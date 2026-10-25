Hampden Academy, MDI and GSA win Girls Northern Maine Class A, B, C Cross Country Championships

Hampden Academy, MDI and GSA win Girls Northern Maine Class A, B, C Cross Country Championships

Photo Tom Preble

The Hampden Academy Broncos, MDI Trojans and George Stevens Academy Eagles Girls Cross Country Teams won the Northern Maine Class A, B and C Cross Country Championships at the Troy Howard Middle School in Belfast on Saturday, October 24th.

Class A Team Totals

  1. Hampden Academy  - 27
  2. Camden Hills - 62
  3. Brunswick - 110
  4. Mt. Ararat - 110
  5. Bangor - 119
  6. Mt. Blue - 143
  7. Oxford Hills - 164
  8. Skowhegan - 228
  9. Edward Little - 256

The Top 10 Class A individual results were

  1. Addison Elliott - Hampden Academy 18:21.39
  2. Elsie Mann - Camden Hills 19:38.71
  3. Charlotte Crowe - Mt. Ararat 19.4901
  4. Isabelle Clark - Hampden Academy 19:56.99
  5. Phoebe Olcott - Brunswick 20:15.00
  6. Mackenzie Elliott - Hampden Academy 20:19.63
  7. Sylvia Ruge - Hampden Academy - 20:25.66
  8. Helen Rueter - Bangor 21:13.69
  9. Erin Curtis - Hampden Academy 21:16.23
  10. Lyla Records - Hampden Academy 21:26..39

To see all the individual times click HERE

Class B Teams Totals

  1. MDI - 40
  2. Presque Isle - 64
  3. Caribou - 85
  4. John Bapst - 98
  5. Waterville - 113
  6. Old Town - 165
  7. Cony - 180
  8. Gardiner - 203
  9. Lawrence - 207

Emma Graves from Caribou won the race with a time of 18:44.40 with Kulani Granholm finishing 2nd with a time of 19:54.88.

The Top 10 Class B individual finishers were

  1. Emma Graves - Caribou 18:4440
  2. Kulani Granholm - MDI 18:54.99
  3. Antonia Burns - MDI 19:18.98
  4. Lillian Johnson - Presque Isle 19:47.37
  5. Maddie Kane - Ellsworth 19:49.47
  6. Lillian Fish - John Bapst 19:57.92
  7. Aleah Rideout - Presque Isle  20:07.56
  8. Jenna Strid - Caribou  20:07.58
  9. Hallie Coots - Nokomis 20:19.56
  10. Cristina Mobley - MDI 20:19.77

To see all the individual results click HERE

Class C Team Totals

  1. GSA - 46
  2. Orono - 48
  3. Calais - 73
  4. Narraguagus - 77
  5. Houlton/GHCAA - 106
  6. MCI - 179
  7. Schenck - 164

The Top 10 Class C Individual finishers were

  1. Ripley King-Ofsiany - GSA  20:43.77
  2. Ruby Beane - Orono 20:52.01
  3. Paige Carter - GSA 21:17.19
  4. Olesya Shafarina - Orono 21:20.27
  5. Ela McClintock-Hatch - Dexter21:41.70
  6. Fiona Palazzo - Bucksport 21:54.58
  7. Hailey Richard - Calais 22:12.59
  8. Elainah Hotham - Dexter 22:22.38
  9. Madeline DelMonaco - Calais 22:24.87
  10. Arina Sivakova - MCI 22:27.25

To see all the individual results click HERE

The State Cross Country Championships will take place on Saturday, October 31st at Cony High School in Augusta. The Girls Class B will start at 11:40, the Girls Class C will start at 1 p.m. and the Girls Class A will start at 2:30 p.m.

 

Categories: High School Cross Country

More From 92.9 The Ticket