Bangor Boys John Bapst Girls Win Mt. Blue Cross Country Relays
The Mount Blue Relays were held in Farmington on Friday, October 10th and the Bangor Boys won the Boy's Team Title while the John Bapst Girls won the Girl's Team Title.
Congratulations to Karen Higgens from Lincoln Academy who set the new course record.
Boy's Team Results
|MT. BLUE
|RELAYS - 10/10/25
|10.15 mi
|5 person teams
|PLACE
|SCHOOL
|TIME
|1
|Bangor A
|0:59:27
|2
|Lincoln Academy A
|1:00:58
|3
|Mt. Blue A
|1:01:34
|4
|Oxford Hills A
|1:03:09
|5
|Dirigo A
|1:04:17
|6
|Mt. Ararat A
|1:04:59
|7
|John Bapst A
|1:05:02
|8
|Maranacook A
|1:05:04
|9
|Lewiston A
|1:05:34
|10
|Bangor B
|1:05:49
|11
|Brunswick A
|1:07:09
|12
|Mt. Blue B
|1:07:29
|13
|Lincoln Academy B
|1:07:38
|14
|Waterville A
|1:08:11
|15
|Gardiner A
|1:08:18
|16
|Cony A
|1:09:59
|17
|Brunswick B
|1:10:00
|18
|Brewer A
|1:10:20
|19
|Oxford Hills B
|1:13:09
|20
|Erskine A
|1:13:13
|21
|Mt. Ararat B
|1:13:49
|22
|Bangor C
|1:14:11
|23
|Lincoln Academy C
|1:14:19
|24
|Mt. Blue C
|1:14:44
|25
|Lincoln Academy D
|1:18:11
|26
|Mt. Ararat C
|1:23:33
|27
|Leavitt A
|1:25:58
|28
|Lincoln Academy E
|1:26:42
|29
|Brewer B
|1:27:27
|30
|Lincoln Academy F
|1:31:23
|31
|Lincoln Academy G
|1:32:14
Boy's Individual Results
|PLACE
|BOYS NAME
|SCHOOL
|TIME
|1
|William Morris
|Dirigo
|10:28
|2
|Enzo Giampaolo
|Lewiston
|10:38
|3
|Calvin Vincent
|Edward Little
|10:41
|4
|Samuel Bergmark
|Bangor
|10:49
|5
|Harper Borden
|Edward Little
|10:50
|6
|Owen Card
|Lincoln Academy
|10:57
|7
|Beckham Rand
|John Bapst
|11:23
|8
|Gage Mattson
|Maranacook
|11:28
|9
|Samuel Dineen
|Bangor
|11:44
|10
|Jackson Dineen
|Bangor
|11:49
|11
|Ian Britt
|Mt. Ararat
|11:49
|12
|Luke Doscinski
|Mt. Blue
|12:00
|13
|Thomas Mickael
|Lincoln Academy
|12:01
|14
|Nick DeMarco
|Mt. Blue
|12:03
|15
|Wyatt Oliver
|Mt. Blue
|12:09
|16
|Charley Flees
|Waterville
|12:11
|17
|Alva Gandler
|Lincoln Academy
|12:14
|18
|Ben Hatch
|Mt. Blue
|12:22
|19
|Cole Lavigne
|Gardiner
|12:27
|20
|Cooper Martin
|Bangor
|12:29
|21
|Grady Miller
|Oxford Hills
|12:32
|22
|Riddick Boyington
|Brewer
|12:33
|23
|Stetson Thurston
|Dirigo
|12:34
|24
|Cameron Cardella
|Mt. Ararat
|12:34
|25
|Ronan Brown
|Oxford Hills
|12:34
|26
|Tristan Atwell
|Oxford Hills
|12:34
|27
|Brady Pelletier
|Bangor
|12:36
|28
|Dylan Anderson
|Gardiner
|12:37
|29
|Asher Roy
|Oxford Hills
|12:39
|30
|Alden Fitzgerald Ward
|Lincoln Academy
|12:42
|31
|Harrison White
|Lincoln Academy
|12:42
|32
|Nick Morouse
|Brunswick
|12:47
|33
|Bryce Roy
|Oxford Hills
|12:47
|34
|Holden Nehrboss
|Lincoln Academy
|12:53
|35
|Liam McKee
|Leavitt
|12:54
|36
|Kai Marcoux
|Maranacook
|12:54
|37
|Mathias Porter
|Bangor
|12:57
|38
|Isaiah Sabean
|Cony
|12:57
|39
|Nate Cook
|John Bapst
|12:57
|40
|Jason Choi
|John Bapst
|13:00
|41
|Oak Medina
|Mt. Blue
|13:00
|42
|Nsungui Mankatu
|Lewiston
|13:01
|43
|Gavin Fanjoy
|Erskine Academy
|13:04
|44
|Teddy McLeod
|Mt. Blue
|13:04
|45
|Jack Cashman
|Brunswick
|13:07
|46
|Maxwell Kuhn
|Bangor
|13:08
|47
|Marshall Flynn
|Mt. Ararat
|13:08
|48
|Ewan Nash
|Brunswick
|13:09
|49
|Romelio Haldane
|Maranacook
|13:10
|50
|Andrew Lam
|Bangor
|13:11
|51
|Daniel Siemers
|Bangor
|13:12
|52
|Bryson Poulin
|Cony
|13:14
|53
|Owen Beale Tate
|Waterville
|13:16
|54
|Caleb McArdle
|Lincoln Academy
|13:20
|55
|Nathan Chute
|Bangor
|13:21
|56
|Maoza Zhang
|Lewiston
|13:23
|57
|Nick Bell
|Mt. Blue
|13:23
|58
|Jeff Lemieux
|Maranacook
|13:24
|59
|Asah Gould
|Edward Little
|13:25
|60
|Desmond Lees
|Bangor
|13:27
|61
|Manyuh Nepal
|John Bapst
|13:27
|62
|Ryan McPherson
|Brunswick
|13:28
|63
|Darcey Lees
|Bangor
|13:29
|64
|Luke Demarco
|Mt. Blue
|13:30
|65
|Damian Wynn
|Mt. Blue
|13:31
|66
|Wilton Scott
|Lincoln Academy
|13:34
|67
|Harper Nelson
|Brunswick
|13:35
|68
|Mitchel Wolf
|Dirigo
|13:35
|69
|Xander Ashley
|Mt. Blue
|13:39
|70
|Owen Lavoie
|Waterville
|13:40
|71
|Dom Archer
|Dirigo
|13:42
|72
|Sebastian Morey
|Lincoln Academy
|13:42
|73
|Isaac Wright
|Mt. Ararat
|13:43
|74
|Declan Kelly
|Mt. Ararat
|13:45
|75
|Evan Brousseau
|Lewiston
|13:47
|76
|Connor Poirier
|Cony
|13:48
|77
|Gideon Varney
|Edward Little
|13:48
|78
|Ryan Anna
|Brunswick
|13:50
|79
|Jack Lapierre
|Waterville
|13:50
|80
|Cridder Hensley
|Mt. Blue
|13:52
|81
|Ian Thayer
|Brewer
|13:53
|82
|Tomlin Suttles
|Dirigo
|13:56
|83
|Ethan Longley
|Edward Little
|13:56
|84
|Liam Vigue
|Bangor
|13:58
|85
|Zan Hatch
|Brunswick
|13:59
|86
|Nick Vanderbilt
|Lincoln Academy
|14:00
|87
|Thomas McKitrick
|Lincoln Academy
|14:05
|88
|Liam Farmer
|Maranacook
|14:08
|89
|David Boos
|Oxford Hills
|14:08
|90
|Boede Sines
|Bangor
|14:09
|91
|Nathaniel Knowles
|Brunswick
|14:10
|92
|Sebastian Pambo
|Lewiston
|14:11
|93
|Parker Plourde
|John Bapst
|14:12
|94
|Benjamin Hoskins
|John Bapst
|14:15
|95
|Levi Pouliot
|Oxford Hills
|14:17
|96
|William Choate
|Erskine Academy
|14:18
|97
|Evan Parker
|Mt. Ararat
|14:18
|98
|Jackson Gray
|Gardiner
|14:19
|99
|Aiden Schofield
|Brunswick
|14:21
|100
|Landon Prout
|Mt. Ararat
|14:21
|101
|Nathanael Clark
|Lincoln Academy
|14:22
|102
|Bryce Holden
|Mt. Ararat
|14:22
|103
|Nikolas Long
|Brewer
|14:23
|104
|Nick Johnson
|Brunswick
|14:25
|105
|Crawford Martinez
|Brunswick
|14:26
|106
|Lucas Foster
|Gardiner
|14:26
|107
|Sullivan Poole
|Leavitt
|14:28
|108
|Orin McCaw
|Gardiner
|14:29
|109
|Owen Schaff
|Oxford Hills
|14:30
|110
|Gavin Perry
|Cony
|14:32
|111
|Carson Holme
|Oxford Hills
|14:32
|112
|Surya Vel
|John Bapst
|14:33
|113
|Cole Hubbard
|Brewer
|14:34
|114
|Sam Bowen
|Brunswick
|14:34
|115
|Nevan Paulino
|Lincoln Academy
|14:34
|116
|Stirling Martinez
|Brunswick
|14:35
|117
|Manny Inacio
|Brunswick
|14:37
|118
|Thomas LeBlanc
|Edward Little
|14:40
|119
|Jaden Mizera
|Erskine Academy
|14:40
|120
|Calvin Wicks
|Lincoln Academy
|14:40
|121
|Owen Sandrock
|Lincoln Academy
|14:43
|122
|Ashby Hayward
|Mt. Ararat
|14:44
|123
|William Driscoll
|Brunswick
|14:45
|124
|Noah Thomas
|Mt. Blue
|14:45
|125
|Mason Bennett
|Edward Little
|14:47
|126
|Tyler Rackliff
|Mt. Blue
|14:49
|127
|William Strickland
|Mt. Blue
|14:50
|128
|Joaquin Withers
|Waterville
|14:51
|129
|Keegan Buckingham
|Leavitt
|14:53
|130
|Maximus Miranda
|Lewiston
|14:57
|131
|Forest Storer
|Lincoln Academy
|15:00
|132
|Matthew Goodwin
|Brewer
|15:01
|133
|Wyatt Hall
|Mt. Blue
|15:01
|134
|Logan Farnham
|Maranacook
|15:02
|135
|Wyatt Baade
|Mt. Ararat
|15:03
|136
|Adrian Crowell
|Lewiston
|15:04
|137
|James Kirkwood
|Cony
|15:07
|138
|Wilson Liu
|Waterville
|15:08
|139
|Jaxson Cotnoir
|Waterville
|15:14
|140
|Phin Hansbury
|Lincoln Academy
|15:16
|141
|Brody Parker
|Mt. Ararat
|15:17
|142
|Rory Whitmore
|Mt. Blue
|15:19
|143
|Malakai Hager
|Brewer
|15:20
|144
|Ozy Pucciarelli
|Cony
|15:21
|145
|Emmett Harthorne
|Oxford Hills
|15:21
|146
|Elliot Irving
|John Bapst
|15:22
|147
|Riley Mooney
|Cony
|15:26
|148
|Logan Dow
|Erskine Academy
|15:27
|149
|Jacob Reily
|Maranacook
|15:29
|150
|William Abbot
|Oxford Hills
|15:33
|151
|William Ackley
|Edward Little
|15:37
|152
|Shreyas Handral
|Brewer
|15:38
|153
|Tyler Robinson
|Oxford Hills
|15:38
|154
|Daegan Creamer
|Erskine Academy
|15:41
|155
|Brennan Mathiau
|Lincoln Academy
|15:46
|156
|Leron Nguyen
|Bangor
|15:48
|157
|Samuel Johnson
|Lincoln Academy
|15:48
|158
|Sawyer Casad
|Mt. Ararat
|15:55
|159
|Henry Reed
|Mt. Blue
|15:55
|160
|Levi Prince
|Brunswick
|15:58
|161
|Brey McCamish
|Gardiner
|16:08
|162
|Wyatt Boon
|Oxford Hills
|16:08
|163
|Christian Breton
|Gardiner
|16:10
|164
|Leo Sukeforth
|Edward Little
|16:11
|165
|Neil Woehrle-Logan
|Maranacook
|16:13
|166
|Payson Goyette
|Lewiston
|16:17
|167
|Thomas Tao
|John Bapst
|16:20
|168
|Lucas Wooten
|Lewiston
|16:22
|169
|Richard Roy
|Mt. Ararat
|16:24
|170
|Olive Popken
|Lincoln Academy
|16:30
|171
|Camden Burgess
|Edward Little
|16:34
|172
|Seth Thomas
|Mt. Blue
|16:35
|173
|Finn Verdeyen
|Mt. Blue
|16:36
|174
|Carter Wilson
|Lincoln Academy
|16:39
|175
|Elijah Pelkey
|Erskine Academy
|16:40
|176
|Dashiell Legawiec
|Mt. Ararat
|16:41
|177
|Sam Gandler
|Lincoln Academy
|16:47
|178
|Cooper Newman
|Gardiner
|16:54
|179
|Jonathan Rousculp
|Maranacook
|17:03
|180
|Noah Billings
|Lincoln Academy
|17:04
|181
|Collin Clifford
|Erskine Academy
|17:07
|182
|Joshua Meaney
|Brewer
|17:11
|183
|Caden Olesniewicz
|Bangor
|17:17
|184
|Mitchell Morin
|Bangor
|17:18
|185
|Bentley Surette
|Bangor
|17:23
|186
|Landon Barnett
|Brewer
|17:28
|187
|Luis Beltejar
|Bangor
|17:35
|188
|Ben Mickael
|Lincoln Academy
|17:36
|189
|Alex Reynolds
|Oxford Hills
|17:41
|190
|Pamir Mertcan
|Lincoln Academy
|17:43
|191
|Spencer Brown
|Lincoln Academy
|17:43
|192
|Jacobey Kuvaja
|Leavitt
|17:50
|193
|Jasper Greenleaf
|Brewer
|17:53
|194
|Camden Dumont
|Mt. Ararat
|17:54
|195
|Asier Garcia Pareja
|Lincoln Academy
|18:11
|196
|Christian Frazer
|Gardiner
|18:22
|197
|Sully Collins
|Lincoln Academy
|18:23
|198
|Miles Willliams
|Lincoln Academy
|18:43
|199
|Charles Ellis
|Edward Little
|18:45
|200
|Sebastian Paz Vazguez
|Lincoln Academy
|18:47
|201
|Gideon Pelkey
|Erskine Academy
|18:48
|202
|Logan Bloom
|Lewiston
|18:58
|203
|Henry Hamilton
|Brewer
|19:14
|204
|Eamon Hansbury
|Lincoln Academy
|19:14
|205
|Max Cane
|Lincoln Academy
|19:22
|206
|Liam Tierney
|Lincoln Academy
|20:17
|207
|Zach Teele
|Lincoln Academy
|20:27
|208
|Ethan Hills
|Bangor
|20:56
|209
|Elijiah Levan
|Waterville
|20:56
|210
|Reed Shapiro
|Lewiston
|21:51
|211
|Milo Cardella
|Mt. Ararat
|23:21
|212
|Reise Singleton
|Cony
|23:24
|213
|Corbin Foster
|Leavitt
|25.43
|214
|Reed Johnson
|Bangor
|31.54
Girl's Team Results
|MT. BLUE
|RELAYS - 10/10/25
|10.15 mi
|5 person teams
|PLACE
|SCHOOL
|TIME
|1
|John Bapst A
|1:14:54
|2
|Bangor A
|1:17:00
|3
|Lincoln Academy A
|1:17:54
|4
|Mt. Ararat A
|1:19:04
|5
|Waterville A
|1:20:01
|6
|Mt. Blue A
|1:22:14
|7
|Bangor B
|1:22:23
|8
|Oxford Hills A
|1:23:49
|9
|Brunswick A
|1:25:34
|10
|Leavitt A
|1:26:57
|11
|John Bapst B
|1:31:05
|12
|Lewiston A
|1:31:27
|13
|Lincoln Academy B
|1:35:09
|14
|Brewer A
|1:36:59
|15
|Waterville B
|1:38:09
|16
|Lincoln Academy C
|1:45:44
|17
|Lincoln Academy D
|2:00:15
Girl's Individual Results
|PLACE
|GIRLS NAME
|SCHOOL
|TIME
|1
|Karen Higgens
|Lincoln Academy
|12:22
|2
|Haley Marston
|Leavitt
|13:52
|3
|Annabel Garvan-Soto
|Lincoln Academy
|14:14
|4
|Alexis Blue
|Bangor
|14:15
|5
|Charlotte Crowe
|Mt. Ararat
|14:23
|6
|Lillian Fish
|John Bapst
|14:35
|7
|Emily Conlon
|John Bapst
|14:42
|8
|Mia Pierce
|Mt. Ararat
|14:45
|9
|Eliza Stinson
|Mt. Blue
|14:45
|10
|Carson Dunn
|Waterville
|14:48
|11
|Elise Ouellette
|John Bapst
|14:51
|12
|Helene Rueter
|Bangor
|15:03
|13
|Kaliyah Saunders
|Bangor
|15:03
|14
|Ava Pelkey
|Bangor
|15:06
|15
|Emma Albert
|Leavitt
|15:10
|16
|Elja Partridge
|Oxford Hills
|15:29
|17
|Amelie Van Der Meer
|Waterville
|15:42
|18
|Celiah Godo
|Mt. Ararat
|15:46
|19
|Elise LeMotte
|Mt. Blue
|15:50
|20
|Anna Klingle
|Brunswick
|15:53
|21
|Hadley Merrill
|John Bapst
|15:54
|22
|Cedar Worster
|Oxford Hills
|15:59
|23
|Ashlyn Thibeault
|Mt. Ararat
|16:03
|24
|Chloe Anderson
|Lincoln Academy
|16:06
|25
|Emily Foster
|Cony
|16:08
|26
|Ellee Robicheau
|Bangor
|16:12
|27
|Rachel Wetzbarger
|Bangor
|16:13
|28
|Della Merrill
|Oxford Hills
|16:14
|29
|June Doleski
|Gardiner
|16:20
|30
|Penny Graham
|Waterville
|16:23
|31
|Vivian Tyndall
|Bangor
|16:25
|32
|Leah Zeimetz
|Waterville
|16:25
|33
|Hannah Polley
|Erskine Academy
|16:28
|34
|Elizabeth Strickland
|Mt. Blue
|16:28
|35
|Emma Dryer-Neiman
|Bangor
|16:29
|36
|Anna-Lia Otterstein
|Brunswick
|16:30
|37
|Leah Barrett
|Cony
|16:32
|38
|Avery Peterson
|Brunswick
|16:37
|39
|Gwen Lord
|Waterville
|16:39
|40
|Winnie Liu
|Waterville
|16:43
|41
|Aurora Breau
|Dirigo
|16:46
|42
|Sophia Archer
|Dirigo
|16:51
|43
|Jade LaMontagne
|Edward Little
|16:58
|44
|Renee Movalia
|John Bapst
|17:04
|45
|Nellie Gilbert
|Oxford Hills
|17:05
|46
|Capri Jonah
|John Bapst
|17:10
|47
|Amelia Luiz
|Gardiner
|17:11
|48
|Zoe Hufnagel
|Lincoln Academy
|17:14
|49
|Emme Nguyen
|Bangor
|17:15
|50
|Payton Pandora
|Dirigo - MS
|17:17
|51
|Cambrielle Poole
|Leavitt
|17:20
|52
|Lacey Knowles
|Bangor
|17:21
|53
|Ruby Glenn
|Lincoln Academy
|17:24
|54
|Emily Saunders
|Maranacook
|17:28
|55
|Vivienne Parlin
|Mt. Blue
|17:35
|56
|Izzy Hanson
|Mt. Blue
|17:36
|57
|Hadley Spekke
|Lincoln Academy
|17:39
|58
|Delaney Thurston
|Dirigo - MS
|17:40
|59
|Fiona Sharp
|Brunswick
|17:41
|60
|Alexandrea West
|Brewer
|17:49
|61
|Lexus Keene
|Lewiston
|17:53
|62
|Olivia Drapeau
|Dirigo - MS
|17:54
|63
|Nikita Boothby
|Gardiner
|17:54
|64
|Liv Remmert
|Lincoln Academy
|17:54
|65
|Sofia Short
|John Bapst
|17:55
|66
|Anwen Kane
|Maranacook
|17:55
|67
|Stella Koller
|Lincoln Academy
|17:58
|68
|Katie Morgan
|Edward Little
|18:01
|69
|Hallie Parlin
|Mt. Blue
|18:01
|70
|Jai-Yen Coffin
|Brunswick
|18:03
|71
|Jemma Holden
|Mt. Ararat
|18:04
|72
|Willow Koerber-Marx
|Brunswick
|18:10
|73
|Katarzyna Kruk
|Gardiner
|18:10
|74
|Gabriella Kahkonen
|Brewer
|18:18
|75
|Jade Taylor
|Mt. Blue
|18:20
|76
|Raegan Mulliner
|Edward Little
|18:23
|77
|Isla Tefft
|Brunswick
|18:30
|78
|Corinne Parker
|John Bapst
|18:30
|79
|Alex Lord
|Waterville
|18:30
|80
|Gabrielle Roy
|Lewiston
|18:35
|81
|Kayliana Madore
|Edward Little
|18:36
|82
|Elsa Feegel
|Mt. Blue
|18:42
|83
|Charlotte Holme
|Oxford Hills
|18:45
|84
|Sora Bukoski
|John Bapst
|18:50
|85
|Brooklyn Liporada
|Brewer
|18:54
|86
|Maisy Colby
|Oxford Hills
|18:55
|87
|Addie Potter
|Bangor
|18:56
|88
|Meghan Arnold
|Lincoln Academy
|18:58
|89
|Ellida Martin
|Maranacook
|19:14
|90
|Estelle Smith
|Brewer
|19:17
|91
|Carmella Fraser
|Lincoln Academy
|19:37
|92
|Olive Tomko
|Lincoln Academy
|19:39
|93
|Joslin Gladu
|Lincoln Academy
|19:42
|94
|Lily Douglass
|Lewiston
|19:44
|95
|Rohan Gonsior
|Mt. Ararat
|19:48
|96
|Yudani Eaton
|Brunswick
|19:49
|97
|Valerie Ruehle
|Lincoln Academy
|19:50
|98
|Cooper Kitch
|Brunswick
|19:53
|99
|Idalia Primeau
|Leavitt
|20:02
|100
|Lily Jackson
|Mt. Blue
|20:10
|101
|Julia Shaw
|Maranacook
|20:11
|102
|Amelia Wooten
|Lewiston
|20:13
|103
|Crew Langley
|Lewiston
|20:13
|104
|Andrea Gunter
|Waterville
|20:19
|105
|Ellis Doherty
|John Bapst
|20:20
|106
|Charlotte Wise
|Mt. Ararat
|20:21
|107
|Miles Quinlivan
|Edward Little
|20:22
|108
|Victoria Eastman
|Leavitt
|20:22
|109
|Lyra Legawiec
|Mt. Ararat
|20:25
|110
|Lucy Wells
|Lincoln Academy
|20:33
|111
|Gaby Donovan
|Waterville
|20:41
|112
|Calliope Hagan
|Lincoln Academy
|20:51
|113
|Lily Gordon
|Waterville
|20:51
|114
|Annie Haskins
|Bangor
|21:00
|115
|Clara Wilson
|Edward Little
|21:23
|116
|Iria Reyes-Yeguas
|Lincoln Academy
|22:14
|117
|Veronika Zahrandnickova
|Lincoln Academy
|22:17
|118
|Keyzli Mcafee
|Brewer
|22:19
|119
|Madison Rinehart
|Lincoln Academy
|22:50
|120
|Ori Taylor
|Lincoln Academy
|22:58
|121
|Elliot Larsen
|Mt. Ararat
|24:31
|122
|Sadie Goyette
|Lewiston
|24:32
|123
|Feza Kisimba
|Lewiston
|25:32
|124
|Emma Morley
|Lincoln Academy
|28:42