Maine Soccer Coach Association Announces 2023 Regional All-Stars

The Maine Soccer Coach Association released their 2023 Regional All-Stars on Friday, November 3rd. Here are the Northern Maine and Southern Maine Girls and Boys Teams for Classes A-D and 8-Person. Congratulations to All!

Girls

Northern Maine Class A Regional All-Star Team

Bangor - Teagan Atherley M Jr, Clara Oldenburg F So, Amelia Quinn B Sr;

Brunswick - Madeline Chaput B Sr, Alexis Morin F Jr, Molly Tefft M So

Camden Hills - Britta Denny M Jr, Amelia Johnson B Sr, Rose Tohanczyn B Jr;

Hampden Academy - Destiny Mooers F Sr;

Messalonskee - Emma Parsons M Sr;

Mt. Ararat - Julianna Allen F So, Islah Godo M Jr, Elena Willis F Jr;

Mt. Blue - Natalee Orr F Jr

Oxford Hills - Maddy Herrick K Jr.

Northern Maine Class B Regional All-Star Team

Belfast - Stella McCarthy M Fr;

Ellsworth - Elizabeth Boles F So; Miah Coffin M Jr;

Hermon - Brooke Gallop M Jr, Natalie Tardie F So;

John Bapst - Claire Gaetani F Jr;

Gardiner - Taylor Takatsu K Sr;

Medomak Valley - Scarlet Flint F So, Haley Puchalski B Sr;

Oceanside - Ava Philbrook M Sr;

Old Town - Danica Brown K Sr, Allyson Caron B Jr;

Presque Isle - Makayla Guerrette B So, Olivia Locke M Jr;

Waterville - Mara Von Oesen F Sr, Sadie Williams M Jr;

Winslow - Kyri Meak M Jr

Northern Maine Class C Regional All-Star Team

Bucksport - Samantha Cyr B Sr, Natasha Monreal F Sr, Jetta Shook K Jr;

Central - Mary Allen F So, Emma Byers B Jr, Makenzie Rushlow M Sr;

Fort Kent - Julia Cyr M Sr, Allie Fournier B So, Hannah Lovley F Sr, Shelby Theriault B Sr;

Houlton/Greater Houlton - Gabby Gentle M Sr, Mylee Sylvia F So;

Maine Central Institute - Kyla Dean B Sr, Heather Nelson B Sr, Olivia Varney F Sr

Mattanawcook Academy - Megan House F So;

Orono - Anna Molloy M Sr

Northern Maine Class D Regional All-Star Team

Ashland -Layla Burby F So, Michaela Carney K Sr, Emma Doughty B So, Maggie Landeen M Sr;

Central Aroostook - Abbie Haines F Sr, Izabel Pryor M Sr;

Fort Fairfield - Brianna Osterblom M Jr;

Penobscot Valley - Lila Cummings M So, Allie LeBlanc B Jr, Rylee Moulton F So, Mia Neal M Sr;

Southern Aroostook - Cami Shields F Sr;

Wisdom/Van Buren - Camryn Clavette F Jr, Ava Lerman M So, Lilly Roy M Sr, Colleen Thamsen K Sr

Northern Maine 8 Person Regional All-Star Team

Katahdin -Hunter Hartsgrove F Sr;

Lee Academy - Aubrey Gifford M Sr, Stella Martin B Fr, Harmony Vermazani K Sr;

Penquis Valley - Violet Chai F Fr, Addison Conklin F Sr, Rylee Heal B Jr;

Piscataquis - Bella Buehne B So, Brookelynn Hunt F So, Hope Hunt M So;

Schenck/Stearns - Harlee Sprague F So; Shead: Shaylynn Fenderson F Fr

Southern Maine Class A Regional All-Star Team

Deering - Elsa Freeman M Jr;

Falmouth - Mallory Kerr B Sr;

Gorham - Ashley Connolly F Jr, Bailey Hatch B Jr;

Marshwood - Lilli Hammond F Sr;

Portland - Annaliese Collin M Jr;

Sanford - Sophie Olivo K So, Hailey Tarbox F Sr;

Scarborough - Lana Djuranovic M Sr, Avery Pettingill B Sr, Natalie Ryan B Sr;

Thornton Academy - Charlotte Belanger M Jr, Hadley Stoddard F Sr, Quincy Thibault F Jr;

Windham - Stella Jarvais M Jr

Southern Maine Class B Regional Al-Star Team

Cape Elizabeth - Evelyn Agrodnia M Sr, Campbell Duryee F Jr, Noelle Mallory F So;

Freeport - Taryn Curry M Sr;

Greely - Kylie Crocker B Sr, Abby Lennox F Jr, Shaylee O’Grady M Sr;

Lake Region - Abigail Lavoie B Sr;

Lincoln Academy - Zofie Day M Jr;

Morse - Edie McKay M Sr;

Wells - Grace Badger M Sr;

Yarmouth - Kadin Davoren B Sr, Taylor Oranellas M Jr, Aine Powers F Sr, Regan Sullivan K Sr;

York - Scarlett Ring M So

Southern Maine Class C Regional All-Star Team

Hall- Dale - Aubrey Gilbert K Sr, Hayden Madore M Sr, Zoe Soule B Sr, Addison Tinkham M Jr;

Maranacook - Phoebe Bell F So, Cooper Davis B Fr, Natalie Mohlar F Sr;

Mt. Abram - Karsyn Rolbecki B Sr;

Mountain Valley - Brooke Bennett B Sr;

North Yarmouth Academy - Graca Bila M Sr, Ella Giguere B Jr, Emily Robbins M Jr;

Traip Academy - Keira Alessi F Jr;

Waynflete - Morgan Earls F Sr, Lucy Hart M Sr, Jojo Moriba B Sr

Southern Maine Class D Regional All-Star Team

Buckfield - Brittany Carrier F Jr, Kai Trenoweth M Jr;

Old Orchard Beach - Sarah Davis B Sr, Tessa Ferguson F Jr, Alaynah LeBlond M Sr;

Richmond - Ella Briand F Fr, Breonna Dufresne M Jr, Isabelle Stewart B Sr, Lila Viselli M Sr;

St. Dominic Academy - Gabby Allen F Jr, Anna Geyer-Shaheen B Sr, Avery Gravel M Sr, Anna Theriault K Jr;

Temple Academy - Quinn Crommett B Sr, Dixie Szabo F Jr

Southern Maine Class 8-Person Regional All-Star Team

Carrabec - Riley Crocker B Sr, Leah Price F Fr;

Greenville - Alayna McMahon M Jr, Lakely St. Jean B Jr;

Madison - Raegan Cowan F Jr,

Pine Tree Academy - Madelyn Verrill M Jr:

Rangeley Lakes - Breezy Quimby F Sr, Lily Shaffer B Sr;

Searsport - Lily Nadeau F Sr, Meta Wiseman M Jr;

Valley - Kara Bigelow K Sr, Tatianna Sproul M Fr;

Vinalhaven - Hannah White M Sr;

Wiscasett - Jordan Chamness B Sr

Boys

Northern Maine Class A Regional All-Star Team

Bangor - Kristian Kendall B Jr;

Brewer - Braden Carr F Sr, Grady Vanidestine K Sr;

Brunswick - Junior Beyoko F Jr, Abram Keleher B Sr;

Camden Hills - Cam Brown F Sr, Charlie Pons F Jr;

Edward Little - Abdihakim Daud F Sr, Eli St. Laurent B Sr;

Lewiston - Jacinto Mavingo F Sr, Mechi Mbele M Jr, Abdishakur Nur B Sr;

Mt. Ararat - Ethan Berry B Jr, Ethan Palmer M Sr, Keegan Rowe B Sr;

Mt. Blue - Levi Bogar B Sr

Northern Maine Class B Regional All-Star Team

Caribou - Sam Hebert F Sr;

Ellsworth - Cruz Coffin M Sr, Owen Frank M Sr, Kal Laslie M Jr

Erskine Academy - Holden McKinney M Sr;

Gardiner - Connor Fairservice K Sr, Alex Taylor F Jr;

John Bapst - Oscar Martinez M Jr;

Medomak Valley - Mohamedi Ngido F Jr, Zan Nguyen M Sr;

Mount Desert Island - Miles Burr B Sr;

Oceanside - Harrison Garcia K Sr;

Presque Isle - Jack Buck B Sr;

Winslow - Tyler Nadeau B Sr, Joey Richards M Sr

Northern Maine Class C Regional All-Star Team

Bucksport - Evan Donnell F Sr, Jason Terrill M Jr;

Central - Jakson Pollock F Jr;

Fort Kent - Max Bois B Sr, Ethan Daigle M Sr, Drew Deschaine K Sr, Kaden Theriault F Sr;

Foxcroft Academy - Pau Argiliga F Sr;

George Stevens Academy - Aubrey King B Jr, Reed Pambianco M Jr;

Maine Central Institute - : Cole Allen K Sr;

Mount View - Noah Hurd F Sr;

Orono - Dominik Ondo B Sr, Jay Tweedie M Jr;

Washington Academy - Unai Reino M Sr, Coleton Whitney F Sr

Northern Maine Class D Regional All-Star Team

Ashland - Inyas Janoch M Sr;

Bangor Christian - Luke Gorczok F Jr, Conrad Straubel B Sr;

Easton - Augustus Bonner B Sr, Chase Flewelling B Jr, Owen Sweeney M Sr;

Fort Fairfield - Cayden Ala M So, Joel Cormier M Sr, Micah Daigle B Sr;

Jonesport-Beals - Breven Kenney F Sr;

Narraguagus - Floriberto Paredes F So;

Madawaska - Chris Boucher K Sr, Nick Poitras F Sr, Sam Thibeault B Jr;

Penobscot Valley - Kaden Loring B Sr, Mason Shute F Jr;

Piscataquis Brady Gaw F So;

Washburn - Roegen Rosi-Carney F Sr

Northern Maine 8-Man Class Regional All-Star Team

Dexter - Brenden Berg F Jr;

Schenck/Stearns - Caleb DeSantis B Sr, Connor Kelly B Sr, Mason McDunnah F Sr, Gabriel Whitehouse F Sr;

Southern Aroostook - Trafton Russell M Jr;

Van Buren - Dawson Searles K Sr;

Wisdom - Jack Desjardins B Sr; Dawson Gagnon M Sr, Camden Pelletier F Jr, Landon Picard B Jr

Southern Maine Class A Regional All-Star Team

Biddeford - Zeus Rankin M Jr;

Bonny Eagle - Luke Drinkwater M Sr;

Cheverus - Shane McGrath M Sr;

Deering - Alberto Lucas-Bayata B Jr, Chandrel Mangele-Laza F Sr;

Gorham - Ethan Homa K Sr, Jack Luciano F Sr;

Portland - Martin Kalala M Sr, Baptista Muanda M So;

Scarborough - Kilson Joao F Sr;

Westbrook - Hamza Nabi B Sr,

Windham - Luke Cunniffe M Jr, Connor LeClerc B Sr, Nick Marion F Sr

Southern Maine Class B Regional All-Star Team

Cape Elizabeth - Sam Cochran M Sr, Rory O’Grady M Sr;

Freeport - Garrett Ritcheson F Sr;

Fryeburg Academy - Nivaldo Lucarto F Jr;

Greely - Aaron Park M Sr, Mason Rodgers B Jr;

Lincoln Academy - Cassey Duncan F Sr;

Morse - Connor Campbell B Jr, Christian Hallowell M So, Waylon Rhorer K Jr;

Poland - Sam Paladino K Sr;

Yarmouth - Justin Dawes B Sr, Jon Fulton B Sr, Adam McLaughlin M Sr;

York - Lukas Bouchard K Jr, Nick Hoy F Sr, Connor Roberge M Sr

Southern Maine Class C Regional All-Star Team

Hall-Dale - Keegan Cary M Jr;

Maranacook - Mitch Maceda B Jr;

Mt. Abram - Sam Crockerman F Sr, Payton Mitchell M Sr, Ash Rollins B Jr, Morgan Thibodeau M Sr;

Mountain Valley - Brody Jamison B Sr;

Sacopee Valley - Jack Morrissey B Sr;

Traip Academy - Quinn Alessi F Sr, Ivan Blanco F Sr, Makili Matty M Jr;

Waynflete - Nico Kirby K Sr, Jacob Woodman M Sr;

Winthrop - Jaxson August K Jr

Southern Maine Class D Regional All-Star Team

Buckfield - Brayden Jack M Sr, Justin Lucas F Sr;

Chop-Point - Nate Sullivan K Sr, Simon Wilkinson F Sr;

Monmouth Academy - Luke Harmon B Sr, Kyle Pulleschi M Sr, Brandon Smith F Sr;

Pine Tree Academy - Andres Avendano M Sr, Miguel Matos F So;

Richmond - Wyatt Cassidy B Sr, Zander Steele M Jr, Hunter Mason F Sr;

St. Dominic Academy - Riley Daigle K So, Timothee Ouellette B Sr;

Temple Academy - Tony Isgro B Sr, Gabe Young M Jr

Southern Maine 8-person Class Regional All-Star Team

Carrabec - Lucas Licneire M Sr;

Greenville - Liam Mason M Jr, Ethan Pratt B Sr;

Rangeley Lakes - Tucker Beaulieu F Sr, Parker Smith F Jr, Anthony Whittier F Jr;

Searsport - Isaac Traves K Fr,

Valley - Harry Louis F So, Collin Nichols F So, Ryon West M Sr