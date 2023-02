Scarborough Wins Class A Swim and Dive Title Bangor Finishes 3rd

Scarborough won the Class A Boys Swim and Dive State Championships on Tuesday, February 21st with Bangor finishing 3rd.

The Top 5 teams were

Scarborough 369.5 Edward Little 231 Bangor 179 South Portland 168.5 Mt. Ararat 161

The individual results were

Boys 200 Yard Medley Relay

1, Scarborough High School '' (Evan Wardrop SR, Owen Kasper JR, Brendan Amann

SR, Stephen Ranger SO), 1:42.67. 2, Edward Little-Leavitt Area '' (Chase

Leonardo SO, Gavin Holbrook JR, Andrew Casares SR, Isaac Raymond JR), 1:44.26.

3, Mt Ararat High School '' (Keegan Rowe JR, Aidan Saunders JR, Casey

Whittaker SR, Bradan Leeman JR), 1:47.80. 4, Bangor High School '' (Brandon

Nguyen SO, Brayon Nguyen SO, Jackson Haskell JR, Graeme O'Neal JR), 1:51.54.

5, South Portland High School '' (Gavin Olsen SO, Josh Lamour SR, Nick Reid

SR, Will Alvarez SR), 1:52.82. 6, Thornton Academy '' (Jackson Farwell JR,

Cooper Manser FR, Evan Kurlanski SR, Sebastian Shields JR), 1:53.41. 7, Gorham

High School '' (Kyle Brown SR, Ryan Morrill SO, Tommy Pritchard JR, Brodie

Berlinger FR), 1:57.70. 8, Brunswick High School '' (Alex Le SO, Kipp Butts

SR, Marco Venegas FR, Leo Venegas JR), 1:58.93. 9, Deering-Portland '' (Caden

Hemond JR, Otis McCanna SO, Noah Rasheed FR, Andy Marvin FR), 2:00.68. 10,

Messalonskee High School '' (Sean McCafferty SR, Pierce Coughlin SO, Logan

DeRaps SR, Nigel Thurston SR), 2:04.33. 11, Massabesic-Sanford '' (Edwin Pease

JR, Ryan Merrifield FR, Jase Hale JR, Martin Glynn SO), 2:07.77. 12, Falmouth

High School '' (Andrew Nalchajian JR, Kai Zimerle SO, Sean Lowery SO, Miles

Mannion JR), 2:14.40. 13, Bonny Eagle High School '' (Jack Ross SR, Robin

Koller SO, Michael Nielsen FR, Errol Bean FR), 2:38.38. --, Kennebunk High

School '' (Laird O'Brien JR, Henry Lowery SR, Oliver White JR, Elliot Barron

JR), DQ.

Boys 200 Yard Freestyle

1, Ethan Schulz, SCAR, 1:41.90. 2, Nick Reid, SP, 1:51.08. 3, Sebastian

Shields, THOR, 1:51.93. 4, Sean McCafferty, MESS, 1:55.91. 5, Ryan Vigue,

SCAR, 1:57.55. 6, Isaac Raymond, ELEVT, 2:01.73. 7, Noah Mowry, SCAR, 2:02.52.

8, Tommy Pritchard, GOR, 2:06.83. 9, Gavin Olsen, SP, 2:07.99. 10, Reid

DeJongh, CONY, 2:08.93.

Boys 200 Yard IM

1, Andrew Casares, ELEVT, 2:01.51. 2, Chase Leonardo, ELEVT, 2:03.52. 3, Owen

Kasper, SCAR, 2:06.67. 4, Brendan Amann, SCAR, 2:10.71. 5, Casey Whittaker,

MTA, 2:13.16. 6, Brandon Nguyen, BANG, 2:19.39. 7, Ryan Morrill, GOR, 2:26.59.

8, Kyle Brown, GOR, 2:27.45. 9, Jack Martel, ELEVT, 2:27.75.

Boys 50 Yard Freestyle

1, Keegan Rowe, MTA, 22.44. 2, James Branaugh, NOK, 22.84. 3, Andy Marvin,

DPHS, 22.88. 4, Aidan Saunders, MTA, 22.95. 5, Max Hogenauer, FAL, 23.33. 6,

Gavin Holbrook, ELEVT, 23.42. 7, Henry Lowery, KENN, 23.44. 8, Cameron

Lemieux, POL, 23.59. 9, Leo Venegas, BRUNS, 24.24. 10, Josh Lamour, SP, 24.43.

10, Stephen Ranger, SCAR, 24.43. 12, Ethan Yu, BANG, 24.47. 13, Alex Le,

BRUNS, 24.59. 14, Martin Glynn, MSHS, 25.26. 15, Harry Leonard, BIDD, 25.64.

16, Jase Hale, MSHS, 25.65. 17, Graeme O'Neal, BANG, 25.78. 17, Peter Jones,

CHEV, 25.78. 19, Hanniel Nyanutse, SCAR, 25.80. 20, Cam Zsiga, SCAR, 26.04.

21, Tyler Foster, CONY, 26.27. 22, Connor Killip, SCAR, 26.35. 23, Bennett

Walker, GOR, 26.40. 24, Calder Meil, CAMDN, 26.47. 25, Nigel Thurston, MESS,

26.83. 26, Jake Roux, CAMDN, 26.99.

Boys 1 mtr Diving

(Finals) 1, Asher Ward, KENN, 325.40. 2, Chance Lauer, KENN, 228.75. 3, Josh

Lamour, SP, 216.55.

Boys 100 Yard Butterfly

1, Andrew Casares, ELEVT, 53.63. 2, Evan Wardrop, SCAR, 54.48. 3, Brendan

Amann, SCAR, 55.71. 4, Keegan Rowe, MTA, 55.82. 5, Peter Burton, BIDD, 56.95.

6, Jameson Russell, CONY, 57.05. 7, James Branaugh, NOK, 57.41. 8, Casey

Whittaker, MTA, 57.50. 9, Tommy Pritchard, GOR, 59.04. 10, Marco Venegas,

BRUNS, 59.63. 11, Youssef El Hefnawi, BANG, 1:01.60. 12, Calder Meil, CAMDN,

1:02.51. 13, Lucas Inman, SP, 1:03.05. 14, Tanner Johnson, SCAR, 1:03.27. 15,

Laird O'Brien, KENN, 1:05.12. 16, Jackson Haskell, BANG, 1:05.34. 17, Oliver

White, KENN, 1:08.32. 18, Ian Scott, GRNG, 1:08.49. 19, Brady D'Ambrosio, GOR,

1:08.76. 20, Peter Jones, CHEV, 1:09.16. 21, Matthew Tabet, ELEVT, 1:10.94.

22, Jase Hale, MSHS, 1:12.80.

Boys 100 Yard Freestyle

1, Ethan Schulz, SCAR, 46.74. 2, Nick Reid, SP, 49.86. 3, Henry Lowery, KENN,

50.15. 4, Evan Kurlanski, THOR, 50.27. 5, Andy Marvin, DPHS, 50.51. 6, Max

Hogenauer, FAL, 53.67. 7, Noah Mowry, SCAR, 54.01. 8, Stephen Ranger, SCAR,

55.29. 9, Brayon Nguyen, BANG, 55.30. 10, Jacob Ducey, SCAR, 56.25. 11, Leo

Venegas, BRUNS, 57.25. 12, Caden Hemond, DPHS, 57.31. 13, Bennett Walker, GOR,

59.48.

Boys 500 Yard Freestyle

1, Sebastian Shields, THOR, 5:04.66. 2, Brodie Berlinger, GOR, 5:11.59. 3,

Ryan Vigue, SCAR, 5:16.82. 4, Isaac Raymond, ELEVT, 5:31.56. 5, Ethan Yu,

BANG, 5:47.28. 6, Reid DeJongh, CONY, 5:53.72. 7, Joel Pillsbury, SCAR,

5:58.62.

Boys 200 Yard Freestyle Relay

1, Scarborough High School '' (Stephen Ranger SO, Ryan Vigue JR, Owen Kasper

JR, Ethan Schulz SR), 1:34.88. 2, Mt Ararat High School '' (Aidan Saunders JR,

Casey Whittaker SR, Bradan Leeman JR, Keegan Rowe JR), 1:37.19. 3, Bangor High

School '' (Youssef El Hefnawi JR, Jackson Haskell JR, Graeme O'Neal JR, Ethan

Yu FR), 1:42.89. 4, Brunswick High School '' (Leo Venegas JR, Kipp Butts SR,

Marco Venegas FR, Alex Le SO), 1:43.03. 5, Deering-Portland '' (Caden Hemond

JR, James Ackerman SO, Otis McCanna SO, Andy Marvin FR), 1:43.21. 6, South

Portland High School '' (Lucas Inman SR, Will Alvarez SR, Logan Rall SR, Josh

Lamour SR), 1:45.18. 7, Gorham High School '' (Brady D'Ambrosio JR, Isaac

Dobson JR, Aiden Cahill FR, Bennett Walker JR), 1:48.92. 8, Edward

Little-Leavitt Area '' (Jack Martel FR, Bjorn Sandberg SO, Gage Smith JR, Leif

Walker JR), 1:49.51. 9, Falmouth High School '' (Miles Mannion JR, Andrew

Nalchajian JR, Kai Zimerle SO, Max Hogenauer SR), 1:50.05. 10,

Massabesic-Sanford '' (Jase Hale JR, Ryan Merrifield FR, Edwin Pease JR,

Martin Glynn SO), 1:51.04. 11, Thornton Academy '' (Aidan Fiske JR, Alec

Kurlanska SO, Jackson Farwell JR, Cooper Manser FR), 1:52.06. 12, Messalonskee

High School '' (Logan DeRaps SR, Pierce Coughlin SO, Matvei Ivashchenko JR,

Nigel Thurston SR), 1:57.17. 13, Bonny Eagle High School '' (Robin Koller SO,

Errol Bean FR, Jack Ross SR, Michael Nielsen FR), 2:12.50.

Boys 100 Yard Backstroke

1, Evan Wardrop, SCAR, 52.94. 2, Evan Kurlanski, THOR, 56.24. 3, Sean

McCafferty, MESS, 58.83. 4, Peter Burton, BIDD, 1:00.67. 5, Jameson Russell,

CONY, 1:01.11. 6, Brandon Nguyen, BANG, 1:01.50. 7, Cameron Lemieux, POL,

1:02.70. 8, Laird O'Brien, KENN, 1:02.73. 9, Brodie Berlinger, GOR, 1:03.40.

10, Gavin Olsen, SP, 1:03.87. 11, Caden Hemond, DPHS, 1:05.51. 12, Lucas

Inman, SP, 1:05.73. 13, Harry Leonard, BIDD, 1:05.88. 14, Jacob Ducey, SCAR,

1:08.25. 15, Jack Martel, ELEVT, 1:08.81. 16, Alex Le, BRUNS, 1:08.82. 17,

Tyler Foster, CONY, 1:09.07. 18, Kyle Brown, GOR, 1:10.56. 19, Joel Pillsbury,

SCAR, 1:10.60. 20, Jackson Farwell, THOR, 1:10.97. 21, Sean Lowery, FAL,

1:11.19. 22, Marco Venegas, BRUNS, 1:12.21.

Boys 100 Yard Breaststroke

1, Aidan Saunders, MTA, 1:01.22. 2, Chase Leonardo, ELEVT, 1:01.23. 3, Owen

Kasper, SCAR, 1:02.92. 4, Gavin Holbrook, ELEVT, 1:04.56. 5, Brayon Nguyen,

BANG, 1:08.92. 6, Tanner Johnson, SCAR, 1:09.64. 7, Youssef El Hefnawi, BANG,

1:10.89. 8, Cooper Manser, THOR, 1:11.33. 9, Ryan Morrill, GOR, 1:12.51. 10,

Will Alvarez, SP, 1:14.27. 11, Logan DeRaps, MESS, 1:14.74. 12, Martin Glynn,

MSHS, 1:17.41.

Boys 400 Yard Freestyle Relay

1, Scarborough High School '' (Ryan Vigue JR, Brendan Amann SR, Evan Wardrop

SR, Ethan Schulz SR), 3:22.15. 2, Edward Little-Leavitt Area '' (Andrew

Casares SR, Isaac Raymond JR, Gavin Holbrook JR, Chase Leonardo SO), 3:28.38.

3, Thornton Academy '' (Evan Kurlanski SR, Jackson Farwell JR, Cooper Manser

FR, Sebastian Shields JR), 3:43.04. 4, Bangor High School '' (Ethan Yu FR,

Brandon Nguyen SO, Youssef El Hefnawi JR, Brayon Nguyen SO), 3:43.63. 5,

Gorham High School '' (Tommy Pritchard JR, Ryan Morrill SO, Bennett Walker JR,

Brodie Berlinger FR), 3:51.19. 6, South Portland High School '' (Gavin Olsen

SO, Lucas Inman SR, Will Alvarez SR, Nick Reid SR), 3:53.68. 7, Kennebunk High

School '' (Elliot Barron JR, Oliver White JR, Laird O'Brien JR, Henry Lowery

SR), 3:54.74. 8, Messalonskee High School '' (Logan DeRaps SR, Matvei

Ivashchenko JR, Nigel Thurston SR, Sean McCafferty SR), 4:10.09. 9,

Deering-Portland '' (James Ackerman SO, Izzy Das SO, Noah Rasheed FR, Otis

McCanna SO), 4:13.44. 10, Falmouth High School '' (Miles Mannion JR, Kai

Zimerle SO, Andrew Nalchajian JR, Max Hogenauer SR), 4:15.47. 11, Bonny Eagle

High School '' (Robin Koller SO, Errol Bean FR, Michael Nielsen FR, Jack Ross

SR), 5:15.52.