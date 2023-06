2023 KVAC All-Conference and All-Academic Boys and Girls Lacrosse Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference released their 2023 All-Conference and All-Academic Boy's and Girl's Lacrosse Teams. Congratulations to all!

If there are any spelling errors, please email chris.popper@townsquaremedia.com and we will correct it ASAP

Large School Boy's Lacrosse

1st Team

Will Durkee - Messalonskee

Walter Fegel - Messalonskee

Nick Marro - Brunswick

Brady Brunelle - Messalonskee

Zach Stern-Hayes - Brunswick

Chase Ranger - Mt. Blue

Colby Chavarie - Messalonskee

Levi Bogar - Mt. Blue

Iain Clendenning - Brunswick

Jake Reeves - Brunswick

Hunter Arno - Bangor

Bryce Crowell - Messalonskee

Chris Kousky - Brunswick

2nd Team

Gage Senacal - Brunswick

Kyle Graves - Lewiston

Dustyn Hinkley - Mt. Blue

Cody Dionne - Lewiston

Owen McManus - Camden Hills

Jack Johnson - Hampden Academy

Ben Sargent - Bangor

Owen Hotchkin - Camden Hills

Andrew Crouse - Hampden Academy

Troy Edmunds - Oxford Hills

Landon White - Messalonskee

Zander Kirk - Mt. Ararat

Aaron Whitley - Mt. Blue

Player of the Year - Bryce Crowell - Messalonskee

Coach of the Year - Mike Keim - Bangor

Large School Girl's Lacrosse

1st Team

Madi Doody - Messalonskee

Evelyn Goudreau - Mt. Ararat

Mallory Kennison - Oxford Hills

Elizabeth Putnam - Brunswick

Julia Wade - Messalonskee

Saige Winslow - Oxford Hills

Bella Ward - Camden Hills

Kelsie Carlton - Brunswick

Callahan Towle - Mt. Blue

Elizabeth Hallie - Oxford Hills

Ella Gustafson - Brunswick

Alyssa Marcoux - Lewiston

Shea Cassani - Messalonskee

2nd Team

Julia Perkins - Lewiston

McKinley Soehren - Oxford Hills

Lila Hall - Camden Hills

Abi Klinge - Messalonskee

Isabel Hayes - Edward Little

Islah Godo - Mt. Ararat

Emma Dunn - Mt. Blue

Alexa Scott - Brunswick

Abby Stevens - Messalonskee

Alivia Johnston - Messalonskee

Leila Bannon - Brunswick

Maddi Barnhorst - Brunswick

Hulda Mattsen - Bangor

Player of the Year - Shea Cassani - Messalonskee

Coach of the Year - Brittany Vogt - Mt. Ararat

Boy's Small School

1st Team

Brady Kirkpatrick - Erskine Academy

Owen Lyons - Mararanawcook

Cody Dingwell- Gardiner

Casey Kirkpatrick - Erskine Academy

Cole Brann - Gardiner

Ryder Goodwin - Brewer

Alex Achoa - Erskine Acaemy

Chase McKenney - Brewer

Ryan Amaral - Morse

Elijah Beland - Cony

Timber Parlin - Erksine Academy

Keith Redonis - Erskine Academy

Jayden Lafermay - Lincoln Academy

2nd Team

Brayden Elliot - Gardiner

Tristan Beveridge - Morse

Gavin Albert- Lincoln Academy

Nick Archer - Lincoln Academy

Bennett Ross - Maranawcook

Aiden Davis - Brewer

Maxen Lucas - Lincoln Academy

Evan Michaud - Gardiner

Carson Clark - MCI/Nokomis

Logan Crowley - Gardiner

Cam Laselle - Gardiner

Zack Kristen - Gardiner

Casey Paul - Gardiner

Player of the Year - Ryder Goodwin - Brewer

Coach of the Year - KC Johnson - Gardiner

Girl's Small School

1st Team

Ashley Deschamp - Maranawcook

Marley Lebel - Lincoln Academy

Lily Diversi - Gardiner

Belle Pelotte - Erskine Academy

Lily Caban - Maranawcook

Maci Freeman - Cony

Mariam Delisle - Lincoln Academy

Madison Chamberlain - Lawrence

Sam Bissell - MCI/Nokomis

Dinah Wadleigh - Cony

Lily Wright - Morse

Abby St. Cyr - Lincoln Academy

Lizzy Gruber - Gardiner

Madison Chavarie

2nd Team

Eliza Pattershall - Maranawcook

Azabell Assaff - Cony

Lillian Pomerleau - Morse

Lily Stackpole - Oceanside

Abby Morrill - Cony

Cailtyn Lamb - Oceanside

Zoie Ward - Lawrence

Reese Sullivan - Erskine Academy

Stella Pattershall - Maranawcook

Morgan Jensen - MCI/Nokomis

Allison St. Cyr - Lincoln Academy

Haley Kirkpatrick - Morse

Emma Morrison - Oceanside

Player of the Year - Dinah Wadleigh - Cony

Co-Coaches of the Year - Angela Vachon - Oceanside; Gretchen Livingston - Cony

All Academic Boy's Lacrosse

Brewer - Aiden Davis, Ryder Goodwin, Hunter MacDonald

Brunswick - Iain Clendenning, Chris Kousky, Fletcher Krauss, Jared Smilien, Zachary Stern-Hayes

Cony - Elijah Beland, Leo Savage

Edward Little - Gage Nichols, Austin Sellinger, Milo Small, Jack Thompson

Erskine Academy - Angelina Ochoa, Timber Parlin

Gardiner - Colton Dube, Casey Paul, Wilson Roberts, Kayden Weston

Hampden Academy - Jack Johnson

Lawrence - Mason Carter, Noah Grass, Elijah Bigelow, Kyle Graves, Liam Hutchinson, Conner Martin, Isaac Shannon

Messalonskee - Bryce Crowell, Logan DeRaps, Will Durkee, Walter Fegel

Morse - Tristan Beveridge

Mt. Ararat - Peter Hahesy, John Martin

Mt. Blue - Dustyn Hinkley

Oxford Hills - Slias Timm, Kole Tripp

Winslpw - Andrew Cormier, Tyler Dow

All Academic Girl's Lacrosse