2023 KVAC Winter All-Conference and All-Academic Ski Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference released their Winter All-Conference and All-Academic Ski Teams for the 2023 Winter Season. Congratulations to all

KVAC Girls Nordic

1st Team

Nora McCourt - Mt. Blue

Bridget Reusch - Mt. Blue

Moriah Reusch - Mt. Blue

Maya Kellett - Mt. Blue

Natalie McCarthy - Mt. Blue

Maeve Woodruff - Brunswick

2nd Team

Katherine Garcia - Edward Little

Olympia Farrell - Maranacook

Lucinda Carroll - Mt. Blue

Delia Colello - Mt. Blue

Ali Denning - Leavitt

Jade Haylock - Leavitt

Elsa Bergdahl - Maranacook

Nordic Skier of the Year - Nora McCourt - Mt. Blue

Nordic Coach of the Year - Chris Easton - Oxford Hills

Girls Alpine

1st Team

Taylor Gordon - Mt. Blue

Sophie Simard - Edward Little/Leavitt

Katie Yeaton - Mt. Blue

Phoebe Bell - Maranacook

Vivian Cormier - Mt. Blue

Zola Roberts - Camden Hills

Lily Anctil - Edward Little/Leavitt

Gianna Devivo - Oxford Hills

Anaya Egge - Edward Little/Leavitt

Abby Goodspeed - Mt. Blue

Piper Urey - Camden Hills

Hannah Osmer - Bangor

2nd Team

OIive Walker - Camden Hills

Anna Albert - Maranacook

Samantha McPhail - Oxford Hills

Lily Stowe - Camden Hills

Kaelyn Langlois - Edward Little/Leavitt

Sage Whitehead - Messalonskee

Madison Gillis - MCI

Molly Kearing - Mt. Blue

Maddie Ranger - Edward Little/Leavitt

Maggie Metzler - Camden Hills

Greer Lafiura - Camden Hills

Eliza Mazzoli - Mt. Blue

Alpine Skier of the Year - Taylor Gordon - Mt. Blue

Alpine Coach of the Year - Ronn Gifford - Maranacook

Girls All-Academic

Bangor - Carleton Hayward, Hannah Osmer

Camden Hills - Margaret Gill, Abigail Williams

Gardiner - Dakota Lovely

Hampden Academy - Meghan Cyr, Melina Glausch, Maddie Van Veen

Leavitt - Lily Anctil, Ali Dening, Helen Larue, Hannah Miliken, Iris Petrin, Maja Zdanowksa

Maranacook - Mary Hatt, Sophie Marr, Lina Martinez Nocito, Ruby Nelson

Mt. Blue - Delia Colello, Vivian Cormier, Taylor Gordon, Molly Kearing, Bridget Reusch, Moriah Reusch

Oxford Hills - Kelsey Bennet

Skowhegan - Nyah Gunst

Boys Nordic All-Conference

1st Team

Henn McCourt - Mt. Blue

Logan Ouellette - Leavitt

Orrin Slover - Edward Little

Silas Bartol - Maranacook

Grayson Hoeft - Mt. Blue

Wyatt Stevenson - Maranacook

2nd Team

Elias Bartlett - Mt. Blue

Luke Doscinski - Mt. Blue

Gabe Durazo - Leavitt

Jacob Dening - Leavitt

Cyrus Evans - Mt. Blue

Nathaniel Bell - Leavitt

Carson Zundel - Mt. Blue

Nordic Skier of the Year - Henri McCourt - Mt. Blue

Nordic Coach of the Year - Chris Eaton - Oxford Hills

Boys Alpine All-Conference

1st Team

Landon Marquis - Camden Hills

Thatcher Riley - Maranacook

Trent Beaudoin - Mt. Blue

Ethan Levesque - Edward Little

Evan O'Donnell - Edward Little

Silas Timm - Oxford Hills

Ross Campbell - Oxford Hills

Calvin Vincent - Edward Little

Adam Ellis - Maranacook

Asa Stroman - Skowhegan

JJ Alexander - Skowhegan

Ben Jewett - Maranacook

2nd Team

Brayden Bashaw - Edward Little

Joe LeBlanc - Edward Little

Dylan Farmer - Mt. Blue

Jackson Hardy - Mt. Blue

Braden Pratt - Oxford Hills

Josh Adams - Maranacook

Max Brann - Edward Little

Ritchie Dietrich - Oxford Hills

Kai Thistle - Edward Little

Connor Files - Skowhegan

Silas Tibbetts - Skowhegan

Austin Gates - Leavitt

Alpine Skier of the Year - Landon Marquis - Camden Hills and Thatcher Riley - Maranacook

Alpine Coach of the Year - Ronn Gifford - Maranacook

Boys Skiing All-Academic

Edward Little - Owen Vincent

Hampden Academy - Owen Hanson, David Morse

Leavitt - Nathaniel Bell, Austin Gates, Coburn Getty, Matthew Gortner, Adam Howe, Aiden Lind, Kurtis Mousseau, Logan Ouellette, Elliot Shields

Mt. Blue - Cyrus Evans, Carson Zundel

Oxford Hills - Braden Pratt, Silas Timm

- Braden Pratt, Silas Timm Skowhegan - Oliver Barden