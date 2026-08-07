Know Before You Go – Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust August 8

Know Before You Go – Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust August 8

Photo Chris Popper

Racing returns to Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust in Hermon on Saturday, August 8th, with 6 classes scheduled to race beginning at 5 p.m.

The Pit gates open at 12 noon, with Pit admission $40.00. The Grandstand opens at 2 p.m. . Grandstand admission prices are

  • Ages 5 and Under - Free
  • Ages 6-15 - $5.00
  • Ages 16-64 - $20.00
  • Ages 65+ and Veterans - $15.00

Practice laps will take place from 1:30 to 4 p.m. for the varous classes.

The schedule for Racing is

  • Northeast  Pro Sprint Series - 15 laps
  • Oden Mechanical Sport 4's - 25 laps
  • Judy's Road Runners - 25 laps
  • King's Concessions Crown Vics - 30 laps
  • Maine Air National Guard Super Streets - 30 laps
  • Darling's Pro Stocks - 100 laps.

Updated Top 10 Point Standings 

Darling's Pro Stocks - As of July 19

  1. Austin Teras #39 - 192
  2. DJ Shaw #60 - 189
  3. Matthew Bourgoine #99ME  - 158
  4. Josh St. Clair #14 - 154
  5. Evan Beaulieu #56 - 148
  6. Ryan Deane #54 - 126
  7. Nick Jenkins #32 - 123
  8. Mike Hopkins #15 - 112
  9. Troy Patterson #5p - 104
  10. Jamie Wright - #84 - 96

Carmel Well Drilling Late Models - As of August 1

  1. Steve Kimball #51 - 240
  2. Bryson Parritt #27 - 234
  3. John Curtis #07 - 180
  4. Dave Farrington Jr. #23 - 142
  5. Shane Clark #21 - 110
  6. Austin Teras #39 - 106
  7. Rowland Robinson Jr. #20 - 102
  8. Jonathan Emerson #24 - 94
  9. Tim Mooers - #5me - 80
  10. James Doucette #28 - 80

Maine Air National Guard Super Streets - As of August 1

  1. Ryan Robinson #2 - 248
  2. Sean Johnson #9 - 248
  3. Jeff Alley #24 - 238
  4. Jack McKee #28 - 236
  5. Cody Brasbridge #07 - 218
  6. Ryan Beal #44 - 182
  7. Peter Robinson #81 1- 140
  8. Bill Harnish #23 - 138
  9. Jason Morse #14 - 126
  10. James Doucette #28D - 110

Harvey RV & Marine Street Stocks - As of August 1

  1. Jordan Pearson #3 - 358
  2. Scott Modery - #1 - 338
  3. Keith Drost - #74 - 296
  4. Jordan Kimball #80 - 294
  5. Bobby Seger Jr. #3x - 224
  6. Matt Mingo #12 - 190
  7. Jim Bragdon #3 - 158
  8. Isaac Rolins #10 - 144
  9. Kris Watson #35 - 108
  10. Garett Hayman #21 - 96

King's Concession's Crown Vics - As of August 1

  1. Brock Deane #54 - 408
  2. Dave St. Clair #14 - 382
  3. Talon Blanchard #77T - 368
  4. Donny Blanchard #77 - 320
  5. James Hayward #16 - 294
  6. Chris Nickerson #18 - 264
  7. Austin Beale  #39 - 262
  8. Mike McCullough #7 - 254
  9. Spencer Beale #39S - 242
  10. Waylon Giguere #1 - 242

Ogden Mechanical Sport 4's - As of August 1

  1. Darius Miranda #04 - 180
  2. Becky Burns #97 - 180
  3. Mark Sawyer #36 - 148
  4. Trey Brown #33 - 142
  5. Roy Hathorn #07 - 128
  6. Cody LeBlanc #7NH - 110
  7. Kyle Robinson #2 - 106
  8. Derek Smith #10X - 80
  9. Ian Fraser #10 - 72
  10. Donny Silva #71 - 52

Judy's Road Runners - As of August 1

  1. Brock Worster #95W - 422
  2. Ed Salisbury #6 - 346
  3. Nick Bickford #12 - 338
  4. Jeffrey Burditt #82 - 332
  5. Andrew Crosby #62 - 310
  6. Erik Worster #11 - 264
  7. Craig Holm #18 - 260
  8. David Boulier #33 - 238
  9. Scott Bonney #69 - 236
  10. Waylon Giguere #1 - 228

Northeast Pro Sprint Series - As of August 1

  1. Brad Staples #59 - 272
  2. Eric Clark #90 - 230
  3. Sam Doolan #66X - 216
  4. Richard Gray - #89 - 168
  5. Mike Headd # 319 - 132
  6. Loring Carter #18X - 132
  7. Bruce Staples #88 - 124
  8. Scott Lane #69 - 90
  9. Morgan Call #0E - 50
  10. Rick Stymiest #92 - 40
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Most popular boy names in the 80s in Maine

St﻿acker compiled the most popular baby names for boys of the 1980s in Maine using data from the Social Security Administration.

Gallery Credit: Stacker

Filed Under: Speedway 95
Categories: Local Sports, Maine Sports

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