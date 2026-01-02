PVC Class C Boy’s Basketball Stat Leaders
Here are the PVC Class C Boy's Basketball Stat Leaders as of January 1, 2026.
Thanks to Randy Harris for the information.
Points Per Game
|1) Owen Corrigan Caribou
|32.00
|2) Aden Jeffers FK
|23.00
|3) Malcolm Page GSA
|21.50
|4) Logan Crowley Sumner
|19.20
|5) Noah Faulkingham WA
|18.40
|6) Andrew Oliver MA
|18.10
|7) Lennon McAfee FA
|17.20
|8) Daniel Dyer Central
|15.60
|9) Connor Eastman Sumner
|15.20
|10) Avery Jordan MA
|14.40
|11) Bryce Cooper Dexter
|14.00
|12) Tobias Naranja FK
|12.80
2-point Field Goal Percentage (Minimum 35 attempts)
|1) Owen Corrigan Caribou
|70 %
|2) Tyler Mahaney MA
|67 %
|3) Kooper McCarthy MA
|65 %
|4) Wyatt Young GSA
|64 %
|5) Kody Kimball Dexter
|63 %
|5) Chandler St Peter Caribou
|63 %
|8) Carsen Richards Caribou
|60 %
|9) Colby Ouellette Caribou
|60 %
|10 ) Lennon McAfee FA
|59 %
Rebounds per game
|1) Aiden Jeffers FK
|11.5
|2) Lucas Sands FA 9
|10.3
|3) Logan Crowley Sumner
|8.8
|4) Jayden Mahar WA
|7.5
|4) True Weatherbee MA
|7.5
|4) Jack Morrison Bucksport
|7.5
|4) Bryce Cooper Dexter
|7.5
|8) Tyler Mahaney MA
|7.3
|8) Noah Faulkingham WA 7
|7.3
|10) Wyatt Young GSA
|6.8
Free Throw Percentage (Minimum 20 attempts)
|1) Lennon McAfee FA
|84 %
|2) Malcolm Page GSA
|82 %
|3) Owen Corrigan Caribou
|77 %
|4) Tobias Naranja FK
|76 %
|5) Noah Faulkingham WA
|73 %
|6) Andrew Oliver MA
|71 %
|7) True Weatherbee MA
|66 %
|8) Kooper McCarthy MA
|65 %
|9) Aden Jeffers FK
|59 %
|10 ) Daniel Dyer Central
|57 %
Assists per game
|1) Owen Corrigan Caribou
|7.30
|2) Kooper McCarthy MA
|6.80
|3) Isaiah Allen Central
|4.30
|4) Logan Crowley Sumner
|4.00
|4) Harrison Richardson Sumner
|4.00
|4) Isaiah Allen Sumner
|4.00
|7) Andrew Oliver MA
|3.60
|8) Colby Ouellette Caribou
|3.50
|8) Aden Jeffers FK
|3.50
|8) Carter Wannemacher WA
|3.50
