PVC Class C Boy’s Basketball Stat Leaders

Here are the PVC Class C Boy's Basketball Stat Leaders as of January 1, 2026.

Thanks to Randy Harris for the information.

Points Per Game

1) Owen Corrigan Caribou32.00
2) Aden Jeffers FK23.00
3) Malcolm Page GSA21.50
4) Logan Crowley Sumner19.20
5) Noah Faulkingham WA18.40
6) Andrew Oliver MA18.10
7) Lennon McAfee FA17.20
8) Daniel Dyer Central15.60
9) Connor Eastman Sumner15.20
10) Avery Jordan MA14.40
11) Bryce Cooper Dexter14.00
12) Tobias Naranja FK12.80

2-point Field Goal Percentage (Minimum 35 attempts)

1) Owen Corrigan Caribou70 %
2) Tyler Mahaney MA67 %
3) Kooper McCarthy MA65 %
4) Wyatt Young GSA64 %
5) Kody Kimball Dexter63 %
5) Chandler St Peter Caribou63 %
8) Carsen Richards Caribou60 %
9) Colby Ouellette Caribou60 %
10 ) Lennon McAfee FA59 %

Rebounds per game

1) Aiden Jeffers FK11.5
2) Lucas Sands FA 910.3
3) Logan Crowley Sumner8.8
4) Jayden Mahar WA7.5
4) True Weatherbee MA7.5
4) Jack Morrison Bucksport7.5
4) Bryce Cooper Dexter7.5
8) Tyler Mahaney MA7.3
8) Noah Faulkingham WA 77.3
10) Wyatt Young GSA6.8

Free Throw Percentage (Minimum 20 attempts)

1) Lennon McAfee FA84 %
2) Malcolm Page GSA82 %
3) Owen Corrigan Caribou77 %
4) Tobias Naranja FK76 %
5) Noah Faulkingham WA73 %
6) Andrew Oliver MA71 %
7) True Weatherbee MA66 %
8) Kooper McCarthy MA65 %
9) Aden Jeffers FK59 %
10 ) Daniel Dyer Central57 %

Assists per game

 

 

1) Owen Corrigan Caribou7.30
2) Kooper McCarthy MA6.80
3) Isaiah Allen Central4.30
4) Logan Crowley Sumner4.00
4) Harrison Richardson Sumner4.00
4) Isaiah Allen Sumner4.00
7) Andrew Oliver MA3.60
8) Colby Ouellette Caribou3.50
8) Aden Jeffers FK3.50
8) Carter Wannemacher WA3.50
