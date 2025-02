Northern Maine High School Wrestling Championships [RESULTS]

The Northern Maine Class A and B Regional Championships were held at the Cross Insurance Center in Bangor on Saturday, February 8th. Here are the results

Class A 106 Pounds

Preston Garland - Mount Blue Corbin LeBlanc - Cony Izaiah Cook - Nokomis Elija Tinkle - PCW James Swan - WGNG River Brackett - Oxord Hills

Class A 113 Pounds

Jace Goodrow - Mount Blue Tristan Atwell - Oxford Hills Angus Ward - Camden Hills Tristen Merchant - WGNG Orla Murphy - Nokomis Cadence Blake - Cony

Class A 120 Pounds

Evan Kowalsky - MTAR Cooper Blair - Edward Little James Terry - Oxford Hills Kaydn Hansen - Mount Blue Peter Gove - Gardiner Logan Childs - Cony

Class A 126 Pounds

Ayden Cofone - EGNG Kergan Thomann - Camden Hills Bryson Poulin - Cony Tucker Mitchell - PCW Brooklynn Webber - Mount Blue Jackson Chase - Edward Little

Class A 132 Pounds

Miller Foss - Skowhegan Matthew Denlinger - Oxford Hills Ethan Ingram - MSLK Matty Smith MTAR Sam Lafavor - Cony Christian Ford - Camden Hills

Class A 138 Pounds

Evan Madigan - Edward Little Stryker Fraser - Nokomis Sajjad Jumaah - WGNG Chris Watkinson - MTAR Jeremy Turner - Oxford Hills Nick Pion - Cony

Class A 144 Pounds

Connor Pease - Camden Hills AJ Ward - MTAR Roman Galkowski - Mount Blue Dylan Coulombe - Nokomis Josh Hamby - WGNG Landen Kovales - Oxford Hills

Class A 150 Pounds

Dillon Gray - Mount Blue Landon Pease - Camden Hills Kyle Doody - Gardnier Curtis Fogg - Oxford Hills Josh Wood - PCW Hunter Vosmus - MTAR

Class A 157 Pounds

Justin Batty - Camden Hills Hunter Wormwood - Oxford Hills Stephen Galkowki - Mount Bleu Henry Sites - Skowhegan Zander Pike - PCW Evan Pitcher - Cony

Class A 165 Pounds

Bryce Hazelton - Oxford Hills Tristan Box - Messalonskee Logan Bowman - Mount Blue CK Kennedy - WGNG Nadir Fekkak - Camden Hills Sawyer Kinney - PCW

Class A 175 Pounds

Michael Rollins - Camden Hills Izaac Marin-Poole - Edward Little Cole Tanner - WGNG Reed Cousineau - Mount Blue Eli Young - Oxford Hills James Ward - PCW

Class A 190 Pounds

Colton Carter - Lawrence Kaiden Veilleux - Cony Kaiden Dulac - Edward Little Jason Bagley - Mount Blue Junius Pope - WGNG Dakota Ayer - MTAR

Class A 215 Pounds

Casey Adams - Mount Blue Bentley Lane - Nokomis Lucas Feener - Camden Hills Hunter Thibedeau - MTAR Jack Arsenault - WGNG Wyatt Gove - Gardiner

Class A 285 Pounds

Chris Levesque - Oxford Hills Steve Witham - Cony Trevor Witkinson - MTAR Spencer Fields - WGNG Cael Hamilton - Skowhegan Cayden Fowler - Camden Hills

Class B 106 Pounds

Clayton McPheters - Mattanawcook Academy Sora Bukoski - Ellsworth Jack Lanier - Calais Aiden Albertson - Washington Academy Gracelynne Maguire - Bucksport Ryunosuke Kawahata - MCI

Class B 113 Pounds

Dominic Simpson - Belfast Shane Goguen - Mount View Gabe Fiske - Mattanawcook Academy Clifford Cheney - Ellsworth Camdyn Kennedy - Caribou Cameron Levesque - Caribou

Class B 120 Pounds

Bennett Harper - Mattanawcook Academy Asher Bishop - Woodland Noah Woodruff - Dexter Daniel Bosco - Mount View Miles Bryant - Belfast Mylie Roy - Bucksport

Class B 126 Pounds

Carter Noble - MDI Chase Scott - Calais Noah Parenteau - Belfast Brock Gagnon- Caribou Timothy Benthusen - Fort Kent Ryan Thibodeau - Mattanawcook Academy

Class B 132 Pounds

Parker Hunter - Mattanawcook Academy Luke Horne - Ellsworth Mythias Travis - Belfast Matthew Severance - Dexter Gabe Nason - Mount View Caleb Littlefield - Piscataquis

Class B 138 Pounds

Antonio Vieira - Mount Blue Wyatt Cram - Dexter Nate Durgin - Foxcroft Academy Ashton Dill - Mattanawcook Academy Aden Penney - Belfast Jovin Pesek- Ellsworth

Class B 144 Pounds

Josiah Miller - Mount View Joel Desjardins - Fort Kent Skighler Woodard - Dexter Hayden Hanson - Foxcroft Academy Gabe Lazore - Mattanawcook Academy Svante Anastasia - MDI

Class B 150 Pounds

Ryker Evans - Belfast Owen Harper - Mattanawcook Academy Izak Beal - MDI Brody Anderson - Caribou Lucas Nason - Mount View Davi Kim - Foxcroft Academy

Class B 157 Pounds

Damiair Miller - Dexter Mason St. Peter - Caribou Alexander Whitney - Mount View Giovanni Guillemette - Fort Kent Mason Grindle - Ellsworth Gavin Gray - MDI

Class B 165 Pounds

Muiin Cook - MCI Zephyr Nelson - Washington Academy Oden Pontllo - Mount View Brady Bell - Piscataquis Jacobi Poire - Foxcroft Academy Kodiak Gerkin - Mattanawcook Academy

Class B 175 Pounds

Cooper Wren - Mount View Carter Desjardins - Fort Kent Remington Grindle - Bucksport Quentin Rich - Dexter Marcus Jordan - Ellsworth Carter Straehle - Foxcroft Academy

Class B 190 Pounds

Ian Friend - Mattanawcook Academy David Tuttle - Piscataquis Griffin Cole - MDI Evan Shedyak - Mount View Andy Townsend-Juarez - Fort Kent Brayan Tuctuc - Bucksport

Class B 215 Pounds

Mason Rose - MDI Tanner Ladd - Dexter Matyas Zrubecky - Washington Academy Dominic Rizza - MCI Jacob Tucker - Bucksport Nye Weeks - Ellsworth

Class B 285 Pounds

Wyatt Weaver - Bucksport Riley Bryant - Mount View Hayden Melvin - Washington Academy Riley Duhaime - Ellsworth Blake Rackliff - Mattanawcook Academy Austin Martin - Woodland

