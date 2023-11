2023 KVAC Boys Soccer Class A, B, C All-Conference and All-Academic Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their 2023 All-Conference and All-Academic Boys Soccer Teams for Class A, Class B and Class C on Monday, November 6th. Congratulations to ALL!

Class A 1st Team

Cameron Brown - Camden Hills

Charlie Pons - Camden Hills

Jacinto Mavinga - Lewiston

Ethan Berry - Mt. Ararat

Junior Beyoko - Brunswick

Braden Carr - Brewer

Keegan Rowe - Mt. Ararat

Abdihakim Daud - Edward Little

Levi Bogar - Mt. Blue

Abdishakur Nur - Lewiston

JJ Greenlaw - Mt. Blue

Luke Parks - Messalonskee

Ryan Donoghue - Skowhegan

Player of the Year - Cameron Brown - Camden Hills

- Cameron Brown - Camden Hills Coach of the Year - Jack Rioux - Mt. Ararat

2nd Team

Ben Cole - Edward Little

Ethan Palmer - Mt. Ararat

Shukri Hassan - Edward Little

Sam Steeves - Skowhegan

Nasip Abdi - Lewiston

Abdimalik Nur - Lewiston

Abram Keleher - Brunswick

Kristian Kendall - Bangor

Aiden Surran - Hampden Academy

Josh Schneider - Brewer

CJ Wallingford - Messalonskee

Tegra Mbele - Lewiston

Andrew Beckwith - Messalonskee

Class B North

Joey Richards - Winslow

Jacob Owen - Winslow

Tyler Nadeau - Winslow

Ethan Goodrich - Waterville

Garrett Gendreau - Waterville

Connor Sides - Nokomis

Noah Hurd - Mt. View

Cole Allen - MCI

Ryan Tilton - Lawrence

Arthur Sunblad - Belfast

Martin Farruse - Cony

Player of the Year - Joey Richards - Winslow

- Joey Richards - Winslow Coach of the Year - Aaron Wolfe - Winslow

Class B South

Holden McKenney - Erskine Academy

Landon Lefebvre - Erskine Academy

Alex Taylor - Gardiner

Aiden Paradis - Gardiner

Mohamedi Ngido - Medomak Valley

Zan Nguyen - Medomak Valley

Connor Campbell - Morse

Christian Hallowell - Morse

Harrison Garcia - Oceanside

Logan Berube - Leavitt

Casey Duncan - Lincoln Academy

Player of the Year - Casey Duncan - Lincoln Academy

- Casey Duncan - Lincoln Academy Coach of the Year - Jeff Burroughs - Lincoln Academy

Class A All-Academic Team

Bangor - Jack Earl

- Jack Earl Brewer - Kyle Horr, Cayen Philbrick, Joshua Schneider, Jack Stuber, Grady Vandiestine

- Kyle Horr, Cayen Philbrick, Joshua Schneider, Jack Stuber, Grady Vandiestine Brunswick - Jack Costello, Jonas McGrath, Merrick Meardon, Bertram Wickwire

- Jack Costello, Jonas McGrath, Merrick Meardon, Bertram Wickwire Camden Hills - Cameron Brown, Mason Clark, Avery Luft, Miles Murray, Liam O'Dwyer, Quinn Riordan

- Cameron Brown, Mason Clark, Avery Luft, Miles Murray, Liam O'Dwyer, Quinn Riordan Edward Little - Joe Martel, Evan O'Donnell, Eli St. Laurent

- Joe Martel, Evan O'Donnell, Eli St. Laurent Hampden Academy - Tristan Downer, Colin McKay, Matthew Shayne, Edward Yock

- Tristan Downer, Colin McKay, Matthew Shayne, Edward Yock Lewiston - Nolan Cote, Payson Goyette, Abdishakur Nur

- Nolan Cote, Payson Goyette, Abdishakur Nur Messalonskee - Andrew Beckwith, Julachi (Chi) Janporom, Ethan Mayo, Luke Parks, Ryan Parks, Brayden Perry

- Andrew Beckwith, Julachi (Chi) Janporom, Ethan Mayo, Luke Parks, Ryan Parks, Brayden Perry Mt. Ararat - Kasey Bergeron, Ben Chonko, Nick Chonko, Aidan Greenleaf, Keegan Rowe, Ben Therriault

- Kasey Bergeron, Ben Chonko, Nick Chonko, Aidan Greenleaf, Keegan Rowe, Ben Therriault Mt. Blue - Trenton Beaudoin, Levi Bogar, Chase Ranger, Finley Ward, Timothy Williamson

- Trenton Beaudoin, Levi Bogar, Chase Ranger, Finley Ward, Timothy Williamson Oxford Hills - John Bessette, Hayden Farrell, Cameron Sherbinski

John Bessette, Hayden Farrell, Cameron Sherbinski Skowhegan - Ryan Donoghue, Connor Files, Justin Jellison, Owen Labonville, Noah McConnell, Noah McMahon, Lucas Parker, Samuel Steeves, Asa Stroman

Class B All-Academic Team

Cony - Martin Ferrusca, Bryan Ouellette, Cohen parker

- Martin Ferrusca, Bryan Ouellette, Cohen parker Erskine Academy - Noah Crummett, Caleb Gay, Holden McKenney, Jeremy Parker, Parker St. Onge

- Noah Crummett, Caleb Gay, Holden McKenney, Jeremy Parker, Parker St. Onge Gardiner - Dillon Elliot, Ethan Tibbetts

- Dillon Elliot, Ethan Tibbetts Leavitt - Brayden Greenlaw, Cole Johanson, Drake Bartley, Gavin Holbrook, Keagan Hawksley, Logan Berube, Max Thibault, Reid Sibley

- Brayden Greenlaw, Cole Johanson, Drake Bartley, Gavin Holbrook, Keagan Hawksley, Logan Berube, Max Thibault, Reid Sibley Lincoln Academy - Lucas Houghton, Mica Houghton, Oliver McNamara, Rath Shoenthal, Tate Whitmore

Lucas Houghton, Mica Houghton, Oliver McNamara, Rath Shoenthal, Tate Whitmore Medomak Valley - Bruce Bossow, Kory Donlin, Zan Nguyen, Elias Pluecker

- Bruce Bossow, Kory Donlin, Zan Nguyen, Elias Pluecker Morse - Alexander Pinkham, Chase Roth-Wells, Fritz Betlesman, Noah D'Souza, Silas Green

- Alexander Pinkham, Chase Roth-Wells, Fritz Betlesman, Noah D'Souza, Silas Green Nokomis - Alex Pearl

- Alex Pearl Waterville - Samuel Wechsler

- Samuel Wechsler Winslow - Cooper Blakley, David Doughty, Joseph Richards, Justin Rogers, Brady Willette

Class C All-Academic Team

MCI - Ethan Peasely, Brady Rogers, Andrew Ross

- Ethan Peasely, Brady Rogers, Andrew Ross Mount View - Dakota Harriman

Get our free mobile app

If there any spelling errors/typos please email chris.popper@townsquaremedia.com and we will correct the mistake ASAP.