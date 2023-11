2023 KVAC Girls Soccer Class A, B, C All-Conference and All-Academic Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their 2023 All-Conference and All-Academic Girls Soccer Teams for Class A, Class B and Class C on Monday, November 6th. Congratulations to ALL!

Class A

1st Team

Alexis Morin - Brunswick

Teagan Atherly - Bangor

Molly Tefft - Brunswick

Clara Oldenburg - Bangor

Britta Denny - Camden Hills

Islah Godo - Mt. Ararat

Amelia Johnson - Camden Hills

Julianna Allen - Mt. Ararat

Rose Tohanczyn - Camden Hills

Leah Snyder - Camden Hills

Emma Parson - Messalonskee

Elena Willis - Mt. Ararat

Maddy Herrick - Oxford Hills

Player of the Year - Alexis Morin - Brunswick

Coach of the Year - Meredith Messer - Camden Hills

2nd Team

Madeline Chaput - Brunswick

Ella Pelletier - Oxford Hills

Madelaine Miller - Oxford Hills

Destiny Mooers - Hampden Academy

Annabelle Morris - Skowhegan

Olivia Scott - Bangor

Jaelyn Jensen - Mt. Ararat

Jenna Jensen - Mt. Ararat

Amelia Quinn - Bangor

Katherine Therriault - Mt. Ararat

Brenna Mackey - Camden Hills

Kayleigh Wagg - Mt. Ararat

Kiana Carrier - Messalonskee

Class B North 1st Team

Mara Von Oesen - Waterville

Sadie Williams - Waterville

Stella McCarthy - Belfast

Alanna Nichols - Belfast

Zoe Hutchins - Lawrence

Zoie Ward - Lawrence

Olivia Varney - MCI

Skyla Dean - MCI

Anna Guzzi - Nokomis

Kyri Meak - Winslow

Ezra Holt - Mt. View

Player of the Year - Kyri Meak - Winslow

Coach of the Year - Kali McCarthy - Belfast

Class B South 1st Team

Ava Philbrook - Oceanside

Aubrianna Hoose - Oceanside

Taylor Takatsu - Gardiner

Sophia Marrone - Gardiner

Zofie Day - Lincoln Academy

Natalie Kaler - Lincoln Academy

Haley Puchalski - Medomak Valley

Kytana Williamson - Medomak Valley

Jackie Sasse - Erskine Academy

Edie McKay - Morse

Kylee Spugnardi - Leavitt

Player of the Year - Ava Philbrook - Oceanside

Coach of the Year - Nathan Gorman - Oceanside

Class A All-Academic Team

Bangor - Lily Chandler, Izzy Ireland, Amelia Quinn, Ani Roberts, Olivia Scott, Olivia Swartz, Callie Tennett

Brunswick - Madeline Barnhorst, Celeste Braillard, Madeline Chaput, Emily Doring, Tannar Gangnon

Camden Hills - Amelia Johnson, Brenna Mackey, Elise Mahar, Isabella Ward

Edward Little - Tiana Avila, Jillian Dumais, Katharine Garcia, Izzy Jalbert, Kaelyn Langlois, Olivia Veilleux

Hampden Academy - Nivri Harnish, Brigette Levesque, Destiny Mooers, Lucy Wiles

Lewiston - Madeline Albert, Qamar Ali, Natalie Beaudoin, Ava Blanchette, Madeline Cote, Makenna Drouin, Skylar Gaudette, Emily Trider

Messalonskee - Lia Brann, Emily Hammond, Emma Jane Parsons, Peyton Perkins

Mt. Ararat - Kaylynn Lapalante, Kaydanze Millard

Mt. Blue - Alissa Butterfield, Abigail Goodspeed, Gracie Ross

Oxford Hills - Madelaine Miller, Alexandria Snow, McKinley Soehren, Zoe Annis, Meredith Harthorne, Molly Kimball, Jane Leonard

Skowhegan - Grace Greenlaw, Carlie Jarvaise, Arabel Linkletter, Jasmine Merrill, Madalynne Morris, Lillian Noyes

Class B All-Academic

Belfast - Ada Curry, Cora Littlefield

Cony - Kylee Huard, Ayla Noftall, Torrie Webber

Erskine Academy - Isabella Boudreau, Caleigh Crocker, Brielle Crommett, Tara Hanley

Gardiner - Lainey Cooley, Sarah Luiz, Taylor Takatsu, Dayna Vasoll, Corinne Vasvary

Lawrence - Whitney Churchill, Mya Williams

Leavitt - Alexis Barkman, Julia Bickford, Nola Boughtaugh, Olivia Doyon, Madison Dutil, Ellah Houghton, Maddie Keneborus, Kylee Spugnardi

Lincoln Academy - Baylie Anastasio, Kendra Gladu, Natalie Kaler, Abigail Koop

Medomak Valley - Jordan Doughty, Haley Puchalski

Morse - Edie McKay, Haley Kirkpatrick, Lilian Wright

Nokomis - Diane Charrier, Camellia Guzzi, Sydney King, Emberli Michaud

Oceanside - Jillian Barnard, Caitlin Lamb,

Waterville - Taylor Doane, Abigail Dudley

Winslow - Bella Morris, Allyson Spencer

Class C All-Academic

MCI - Skyla Dean, Isabella Grard, Charlotte Hands, Heather Nelson, Olivia Varney

Mount View - Ezra Holt, Jordan Von Oesen

