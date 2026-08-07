Know Before You Go – Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust August 8
Racing returns to Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust in Hermon on Saturday, August 8th, with 6 classes scheduled to race beginning at 5 p.m.
The Pit gates open at 12 noon, with Pit admission $40.00. The Grandstand opens at 2 p.m. . Grandstand admission prices are
- Ages 5 and Under - Free
- Ages 6-15 - $5.00
- Ages 16-64 - $20.00
- Ages 65+ and Veterans - $15.00
Practice laps will take place from 1:30 to 4 p.m. for the varous classes.
The schedule for Racing is
- Northeast Pro Sprint Series - 15 laps
- Oden Mechanical Sport 4's - 25 laps
- Judy's Road Runners - 25 laps
- King's Concessions Crown Vics - 30 laps
- Maine Air National Guard Super Streets - 30 laps
- Darling's Pro Stocks - 100 laps.
Updated Top 10 Point Standings
Darling's Pro Stocks - As of July 19
- Austin Teras #39 - 192
- DJ Shaw #60 - 189
- Matthew Bourgoine #99ME - 158
- Josh St. Clair #14 - 154
- Evan Beaulieu #56 - 148
- Ryan Deane #54 - 126
- Nick Jenkins #32 - 123
- Mike Hopkins #15 - 112
- Troy Patterson #5p - 104
- Jamie Wright - #84 - 96
Carmel Well Drilling Late Models - As of August 1
- Steve Kimball #51 - 240
- Bryson Parritt #27 - 234
- John Curtis #07 - 180
- Dave Farrington Jr. #23 - 142
- Shane Clark #21 - 110
- Austin Teras #39 - 106
- Rowland Robinson Jr. #20 - 102
- Jonathan Emerson #24 - 94
- Tim Mooers - #5me - 80
- James Doucette #28 - 80
Maine Air National Guard Super Streets - As of August 1
- Ryan Robinson #2 - 248
- Sean Johnson #9 - 248
- Jeff Alley #24 - 238
- Jack McKee #28 - 236
- Cody Brasbridge #07 - 218
- Ryan Beal #44 - 182
- Peter Robinson #81 1- 140
- Bill Harnish #23 - 138
- Jason Morse #14 - 126
- James Doucette #28D - 110
Harvey RV & Marine Street Stocks - As of August 1
- Jordan Pearson #3 - 358
- Scott Modery - #1 - 338
- Keith Drost - #74 - 296
- Jordan Kimball #80 - 294
- Bobby Seger Jr. #3x - 224
- Matt Mingo #12 - 190
- Jim Bragdon #3 - 158
- Isaac Rolins #10 - 144
- Kris Watson #35 - 108
- Garett Hayman #21 - 96
King's Concession's Crown Vics - As of August 1
- Brock Deane #54 - 408
- Dave St. Clair #14 - 382
- Talon Blanchard #77T - 368
- Donny Blanchard #77 - 320
- James Hayward #16 - 294
- Chris Nickerson #18 - 264
- Austin Beale #39 - 262
- Mike McCullough #7 - 254
- Spencer Beale #39S - 242
- Waylon Giguere #1 - 242
Ogden Mechanical Sport 4's - As of August 1
- Darius Miranda #04 - 180
- Becky Burns #97 - 180
- Mark Sawyer #36 - 148
- Trey Brown #33 - 142
- Roy Hathorn #07 - 128
- Cody LeBlanc #7NH - 110
- Kyle Robinson #2 - 106
- Derek Smith #10X - 80
- Ian Fraser #10 - 72
- Donny Silva #71 - 52
Judy's Road Runners - As of August 1
- Brock Worster #95W - 422
- Ed Salisbury #6 - 346
- Nick Bickford #12 - 338
- Jeffrey Burditt #82 - 332
- Andrew Crosby #62 - 310
- Erik Worster #11 - 264
- Craig Holm #18 - 260
- David Boulier #33 - 238
- Scott Bonney #69 - 236
- Waylon Giguere #1 - 228
Northeast Pro Sprint Series - As of August 1
- Brad Staples #59 - 272
- Eric Clark #90 - 230
- Sam Doolan #66X - 216
- Richard Gray - #89 - 168
- Mike Headd # 319 - 132
- Loring Carter #18X - 132
- Bruce Staples #88 - 124
- Scott Lane #69 - 90
- Morgan Call #0E - 50
- Rick Stymiest #92 - 40