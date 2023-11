2023 KVAC Boys All-Conference and All-Academic Cross Country Teams – Class A, B and C

The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their 2023 Boy's All-Conference and All-Academic Cross Country Teams for Classes A, B and C. Congratulations to all!

Class A 1st Team

Lucas Hutchinson - Oxford Hills

Pierce Coughlin - Messalonskee

Ben Klingle - Brunswick

Harrison Shain - Hampden Academy

Henri McCourt - Mt. Blue

Asher Valentine - Hampden Academy

Will Meyer - Camden Hills

Runner of the Year - - Lucas Hutchinson - Oxford Hills

Coach of the Year - Daniella Johnson - Hamdpen Academy

Class A 2nd Team

Ryan McPherson - Brunswick

Colin Wright - Camden Hills

Tim Collins - Hampden Academy

Miles Shain - Hampden Academy

Beckett Cote - Messalonskee

Sam Cashman - Brunswick

Walker Hedrich - Camden Hills

Enzo Giampaolo - Lewiston

Class B 1st Team

Eliot O'Mahoney - Lincoln Academy

Gabe Durazo - Leavitt

Levi Riggs - Morse

Braden Rioux - Winslow

Sam Goldey - Cony

Elijah Jakubisn - Nokomis

Isaac Keresey - MCI

Runner of the Year - Eliot O'Mahoney - Lincoln Academy

Coaches of the Year - Garrett Martin and Angus Fake - Lincoln Academy

Class B 2nd Team

Nicholas Russ - Lincoln Academy

Tristan Hughes - Belfast

James Mooney - Cony

Kyle Mastrianno - Cony

Thomas Mickael - Lincoln Academy

Jack Brune - Morse

Dominick Toscano - Leavitt

Class A All-Academic

Brewer - Trevor Parlee

Brunswick - Ben Klingle, Iain MacKillop, Nathaniel Wayne

Camden Hills - Thomas Clemente, Colin Wright

Edward Little - Jaden Baril

Hampden Academy - Drew Turgeon, Camden Valentine

Lewiston - Clive Haverkamp

Messalonskee - Elijah Nelsen

- Elijah Nelsen Oxford Hills - Zachary Braun, Carlton Dailey, Gabriel DosReis, Cody Roy

Class B All-Academic

Cony - Eben Buck, Sam Goldey, Brandon Mastriano, Kyle Mastriano, James Mooney

Cony - Eben Buck, Sam Goldey, Brandon Mastriano, Kyle Mastriano, James Mooney

Erskine Academy - Marshall Clifford, Giacomo Smith

Lawrence - Evan Dodge

Leavitt - Noah Brisson, Gabe Durazo, Dom Tosccano,

Lincoln Academy - Will Clark, Conor Glasier, Eliot O'Mahoney, Conor Parson, Nicholas Russ, Jonas Stepanauskas

Medomak Valley - Noah Morris

Morse - Case Jacobs, Olive Beeton

Nokomis - Aleksander Carsely

- Aleksander Carsely Winslow - Andre Morin, Braden Rioux

Class C All-Academic

MCI - Isaac Keresey, Minhyeok (Mino) Kim, Hein Nanda Kyaw

