Jeremy Bennett 9 Mt. Desert I 57-03 46 Wynn Therrien 12 Bucksport Hi 54-08 47 Hayden Brophy 9 Mt. Desert I 53-07 48 Evan Beals 11 Mt. Desert I 51-08 49 Lucas Ladd 9 George Steve 51-06 50 Peter Kelley 9 Mt. Desert I 51-03 Boys 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Wesley Hitchcook 11 Caribou High 8:38.10 10 1:46.176 (1:46.176) 4:00.597 (2:14.421) 6:19.308 (2:18.711) 8:38.100 (2:18.793) 2 Nick Anderson 11 Caribou High 8:54.94 8 1:55.649 (1:55.649) 4:13.436 (2:17.788) 6:36.841 (2:23.405) 8:54.938 (2:18.097) 3 Edward Bell 11 Caribou High 10:10.60 6 2:13.910 (2:13.910) 4:50.985 (2:37.076) 7:32.745 (2:41.760) 10:10.591 (2:37.847) 4 Robert Demerchant 9 Caribou High 10:25.91 4 2:28.557 (2:28.557) 5:03.915 (2:35.358) 7:46.425 (2:42.510) 10:25.908 (2:39.484) 5 Jonah Dean 11 Washington A 10:37.49 2 2:23.906 (2:23.906) 5:08.225 (2:44.320) 7:59.908 (2:51.683) 10:37.485 (2:37.577) 6 Gabriel Austin 11 Limestone/MS 10:47.30 1 2:30.597 (2:30.597) 5:13.304 (2:42.707) 7:59.030 (2:45.726) 10:47.294 (2:48.265) 7 Sebastian Petrak 12 George Steve 11:33.63 2:46.268 (2:46.268) 5:37.525 (2:51.257) 8:30.538 (2:53.014)