August 8th Racing Results from Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust

August 8th Racing Results from Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust

May 30 2026 Photo Chris Popper

The rain cleared, the track dried and it was a warm, humid afternoon-night for racing at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust on Saturday, August 8th. Here are the results:

Northeast Pro Sprint Series - 15 Laps

  1. Brad Staples #59
  2. Eric Clark #90
  3. Richard Gray #89
  4. Sam Doolan #66X
  5. Aaron Carter #08
  6. Mike Headd #319
  7. Gary Dow #88

Ogden Mechanical Sport 4s - 25 Laps

  1. Cody LeBlanc #7NH
  2. Trey Brown #33
  3. Roy Hathorn #07
  4. Becky Burns #97
  5. Mark Sawyer #36
  6. Darius Miranda #04
  7. Ian Fraser #16

Darlings' Pro Stocks - 100 Laps

  1. DJ Shaw #60
  2. Austin Teras #39
  3. Mathew Bourgoine #99
  4. Nick Jenkins #32
  5. Evan Beaulieu #56
  6. Josh St. Clair #14
  7. Tiger Colby #78
  8. Dave Farrington Jr. #23
  9. Bryan Lancaster #81
  10. Jamie Wright #84
  11. Ryan Deane #54
  12. Bryson Parritt #27P
  13. Morgan Call #95
  14. Chris Nickerson #18
  15. Gary Smith #75
  16. Brenton Parritt #27
  17. Phil Richardson #05

Judy's Road Runners - 25 Laps

  1. David Boulier #33
  2. Brock Worster #95W
  3. Ed Salisbury #6
  4. Lewis Batchelder #23
  5. Erik Worster #11
  6. Nick Bickford #12
  7. Tim Dewitt #24
  8. Scott Bonney #69
  9. Andrew Crosby #62
  10. Jeffrey Burditt #82
  11. Destiny Overlock #14
  12. Waylon Giguere #12X

Kings Concessions Crown Vics - 30 Laps

  1. Brock Deane #54
  2. Steve Kimball #80
  3. Dillon Kimball #5X
  4. Donny Blanchard #77
  5. Dave St Clair #14
  6. James Hayward #16
  7. Talon Blanchard #77T
  8. Mike McCullough #7
  9. Austin Beale #39
  10. Waylon Giguere #1
  11. Spencer Beale #39S
  12. Lily Smith #55

Maine Air National Guard Super Streets - 30 Laps

  1. Jeff Alley #24
  2. Ryan Robinson #2
  3. Cody Brassridge #07
  4. Ryan Beal #44
  5. Jordan Pearson #3
  6. Garett Hayman #8

Racing resumes at 5 p.m. on Saturday, August 15th. 7 classes are set to races

  • Carmel Well Drilling Late Models
  • Maine Air National Guard Super Streets
  • Harvey RV & Marine Street Stocks
  • Kings Concessions Crown Vics
  • Ogden Mechanical Sport 4's
  • Judy's Road Runners
  • Northeast Pro Sprints.
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Filed Under: Speedway 95
Categories: Local Sports, Maine Sports

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