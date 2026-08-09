August 8th Racing Results from Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust
The rain cleared, the track dried and it was a warm, humid afternoon-night for racing at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust on Saturday, August 8th. Here are the results:
Northeast Pro Sprint Series - 15 Laps
- Brad Staples #59
- Eric Clark #90
- Richard Gray #89
- Sam Doolan #66X
- Aaron Carter #08
- Mike Headd #319
- Gary Dow #88
Ogden Mechanical Sport 4s - 25 Laps
- Cody LeBlanc #7NH
- Trey Brown #33
- Roy Hathorn #07
- Becky Burns #97
- Mark Sawyer #36
- Darius Miranda #04
- Ian Fraser #16
Darlings' Pro Stocks - 100 Laps
- DJ Shaw #60
- Austin Teras #39
- Mathew Bourgoine #99
- Nick Jenkins #32
- Evan Beaulieu #56
- Josh St. Clair #14
- Tiger Colby #78
- Dave Farrington Jr. #23
- Bryan Lancaster #81
- Jamie Wright #84
- Ryan Deane #54
- Bryson Parritt #27P
- Morgan Call #95
- Chris Nickerson #18
- Gary Smith #75
- Brenton Parritt #27
- Phil Richardson #05
Judy's Road Runners - 25 Laps
- David Boulier #33
- Brock Worster #95W
- Ed Salisbury #6
- Lewis Batchelder #23
- Erik Worster #11
- Nick Bickford #12
- Tim Dewitt #24
- Scott Bonney #69
- Andrew Crosby #62
- Jeffrey Burditt #82
- Destiny Overlock #14
- Waylon Giguere #12X
Kings Concessions Crown Vics - 30 Laps
- Brock Deane #54
- Steve Kimball #80
- Dillon Kimball #5X
- Donny Blanchard #77
- Dave St Clair #14
- James Hayward #16
- Talon Blanchard #77T
- Mike McCullough #7
- Austin Beale #39
- Waylon Giguere #1
- Spencer Beale #39S
- Lily Smith #55
Maine Air National Guard Super Streets - 30 Laps
- Jeff Alley #24
- Ryan Robinson #2
- Cody Brassridge #07
- Ryan Beal #44
- Jordan Pearson #3
- Garett Hayman #8
Racing resumes at 5 p.m. on Saturday, August 15th. 7 classes are set to races
- Carmel Well Drilling Late Models
- Maine Air National Guard Super Streets
- Harvey RV & Marine Street Stocks
- Kings Concessions Crown Vics
- Ogden Mechanical Sport 4's
- Judy's Road Runners
- Northeast Pro Sprints.
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