2023 KVAC All-Conference and All-Academic Class A,B and C Field Hockey Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their 2023 All-Conference and All-Academic Field Hockey Teams for Class A, Class B and Class C on Sunday, November 5th. Congratulations to all!

Class A

1st Team

Jordin Williams - Brewer

Allie Flagg - Brewer

Ava Wolverton - Brunswick

Leah Thibodeau - Edward Little

Gabriella Thomas - Lewiston

Payton Alexander - Messalonskee

Abby Stevens - Messalonskee

Phoebe FitzPatrick - Mt. Ararat

Audrey Marchildon - Mt. Ararat

Mikayla Wilcox - Mr. Blue

Gabby Wright - Oxford Hills

Laney LeBlanc - Skowhegan

Layla Conway - Skowhegan

Sydalia Savage - Skowhegan

Player of the Year - Laney LeBlanc - Skowhegan

- Laney LeBlanc - Skowhegan Coach of the Year - Kim Joler - Edward Little

2nd Team

Lauren Small - Bangor

Ella Duchette - Brunswick

Kiki Dinsmore - Brunswick

Delfina de Acevedo Ramos - Camden Hills

Micah Joler - Edward Little

Callie Moran - Hampden Academy

Bella Dube - Lewiston

Lexis Bayne - Messalonskee

Chloe Michaud - Messalonskee

Lydia Hiltz - Mt. Ararat

Katie Yeaton - Mt. Blue

Kali Judkins - Mt. Blue

Veda Person - Oxford Hills

Ellie Quinn - Skowhegan

Class A All-Academic Team

Bangor - Sadie D'Alession, Chase Smith

Brewer - Laura Stewart

Brunswick - Sydney Drake, Madelyn Duchette, Marissa Zavitz

Camden Hills - Sara Ackley, Defina de Acevedo Ramos, Alexandra Turner

Edward Little - Adrianna Couture, Gabriella Duplisses, Micah Joler, Helena Moon, Kasey Smith, Leah Thibodeau

Hampden Academy - Morgan Robinson

Lewiston - Jasmine Connor-Schade, Savannah Connor-Schade, Olivia Crowley, Calezia Dow, Bella Dube, Allison Lavallee, Taylor Melvin, Claudia Provost, Gabriella Thomas, Alyssa Tremblay

Messalonskee - Payton Alexander, Natalie Quimby

Mt. Ararat - Phoebe FitzPatrick, Alex Graf, Grace Keleher, Audrey Marchildon, Danika Siatras

Mt. Blue - Brooklyn Johnson, Kathleen Yeaton

Oxford Hills - Tristen Derenburger, Hannah Jendrick, Kaya Joseph, Abbigail Libby, Dakota Morgan, Emily Reed, Gabrielle Wright

Skowhegan - Masyn Atwood, Kaylee Bruce, Layla Conway, Gemma Kennedy, Jadyn Stuart

Class B/C All Conference

1st Team

Bri Shorey - Belfast

Maci Freeman - Cony

Abbi Morrill - Cony

Maddie Niles - Lawrence

Emma Beady - Leavitt

Madeline Roundy - Nokomis

Ava Markam - Belfast

Taryn Nichols - Gardiner

Addison Hawthorne - Nokomis

Halle Tarbox - Belfast

Lilly Clark - Erskine Academy

Gabbie Sousa - Gardiner

Nikki Shorey - Belfast

Player of the Year - Maci Freeman - Cony

- Maci Freeman - Cony Coach of the Year - Cathy Marston - Leavitt

2nd Team

Addison Twitchell - Leavitt

Madelin Morin - Leavitt

Natalie Dube - Cony

Addie Battis - Lawrence

Madolin Ripley - Oceanside

Hannah Daigneault - Winslow

Celia Stinson - MCI

Lillian Pomerleau - Morse

Myia SeeHusen - Nokomis

Payton Wadsworth - Belfast

Caroline Hendrickson - Cony

Alaina Donahue - Nokomis

Andra Cowing - Erskine Academy

Class B All-Academic

Belfast - Danielle Hicock, Sophia Taylor

Cony - Maci Freeman

Erskine Academy - Reese Sullivan

Gardiner - Lily Berard, Brianna Smith

Lawrence - Alicyn Goodwin, Emma Beedy, Emily Poland

Morse - Grace Chubbuck, Lillian Pomerleau, Sonya Visselli

Nokomis - Abbie Raynolds

Oceanside - Geneva Alley

Waterville - Isabel Derosby, Olivia Hanley

Class C All-Academic

MCI - Madison Gillis, Genevieve Ouellette, Hannah Weaver

Mt. View - Erika Hanks, Allison Kelley, Mary Macary, Hannah McIntosh

Winslow - Hannah Daigneault

