Speedway 95 Results Saturday September 3

Here are the results from Speedway 95 on Saturday, September 3

DYSART'S LATE MODELS:

1. 27 Brenton Parritt, Steuben

2. 6 Todd Lawrence, Levant

3. 19 Joey Doyon, Frankfort

4. 24S Garett Hayman, Milford

5. 54 Brock Deane, Winterport

GRAY EARTHWORKS STREET STOCKS: ( 50 LAP QUALIFIER FOR UPCOMING IKEY DORR 100 LAP EVENT ON OCTOBER 9)

1. 1 Scott Modery, Hermon

2. 24 Garett Hayman, Milford

3. 14 Anthony Moore, Hermon

4. 71 Donny Silva, Hudson

5. 28 James Doucette, Skowhegan

CASELLA WASTE SYSTEMS SPORT-4:

1. 20 josh Merrill, Corinth

2. 14 Jason Morse, Hermon

3. 07 Roy Hathorn, Brownville

4. 28 Andrew McTague, Frankfort

5. 97 Dennis Burns. Carmel

COCA COLA BOTTLING COMPANY CAGE RUNNERS:

1. 14K Kevin Seekins, Frankfort

2. 02 Chip Farrington, China

3. 51 Delaney Dunn, Otis

4. 41 Seth Woodard, Plymouth

5. 78 Dustyn Carrow, Carmel

CAP'S TAVERN MODIFIED ENDURO:

1. 69 Scott Bonney, Carmel

2. 77S Mark Sawyer, Newburgh

3. 04 Darius Miranda, Orono

4. 6 Ryan Milligan, Carmel

5. 13 Michael Gibson, SW Harbor