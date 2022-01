MDI Swim and Dive Beats Bangor [RESULTS]

The MDI Swim and Dive Teams defeated Bangor at Husson University on Thursday, January 20th. The Trojan Girls won 131-47 while the Boys won 101-83. Here are the individual race results

Girls 200 Yard Medley Relay

1, Mount Desert Island HS 'B' (Cecilia Saltysiak JR, Lily James JR, Maria

Saltysiak SR, Nina Rozeff JR), 2:02.53. 2, Mount Desert Island HS 'A' (Susanna

Davis JR, Addy Smith SR, Elle Yarborough SO, Lily Allen FR), 2:09.28. 3,

Bangor High School 'A' (Julia Bassi JR, Kate Busko JR, Ginny Hunt SR, Lana

Fries FR), 2:16.17.

Boys 200 Yard Medley Relay

1, Mount Desert Island HS 'A' (Julian Walls SR, Jesse Lower SR, Sam Schleif

SR, Brendan Graves JR), 1:47.60. 2, Bangor High School 'A' (Brandon Nguyen FR,

Brayon Nguyen FR, Youssef El Hefnawi SO, Simon Socolow SR), 1:51.88. 3, Mount

Desert Island HS 'B' (Sam York JR, Tucker James SR, McCadden Morris SO, Ryan

Davis JR), 2:11.18. 4, Bangor High School 'B' (Graeme O'Neal SO, Kevin Grover

SR, Jackson Haskell SO, Kai Wang SR), 2:13.29.

Girls 200 Yard Freestyle

1, Elle Yarborough, MDI, 2:14.81. 2, Gracie Parker, MDI, 2:19.00. 3, Lily

Beckwith, MDI, 2:24.60. 4, Kate Busko, BANG, 2:51.87. 5, Hailee Vafiados,

BANG, 2:59.06. 6, Zoey Smith, BANG, 3:06.75.

Boys 200 Yard Freestyle

1, Jesse Lower, MDI, 1:54.23. 2, Alec Owen, MDI, 2:08.12. 3, Caden Braun, MDI,

2:11.32. 4, Brayon Nguyen, BANG, 2:15.17. 5, Brandon Nguyen, BANG, 2:19.59.

Girls 200 Yard IM

1, Ginny Hunt, BANG, 2:24.22. 2, Lily Allen, MDI, 2:38.68. 3, Olivia

Underwood, MDI, 2:39.71. --, Nina Rozeff, MDI, SCR.

Boys 200 Yard IM

1, Youssef El Hefnawi, BANG, 2:19.14. 2, Liam McKernan, MDI, 2:20.42. 3, Simon

Socolow, BANG, 2:20.72. 4, Sam York, MDI, 2:33.00. 5, McCadden Morris, MDI,

2:46.56. --, Connor Prouty, BANG, SCR.

Girls 50 Yard Freestyle

1, Callan Eason, MDI, 26.91. 2, Julia Bassi, BANG, 27.53. 3, Maria Saltysiak,

MDI, 28.34. 4, Susanna Davis, MDI, 29.14. 5, Cadence Stockford, BANG, 31.94.

6, Brooke Blue, BANG, 34.46. --, Denali Wagstaff, MDI, X27.98. --, Judith

Baasch, MDI, X40.62. --, Larissa Zaiser, MDI, X44.69. --, Aydan Rudolph, BANG,

X48.15. --, Amaya Long, BANG, SCR. --, Kaitlyn Kelleter, BANG, SCR. --, Molly

McDougal, BANG, SCR.

Boys 50 Yard Freestyle

1, Fritz Oldenburg, BANG, 23.86. 2, Julian Walls, MDI, 24.77. 3, Sam Schleif,

MDI, 25.53. 4, Tucker James, MDI, 28.27. 5, Graeme O'Neal, BANG, 29.83. 6,

Colin Karnes, BANG, 31.11. --, Hodari Foster, MDI, X31.63. --, Matt Morin,

BANG, X32.67.

Girls 1 mtr Diving

1, Claire Sellnow, BANG, 169.90. 2, Fiona St. Germain, MDI, 154.00. 3, Eliza

Levin, MDI, 126.80. 4, Sophia Young, MDI, 106.00.

Boys 1 mtr Diving

1, Oakley Bench, MDI, 119.40. 2, Riley Donahue, MDI, 109.35. 3, Kai Wang,

BANG, 106.55. 4, Duncan Mays, MDI, 91.00. 5, Graeme O'Neal, BANG, 86.00.

Girls 100 Yard Butterfly

1, Ginny Hunt, BANG, 1:03.68. 2, Cecilia Saltysiak, MDI, 1:09.15. 3, Olivia

Underwood, MDI, 1:17.78. 4, Lily Beckwith, MDI, 1:18.58. --, Gracie Parker,

MDI, X1:14.35.

Boys 100 Yard Butterfly

1, Jesse Lower, MDI, 58.31. 2, Youssef El Hefnawi, BANG, 1:02.59. 3, Alec

Owen, MDI, 1:05.81. 4, Jackson Haskell, BANG, 1:19.12. --, Connor Prouty,

BANG, SCR. --, Caden Braun, MDI, SCR.

Girls 100 Yard Freestyle

1, Callan Eason, MDI, 59.73. 2, Elle Yarborough, MDI, 1:01.56. 3, Nina Rozeff,

MDI, 1:02.25. 4, Cadence Stockford, BANG, 1:10.10. 5, Brooke Blue, BANG,

1:18.86. 6, Zoey Smith, BANG, 1:27.94. --, Hailee Vafiados, BANG, X1:21.23.

--, Judith Baasch, MDI, X1:33.96. --, Larissa Zaiser, MDI, X1:38.14. --, Amaya

Long, BANG, SCR. --, Molly McDougal, BANG, SCR.

Boys 100 Yard Freestyle

1, Sam York, MDI, 53.74. 2, Simon Socolow, BANG, 53.86. 3, Ryan Davis, MDI,

57.27. 4, Kevin Grover, BANG, 1:06.11. 5, Colin Karnes, BANG, 1:12.60. --,

Hodari Foster, MDI, SCR.

Girls 500 Yard Freestyle

1, Lily James, MDI, 5:58.65. 2, Maria Saltysiak, MDI, 6:06.60. 3, Denali

Wagstaff, MDI, 6:25.85. 4, Lana Fries, BANG, 6:41.92.

Boys 500 Yard Freestyle

1, Fritz Oldenburg, BANG, 5:22.31. 2, Sam Schleif, MDI, 5:42.91. 3, Brendan

Graves, MDI, 6:08.03. 4, Matt Morin, BANG, 9:41.43. --, McCadden Morris, MDI,

SCR.

Girls 200 Yard Freestyle Relay

1, Mount Desert Island HS 'A' (Callan Eason JR, Olivia Underwood SR, Lily

Allen FR, Gracie Parker JR), 1:55.24. 2, Bangor High School 'A' (Hailee

Vafiados SR, Brooke Blue FR, Zoey Smith JR, Cadence Stockford SR), 2:18.77. 3,

Mount Desert Island HS 'B' (Lily Beckwith SO, Denali Wagstaff SO, Larissa

Zaiser JR, Judith Baasch JR), 2:21.14. --, Bangor High School 'B' SCR.

Boys 200 Yard Freestyle Relay

1, Bangor High School 'A' (Simon Socolow SR, Brayon Nguyen FR, Connor Prouty

SR, Fritz Oldenburg SR), 1:34.61. 2, Mount Desert Island HS 'A' (Jesse Lower

SR, Sam York JR, Liam McKernan SO, Julian Walls SR), 1:35.49. 3, Mount Desert

Island HS 'B' (Alec Owen FR, McCadden Morris SO, Ryan Davis JR, Caden Braun

SO), 1:45.85. 4, Mount Desert Island HS 'C' (Oakley Bench JR, Riley Donahue

SO, Tucker James SR, Hodari Foster SO), x1:57.38. 5, Bangor High School 'B'

(Colin Karnes SR, Kai Wang SR, Kevin Grover SR, Matt Morin SO), 2:08.24.

Girls 100 Yard Backstroke

1, Cecilia Saltysiak, MDI, 1:05.18. 2, Lily James, MDI, 1:10.39. 3, Julia

Bassi, BANG, 1:11.48. 4, Susanna Davis, MDI, 1:15.74. --, Kaitlyn Kelleter,

BANG, SCR.

Boys 100 Yard Backstroke

1, Connor Prouty, BANG, 1:02.24. 2, Brandon Nguyen, BANG, 1:03.12. 3, Liam

McKernan, MDI, 1:07.55. 4, Jackson Haskell, BANG, 1:14.15. 5, Ryan Davis, MDI,

1:15.88. 6, Oakley Bench, MDI, 1:17.18.

Girls 100 Yard Breaststroke

1, Addy Smith, MDI, 1:19.63. 2, Lily Allen, MDI, 1:24.54. 3, Lana Fries, BANG,

1:29.45. 4, Kate Busko, BANG, 1:42.70. --, Gracie Parker, MDI, SCR.

Boys 100 Yard Breaststroke

1, Brendan Graves, MDI, 1:07.48. 2, Brayon Nguyen, BANG, 1:14.15. 3, Kevin

Grover, BANG, 1:19.55. 4, Riley Donahue, MDI, 1:22.57. 5, Tucker James, MDI,

1:28.65.

Girls 400 Yard Freestyle Relay

1, Mount Desert Island HS 'A' (Elle Yarborough SO, Nina Rozeff JR, Cecilia

Saltysiak JR, Callan Eason JR), 4:06.52. 2, Mount Desert Island HS 'B' (Maria

Saltysiak SR, Denali Wagstaff SO, Lily James JR, Olivia Underwood SR),

4:14.72. 3, Bangor High School 'A' (Zoey Smith JR, Lana Fries FR, Julia Bassi

JR, Ginny Hunt SR), 4:36.89. 4, Mount Desert Island HS 'C' (Susanna Davis JR,

Lily Beckwith SO, Judith Baasch JR, Gracie Parker JR), x4:53.84. --, Bangor

High School 'B' SCR.

Boys 400 Yard Freestyle Relay

1, Bangor High School 'A' (Youssef El Hefnawi SO, Brandon Nguyen FR, Fritz

Oldenburg SR, Connor Prouty SR), 3:36.38. 2, Mount Desert Island HS 'A' (Liam

McKernan SO, Julian Walls SR, Sam Schleif SR, Brendan Graves JR), 3:39.19. 3,

Mount Desert Island HS 'B' (Alec Owen FR, Caden Braun SO, Riley Donahue SO,

Oakley Bench JR), 4:07.09. 4, Bangor High School 'B' (Matt Morin SO, Colin

Karnes SR, Graeme O'Neal SO, Jackson Haskell SO), 4:59.81.

Thanks to MDI Coach Dave Blaney for the results.

MDI returns to the pool Friday, January 28th when they compete with Ellsworth High School.