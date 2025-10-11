Bangor Boys John Bapst Girls Win Mt. Blue Cross Country Relays

The Mount Blue Relays were held in Farmington on Friday, October 10th and the Bangor Boys won the Boy's Team Title while the John Bapst Girls won the Girl's Team Title.

Congratulations to Karen Higgens from Lincoln Academy who set the new course record.

Boy's Team Results

MT. BLUERELAYS - 10/10/2510.15 mi5 person teams
PLACESCHOOLTIME
1Bangor A0:59:27
2Lincoln Academy A1:00:58
3Mt. Blue A1:01:34
4Oxford Hills A1:03:09
5Dirigo A1:04:17
6Mt. Ararat A1:04:59
7John Bapst A1:05:02
8Maranacook A1:05:04
9Lewiston A1:05:34
10Bangor B1:05:49
11Brunswick A1:07:09
12Mt. Blue B1:07:29
13Lincoln Academy B1:07:38
14Waterville A1:08:11
15Gardiner A1:08:18
16Cony A1:09:59
17Brunswick B1:10:00
18Brewer A1:10:20
19Oxford Hills B1:13:09
20Erskine A1:13:13
21Mt. Ararat B1:13:49
22Bangor C1:14:11
23Lincoln Academy C1:14:19
24Mt. Blue C1:14:44
25Lincoln Academy D1:18:11
26Mt. Ararat C1:23:33
27Leavitt A1:25:58
28Lincoln Academy E1:26:42
29Brewer B1:27:27
30Lincoln Academy F1:31:23
31Lincoln Academy G1:32:14

Boy's Individual Results

PLACEBOYS NAMESCHOOLTIME
1William MorrisDirigo10:28
2Enzo GiampaoloLewiston10:38
3Calvin VincentEdward Little10:41
4Samuel BergmarkBangor10:49
5Harper BordenEdward Little10:50
6Owen CardLincoln Academy10:57
7Beckham RandJohn Bapst11:23
8Gage MattsonMaranacook11:28
9Samuel DineenBangor11:44
10Jackson DineenBangor11:49
11Ian BrittMt. Ararat11:49
12Luke DoscinskiMt. Blue12:00
13Thomas MickaelLincoln Academy12:01
14Nick DeMarcoMt. Blue12:03
15Wyatt OliverMt. Blue12:09
16Charley FleesWaterville12:11
17Alva GandlerLincoln Academy12:14
18Ben HatchMt. Blue12:22
19Cole LavigneGardiner12:27
20Cooper MartinBangor12:29
21Grady MillerOxford Hills12:32
22Riddick BoyingtonBrewer12:33
23Stetson ThurstonDirigo12:34
24Cameron CardellaMt. Ararat12:34
25Ronan BrownOxford Hills12:34
26Tristan AtwellOxford Hills12:34
27Brady PelletierBangor12:36
28Dylan AndersonGardiner12:37
29Asher RoyOxford Hills12:39
30Alden Fitzgerald WardLincoln Academy12:42
31Harrison WhiteLincoln Academy12:42
32Nick MorouseBrunswick12:47
33Bryce RoyOxford Hills12:47
34Holden NehrbossLincoln Academy12:53
35Liam McKeeLeavitt12:54
36Kai MarcouxMaranacook12:54
37Mathias PorterBangor12:57
38Isaiah SabeanCony12:57
39Nate CookJohn Bapst12:57
40Jason ChoiJohn Bapst13:00
41Oak MedinaMt. Blue13:00
42Nsungui MankatuLewiston13:01
43Gavin FanjoyErskine Academy13:04
44Teddy McLeodMt. Blue13:04
45Jack CashmanBrunswick13:07
46Maxwell KuhnBangor13:08
47Marshall FlynnMt. Ararat13:08
48Ewan NashBrunswick13:09
49Romelio HaldaneMaranacook13:10
50Andrew LamBangor13:11
51Daniel SiemersBangor13:12
52Bryson PoulinCony13:14
53Owen Beale TateWaterville13:16
54Caleb McArdleLincoln Academy13:20
55Nathan ChuteBangor13:21
56Maoza ZhangLewiston13:23
57Nick BellMt. Blue13:23
58Jeff LemieuxMaranacook13:24
59Asah GouldEdward Little13:25
60Desmond LeesBangor13:27
61Manyuh NepalJohn Bapst13:27
62Ryan McPhersonBrunswick13:28
63Darcey LeesBangor13:29
64Luke DemarcoMt. Blue13:30
65Damian WynnMt. Blue13:31
66Wilton ScottLincoln Academy13:34
67Harper NelsonBrunswick13:35
68Mitchel WolfDirigo13:35
69Xander AshleyMt. Blue13:39
70Owen LavoieWaterville13:40
71Dom ArcherDirigo13:42
72Sebastian MoreyLincoln Academy13:42
73Isaac WrightMt. Ararat13:43
74Declan KellyMt. Ararat13:45
75Evan BrousseauLewiston13:47
76Connor PoirierCony13:48
77Gideon VarneyEdward Little13:48
78Ryan AnnaBrunswick13:50
79Jack LapierreWaterville13:50
80Cridder HensleyMt. Blue13:52
81Ian ThayerBrewer13:53
82Tomlin SuttlesDirigo13:56
83Ethan LongleyEdward Little13:56
84Liam VigueBangor13:58
85Zan HatchBrunswick13:59
86Nick VanderbiltLincoln Academy14:00
87Thomas McKitrickLincoln Academy14:05
88Liam FarmerMaranacook14:08
89David BoosOxford Hills14:08
90Boede SinesBangor14:09
91Nathaniel KnowlesBrunswick14:10
92Sebastian PamboLewiston14:11
93Parker PlourdeJohn Bapst14:12
94Benjamin HoskinsJohn Bapst14:15
95Levi PouliotOxford Hills14:17
96William ChoateErskine Academy14:18
97Evan ParkerMt. Ararat14:18
98Jackson GrayGardiner14:19
99Aiden SchofieldBrunswick14:21
100Landon ProutMt. Ararat14:21
101Nathanael ClarkLincoln Academy14:22
102Bryce HoldenMt. Ararat14:22
103Nikolas LongBrewer14:23
104Nick JohnsonBrunswick14:25
105Crawford MartinezBrunswick14:26
106Lucas FosterGardiner14:26
107Sullivan PooleLeavitt14:28
108Orin McCawGardiner14:29
109Owen SchaffOxford Hills14:30
110Gavin PerryCony14:32
111Carson HolmeOxford Hills14:32
112Surya VelJohn Bapst14:33
113Cole HubbardBrewer14:34
114Sam BowenBrunswick14:34
115Nevan PaulinoLincoln Academy14:34
116Stirling MartinezBrunswick14:35
117Manny InacioBrunswick14:37
118Thomas LeBlancEdward Little14:40
119Jaden MizeraErskine Academy14:40
120Calvin WicksLincoln Academy14:40
121Owen SandrockLincoln Academy14:43
122Ashby HaywardMt. Ararat14:44
123William DriscollBrunswick14:45
124Noah ThomasMt. Blue14:45
125Mason BennettEdward Little14:47
126Tyler RackliffMt. Blue14:49
127William StricklandMt. Blue14:50
128Joaquin WithersWaterville14:51
129Keegan BuckinghamLeavitt14:53
130Maximus MirandaLewiston14:57
131Forest StorerLincoln Academy15:00
132Matthew GoodwinBrewer15:01
133Wyatt HallMt. Blue15:01
134Logan FarnhamMaranacook15:02
135Wyatt BaadeMt. Ararat15:03
136Adrian CrowellLewiston15:04
137James KirkwoodCony15:07
138Wilson LiuWaterville15:08
139Jaxson CotnoirWaterville15:14
140Phin HansburyLincoln Academy15:16
141Brody ParkerMt. Ararat15:17
142Rory WhitmoreMt. Blue15:19
143Malakai HagerBrewer15:20
144Ozy PucciarelliCony15:21
145Emmett HarthorneOxford Hills15:21
146Elliot IrvingJohn Bapst15:22
147Riley MooneyCony15:26
148Logan DowErskine Academy15:27
149Jacob ReilyMaranacook15:29
150William AbbotOxford Hills15:33
151William AckleyEdward Little15:37
152Shreyas HandralBrewer15:38
153Tyler RobinsonOxford Hills15:38
154Daegan CreamerErskine Academy15:41
155Brennan MathiauLincoln Academy15:46
156Leron NguyenBangor15:48
157Samuel JohnsonLincoln Academy15:48
158Sawyer CasadMt. Ararat15:55
159Henry ReedMt. Blue15:55
160Levi PrinceBrunswick15:58
161Brey McCamishGardiner16:08
162Wyatt BoonOxford Hills16:08
163Christian BretonGardiner16:10
164Leo SukeforthEdward Little16:11
165Neil Woehrle-LoganMaranacook16:13
166Payson GoyetteLewiston16:17
167Thomas TaoJohn Bapst16:20
168Lucas WootenLewiston16:22
169Richard RoyMt. Ararat16:24
170Olive PopkenLincoln Academy16:30
171Camden BurgessEdward Little16:34
172Seth ThomasMt. Blue16:35
173Finn VerdeyenMt. Blue16:36
174Carter WilsonLincoln Academy16:39
175Elijah PelkeyErskine Academy16:40
176Dashiell LegawiecMt. Ararat16:41
177Sam GandlerLincoln Academy16:47
178Cooper NewmanGardiner16:54
179Jonathan RousculpMaranacook17:03
180Noah BillingsLincoln Academy17:04
181Collin CliffordErskine Academy17:07
182Joshua MeaneyBrewer17:11
183Caden OlesniewiczBangor17:17
184Mitchell MorinBangor17:18
185Bentley SuretteBangor17:23
186Landon BarnettBrewer17:28
187Luis BeltejarBangor17:35
188Ben MickaelLincoln Academy17:36
189Alex ReynoldsOxford Hills17:41
190Pamir MertcanLincoln Academy17:43
191Spencer BrownLincoln Academy17:43
192Jacobey KuvajaLeavitt17:50
193Jasper GreenleafBrewer17:53
194Camden DumontMt. Ararat17:54
195Asier Garcia ParejaLincoln Academy18:11
196Christian FrazerGardiner18:22
197Sully CollinsLincoln Academy18:23
198Miles WillliamsLincoln Academy18:43
199Charles EllisEdward Little18:45
200Sebastian Paz VazguezLincoln Academy18:47
201Gideon PelkeyErskine Academy18:48
202Logan BloomLewiston18:58
203Henry HamiltonBrewer19:14
204Eamon HansburyLincoln Academy19:14
205Max CaneLincoln Academy19:22
206Liam TierneyLincoln Academy20:17
207Zach TeeleLincoln Academy20:27
208Ethan HillsBangor20:56
209Elijiah LevanWaterville20:56
210Reed ShapiroLewiston21:51
211Milo CardellaMt. Ararat23:21
212Reise SingletonCony23:24
213Corbin FosterLeavitt25.43
214Reed JohnsonBangor31.54

Girl's Team Results

MT. BLUERELAYS - 10/10/2510.15 mi5 person teams
PLACESCHOOLTIME
1John Bapst A1:14:54
2Bangor A1:17:00
3Lincoln Academy A1:17:54
4Mt. Ararat A1:19:04
5Waterville A1:20:01
6Mt. Blue A1:22:14
7Bangor B1:22:23
8Oxford Hills A1:23:49
9Brunswick A1:25:34
10Leavitt A1:26:57
11John Bapst B1:31:05
12Lewiston A1:31:27
13Lincoln Academy B1:35:09
14Brewer A1:36:59
15Waterville B1:38:09
16Lincoln Academy C1:45:44
17Lincoln Academy D2:00:15

Girl's Individual Results

PLACEGIRLS NAMESCHOOLTIME
1Karen HiggensLincoln Academy12:22
2Haley MarstonLeavitt13:52
3Annabel Garvan-SotoLincoln Academy14:14
4Alexis BlueBangor14:15
5Charlotte CroweMt. Ararat14:23
6Lillian FishJohn Bapst14:35
7Emily ConlonJohn Bapst14:42
8Mia PierceMt. Ararat14:45
9Eliza StinsonMt. Blue14:45
10Carson DunnWaterville14:48
11Elise OuelletteJohn Bapst14:51
12Helene RueterBangor15:03
13Kaliyah SaundersBangor15:03
14Ava PelkeyBangor15:06
15Emma AlbertLeavitt15:10
16Elja PartridgeOxford Hills15:29
17Amelie Van Der MeerWaterville15:42
18Celiah GodoMt. Ararat15:46
19Elise LeMotteMt. Blue15:50
20Anna KlingleBrunswick15:53
21Hadley MerrillJohn Bapst15:54
22Cedar WorsterOxford Hills15:59
23Ashlyn ThibeaultMt. Ararat16:03
24Chloe AndersonLincoln Academy16:06
25Emily FosterCony16:08
26Ellee RobicheauBangor16:12
27Rachel WetzbargerBangor16:13
28Della MerrillOxford Hills16:14
29June DoleskiGardiner16:20
30Penny GrahamWaterville16:23
31Vivian TyndallBangor16:25
32Leah ZeimetzWaterville16:25
33Hannah PolleyErskine Academy16:28
34Elizabeth StricklandMt. Blue16:28
35Emma Dryer-NeimanBangor16:29
36Anna-Lia OttersteinBrunswick16:30
37Leah BarrettCony16:32
38Avery PetersonBrunswick16:37
39Gwen LordWaterville16:39
40Winnie LiuWaterville16:43
41Aurora BreauDirigo16:46
42Sophia ArcherDirigo16:51
43Jade LaMontagneEdward Little16:58
44Renee MovaliaJohn Bapst17:04
45Nellie GilbertOxford Hills17:05
46Capri JonahJohn Bapst17:10
47Amelia LuizGardiner17:11
48Zoe HufnagelLincoln Academy17:14
49Emme NguyenBangor17:15
50Payton PandoraDirigo - MS17:17
51Cambrielle PooleLeavitt17:20
52Lacey KnowlesBangor17:21
53Ruby GlennLincoln Academy17:24
54Emily SaundersMaranacook17:28
55Vivienne ParlinMt. Blue17:35
56Izzy HansonMt. Blue17:36
57Hadley SpekkeLincoln Academy17:39
58Delaney ThurstonDirigo - MS17:40
59Fiona SharpBrunswick17:41
60Alexandrea WestBrewer17:49
61Lexus KeeneLewiston17:53
62Olivia DrapeauDirigo - MS17:54
63Nikita BoothbyGardiner17:54
64Liv RemmertLincoln Academy17:54
65Sofia ShortJohn Bapst17:55
66Anwen KaneMaranacook17:55
67Stella KollerLincoln Academy17:58
68Katie MorganEdward Little18:01
69Hallie ParlinMt. Blue18:01
70Jai-Yen CoffinBrunswick18:03
71Jemma HoldenMt. Ararat18:04
72Willow Koerber-MarxBrunswick18:10
73Katarzyna KrukGardiner18:10
74Gabriella KahkonenBrewer18:18
75Jade TaylorMt. Blue18:20
76Raegan MullinerEdward Little18:23
77Isla TefftBrunswick18:30
78Corinne ParkerJohn Bapst18:30
79Alex LordWaterville18:30
80Gabrielle RoyLewiston18:35
81Kayliana MadoreEdward Little18:36
82Elsa FeegelMt. Blue18:42
83Charlotte HolmeOxford Hills18:45
84Sora BukoskiJohn Bapst18:50
85Brooklyn LiporadaBrewer18:54
86Maisy ColbyOxford Hills18:55
87Addie PotterBangor18:56
88Meghan ArnoldLincoln Academy18:58
89Ellida MartinMaranacook19:14
90Estelle SmithBrewer19:17
91Carmella FraserLincoln Academy19:37
92Olive TomkoLincoln Academy19:39
93Joslin GladuLincoln Academy19:42
94Lily DouglassLewiston19:44
95Rohan GonsiorMt. Ararat19:48
96Yudani EatonBrunswick19:49
97Valerie RuehleLincoln Academy19:50
98Cooper KitchBrunswick19:53
99Idalia PrimeauLeavitt20:02
100Lily JacksonMt. Blue20:10
101Julia ShawMaranacook20:11
102Amelia WootenLewiston20:13
103Crew LangleyLewiston20:13
104Andrea GunterWaterville20:19
105Ellis DohertyJohn Bapst20:20
106Charlotte WiseMt. Ararat20:21
107Miles QuinlivanEdward Little20:22
108Victoria EastmanLeavitt20:22
109Lyra LegawiecMt. Ararat20:25
110Lucy WellsLincoln Academy20:33
111Gaby DonovanWaterville20:41
112Calliope HaganLincoln Academy20:51
113Lily GordonWaterville20:51
114Annie HaskinsBangor21:00
115Clara WilsonEdward Little21:23
116Iria Reyes-YeguasLincoln Academy22:14
117Veronika ZahrandnickovaLincoln Academy22:17
118Keyzli McafeeBrewer22:19
119Madison RinehartLincoln Academy22:50
120Ori TaylorLincoln Academy22:58
121Elliot LarsenMt. Ararat24:31
122Sadie GoyetteLewiston24:32
123Feza KisimbaLewiston25:32
124Emma MorleyLincoln Academy28:42
