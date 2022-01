MDI Swim and Dive Defeats John Bapst [RESULTS]

The MDI Swim and Dive Teams defeated John Bapst on Thursday, January 6th in a meet at the Bar Harbor YMCA. The MDI Girls defeated John Bapst 124-55 while the MDI Boys defeated the Crusaders 120-43

Here are the individual results



Girls 200 Yard Medley Relay

1, Mdi Trojans 'A' (Saltysiak, Maria , Wagstaff, Denali , Eason, Callan ,

Davis, Susanna ), 2:05.42. 2, John Bapst Memorial HS 'A' (Griffin, Marin ,

Adams, Emily , Weston, Maddie , Borg, Georgianna ), 2:27.42. 3, Mdi Trojans

'B' (Parker, Gracie , Rainford, Meri , Allen, Lily , Rozeff, Nina ), 2:29.83.

Boys 200 Yard Medley Relay

1, Mdi Trojans 'A' (McKernan, Liam , Graves, Brendan , Walls, Julian , Davis,

Ryan ), 1:52.53. 2, Mdi Trojans 'B' (Lower, Jesse , Owen, Alec , Schleif, Sam

, Foster, Hodari ), 1:59.16. 3, John Bapst Memorial HS 'A' (Mason, Max ,

Roach, Ethan , Skacel, Martin , William, Grover ), 2:15.96.



Girls 200 Yard Freestyle

1, Saltysiak, Maria, MDI, 2:19.34. 2, Allen, Lily, MDI, 2:20.07. 3, Bowden,

Meghan, BAPST, 2:28.01. 4, Griffin, Kate, BAPST, 2:28.44. 5, Rainford, Meri,

MDI, 2:52.71.

Boys 200 Yard Freestyle

1, Walls, Julian, MDI, 1:57.37. 2, Roach, Ethan, BAPST, 1:58.35. 3, Donahue,

Riley, MDI, 2:25.19. 4, James, Tucker, MDI, 2:43.79. --, Bench, Oakley, MDI,

X2:19.34.

Girls 200 Yard IM

1, James, Lily, MDI, 2:27.88. 2, Wagstaff, Denali, MDI, 2:33.56. 3, Smith,

Addy, MDI, 2:37.12. 4, Weston, Maddie, BAPST, 2:50.00. 5, Adams, Emily, BAPST,

3:03.06.



Boys 200 Yard IM

1, Graves, Brendan, MDI, 2:21.21. 2, Davis, Ryan, MDI, 2:38.74. --, Mason,

Max, BAPST, DQ. --, Korstanje, Joris, MDI, NS.

Girls 50 Yard Freestyle

1, Rentosa, Gabby, BAPST, 25.83. 2, Yarborough, Elle, MDI, 27.27. 3, Davis,

Susanna, MDI, 29.05. 4, Griffin, Marin, BAPST, 29.78. 5, Beckwith, Lily, MDI,

30.07. 6, Rey, Coline, BAPST, 35.85. --, Poland, Kacey, HER, X35.59. --, Fung,

Arabella, BAPST, X48.96. --, Baasch, Judith, MDI, X49.79.



Boys 50 Yard Freestyle

1, Lower, Jesse, MDI, 23.07. 2, Skacel, Martin, BAPST, 24.22. 3, York, Sam,

MDI, 24.66. 4, Owen, Alec, MDI, 25.66. 5, Fung, Aristo, BAPST, 34.17. 6,

William, Grover, BAPST, 36.50. --, Foster, Hodari, MDI, SCR.



Girls 1 mtr Diving

1, Carreira, Kelsey, BAPST, 140.25. 2, Rozeff, Nina, MDI, 131.40. 3, St.

Germain, Fiona, MDI, 128.80. 4, Levin, Eliza, MDI, 99.25. 5, Overlock,

Ainsley, BAPST, 91.30.



Boys 1 mtr Diving

1, Bench, Oakley, MDI, 121.60. 2, Donahue, Riley, MDI, 86.50. 3, McKernan,

Liam, MDI, 53.15.

Girls 100 Yard Butterfly

1, Rentosa, Gabby, BAPST, 1:04.53. 2, Eason, Callan, MDI, 1:07.67. 3, Parker,

Gracie, MDI, 1:13.53. 4, Griffin, Kate, BAPST, 1:16.11. 5, Slaybaugh, Grace,

BAPST, 1:30.01.

Boys 100 Yard Butterfly

1, Walls, Julian, MDI, 1:00.80. 2, Oldenburg, Finn, BAPST, 1:04.74. 3,

Schleif, Sam, MDI, 1:05.82. 4, York, Sam, MDI, 1:10.47.



Girls 100 Yard Freestyle

1, Wagstaff, Denali, MDI, 1:02.46. 2, James, Lily, MDI, 1:04.64. 3, Smith,

Addy, MDI, 1:05.00. 4, Bowden, Meghan, BAPST, 1:06.10. 5, Borg, Georgianna,

BAPST, 1:20.96. 6, Rey, Coline, BAPST, 1:23.33. --, Baasch, Judith, MDI,

X1:39.14.



Boys 100 Yard Freestyle

1, McKernan, Liam, MDI, 55.75. 2, Owen, Alec, MDI, 56.99. 3, Fung, Aristo,

BAPST, 1:09.65. --, Foster, Hodari, MDI, NS.

Girls 500 Yard Freestyle

1, Beckwith, Lily, MDI, 6:28.62. 2, Davis, Susanna, MDI, 6:40.16. 3, Weston,

Maddie, BAPST, 6:45.22. --, Gilhooley, Iz, MDI, SCR.



Boys 500 Yard Freestyle

1, Lower, Jesse, MDI, 5:24.14. 2, Skacel, Martin, BAPST, 5:45.01. 3, Davis,

Ryan, MDI, 6:36.90.



Girls 200 Yard Freestyle Relay

1, Mdi Trojans 'A' (James, Lily , Smith, Addy , Wagstaff, Denali , Yarborough,

Elle ), 1:54.64. 2, John Bapst Memorial HS 'A' (Slaybaugh, Grace , Griffin,

Marin , Rentosa, Gabby , Griffin, Kate ), 1:55.74. 3, Mdi Trojans 'B' (Rozeff,

Nina , Beckwith, Lily , Allen, Lily , Baasch, Judith ), 2:12.65. 4, John Bapst

Memorial HS 'B' (Adams, Emily , Bowden, Meghan , Borg, Georgianna , Rey,

Coline ), 2:14.91.



Boys 200 Yard Freestyle Relay

1, Mdi Trojans 'A' (Schleif, Sam , Donahue, Riley , York, Sam , Walls, Julian

), 1:43.83. 2, John Bapst Memorial HS 'A' (Oldenburg, Finn , Fung, Aristo ,

Mason, Max , Roach, Ethan ), 1:51.83. 3, Mdi Trojans 'B' (Foster, Hodari ,

James, Tucker , Bench, Oakley , Graves, Brendan ), 1:52.89.

Girls 100 Yard Backstroke

1, Eason, Callan, MDI, 1:08.57. 2, Saltysiak, Maria, MDI, 1:09.04. 3, Griffin,

Marin, BAPST, 1:16.19. --, Gilhooley, Iz, MDI, SCR.



Boys 100 Yard Backstroke

1, Graves, Brendan, MDI, 1:08.35. 2, Oldenburg, Finn, BAPST, 1:10.53. 3,

James, Tucker, MDI, 1:30.51.



Girls 100 Yard Breaststroke

1, Yarborough, Elle, MDI, 1:16.83. 2, Allen, Lily, MDI, 1:22.77. 3, Parker,

Gracie, MDI, 1:29.70. 4, Adams, Emily, BAPST, 1:45.25. --, Poland, Kacey, HER,

X1:43.05. --, Rainford, Meri, MDI, XDQ.

Boys 100 Yard Breaststroke

1, Roach, Ethan, BAPST, 1:07.00. 2, Schleif, Sam, MDI, 1:24.49. 3, William,

Grover, BAPST, 2:06.85. --, Korstanje, Joris, MDI, NS.



Girls 400 Yard Freestyle Relay

1, Mdi Trojans 'B' (Yarborough, Elle , Saltysiak, Maria , Smith, Addy , Eason,

Callan ), 4:08.67. 2, John Bapst Memorial HS 'A' (Griffin, Kate , Rentosa,

Gabby , Weston, Maddie , Slaybaugh, Grace ), 4:18.74. 3, Mdi Trojans 'A'

(Beckwith, Lily , Rozeff, Nina , Davis, Susanna , James, Lily ), 4:20.69.

Boys 400 Yard Freestyle Relay

1, Mdi Trojans 'A' (McKernan, Liam , Davis, Ryan , James, Tucker , York, Sam

), 4:00.37. 2, John Bapst Memorial HS 'A' (Skacel, Martin , Oldenburg, Finn ,

Mason, Max , Fung, Aristo ), 4:14.12. 3, Mdi Trojans 'B' (Lower, Jesse ,

Donahue, Riley , Bench, Oakley , Foster, Hodari ), 4:17.62.

MDI returns to the pool on Friday, January 14th when they compete against Brewer at the Bangor YMCA.

John Bapst returns to the pool on Friday January 14th when they compete against Old Town in Old Town

Thanks to MDI Coach Dave Blaney for the results.