PVC All-Conference Track and Field Teams

On Thursday, June 8th the Penobscot Valley Athletic Conference released their All-Conference Track and Field Teams. Congratulation to all on a great season.

LARGE SCHOOL ALL-CONFERENCE

1st TEAM

100 Meter Dash - Anna Connors - Bangor; Miles Burr - MDI

- Bangor - Maddie Cyr, Evelyn Humbert, Callie Tennett, Anna Connors; John Bapst - Hunter Clukey, Gliman Taylor, Evan Babcock, Tyler Wilkinson 4x100 Meter Relay - Bangor - Madeline Thai, Madison Tritt, Evelyn Humbert, Samantha Erb; Bangor - Lucas Sun, Xavier Pike, Sam Ahola, Horace Graham

2nd TEAM

100 Meter Dash - Lauren Vanidestine - Brewer; Gage Jones - Bangor

- MDI - Jenny Carr, Seneca Haney, Callan Eason, Amelia VanDongen; Hampden Academy - Raymond Brickle, Gabe Allen, Charlie Collins, Caleb March 4x100 Meter Relay - MDI - Jenny Carr, Lucille Misiaszek, Fiona St. Germain, Callan Eason; Ellsworth - Caleb Jenkins, Josiah James-Chin, Drew Pierson, Connor Wight

SMALL SCHOOL CONFERENCE

1st TEAM

100 Meter Dash - Veronica Mercier - Bangor Christian; Kenori Simmons - Washington Academy

200 Meter Dash - Haley Rose - Bucksport; Kenori Simmons - Washington Academy

400 Meter Run - Anna Molloy - Orono; Dom Ondo - Orono

800 Meter Run - Teanne Ewings - Houlton; Kaleb Colson - Sumner

1600 Meter Run - Ruth White - Orono; William Hileman - Bucksport

3200 Run - Ruth White - Orono; Runner Jarrett - Foxcroft Academy

100 Meter Hurdles - Ada Fisher - Sumner

110 Meter Hurdles - Owen Conner Self - Orono

300 Meter Hurdles - Ada Fisher - Sumner; Owen Conner Self - Orono

1600 Meter Run/Walk - Maya Boyington - Orono; Zane Roggenbuck - Orono

Long Jump - Natasha Monreal - Bucksport; Will Francis - Orono

Triple Jump - Natasha Monreal - Bucksport; Darmiar Miller - Dexter

High Jump - Natasha Monreal - Bucksport; Jackson Smith - Foxcroft Academy

Pole Vault - Clara White - Orono; Dylan Courtney - Bucksport

- PCHS - Jazmin Channon, Kendall Kimball, Samantha Goodwin, Molly Sipple; Sumner - Billy Wray, Caleb Willett, Matthew Carney, Kaleb Colson 4X100 Meter Relay - Bucksport - Carly McHale, Madison Rose, Natasha Monreal, Haley Rose; Orono - Dom Ondo, Owen Conner Self, Caleb Firkin, Will Francis

2nd TEAM

100 Meter Dash - Anna Molloy - Orono; Dom Ondo - Orono

- Foxcroft Academy - Abigail Knapp, Heidi Clawson, Ingrid Berling, Alexis Heretakis; Washington Academy - Noah Roos, Roy Duffy, Eli Appleby, Kenori Simmons 4X100 Meter Relay - Bangor Christian - Brinn George, Natasha Alyokin, Libby Payne, Veronica Mercier; Foxcroft Academy - Jackson Smith. Eion McCloskey, Kyle Jankunas, Fernando Oliveiva