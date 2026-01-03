PVC Girls Class D and S Stat Leaders &#8211; January 1

Photo Chris Popper

Here are the Penobscot Valley Conference  (PVC) Girl's Class D and S Stat Leaders for games and reported through January 1st.

Points

PlayerGPPointsPPG
Mary Allen (BC)716924.14
Aubrey Wood (Machias)59919.80
Rylee Moulton (PVHS)46616.50
Annie Allen (BC)710815.43
Mariah Frost (Stearns)46015.00
Hayden Soucey (Lee)46015.00
Avery Oliver (Lee)45914.75
Loretta Richardson (Machias)57014.00
Lila Cumming (PVHS)45513.75
Riley Balicki (JB)22613.00
Harlee Sprague (Schenk)45112.75

Rebounds

Total
PlayerGPReboundsRPG
Riley Balicki (JB)23015.00
Brooklyn Decker (Penquis)22110.50
A. Ladd (Penquis)22110.50
Lila Cummings (PVHS)44210.50
Mariah Frost (Stearns)44010.00
Emma Shaw (Narraguagus)4379.25
Airana Y. (Lee)4379.25
Hayden Soucey (Lee)4369.00
Loretta Richardson (Machias)5408.00

Assists

Total
PlayerGPAssistAPG
Mary Allen (BC)7385.43
Mia Mills (JB)2105.00
Aubrey Wood (Machias)5255.00
Avery Oliver (Lee)4184.50
Brooklynn Raymond (PVHS)4174.25
Rivers Bradford (BC)7284.00
Kaitlyn Grant (Narraguagus)4143.50
Aspen Alley (JB)263.00
Quinn Cullen (Stearns)4112.75
H. Bavelaar (Penquis)252.50

 

Steals

Total
PlayerGPStealsSPG
Lila Cummings (PVHS)4246.00
Mary Allen (BC)7395.57
Aubrey Wood (Machias)5244.80
Eden Fraser (Narraguagus)4194.75
Rylee Moulton (PVHS)4184.50
Brooklyn Decker (Penquis)294.50
Mariah Frost (Stearns)4174.25
Annie Allen (BC)7263.71
Emma Shaw (Narraguagus)4143.50
Brooklynn Raymond (PVHS)4133.25

Blocks

Total
PlayerGPBlocksBPG
Brooklynn Decker (Penquis)252.50
Harley Sprague (Schenck)471.75
Olivai Reynolds (Machias)581.60
Hayden Soucey (Lee)441.00
Mary Allen (BC)740.57
