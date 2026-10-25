The Hampden Academy Broncos, MDI Trojans and George Stevens Academy Eagles Girls Cross Country Teams won the Northern Maine Class A, B and C Cross Country Championships at the Troy Howard Middle School in Belfast on Saturday, October 24th.

Class A Team Totals

Hampden Academy - 27 Camden Hills - 62 Brunswick - 110 Mt. Ararat - 110 Bangor - 119 Mt. Blue - 143 Oxford Hills - 164 Skowhegan - 228 Edward Little - 256

The Top 10 Class A individual results were

Addison Elliott - Hampden Academy 18:21.39 Elsie Mann - Camden Hills 19:38.71 Charlotte Crowe - Mt. Ararat 19.4901 Isabelle Clark - Hampden Academy 19:56.99 Phoebe Olcott - Brunswick 20:15.00 Mackenzie Elliott - Hampden Academy 20:19.63 Sylvia Ruge - Hampden Academy - 20:25.66 Helen Rueter - Bangor 21:13.69 Erin Curtis - Hampden Academy 21:16.23 Lyla Records - Hampden Academy 21:26..39

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Class B Teams Totals

MDI - 40 Presque Isle - 64 Caribou - 85 John Bapst - 98 Waterville - 113 Old Town - 165 Cony - 180 Gardiner - 203 Lawrence - 207

Emma Graves from Caribou won the race with a time of 18:44.40 with Kulani Granholm finishing 2nd with a time of 19:54.88.

The Top 10 Class B individual finishers were

Emma Graves - Caribou 18:4440 Kulani Granholm - MDI 18:54.99 Antonia Burns - MDI 19:18.98 Lillian Johnson - Presque Isle 19:47.37 Maddie Kane - Ellsworth 19:49.47 Lillian Fish - John Bapst 19:57.92 Aleah Rideout - Presque Isle 20:07.56 Jenna Strid - Caribou 20:07.58 Hallie Coots - Nokomis 20:19.56 Cristina Mobley - MDI 20:19.77

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Class C Team Totals

GSA - 46 Orono - 48 Calais - 73 Narraguagus - 77 Houlton/GHCAA - 106 MCI - 179 Schenck - 164

The Top 10 Class C Individual finishers were

Ripley King-Ofsiany - GSA 20:43.77 Ruby Beane - Orono 20:52.01 Paige Carter - GSA 21:17.19 Olesya Shafarina - Orono 21:20.27 Ela McClintock-Hatch - Dexter21:41.70 Fiona Palazzo - Bucksport 21:54.58 Hailey Richard - Calais 22:12.59 Elainah Hotham - Dexter 22:22.38 Madeline DelMonaco - Calais 22:24.87 Arina Sivakova - MCI 22:27.25

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The State Cross Country Championships will take place on Saturday, October 31st at Cony High School in Augusta. The Girls Class B will start at 11:40, the Girls Class C will start at 1 p.m. and the Girls Class A will start at 2:30 p.m.