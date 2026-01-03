PVC Girls Class D and S Stat Leaders – January 1
Here are the Penobscot Valley Conference (PVC) Girl's Class D and S Stat Leaders for games and reported through January 1st.
Points
|Player
|GP
|Points
|PPG
|Mary Allen (BC)
|7
|169
|24.14
|Aubrey Wood (Machias)
|5
|99
|19.80
|Rylee Moulton (PVHS)
|4
|66
|16.50
|Annie Allen (BC)
|7
|108
|15.43
|Mariah Frost (Stearns)
|4
|60
|15.00
|Hayden Soucey (Lee)
|4
|60
|15.00
|Avery Oliver (Lee)
|4
|59
|14.75
|Loretta Richardson (Machias)
|5
|70
|14.00
|Lila Cumming (PVHS)
|4
|55
|13.75
|Riley Balicki (JB)
|2
|26
|13.00
|Harlee Sprague (Schenk)
|4
|51
|12.75
Rebounds
|Total
|Player
|GP
|Rebounds
|RPG
|Riley Balicki (JB)
|2
|30
|15.00
|Brooklyn Decker (Penquis)
|2
|21
|10.50
|A. Ladd (Penquis)
|2
|21
|10.50
|Lila Cummings (PVHS)
|4
|42
|10.50
|Mariah Frost (Stearns)
|4
|40
|10.00
|Emma Shaw (Narraguagus)
|4
|37
|9.25
|Airana Y. (Lee)
|4
|37
|9.25
|Hayden Soucey (Lee)
|4
|36
|9.00
|Loretta Richardson (Machias)
|5
|40
|8.00
Assists
|Total
|Player
|GP
|Assist
|APG
|Mary Allen (BC)
|7
|38
|5.43
|Mia Mills (JB)
|2
|10
|5.00
|Aubrey Wood (Machias)
|5
|25
|5.00
|Avery Oliver (Lee)
|4
|18
|4.50
|Brooklynn Raymond (PVHS)
|4
|17
|4.25
|Rivers Bradford (BC)
|7
|28
|4.00
|Kaitlyn Grant (Narraguagus)
|4
|14
|3.50
|Aspen Alley (JB)
|2
|6
|3.00
|Quinn Cullen (Stearns)
|4
|11
|2.75
|H. Bavelaar (Penquis)
|2
|5
|2.50
Steals
|Total
|Player
|GP
|Steals
|SPG
|Lila Cummings (PVHS)
|4
|24
|6.00
|Mary Allen (BC)
|7
|39
|5.57
|Aubrey Wood (Machias)
|5
|24
|4.80
|Eden Fraser (Narraguagus)
|4
|19
|4.75
|Rylee Moulton (PVHS)
|4
|18
|4.50
|Brooklyn Decker (Penquis)
|2
|9
|4.50
|Mariah Frost (Stearns)
|4
|17
|4.25
|Annie Allen (BC)
|7
|26
|3.71
|Emma Shaw (Narraguagus)
|4
|14
|3.50
|Brooklynn Raymond (PVHS)
|4
|13
|3.25
Blocks
|Total
|Player
|GP
|Blocks
|BPG
|Brooklynn Decker (Penquis)
|2
|5
|2.50
|Harley Sprague (Schenck)
|4
|7
|1.75
|Olivai Reynolds (Machias)
|5
|8
|1.60
|Hayden Soucey (Lee)
|4
|4
|1.00
|Mary Allen (BC)
|7
|4
|0.57