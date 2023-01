Old Town Girls 1 MDI Girls 2; Old Town Boys 1 Ellsworth Boys 2 in EMITL Meet on January 21

The Old Town Girls and Boys Track Teams won the Eastern Maine Indoor Track League Meet at the New Balance Field House on Saturday, January 21st at the University of Maine. The MDI Girls and Ellsworth Boys finished 2nd.

MDI's Miles Burr tied the facility record in the 200 meter Dash with a time of 23.11

The Girls Results were

Old Town - 177 MDI - 62 John Bapst - 42 Bangor Christian - 24 Hermon - 22 Ellsworth - 11

The Boys Results were

Old Town - 112 Ellsworth - 110 MDI - 57 Hermon - 47 John Bapst - 37 Bangor Christian - 20

Here are the individual results from Sub 5

Girls 55 Meter Dash

===================================================================

Top 6 Advance by Time

EMITL Record: R 7.22 2009 Danielle Hutchins, MDI

NewBalFH HS: F 7.24 2/12/2022 Anna Connors, Bangor

Name Year School Prelims H#

===================================================================

Preliminaries

1 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 7.75q 3

2 Jenny Carr 12 Mt. Desert I 8.03q 2

3 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 8.09q 4

4 Mikayla Johnston 10 Old Town Hig 8.23q 1

5 Olivia Small 12 Old Town Hig 8.38q 1

6 Rhiannon Bousquet 10 Old Town Hig 8.44q 4

7 Abigail Talon 12 Old Town Hig 8.53 2

8 Emily Wheeler 10 Old Town Hig 8.58 2

9 Karma Ruggeri 11 Old Town Hig 8.73 3

10 Ava Harvey 9 Old Town Hig 8.79 4

11 Anna Gray 12 Hermon High 8.83 4

12 Bennett Meister 12 Hermon High 8.85 2

13 Sophia Fogg 10 John Bapst M 8.86 3

14 Olivia Barthelemy 9 Old Town Hig 8.88 1

15 Lily Young 12 Old Town Hig 9.10 1

16 Kayli Tilden 10 Ellsworth Hi 9.20 4

17 Chloe Henry 9 Old Town Hig 9.26 2

18 Abby Hardison 10 Ellsworth Hi 9.33 4

19 Avery Preston-Schreck 12 Mt. Desert I 9.37 1

20 Intira Reeves John Bapst M 9.38 3

21 Hope St. John 12 Bangor Chris 9.41 3

22 Jadyn Bell 9 Ellsworth Hi 9.78 2

23 Cynthia Girouard 9 Old Town Hig 10.02 1

Girls 55 Meter Dash

=======================================================================

EMITL Record: R 7.22 2009 Danielle Hutchins, MDI

NewBalFH HS: F 7.24 2/12/2022 Anna Connors, Bangor

Name Year School Finals Points

=======================================================================

Finals

1 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 7.72 10

2 Jenny Carr 12 Mt. Desert I 7.98 8

3 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 8.08 6

4 Mikayla Johnston 10 Old Town Hig 8.15 4

5 Rhiannon Bousquet 10 Old Town Hig 8.39 2

6 Olivia Small 12 Old Town Hig 8.47 1

Girls 200 Meter Dash

==========================================================================

EMITL Record: R 25.43 2022 Anna Connors, Bangor

NewBalFH HS: F 25.23 2/5/2022 Anna Connors, Bangor

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 28.18 7 10

2 Jenny Carr 12 Mt. Desert I 28.89 7 8

3 Kayleigh Johnston 12 Old Town Hig 29.22 7 6

4 Mikayla Johnston 10 Old Town Hig 30.39 6 4

5 Emily Wheeler 10 Old Town Hig 31.02 6 2

6 Rhiannon Bousquet 10 Old Town Hig 31.61 5 1

7 Olivia Barthelemy 9 Old Town Hig 31.90 4

8 Bennett Meister 12 Hermon High 31.96 4

9 Sophia Fogg 10 John Bapst M 32.23 3

10 Karma Ruggeri 11 Old Town Hig 32.31 6

11 Summer Greer 10 John Bapst M 32.64 4

12 Violet Davis 11 John Bapst M 32.70 5

13 Lilly Mitchell Old Town Hig 33.56 5

14 Chloe Henry 9 Old Town Hig 33.67 2

15 Abby Hardison 10 Ellsworth Hi 33.75 3

16 Tessa Hartley 12 John Bapst M 34.19 3

17 Sophia Taylor 12 Mt. Desert I 34.32 2

18 Kayli Tilden 10 Ellsworth Hi 34.41 1

19 Jadyn Bell 9 Ellsworth Hi 34.98 1

20 Caleigh Tasker 12 Hermon High 34.98 2

21 Intira Reeves John Bapst M 35.08 1

22 Cynthia Girouard 9 Old Town Hig 38.00 1

Girls 400 Meter Dash

==========================================================================

EMITL Record: R 57.28 2022 Anna Connors, Bangor High

NewBalFH HS: F 57.28 1/7/2022 Anna Connors, Bangor

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Kayleigh Johnston 12 Old Town Hig 1:08.12 3 10

2 Gwyneth Rand 11 John Bapst M 1:10.20 1 8

3 Marie Nemeth 11 John Bapst M 1:11.28 3 6

4 Piper Soares 12 Mt. Desert I 1:12.91 3 4

5 Seneca Haney 9 Mt. Desert I 1:13.44 2 2

6 Abby Hardison 10 Ellsworth Hi 1:15.20 2 1

7 Jadyn Bell 9 Ellsworth Hi 1:21.05 1

8 Emma Mamula 12 John Bapst M 1:21.09 2

9 Tessa Hartley 12 John Bapst M 1:23.02 1

Girls 800 Meter Run

=======================================================================

EMITL Record: R 2:14.29 2016 Tiara Tardy, Orono

NewBalFH HS: F 2:14.29 1/23/2016 Tiara Tardy, Orono

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Alexis Wesley 10 Old Town Hig 2:40.92 10

2 Sophia Taylor 12 Mt. Desert I 2:43.90 8

3 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig 2:56.56 6

Girls 1 Mile Run

=======================================================================

EMITL Record: R 4:55.23 2016 Tiara Tardy, Orono

NewBalFH HS: F 4:55.23 2/8/2016 Tiara Tardy, Orono

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig 6:10.98 10

2 Caleigh Tasker 12 Hermon High 6:50.97 8

Girls 2 Mile Run

=======================================================================

EMITL Record: R 10:40.94 2005 Cassie Hintz, Old Town

NewBalFH HS: F 11:03.12 2/12/2022 Megan Randall, Bangor

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Addison Nelson 12 Ellsworth Hi 12:44.68 10

Girls 55 Meter Hurdles

===================================================================

Top 6 Advance by Time

EMITL Record: R 8.47 2014 Synclaire Tasker, Brewer

NewBalFH HS: F 8.47 2/8/2014 Synclaire Tasker, Brewer

Name Year School Prelims H#

===================================================================

Preliminaries

1 Grace Willey 12 Old Town Hig 10.09q 1

2 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 11.34q 2

3 Paige Inforati 12 John Bapst M 11.52q 1

4 Violet Davis 11 John Bapst M 11.56q 1

5 Myah Worster 12 Old Town Hig 11.71q 2

6 Summer Greer 10 John Bapst M 12.40q 2

7 Kristina Judkins 10 John Bapst M 13.67 2

Girls 55 Meter Hurdles

=======================================================================

EMITL Record: R 8.47 2014 Synclaire Tasker, Brewer

NewBalFH HS: F 8.47 2/8/2014 Synclaire Tasker, Brewer

Name Year School Finals Points

=======================================================================

Finals

1 Grace Willey 12 Old Town Hig 9.63 10

2 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 11.29 8

3 Paige Inforati 12 John Bapst M 11.36 6

4 Myah Worster 12 Old Town Hig 11.76 4

5 Violet Davis 11 John Bapst M 11.86 2

6 Summer Greer 10 John Bapst M 12.16 1

Girls 4x200 Meter Relay

==========================================================================

EMITL Record: R 1:49.99 2016 , Orono

L Stoops, R Lopez-Anido, K O'Brien, T Tardy

NewBalFH HS: F 1:49.99 1/30/2016 , Orono

L Stoops, R Lopez-Anido, K O'Brien, T Tardy

School Finals H# Points

==========================================================================

1 Old Town High School 1:57.57 2 10

1) Kayleigh Johnston 12 2) Mikayla Johnston 10

3) Alexis Wesley 10 4) Olivia Lizzotte 9

2 Old Town High School 'B' x2:03.76 1

1) Emily Wheeler 10 2) Rhiannon Bousquet 10

3) Olivia Barthelemy 9 4) Karma Ruggeri 11

3 Hermon High School 2:13.08 2 8

1) Bennett Meister 12 2) Anna Gray 12

3) Caleigh Tasker 12 4) Mackenzie Oiler 9

-- Mt. Desert Island High School DNF 2

1) Jenny Carr 12 2) Lucille Misiaszak 9

3) Seneca Haney 9 4) Piper Soares 12

-- John Bapst Memorial High Schoo DNF 1

1) Sherry Foster 12 2) Paige Inforati 12

3) Summer Greer 10 4) Gwyneth Rand 11

Girls 4x800 Meter Relay

=======================================================================

EMITL Record: R 10:03.62 2008 , Brewer

K Noyes, B Madden, B Clark, K Snow

Co-Holder: C 10:01.12 Metric Conversion

NewBalFH HS: F 10:14.94 2/4/2017 , Geo Stevens

Z Lorio, E broughton, M Richardson, M B Catus

School Finals Points

=======================================================================

1 John Bapst Memorial High Schoo 12:14.55 10

1) Gwyneth Rand 11 2) Marie Nemeth 11

3) Emma Mamula 12 4) Sherry Foster 12

Girls High Jump

=======================================================================

EMITL Record: R 5-06 2013 Grace MacLean, Bangor

NewBalFH HS: F 5-02 2017 McKenna Smith, Olivia St. Germain, Old Town/

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 5-00.00 10

2 Paige Inforati 12 John Bapst M 4-10.00 8

3 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig 4-06.00 6

4 Hope St. John 12 Bangor Chris 4-04.00 4

5 Olivia Small 12 Old Town Hig 4-02.00 2

6 Myah Worster 12 Old Town Hig J4-02.00 1

Girls Pole Vault

=======================================================================

EMITL Record: R 11-00 2017 Rihan Smallwood, Bangor

NewBalFH HS: F 11-01 2/10/2017 Rihan Smallwood, Bangor

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Seneca Haney 9 Mt. Desert I 6-06.00 10

-- Lucille Misiaszak 9 Mt. Desert I NH

Girls Long Jump

=======================================================================

EMITL Record: R 17-07.75 2017 Katherine O'Brien, Orono

NewBalFH HS: F 17-07.75 2/10/2017 Katherine O'Brien, Orono

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Grace Willey 12 Old Town Hig 15-02.75 10

2 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 14-10.25 8

3 Piper Soares 12 Mt. Desert I 13-09.50 6

4 Ava Harvey 9 Old Town Hig 13-00.00 4

5 Abigail Talon 12 Old Town Hig 12-08.50 2

6 Lily Young 12 Old Town Hig 12-05.50 1

7 Lucille Misiaszak 9 Mt. Desert I 11-08.50

8 Olivia Neely 12 Old Town Hig 11-00.00

Girls Triple Jump

=======================================================================

EMITL Record: R 36-09 1987 Karen Watkins, Bangor

NewBalFH HS: F 36-05.75 2/8/2014 Synclaire Tasker, Brewer

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 31-02.75 10

2 Grace Willey 12 Old Town Hig 29-10.50 8

3 Olivia Small 12 Old Town Hig 27-03.00 6

4 Olivia Neely 12 Old Town Hig 26-11.00 4

5 Abigail Talon 12 Old Town Hig 26-04.75 2

6 Ava Harvey 9 Old Town Hig 26-02.50 1

7 Lily Young 12 Old Town Hig J26-02.50

Girls Shot Put

=======================================================================

EMITL Record: R 43-01.50 1983 Diane LeClair, Orono

NewBalFH HS: F 41-01 1/28/2017 Daija Misler, Hampden

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Logan Closson 12 Mt. Desert I 29-07.50 10

2 Olivia Neely 12 Old Town Hig 28-03.50 8

3 Anna Gray 12 Hermon High 24-01.25 6

4 Avery Preston-Schreck 12 Mt. Desert I 23-06.00 4

5 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 19-02.00 2

6 Kristina Judkins 10 John Bapst M 17-10.50 1

Boys 55 Meter Dash

===================================================================

Top 6 Advance by Time

EMITL Record: R 6.64 2017 Oneko Lowe, Washington Acad

NewBalFH HS: F 6.64 2/10/2017 Oneko Lowe, Washington Acad

Name Year School Prelims H#

===================================================================

Preliminaries

1 Connor Wight 11 Ellsworth Hi 6.90q 2

2 Jorden Cote 12 Old Town Hig 7.16q 3

3 Aiden Mitchell 11 Mt. Desert I 7.20q 1

4 Dominick Harriman 12 Hermon High 7.32q 1

5 Caleb Jenkins 9 Ellsworth Hi 7.36q 3

6 Martin Hurley 9 Mt. Desert I 7.50q 2

7 Eli Daigle 11 Mt. Desert I 7.64 1

8 Duncan Carlisle 10 John Bapst M 7.70 1

9 Andrew Wolfertz 11 Old Town Hig 7.73 3

10 Michael Rene 10 Hermon High 7.83 2

11 Thomas Hilton 12 Ellsworth Hi 8.12 3

12 Daysin Gallant 12 Old Town Hig 8.71 2

13 Geoffrey Beane 9 Mt. Desert I 9.31 2

14 Cody Hopkins 10 Mt. Desert I 10.38 1

Boys 55 Meter Dash

=======================================================================

EMITL Record: R 6.64 2017 Oneko Lowe, Washington Acad

NewBalFH HS: F 6.64 2/10/2017 Oneko Lowe, Washington Acad

Name Year School Finals Points

=======================================================================

Finals

1 Connor Wight 11 Ellsworth Hi 6.87 10

2 Jorden Cote 12 Old Town Hig 6.98 8

3 Aiden Mitchell 11 Mt. Desert I 7.28 6

4 Caleb Jenkins 9 Ellsworth Hi 7.38 4

5 Dominick Harriman 12 Hermon High 7.49 2

6 Martin Hurley 9 Mt. Desert I 7.55 1

Boys 200 Meter Dash

==========================================================================

EMITL Record: R 22.79 2009 Ben Sinclair, Brewer

NewBalFH HS: F 23.11 2/10/2017 Michaiah Robinson, Washington Acad

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Miles Burr 11 Mt. Desert I 23.11F 5 10

2 Connor Wight 11 Ellsworth Hi 24.66 5 8

3 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 25.55 5 6

4 Caleb Jenkins 9 Ellsworth Hi 25.93 4 4

5 Martin Hurley 9 Mt. Desert I 26.19 4 2

6 Eli Daigle 11 Mt. Desert I 27.42 3 1

7 Jed Hartley 10 John Bapst M 27.44 4

8 Matthew Cormier 11 Ellsworth Hi 27.92 1

9 Cooper Neely 9 Old Town Hig 27.96 2

10 Thomas Hilton 12 Ellsworth Hi 29.61 1

11 Feleke Lynch 11 Mt. Desert I 30.73 1

Boys 400 Meter Dash

=======================================================================

EMITL Record: R 49.59 2009 Ben Sinclair, Brewer

NewBalFH HS: F 50.60 2/10/2017 Michaiah Robinson, Washington Acad

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Hunter Clukey 12 John Bapst M 55.44 10

2 Drew Pierson 12 Ellsworth Hi 58.43 8

3 Caleb Jenkins 9 Ellsworth Hi 58.85 6

4 Griffin Murray 12 Old Town Hig 59.98 4

Boys 800 Meter Run

=======================================================================

EMITL Record: R 1:56.42 2002 Steven DeWitt, Ellsworth

NewBalFH HS: F 1:57.09 2/10/2017 John Hassett, Geo Stevens

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Gilman Taylor 11 John Bapst M 2:11.28 10

2 Matthew Cormier 11 Ellsworth Hi 2:11.62 8

3 Spencer Gordon 12 Old Town Hig 2:16.29 6

4 Wyatt Byther 12 Old Town Hig 2:19.26 4

5 Ben Bateman 12 Hermon High 2:21.59 2

6 William Francis 10 Old Town Hig 2:21.74 1

7 Rowan Tate 11 Ellsworth Hi 2:21.92

8 Filippo Falqui Cao 12 John Bapst M 2:32.23

9 Benjamin Tate 10 Ellsworth Hi 2:42.01

Boys 1 Mile Run

=======================================================================

EMITL Record: R 4:16.38 2014 Dan Curts, Ellsworth

NewBalFH HS: F 4:16.38 2/8/2014 Dan Curts, Ellsworth

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Spencer Gordon 12 Old Town Hig 4:56.92 10

2 Jed Hartley 10 John Bapst M 5:08.86 8

3 Rex Bateman 10 Hermon High 5:21.28 6

4 Lukas Modrusan 11 Hermon High 5:41.07 4

5 Feleke Lynch 11 Mt. Desert I 5:50.11 2

6 Aaron Belanger 11 Hermon High 6:01.22 1

7 Declan Schilling 11 John Bapst M 7:13.55

Boys 2 Mile Run

=======================================================================

EMITL Record: R 9:10.28 1998 Louie Luchini, Ellsworth

NewBalFH HS: F 9:27.24 2/8/2014 Dan Curts, Ellsworth

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Aedyn Hughes 10 Ellsworth Hi 10:44.04 10

2 Chris Taylor 11 Ellsworth Hi 12:16.16 8

3 Lukas Modrusan 11 Hermon High 12:18.66 6

4 Aaron Belanger 11 Hermon High 13:06.54 4

5 Geoffrey Beane 9 Mt. Desert I 14:12.81 2

Boys 55 Meter Hurdles

================================================================

Top 6 Advance by Time

EMITL Record: R 7.66 2013 Donnie Boyer, Foxcroft

Co-Holder: C 7.5h 1989 Rob Pendergist (60yd), Ellsworth

NewBalFH HS: F 8.09 2/10/2017 Cayd Wortman, Brewer

Name Year School Prelims

================================================================

Preliminaries

1 James Cote 12 Old Town Hig 8.78q

2 Job Johnson 11 Hermon High 8.85q

3 Rowan Tate 11 Ellsworth Hi 10.10q

4 Griffin Murray 12 Old Town Hig 10.39q

Boys 55 Meter Hurdles

=======================================================================

EMITL Record: R 7.66 2013 Donnie Boyer, Foxcroft

Co-Holder: C 7.5h 1989 Rob Pendergist (60yd), Ellsworth

NewBalFH HS: F 8.09 2/10/2017 Cayd Wortman, Brewer

Name Year School Finals Points

=======================================================================

Finals

1 James Cote 12 Old Town Hig 8.61 10

2 Job Johnson 11 Hermon High 9.02 8

3 Rowan Tate 11 Ellsworth Hi 9.91 6

4 Griffin Murray 12 Old Town Hig 10.33 4

Boys 4x200 Meter Relay

=======================================================================

EMITL Record: R 1:34.06 2007 , Bangor

T Martinez, C Illingworth, T Seekins, C Coleman

Co-Holder: C 1:33.56 Metric Conversion

NewBalFH HS: F 1:34.88 1/24/2015 , MDI

B Murphy, M Hanna, R Bender, R Magnani

School Finals Points

=======================================================================

1 Mt. Desert Island High School 1:41.12 10

1) Aiden Mitchell 11 2) Martin Hurley 9

3) Eli Daigle 11 4) Miles Burr 11

2 Old Town High School 1:45.24 8

1) Griffin Murray 12 2) Cooper Neely 9

3) William Francis 10 4) Jorden Cote 12

-- John Bapst Memorial High Schoo DQ handoff off track

1) Gilman Taylor 11 2) Duncan Carlisle 10

3) Kyle Sidaway 12 4) Hunter Clukey 12

-- Hermon High School DQ Interference

1) Michael Rene 10 2) Ben Bateman 12

3) Dominick Harriman 12 4) Rex Bateman 10

Boys 4x800 Meter Relay

=======================================================================

EMITL Record: R 8:26.98 2007 , Bangor

J Parent, S Salinas, R Masters, C Quaglia

Co-Holder: C 8:24.58 Metric Conversion

NewBalFH HS: F 8:28.51 1/30/2016 , Foxcroft

T Hogfeldt, G piquette, C Rockwell, C Nelson

School Finals Points

=======================================================================

1 Hermon High School 9:33.32 10

1) Rex Bateman 10 2) Ben Bateman 12

3) Lukas Modrusan 11 4) Aaron Belanger 11

2 Ellsworth High School 9:44.21 8

1) Benjamin Tate 10 2) Aedyn Hughes 10

3) Chris Taylor 11 4) Matthew Cormier 11

3 John Bapst Memorial High Schoo 9:44.24 6

1) Gilman Taylor 11 2) Jed Hartley 10

3) Declan Schilling 11 4) Hunter Clukey 12

Boys High Jump

=======================================================================

EMITL Record: R 6-07.25 1988 Rob Pendergist, Ellsworth

NewBalFH HS: F 6-06 1/30/2016 Hunter Smith, Foxcroft

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Drew Pierson 12 Ellsworth Hi 6-02.00 10

2 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 5-10.00 8

3 James Cote 12 Old Town Hig 5-08.00 6

4 Rowan Tate 11 Ellsworth Hi 5-00.00 4

5 Aiden Mitchell 11 Mt. Desert I J5-00.00 2

6 Wyatt Byther 12 Old Town Hig J5-00.00 1

Boys Pole Vault

=======================================================================

EMITL Record: R 14-06.25 2017 Johann Bradley, Hampden

NewBalFH HS: F 14-06.25 2/10/2017 Johann Bradley, Hampden

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 10-00.00 10

-- Kyle Sidaway 12 John Bapst M NH

Boys Long Jump

=======================================================================

EMITL Record: R 22-08.50 1989 Rob Pendergist, Ellsworth

NewBalFH HS: F 21-02 1/2/2016 Erick Seekins, Brewer

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 20-02.75 10

2 Drew Pierson 12 Ellsworth Hi 18-09.25 8

3 Jorden Cote 12 Old Town Hig 18-07.25 6

4 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 17-11.25 4

5 Kyle Sidaway 12 John Bapst M 17-02.00 2

6 Duncan Carlisle 10 John Bapst M 16-11.75 1

7 William Francis 10 Old Town Hig 16-09.00

8 Cooper Neely 9 Old Town Hig 15-07.25

9 Filippo Falqui Cao 12 John Bapst M 14-07.00

Boys Triple Jump

=======================================================================

EMITL Record: R 47-00.25 1996 Peter Phelan, Brewer

NewBalFH HS: F 43-03 2/10/2017 Giovanni McKenzie, MDI

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 43-07.25F 10

2 Miles Burr 11 Mt. Desert I 42-10.00 8

3 James Cote 12 Old Town Hig 39-09.25 6

4 Job Johnson 11 Hermon High 37-08.00 4

Boys Shot Put

=======================================================================

EMITL Record: R 61-05.25 2017 Austin Lufkin, Brewer

NewBalFH HS: F 61-05.25 2/4/2017 Austin Lufkin, Brewer

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Andrew James 12 Mt. Desert I 41-11.00 10

2 Benjamin Tate 10 Ellsworth Hi 33-02.00 8

3 Daysin Gallant 12 Old Town Hig 31-11.50 6

4 Andrew Wolfertz 11 Old Town Hig 31-03.50 4

5 Sam Ingram 12 Mt. Desert I 29-11.75 2

6 Cody Hopkins 10 Mt. Desert I 29-07.00 1

7 Michael Rene 10 Hermon High 28-08.50

8 Thomas Hilton 12 Ellsworth Hi 27-04.50

9 Cole Andrei 10 Hermon High 23-01.25

10 Peter Kelley 9 Mt. Desert I 17-09.00