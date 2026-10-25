Hampden Academy, MDI and GSA win Girls Northern Maine Class A, B, C Cross Country Championships
The Hampden Academy Broncos, MDI Trojans and George Stevens Academy Eagles Girls Cross Country Teams won the Northern Maine Class A, B and C Cross Country Championships at the Troy Howard Middle School in Belfast on Saturday, October 24th.
Class A Team Totals
- Hampden Academy - 27
- Camden Hills - 62
- Brunswick - 110
- Mt. Ararat - 110
- Bangor - 119
- Mt. Blue - 143
- Oxford Hills - 164
- Skowhegan - 228
- Edward Little - 256
The Top 10 Class A individual results were
- Addison Elliott - Hampden Academy 18:21.39
- Elsie Mann - Camden Hills 19:38.71
- Charlotte Crowe - Mt. Ararat 19.4901
- Isabelle Clark - Hampden Academy 19:56.99
- Phoebe Olcott - Brunswick 20:15.00
- Mackenzie Elliott - Hampden Academy 20:19.63
- Sylvia Ruge - Hampden Academy - 20:25.66
- Helen Rueter - Bangor 21:13.69
- Erin Curtis - Hampden Academy 21:16.23
- Lyla Records - Hampden Academy 21:26..39
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Class B Teams Totals
- MDI - 40
- Presque Isle - 64
- Caribou - 85
- John Bapst - 98
- Waterville - 113
- Old Town - 165
- Cony - 180
- Gardiner - 203
- Lawrence - 207
Emma Graves from Caribou won the race with a time of 18:44.40 with Kulani Granholm finishing 2nd with a time of 19:54.88.
The Top 10 Class B individual finishers were
- Emma Graves - Caribou 18:4440
- Kulani Granholm - MDI 18:54.99
- Antonia Burns - MDI 19:18.98
- Lillian Johnson - Presque Isle 19:47.37
- Maddie Kane - Ellsworth 19:49.47
- Lillian Fish - John Bapst 19:57.92
- Aleah Rideout - Presque Isle 20:07.56
- Jenna Strid - Caribou 20:07.58
- Hallie Coots - Nokomis 20:19.56
- Cristina Mobley - MDI 20:19.77
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Class C Team Totals
- GSA - 46
- Orono - 48
- Calais - 73
- Narraguagus - 77
- Houlton/GHCAA - 106
- MCI - 179
- Schenck - 164
The Top 10 Class C Individual finishers were
- Ripley King-Ofsiany - GSA 20:43.77
- Ruby Beane - Orono 20:52.01
- Paige Carter - GSA 21:17.19
- Olesya Shafarina - Orono 21:20.27
- Ela McClintock-Hatch - Dexter21:41.70
- Fiona Palazzo - Bucksport 21:54.58
- Hailey Richard - Calais 22:12.59
- Elainah Hotham - Dexter 22:22.38
- Madeline DelMonaco - Calais 22:24.87
- Arina Sivakova - MCI 22:27.25
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The State Cross Country Championships will take place on Saturday, October 31st at Cony High School in Augusta. The Girls Class B will start at 11:40, the Girls Class C will start at 1 p.m. and the Girls Class A will start at 2:30 p.m.