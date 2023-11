2023 KVAC Class A, B, C Golf All-Conference and All-Academic Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their 2023 All-Conference and All-Academic Golf Teams for Class A, Class B and Class C on Sunday, November 5th. Congratulations to all!

Class A - All Conference

Bangor - Seamus Hagerty

Brewer - Calvin Grass

Brunswick - Charlie Austin, Garrett Countway, Will Farschon, Brayden Grant, Ayden Marini, Logan Rossignol

Camden Hills - Lila Dailey, Walter Field, Bennett Gardner, Garrett Hall

Edward Little - Brayden Bashaw, TJ Kramarz, Joey Samson, Connor Turcotte, Tyler Turcotte, Carson Veilleux

Hamdpen Academy - Jaydon Hersey, TJ Llerena, Eli Vine, Sawyer Worcester

Messalonskee - Matt Fulling, Garrett Giguere, Donovan Hermann, Gavin Jackson, Liam McFadden, Jacob Moody

Mt. Ararat - Sam Betz, Isaac Wheeler

Oxford Hills - Dustin Farrington, Shaun Kyllonen, Alexis McCormick

Skowhegan - Eddie Goff, Lydia Jones

Coaches of the Year - Tim Throckmorton - Hampden Academy; Gene Dumont - Messalonskee; Mike Routhier - Brunswick

Class A - All-Academic

Bangor - Seamus Hagerty

Brunswick - Charles Austin, Garrett Countway, Brayden Grant, Jacob Scrapshanksy

Camden Hills - Mary Hastings, Brooke Hoppe, Lily Stowe

Edward Little - Brayden Bashaw, Brooks Hefty, Brady Kilby, Connor Turcotte

Hampden Academy - Alex Bruce, TJ Llerna, Harrison Withee

Lewiston - Cohwen Lecler, Aiden St. George

Messalonskee - Evan Carlson, Garrett Giguere, Jacob Moody, Grayson Podey

Mt. Ararat - Sam Betz, Isaac Wheeler

Mt. Blue - Jack Cramer

Oxford Hills - Kadean Neureuther, Myles Wooster

Skowhegan - Julia Fitzgerald

Class B - All-Conference

Jade Haylock - Leavitt

Jack Quinn - Gardiner

SJ Welch - Nokomis

Caleb Harvey - Morse

Matt Quigley - Lawrence

Alex Grant - Nokomis

Noah McLellan - Oceanside

Austin Gould - Gardiner

Kellen Adickes - Lincoln Academy

Alex Fournier - Cony

AJ Davis - Leavitt

Bryson Mattox - Oceanside

Oliver Roderigue - Cony

Caden Chretien - Nokomis

Damon Ellinwood - Lincoln Academy

Matt Boston - Cony

Elizabeth Holden - Lawrence

Zachary Hill - Lawrence

Zach Waddell - Cony

Johnny Johnston - Morse

Conner Brown - Erskine Academy

Jacob Frazee - Lawrence

Broden Eaton-Foster - Lawrence

Jadin Ireland - Nokomis

Alexa Brann - Nokomis

Class B All-Academic

Cony - Ray Dineen, Alex Fournier, Cole Hamner

Gardiner - Owen Grant

Lawrence - Anderson Buck, Matthew Quigley, Jacob York

Leavitt - Andrew Davis

Lincoln Academy - Kristopher Edgar, Cameron Macleod

Morse - Eich Rainier

Nokomis - Alexander Grant

Oceanside - Bryson Mattox

Class C All-Conference

Owen Moore - MCI

Joseph Parker - MCI

Jillian Plamondon - MCI

Class C All-Academic

MCI - Owen Moore, Jillian Plamondon

Mt. View - Evan Aspinall, Benjamin Richards

Winslow - Mason Lee

Get our free mobile app

If there any spelling errors/typos please email chris.popper@townsquaremedia.com and we will correct the mistake ASAP.