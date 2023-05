Orono Boy’s, Bucksport Girl’s Win PVC Small School Track and Field Championships

The PVC Small School Track and Field Championships were held Saturday, May 27th at the Brewer Community School. When all was said and done, the Orono Boy's and Bucksport Girl's won the Team Championships.

Special congratulations to the following who broke PVC Records

Ruth White - Orono . The junior set a new record in the 1600 meter run with a time of 5:00.74 beating the previous record of 5:03.19 set by Heather Clark of Brewer in 2003.

Natasha Monreal - Bucksport. The junior set a new record in the long jump with a jump of 17-11.75. That broke the old record of Camille Kohtala who jumped for 17-10.75 in 2019

Orono Boy's 4x100 meter Relay Team - The team of Dom Ondo (11), Owen Conner Self (12), Caleb Firkin (12) and Will Francis (10) ran a time of 44.35 breaking the 2014 Old Town Team's time of 44.59. The Old Town Team was comprised of A.Comeau, N.Boutin, C. Moody and T. Darby.

The Team Results were

Girls

1. Bucksport - 164

2. Orono - 131

3. Houlton - 62

4. GSA - 50

5. Bangor Christian - 37

6. PCHS - 35

7. Sumner - 30

8. Central - 27

9. Washington Academy - 17

T 10 - Foxcroft Academy and Mattanawcook Academy - 12

12. Penquis - 10

13. Narragauagus - 2

Boys

1. Orono - 309

2. Bucksport - 224

3. GSA - 117

4. Sumner - 78

5. Foxcroft Academy - 74

6. Washington Academy - 72.50

7. Central - 70

8. Houlton - 62

9. Bangor Christian - 51

10. PCHS - 35

11. Lee Academy - 23

12. Mattanawcook Academy - 13

13. Penquis - 12

T14. Dexter and Greenville- 10

16. Narraguagus - 9.50

17. Blue Hill Harbor - 4

Here are the Individual Results

Girls

Girls 100 Meter Dash =================================================================== Top 8 Advance by Time PVC Record: R 12.20 2013 Teal Jackson, Brewer '22 Champion: 13.22 Johanna Stiles, Bucksport Hi Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 12.74q 1 2 Anna Molloy 11 Orono High S 12.81q 2 3 Haley Rose 9 Bucksport Hi 12.88q 3 4 Madison Rose 9 Bucksport Hi 13.12q 2 5 Molly Sipple 12 Piscataquis 13.13q 1 6 Ariana Ardell 11 Houlton/GHCA 13.17q 3 7 Alexon Astbury 12 George Steve 13.62q 1 8 Mia Mills 9 Jonesport Be 13.69q 2 9 Cadence Herrick 12 Foxcroft Aca 13.73 3 10 Ruby Pereira 10 Bucksport Hi 13.84 2 11 Addie Duran 9 Orono High S 13.88 3 12 Kailyse Bean 9 Central High 13.94 1 13 Ingrid Berling 10 Foxcroft Aca 14.04 3 14 Grace Menario 9 Central High 14.10 3 15 Jazmin Channon 9 Piscataquis 14.19 2 15 Cloe Poblome 12 Bucksport Hi 14.19 1 17 Elyssa Jerome 12 Dexter Regio 14.24 2 18 Rylee Speed 12 Central High 14.28 2 19 Hilary Howard 11 Foxcroft Aca 14.38 1 20 Makenzie Rodriguez 10 Bucksport Hi 14.39 3 21 Jazzmin Bean 11 Central High 14.59 2 22 Emily Desorbo 10 Lee Academy 14.63 3 23 Maria Velame 12 Piscataquis 14.90 1 Girls 100 Meter Dash ======================================================================= PVC Record: R 12.20 2013 Teal Jackson, Brewer '22 Champion: 13.22 Johanna Stiles, Bucksport Hi Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 12.70 10 2 Anna Molloy 11 Orono High S 12.71 8 3 Haley Rose 9 Bucksport Hi 12.75 6 4 Madison Rose 9 Bucksport Hi 12.77 4 5 Molly Sipple 12 Piscataquis 12.97 2 6 Ariana Ardell 11 Houlton/GHCA 13.40 1 7 Alexon Astbury 12 George Steve 13.43 8 Mia Mills 9 Jonesport Be 13.80 Girls 200 Meter Dash ========================================================================== PVC Record: R 25.66 2013 Teal Jackson, Brewer '22 Champion: 27.68 Johanna Stiles, Bucksport Hi Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Haley Rose 9 Bucksport Hi 26.35 2 10 2 Madison Rose 9 Bucksport Hi 26.88 2 8 3 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 27.08 2 6 4 Ariana Ardell 11 Houlton/GHCA 27.64 2 4 5 Kailyse Bean 9 Central High 28.28 2 2 6 Alexon Astbury 12 George Steve 28.33 2 1 7 Addie Duran 9 Orono High S 28.46 1 8 Mia Mills 9 Jonesport Be 28.87 2 9 Jazmin Channon 9 Piscataquis 29.18 1 10 Rylee Speed 12 Central High 29.18 1 11 Alexis Heretakis 10 Foxcroft Aca 29.21 2 12 Hilary Howard 11 Foxcroft Aca 29.62 1 13 Jillian Eldridge 12 George Steve 29.85 1 14 Tiare Channon 11 Piscataquis 32.01 1 Girls 400 Meter Dash ========================================================================== PVC Record: R 57.39 2012 Teal Jackson, Brewer '22 Champion: 1:03.65 Kathleen Stephens, George Steve Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Anna Molloy 11 Orono High S 1:05.92 2 10 2 Kathleen Stephens 11 George Steve 1:06.49 2 8 3 Madison Rose 9 Bucksport Hi 1:07.20 2 6 4 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 1:07.61 2 4 5 Abigail Knapp 12 Foxcroft Aca 1:07.69 2 2 6 Brisa Ortiz-Garcia 11 Narraguagus 1:09.84 2 1 7 Ashley Cyr 11 Bucksport Hi 1:10.73 1 8 Katie Miller 10 Central High 1:11.01 1 9 Ingrid Berling 10 Foxcroft Aca 1:11.36 2 10 Aivah Tweedie 9 Bucksport Hi 1:11.39 2 11 Alexa Johnson 9 Narraguagus 1:12.17 1 12 Lindsey Stevens 11 Central High 1:13.12 1 Girls 800 Meter Run ======================================================================= PVC Record: R 2:16.54 2017 Tia Tardy, MDI '22 Champion: 2:29.65 Teanne Ewings, Houlton Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Teanne Ewings 10 Houlton/GHCA 2:27.88 10 1:14.181 (1:14.181) 2:27.872 (1:13.691) 2 Thea Crowley 12 George Steve 2:28.65 8 1:14.495 (1:14.495) 2:28.650 (1:14.155) 3 Ellie Brooks 12 Orono High S 2:31.76 6 1:17.269 (1:17.269) 2:31.753 (1:14.485) 4 Natalie Johnson 10 Houlton/GHCA 2:37.50 4 1:18.716 (1:18.716) 2:37.494 (1:18.779) 5 Maya Boyington 9 Orono High S 2:37.86 2 1:20.039 (1:20.039) 2:37.851 (1:17.812) 6 Katherine Kohtala 12 Orono High S 2:41.74 1 1:20.382 (1:20.382) 2:41.736 (1:21.355) 7 Rossella Ruzzetta 11 Orono High S 2:44.15 1:20.442 (1:20.442) 2:44.148 (1:23.707) 8 Sophia Landrum 11 George Steve 2:54.15 1:23.442 (1:23.442) 2:54.148 (1:30.706) 9 Kathleen Stephens 11 George Steve 3:01.11 1:23.888 (1:23.888) 3:01.110 (1:37.222) 10 Iris Kimball 11 George Steve 3:06.76 1:33.994 (1:33.994) 3:06.760 (1:32.766) 11 Sadie Kelley 9 Piscataquis 3:08.66 1:33.409 (1:33.409) 3:08.652 (1:35.243) 12 Molly Goodwin 9 Piscataquis 3:24.32 1:33.026 (1:33.026) 3:24.315 (1:51.290) Girls 1600 Meter Run ======================================================================= PVC Record: R 5:03.19 2003 Heather Clark, Brewer '22 Champion: 5:04.08 Teanne Ewings, Houlton Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ruth White 11 Orono High S 5:00.74R 10 1:14.795 (1:14.795) 2:29.832 (1:15.038) 3:45.415 (1:15.583) 5:00.740 (1:15.325) 2 Teanne Ewings 10 Houlton/GHCA 5:03.35 8 1:15.076 (1:15.076) 2:30.197 (1:15.122) 3:45.895 (1:15.698) 5:03.344 (1:17.450) 3 Natalie Johnson 10 Houlton/GHCA 5:47.57 6 1:25.459 (1:25.459) 2:53.724 (1:28.265) 4:23.758 (1:30.035) 5:47.570 (1:23.812) 4 Clara White 9 Orono High S 5:52.86 4 1:25.350 (1:25.350) 2:53.714 (1:28.365) 4:24.656 (1:30.942) 5:52.852 (1:28.196) 5 Leanne Ross 11 Houlton/GHCA 6:02.11 2 1:30.452 (1:30.452) 3:03.171 (1:32.720) 4:35.083 (1:31.913) 6:02.110 (1:27.027) 6 Alexa Johnson 9 Narraguagus 6:02.60 1 1:30.215 (1:30.215) 3:03.114 (1:32.900) 4:37.074 (1:33.960) 6:02.594 (1:25.520) 7 Andrea Ross 9 Houlton/GHCA 6:03.91 1:30.958 (1:30.958) 3:04.002 (1:33.044) 4:36.154 (1:32.153) 6:03.902 (1:27.749) 8 Bailey Townsend 9 George Steve 6:20.46 1:30.811 (1:30.811) 3:07.370 (1:36.560) 4:47.232 (1:39.863) 6:20.456 (1:33.224) 9 Abigail Hunt 12 Bucksport Hi 6:25.17 1:30.313 (1:30.313) 3:09.343 (1:39.030) 4:57.182 (1:47.840) 6:25.167 (1:27.985) 10 Mariana Bava 12 Washington A 6:25.74 1:38.446 (1:38.446) 3:16.652 (1:38.206) 4:57.347 (1:40.696) 6:25.734 (1:28.387) 11 Aubrey Gifford 11 Lee Academy 6:32.20 1:31.607 (1:31.607) 3:08.252 (1:36.645) 4:50.462 (1:42.211) 6:32.200 (1:41.738) 12 Nettie Fox 11 Bucksport Hi 6:34.75 1:39.643 (1:39.643) 3:19.298 (1:39.655) 5:00.296 (1:40.998) 6:34.742 (1:34.446) Girls 3200 Meter Run ======================================================================= PVC Record: R 10:52.97 2021 Ruth White, Orono '22 Champion: 11:03.80 Thea Crowley, George Steve Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ruth White 11 Orono High S 11:14.45 10 1:22.213 (1:22.213) 2:42.936 (1:20.724) 4:06.907 (1:23.971) 5:30.900 (1:23.993) 6:54.196 (1:23.296) 8:20.086 (1:25.890) 9:47.867 (1:27.782) 11:14.446 (1:26.580) 2 Teanne Ewings 10 Houlton/GHCA 11:40.79 8 1:24.388 (1:24.388) 2:50.259 (1:25.871) 4:18.438 (1:28.180) 5:47.315 (1:28.877) 7:16.429 (1:29.115) 8:46.406 (1:29.977) 10:15.776 (1:29.371) 11:40.781 (1:25.005) 3 Thea Crowley 12 George Steve 12:14.06 6 1:26.552 (1:26.552) 2:54.390 (1:27.838) 4:24.511 (1:30.121) 5:55.331 (1:30.820) 7:29.330 (1:34.000) 9:05.520 (1:36.190) 10:40.457 (1:34.938) 12:14.056 (1:33.599) 4 Natalie Johnson 10 Houlton/GHCA 13:04.18 4 1:31.536 (1:31.536) 3:04.705 (1:33.169) 4:40.268 (1:35.564) 6:19.286 (1:39.018) 7:59.343 (1:40.058) 9:42.113 (1:42.770) 11:25.364 (1:43.251) 13:04.177 (1:38.814) 5 Clara White 9 Orono High S 13:21.25 2 1:29.802 (1:29.802) 3:04.338 (1:34.536) 4:39.971 (1:35.634) 6:19.738 (1:39.767) 8:04.013 (1:44.275) 9:49.564 (1:45.551) 11:36.686 (1:47.122) 13:21.248 (1:44.563) 6 Andrea Ross 9 Houlton/GHCA 13:28.55 1 1:38.521 (1:38.521) 3:17.691 (1:39.170) 4:57.635 (1:39.945) 6:39.209 (1:41.575) 8:21.913 (1:42.705) 10:05.569 (1:43.656) 11:49.164 (1:43.595) 13:28.541 (1:39.378) 7 Leanne Ross 11 Houlton/GHCA 13:48.89 1:38.995 (1:38.995) 3:20.830 (1:41.835) 5:03.491 (1:42.661) 6:49.375 (1:45.885) 8:35.275 (1:45.900) 10:22.501 (1:47.226) 12:08.131 (1:45.631) 13:48.884 (1:40.753) 8 Roza Parker 11 Bucksport Hi 14:37.31 1:38.436 (1:38.436) 3:20.620 (1:42.185) 5:08.824 (1:48.205) 7:01.201 (1:52.378) 8:55.946 (1:54.745) 10:51.155 (1:55.210) 12:47.566 (1:56.412) 14:37.304 (1:49.738) 9 Christina Degiso 10 Bucksport Hi 14:51.57 1:39.396 (1:39.396) 3:21.462 (1:42.067) 5:09.681 (1:48.219) 7:04.758 (1:55.078) 9:04.371 (1:59.613) 11:04.503 (2:00.133) 13:02.918 (1:58.415) 14:51.563 (1:48.645) 10 Abigail Hunt 12 Bucksport Hi 15:30.90 1:38.637 (1:38.637) 3:20.935 (1:42.298) 5:09.156 (1:48.221) 7:04.371 (1:55.216) 9:04.156 (1:59.785) 11:05.192 (2:01.036) 13:24.562 (2:19.370) 15:30.891 (2:06.329) 11 Lucy Clews 10 George Steve 16:39.28 1:46.978 (1:46.978) 3:42.127 (1:55.150) 5:46.318 (2:04.191) 7:55.263 (2:08.945) 10:05.695 (2:10.432) 12:19.343 (2:13.649) 14:33.977 (2:14.635) 16:39.273 (2:05.296) Girls 100 Meter Hurdles =================================================================== Top 8 Advance by Time PVC Record: R 14.75 2013 Grace MacLean, Bangor '22 Champion: 16.90 Angelina Cotoni, Bucksport Hi Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Ada Fisher 11 Sumner Memor 16.80q 1 2 Addison Goss 9 Bucksport Hi 17.01q 2 3 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 17.66q 2 4 Chloe Bratcher 10 Bucksport Hi 18.12q 1 5 Mary Allen 9 Central High 18.16q 1 6 Victoria Ervin 9 Houlton/GHCA 18.26q 1 7 Marissa Cates 12 Washington A 18.62q 2 8 Elyssa Jerome 12 Dexter Regio 18.69q 2 9 Emerson Morris 11 Washington A 19.06 1 10 Libby Payne 9 Bangor Chris 19.48 2 11 Brinn George 10 Bangor Chris 20.39 1 12 Aivah Tweedie 9 Bucksport Hi 20.40 2 13 Jessica Murphy 9 Orono High S 22.08 1 14 Iva Fowler 10 Central High 22.15 2 15 Emma Byers 10 Central High 22.19 2 -- Autumn Heeren 9 Mattanawcook DQ 1 Girls 100 Meter Hurdles ======================================================================= PVC Record: R 14.75 2013 Grace MacLean, Bangor '22 Champion: 16.90 Angelina Cotoni, Bucksport Hi Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Ada Fisher 11 Sumner Memor 16.34 10 2 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 17.38 8 3 Addison Goss 9 Bucksport Hi 17.40 6 4 Chloe Bratcher 10 Bucksport Hi 18.16 4 5 Marissa Cates 12 Washington A 18.23 2 6 Mary Allen 9 Central High 18.42 1 7 Victoria Ervin 9 Houlton/GHCA 18.60 8 Elyssa Jerome 12 Dexter Regio 18.61 Girls 300 Meter Hurdles ========================================================================== PVC Record: R 45.81 2012 Denae Johnson, Bangor '22 Champion: 50.36 Ada Fisher, Sumner Memor Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Ada Fisher 11 Sumner Memor 50.49 2 10 2 Mary Allen 9 Central High 51.58 2 8 3 Addison Goss 9 Bucksport Hi 53.08 2 6 4 Maja Fijalkowska 10 Washington A 53.42 2 4 5 Chloe Bratcher 10 Bucksport Hi 54.78 2 2 6 Emerson Morris 11 Washington A 54.83 2 1 7 Jillian Eldridge 12 George Steve 57.22 1 8 Victoria Ervin 9 Houlton/GHCA 57.23 2 9 Kara Lyford 12 Washington A 58.63 2 10 Libby Payne 9 Bangor Chris 58.78 1 11 Marissa Cates 12 Washington A 1:00.60 1 12 Brinn George 10 Bangor Chris 1:01.67 1 Girls 4x100 Meter Relay ========================================================================== PVC Record: R 50.84 2018 MDI A. Mild, M. Sawyer, A. Novella, A. Anderson '22 Champion: 52.74 Bucksport High School, Bucksport Hi C Mchale, A Cotoni, N Monreal, J Stiles School Finals H# Points ========================================================================== 1 Bucksport High School 51.33 2 10 1) Carly Mchale 10 2) Madison Rose 9 3) Natasha Monreal 11 4) Haley Rose 9 2 Bangor Christian 55.24 2 8 1) Brinn George 10 2) Natasha Alyokhin 11 3) Libby Payne 9 4) Veronica Mercier 12 3 Central High School 55.60 2 6 1) Kailyse Bean 9 2) Mary Allen 9 3) Grace Menario 9 4) Rylee Speed 12 4 Piscataquis Community High Sch 55.62 2 4 1) Jazmin Channon 9 2) Kendall Kimball 12 3) Samantha Goodwin 12 4) Molly Sipple 12 5 Foxcroft Academy 55.83 2 2 1) Abigail Knapp 12 2) Alexis Heretakis 10 3) Hilary Howard 11 4) Cadence Herrick 12 6 George Stevens Academy 56.60 2 1 1) Nora Spratt 12 2) Sophia Landrum 11 3) Jillian Eldridge 12 4) Alexon Astbury 12 7 Orono High School 56.92 2 1) Abby Batchelder 12 2) Addie Duran 9 3) Carmen Miller 9 4) Solece Campbell 10 8 Penquis Valley High School 58.06 1 1) Sky Guzy 12 2) Addison Conklin 11 3) Abigail Conlogue 12 4) Jahlysa Cruz 12 9 Mattanawcook Academy 59.50 1 1) Sadie McNish 12 2) Brynne Hunter 9 3) Autumn Heeren 9 4) Pogo Susen 10 10 Washington Academy 1:00.31 2 1) Marissa Cates 12 2) Edge Venuti 12 3) Kara Lyford 12 4) Maja Fijalkowska 10 11 Sumner Memorial High School 1:00.99 1 1) Emily Burrill 11 2) Rhiannon Sargent 10 3) Maddi Matteson 12 4) Enna Bertin 9 Girls 4x400 Meter Relay ======================================================================= PVC Record: R 4:07.29 2016 Orono L Stoops, B Lopez-Anido, K Dill, T Tardy '22 Champion: 4:29.95 Houlton, Houlton I Ardell, T Ewings, E Ardell, S Johnson School Finals Points ======================================================================= 1 Piscataquis Community High Sch 4:36.46 10 1) Jazmin Channon 9 2) Kendall Kimball 12 3) Samantha Goodwin 12 4) Molly Sipple 12 2:23.275 (2:23.275) 3:32.344 (1:09.070) 4:36.460 (1:04.116) 2 Foxcroft Academy 4:37.05 8 1) Abigail Knapp 12 2) Heidi Clawson 10 3) Ingrid Berling 10 4) Alexis Heretakis 10 2:21.665 (2:21.665) 3:31.029 (1:09.365) 4:37.044 (1:06.015) 3 Orono High School 4:43.13 6 1) Abby Batchelder 12 2) Maya Boyington 9 3) Ellie Brooks 12 4) Katherine Kohtala 12 2:24.716 (2:24.716) 3:36.126 (1:11.410) 4:43.130 (1:07.005) 4 Central High School 4:44.39 4 1) Katie Miller 10 2) Rylee Speed 12 3) Lindsey Stevens 11 4) Mary Allen 9 2:24.927 (2:24.927) 3:38.439 (1:13.513) 4:44.382 (1:05.943) 5 George Stevens Academy 4:48.54 2 1) Sophia Landrum 11 2) Bailey Townsend 9 3) Thea Crowley 12 4) Kathleen Stephens 11 2:27.011 (2:27.011) 3:40.878 (1:13.867) 4:48.535 (1:07.658) 6 Washington Academy 5:01.78 1 1) Marissa Cates 12 2) Maja Fijalkowska 10 3) Kara Lyford 12 4) Mariana Bava 12 2:31.589 (2:31.589) 3:47.401 (1:15.813) 5:01.779 (1:14.378) 7 Mattanawcook Academy 5:05.66 1) Pogo Susen 10 2) Navenah De La Cruz 11 3) Autumn Heeren 9 4) Sadie McNish 12 2:37.231 (2:37.231) 3:53.659 (1:16.429) 5:05.654 (1:11.995) -- Bucksport High School DQ 1) Addison Goss 9 2) Aivah Tweedie 9 3) Alyx Frazell 12 4) Ashley Cyr 11 2:19.132 (2:19.132) 3:28.919 (1:09.788) 4:37.790 (1:08.871) Girls 4x800 Meter Relay ======================================================================= PVC Record: R 9:47.40 2017 Orono High School C Kohtala, K Dill, H Steelman, R Lopez-Anido '22 Champion: 11:08.88 Houlton, Houlton N Johnson, L Ross, A Duff, E Ardell School Finals Points ======================================================================= 1 Orono High School 10:19.45 10 1) Ellie Brooks 12 2) Maya Boyington 9 3) Katherine Kohtala 12 4) Ruth White 11 2:31.855 (2:31.855) 5:10.703 (2:38.848) 7:50.906 (2:40.203) 10:19.448 (2:28.542) 2 Houlton/GHCA 10:30.06 8 1) Teanne Ewings 10 2) Natalie Johnson 10 3) Andrea Ross 9 4) Leanne Ross 11 2:36.909 (2:36.909) 5:23.856 (2:46.947) 7:59.335 (2:35.479) 10:30.060 (2:30.725) 3 Washington Academy 11:48.66 6 1) Emerson Morris 11 2) Edge Venuti 12 3) Kara Lyford 12 4) Mariana Bava 12 2:52.252 (2:52.252) 5:55.093 (3:02.841) 8:56.837 (3:01.744) 11:48.656 (2:51.819) 4 Bucksport High School 12:12.06 4 1) Christina Degiso 10 2) Roza Parker 11 3) Evie Hileman 10 4) Nettie Fox 11 2:52.704 (2:52.704) 6:02.544 (3:09.840) 9:09.753 (3:07.209) 12:12.057 (3:02.304) 5 Central High School 12:29.75 2 1) Jazzmin Bean 11 2) Natalie Speed 9 3) Dalia Rivera 11 4) Makenzie Rushlow 11 2:54.447 (2:54.447) 6:03.506 (3:09.059) 9:19.514 (3:16.008) 12:29.747 (3:10.233) 6 George Stevens Academy 12:38.58 1 1) Oceania Black 11 2) Iris Kimball 11 3) Violette Hermans 9 4) Lucy Clews 10 2:59.912 (2:59.912) 6:01.661 (3:01.749) 9:20.249 (3:18.588) 12:38.578 (3:18.329) Girls High Jump ======================================================================= PVC Record: R 5-05 1986 Kim Hamm, Bangor '22 Champion: 4-08 Kathleen Stephens, George Steve Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi 5-02.00 10 2 Kathleen Stephens 11 George Steve 4-08.00 8 3 Andrea Ross 9 Houlton/GHCA 4-06.00 6 4 Brynne Hunter 9 Mattanawcook J4-06.00 4 5 Maja Fijalkowska 10 Washington A J4-06.00 2 6 Noel Thomas 10 Bangor Chris 4-04.00 1 7 Hope St. John 12 Bangor Chris J4-04.00 8 Lauryn Brunner 12 Dexter Regio 4-02.00 9 Natasha Alyokhin 11 Bangor Chris J4-02.00 9 Grace Menario 9 Central High J4-02.00 11 Katie Miller 10 Central High J4-02.00 12 Molly Goodwin 9 Piscataquis 4-00.00 -- Autumn Heeren 9 Mattanawcook NH Girls Pole Vault ======================================================================= PVC Record: R 10-06.50 2017 Rihan Smallwood, Bangor '22 Champion: 7-06 Angelina Cotoni, Bucksport Hi Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Clara White 9 Orono High S 8-06.00 10 2 Anna Molloy 11 Orono High S 8-00.00 8 3 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 7-06.00 6 4 Kaylee Whalen 12 Bucksport Hi J7-06.00 4 5 Chloe Bratcher 10 Bucksport Hi 7-00.00 2 6 Ruby Pereira 10 Bucksport Hi J7-00.00 1 7 Ashley Cyr 11 Bucksport Hi 6-06.00 8 Brinn George 10 Bangor Chris 6-00.00 -- Addie Duran 9 Orono High S FAIL Girls Long Jump ======================================================================= PVC Record: R 17-10.75 2019 Camille Kohtala, Orono '22 Champion: 16-05.25 Natasha Monreal, Bucksport Hi Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi 17-11.75R 10 FOUL 17-11.25 17-11.75 FOUL FOUL 17-07 2 Cloe Poblome 12 Bucksport Hi 15-05.25 8 FOUL 15-05.25 15-01 FOUL 14-08.50 14-09.50 3 Ruby Pereira 10 Bucksport Hi 15-00.25 6 14-05.75 15-00.25 FOUL 13-10.75 FOUL 15-00 4 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 14-11.50 4 FOUL FOUL 14-07 14-01 14-11.50 FOUL 5 Anna Molloy 11 Orono High S 14-08.25 2 14-08.25 FOUL FOUL FOUL FOUL 14-03.75 6 Leigh Carter 9 George Steve 14-06.75 1 12-09.75 13-11.25 14-06.75 14-03.50 13-07.75 14-01.25 7 Makenzie Rodriguez 10 Bucksport Hi 14-06.25 FOUL 14-05.25 14-06.25 13-06.75 FOUL 13-00.75 8 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 14-05.00 13-10.75 12-00.25 14-05 9 Lauryn Brunner 12 Dexter Regio 14-04.25 14-04.25 13-02.75 14-03.25 10 Solece Campbell 10 Orono High S 14-02.50 FOUL 13-05 14-02.50 11 Emerson Morris 11 Washington A 13-09.50 12-07.25 12-04.75 13-09.50 12 Alexis Heretakis 10 Foxcroft Aca 13-09.25 13-07.75 13-09.25 FOUL 13 Abigail Knapp 12 Foxcroft Aca 13-07.00 12-10 13-04.75 13-07 14 Heidi Clawson 10 Foxcroft Aca 13-06.50 FOUL 13-06.50 12-06.25 15 Addison Conklin 11 Penquis Vall 13-03.00 13-01.75 13-03 12-06.25 16 Ariana Ardell 11 Houlton/GHCA 13-02.25 13-00 13-02.25 FOUL 17 Jahlysa Cruz 12 Penquis Vall 12-06.75 12-06.75 12-00.25 12-03.50 18 Natasha Alyokhin 11 Bangor Chris 11-10.75 11-09.75 11-10.75 11-10 19 Mia Mills 9 Jonesport Be 11-08.75 FOUL 11-08.75 11-08.50 20 Pogo Susen 10 Mattanawcook 11-08.25 11-05 11-08.25 11-04.50 Girls Triple Jump ======================================================================= PVC Record: R 37-08.25 1986 Karin Watkins, Bangor '22 Champion: 33-10.50 Natasha Monreal, Bucksport Hi Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi 35-09.50 10 35-09 35-07.25 35-00.75 35-01 35-04.50 35-09.50 2 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 31-11.50 8 29-09 30-07.25 31-11.50 31-01.75 31-04 FOUL 3 Abby Batchelder 12 Orono High S 29-11.00 6 27-08.75 28-02.25 28-07 28-08.75 29-11 29-06.50 4 Ada Fisher 11 Sumner Memor 29-10.50 4 29-10.25 28-10 FOUL 29-10.50 FOUL 28-07.50 5 Mariah Sharrow 10 Orono High S 29-00.50 2 27-10.25 28-02.50 28-02.50 28-01.75 28-07 29-00.50 6 Makenzie Rodriguez 10 Bucksport Hi 28-06.75 1 27-03.25 28-00 28-06.75 27-08.75 28-05 28-03.75 7 Natasha Alyokhin 11 Bangor Chris 28-01.75 26-11 28-01.75 FOUL 27-08.50 27-05.25 21-02.25 8 Lauryn Brunner 12 Dexter Regio 27-02.50 25-02.50 25-02 27-02.50 9 Addison Conklin 11 Penquis Vall 26-01.75 26-01.75 25-09.75 FOUL 10 Noel Thomas 10 Bangor Chris 26-00.25 26-00.25 23-01.50 FOUL 11 Jahlysa Cruz 12 Penquis Vall 25-04.25 FOUL 25-04.25 25-02.25 Girls Shot Put ======================================================================= PVC Record: R 41-10.50 2019 Emma Hargeaves, Old Town '22 Champion: 30-02.50 Emerson Walston, Orono High S Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Dez Seeley 11 Orono High S 33-11.25 10 31-02 30-09.75 33-11.25 30-04.50 31-03 30-09 2 Meg Morrison 12 Bucksport Hi 33-03.00 8 32-00.50 32-07 33-03 FOUL FOUL 27-10.50 3 Grace Lewis 11 Bangor Chris 32-01.00 6 31-00.50 31-03 32-01 27-06.50 30-07 FOUL 4 Ava Goulette 9 Piscataquis 31-05.00 4 29-07 29-09.50 31-05 30-08.75 30-08.50 FOUL 5 Maranda Pert 11 George Steve 30-03.75 2 27-02 29-05.50 27-11 30-03.75 28-01.50 29-09.50 6 Mercedes Taungatua 11 Bucksport Hi 29-06.00 1 26-05.50 25-11.50 29-00 29-06 28-06 27-08.50 7 Aliyah Goldsmith 12 Central High 29-03.00 29-03 FOUL 28-11.25 FOUL 28-08.50 27-11 8 Jewel Roberts 12 Central High 28-05.00 28-04.50 28-05 25-11.25 9 Sophie Hepler 11 Orono High S 28-04.00 26-02 28-04 28-01.50 10 Emily Burrill 11 Sumner Memor 28-03.75 28-03.50 28-03.75 FOUL 11 Allison Smith 11 Foxcroft Aca 27-11.50 27-10 27-06 27-11.50 12 Marley Wenal 11 George Steve 25-10.50 25-10.50 24-07.75 21-05 13 Naima Ali 10 Penquis Vall 23-11.25 23-06.50 23-11.25 23-05 14 Chloe DeLaCruz 9 Mattanawcook 23-06.00 23-04.50 22-10.50 23-06 Girls Discus Throw ======================================================================= PVC Record: R 121-01 1983 Diane LeClair, Orono '22 Champion: 94-09 Loran McAlpine, Central High Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Maranda Pert 11 George Steve 101-00 10 FOUL 98-11 FOUL 83-08 FOUL 101-00 2 Molly Sipple 12 Piscataquis 88-03 8 FOUL 83-02 88-03 85-11 82-02 87-06 3 Grace Lewis 11 Bangor Chris 84-09 6 74-08 79-07 75-08 66-03 70-00 84-09 4 Dez Seeley 11 Orono High S 80-07 4 65-11 79-04 80-07 71-09 FOUL 62-06 5 Marley Wenal 11 George Steve 79-10 2 79-10 78-07 FOUL 71-05 FOUL FOUL 6 Kendall Kimball 12 Piscataquis 78-00 1 73-02 56-06 78-00 66-06 62-11 72-03 7 Hope Nesbitt 10 Bangor Chris 77-08 71-01 77-08 74-08 68-08 68-02 70-11 8 Kate Higgins 10 Orono High S 77-05 71-02 68-05 77-05 9 Laycee Tweedie 10 Bucksport Hi 75-03 75-03 71-04 55-11 10 Jewel Roberts 12 Central High 73-07 73-07 73-07 72-05 11 Mercedes Taungatua 11 Bucksport Hi 70-09 69-08 59-06 70-09 12 Sophie Hepler 11 Orono High S 67-06 67-06 FOUL FOUL 13 Bianca Seavey-Tucker 10 Sumner Memor 64-00 61-00 FOUL 64-00 14 Sylvie Mowry 12 Sumner Memor 59-02 59-02 49-05 FOUL Girls Javelin Throw ======================================================================= PVC Record: R 124-03 2000 Kari Jenkins, Bangor '22 Champion: 110-09 Luna Perry St Peter, Deer Isle St Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Abigail Conlogue 12 Penquis Vall 104-05 10 88-05 76-09 FOUL 104-05 102-07 95-00 2 Dez Seeley 11 Orono High S 95-03 8 FOUL 82-02 71-11 83-03 95-03 92-07 3 Ada Fisher 11 Sumner Memor 88-09 6 88-09 FOUL 85-05 81-11 FOUL FOUL 4 Natalie Speed 9 Central High 86-01 4 78-05 71-08 71-08 74-00 86-01 85-07 5 Samantha Goodwin 12 Piscataquis 85-04 2 85-04 83-04 79-02 81-00 84-00 76-09 6 Daniella Myers 12 Washington A 83-06 1 83-06 65-11 67-06 77-08 76-05 83-04 7 Logan Townsend 9 George Steve 82-00 75-05 80-10 82-00 77-02 78-05 81-07 8 Kendall Kimball 12 Piscataquis 75-02 68-05 70-00 75-02 9 Mercedes Taungatua 11 Bucksport Hi 75-01 66-09 75-01 74-05 10 Hope St. John 12 Bangor Chris 74-09 74-09 70-09 68-03 11 Laycee Tweedie 10 Bucksport Hi 72-11 72-11 72-11 70-05 12 Sophie Hepler 11 Orono High S 71-06 62-08 71-03 71-06 13 Leigh Carter 9 George Steve 65-03 52-01 FOUL 65-03 14 Bianca Seavey-Tucker 10 Sumner Memor 57-01 57-01 54-09 52-06 Girls 1600 Meter Race Walk ======================================================================= PVC Record: R 7:34.55 2019 Izabelle Trefts, Old Town '22 Champion: 9:58.05 Mo Tyne, Orono High S Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Maya Boyington 9 Orono High S 8:16.30 10 1:55.684 (1:55.684) 4:01.704 (2:06.020) 6:11.727 (2:10.024) 8:16.299 (2:04.572) 2 Julianna Hesseltine 11 Mattanawcook 9:45.28 8 2:08.500 (2:08.500) 4:38.507 (2:30.008) 7:18.182 (2:39.675) 9:45.276 (2:27.095) 3 Abigail Farricker 10 Bucksport Hi 10:14.28 6 2:19.174 (2:19.174) 4:55.801 (2:36.627) 7:40.399 (2:44.599) 10:14.277 (2:33.879) 4 Sadie Kelley 9 Piscataquis 10:31.92 4 2:31.086 (2:31.086) 5:12.127 (2:41.042) 7:54.409 (2:42.282) 10:31.915 (2:37.506) 5 Jessica Murphy 9 Orono High S 10:57.20 2 2:37.440 (2:37.440) 5:27.042 (2:49.603) 8:16.170 (2:49.128) 10:57.191 (2:41.022) 6 Lily Therrien 10 Bucksport Hi 10:58.00 1 2:38.111 (2:38.111) 5:27.527 (2:49.416) 8:16.811 (2:49.284) 10:57.996 (2:41.186) 7 Zoe Sikkel 11 Bucksport Hi 11:41.85 2:48.046 (2:48.046) 5:45.766 (2:57.720) 8:48.733 (3:02.968) 11:41.846 (2:53.113)

Boys

Boys 100 Meter Dash =================================================================== Top 8 Advance by Time PVC Record: R 11.10 2018 James Peterson, Hermon '22 Champion: 11.46 Kenori Simmons, Washington A Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Kenori Simmons 12 Washington A 11.33q 1 2 Dom Ondo 11 Orono High S 11.40q 3 3 Ben Baldwin 10 George Steve 11.68q 2 4 Eion Mccloskey 12 Foxcroft Aca 11.86q 3 5 Fernando Oliveiva 12 Foxcroft Aca 11.86q 3 6 Billy Wray 12 Sumner Memor 11.96q 1 7 Jareth Williams 12 Penquis Vall 11.96q 2 8 Isaac Miller 12 Orono High S 11.98q 1 9 Rowan Gagne 10 George Steve 12.03 1 10 Kaiden Friend 11 Mattanawcook 12.05 3 11 Sayer Williams 11 George Steve 12.07 2 12 Nick Allard 12 Lee Academy 12.14 3 13 Evan Trojano 12 Bucksport Hi 12.22 1 14 Drew Gaudreau 12 Bucksport Hi 12.25 2 15 Andrew Lagasse 12 Penquis Vall 12.40 2 16 Aiden Griffin 12 Sumner Memor 12.42 3 17 Mason Kenney 11 Orono High S 12.50 1 18 Douglas Rowe 12 Foxcroft Aca 12.62 1 19 Javon McMullen 10 George Steve 12.79 3 20 Jake Lepper 10 George Steve 12.81 2 21 Logan Buteau 11 Sumner Memor 12.82 2 22 Joshua Orellana-Cramer 11 Sumner Memor 13.04 3 23 Kanyon Bouchard-Wasson 9 Central High 13.44 2 Boys 100 Meter Dash ======================================================================= PVC Record: R 11.10 2018 James Peterson, Hermon '22 Champion: 11.46 Kenori Simmons, Washington A Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Kenori Simmons 12 Washington A 11.29 10 2 Dom Ondo 11 Orono High S 11.42 8 3 Ben Baldwin 10 George Steve 11.72 6 4 Eion Mccloskey 12 Foxcroft Aca 11.81 4 5 Jareth Williams 12 Penquis Vall 11.92 2 6 Fernando Oliveiva 12 Foxcroft Aca 12.04 1 7 Billy Wray 12 Sumner Memor 12.06 8 Isaac Miller 12 Orono High S 12.08 Boys 200 Meter Dash ========================================================================== PVC Record: R 22.60 2018 James Peterson, Hermon '22 Champion: 23.59 Jesse Drury, Foxcroft Aca Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Kenori Simmons 12 Washington A 22.94 2 10 2 Caleb Firkin 12 Orono High S 23.50 2 8 3 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 24.09 2 6 4 Ben Baldwin 10 George Steve 24.19 2 4 5 Drew Gaudreau 12 Bucksport Hi 24.47 1 2 6 Eion Mccloskey 12 Foxcroft Aca 24.53 1 1 7 Ripley Strout 9 Narraguagus 24.62 2 8 Fernando Oliveiva 12 Foxcroft Aca 24.71 2 9 Solomon Haggarty 12 George Steve 24.96 1 10 Rowan Gagne 10 George Steve 25.04 1 11 Mason Kenney 11 Orono High S 25.14 1 12 Jake Lepper 10 George Steve 25.19 1 13 Andrew Lagasse 12 Penquis Vall 25.23 1 14 Nick Allard 12 Lee Academy 26.54 1 Boys 400 Meter Dash ========================================================================== PVC Record: R 50.16 2016 Michaiah Robinson, Wash Acad '22 Champion: 53.05 Kaleb Colson, Sumner Memor Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Dom Ondo 11 Orono High S 54.54 2 10 2 Logan Jackson 11 Central High 54.61 2 8 3 Cyrus Blake 12 George Steve 55.62 2 6 4 Ripley Strout 9 Narraguagus 56.21 1 4 5 Nick Kelley 11 Central High 57.26 2 2 6 Eli Appleby 12 Washington A 58.21 2 1 7 Lukas Pounder 9 Narraguagus 59.85 2 8 Thomas Coolidge 10 Blue Hill Ha 1:00.57 1 9 Diego Harvey 11 Bucksport Hi 1:01.14 1 10 Troy Morrison 11 Blue Hill Ha 1:02.81 2 11 Karson Tibbetts 11 Piscataquis 1:04.31 1 Boys 800 Meter Run ======================================================================= PVC Record: R 1:53.19 2014 Dan Curts, Ellsworth '22 Champion: 2:07.82 Kaleb Colson, Sumner Memor Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kaleb Colson 11 Sumner Memor 1:54.21 10 56.032 (56.032) 1:54.210 (58.179) 2 Ethan Linscott 12 Lee Academy 2:09.86 8 1:06.087 (1:06.087) 2:09.851 (1:03.765) 3 Gage Bruns 11 Bucksport Hi 2:09.91 6 1:06.905 (1:06.905) 2:09.903 (1:02.999) 4 Younes Boukhalfa 12 Lee Academy 2:11.57 4 1:06.335 (1:06.335) 2:11.566 (1:05.232) 5 William Hileman 11 Bucksport Hi 2:13.38 2 1:07.912 (1:07.912) 2:13.371 (1:05.460) 6 Roy Duffy 12 Washington A 2:13.98 1 1:07.720 (1:07.720) 2:13.971 (1:06.251) 7 Austin Chandler 12 George Steve 2:15.71 1:07.524 (1:07.524) 2:15.708 (1:08.185) 8 Asa Berry 11 Sumner Memor 2:16.36 1:09.035 (1:09.035) 2:16.360 (1:07.325) 9 Landon Laferriere 11 Houlton/GHCA 2:16.93 1:07.410 (1:07.410) 2:16.928 (1:09.519) 10 Camden Brown 10 Orono High S 2:19.53 1:09.645 (1:09.645) 2:19.530 (1:09.886) 11 Ethan Sherman 12 Orono High S 2:22.76 1:10.232 (1:10.232) 2:22.760 (1:12.528) 12 Xavier Newell 10 Washington A 2:27.61 1:11.971 (1:11.971) 2:27.609 (1:15.638) Boys 1600 Meter Run ======================================================================= PVC Record: R 4:18.81 2002 Steven DeWitt, Ellsworth '22 Champion: 4:30.84 Kaleb Colson, Sumner Memor Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 William Hileman 11 Bucksport Hi 4:45.01 10 1:11.791 (1:11.791) 2:29.254 (1:17.464) 3:44.318 (1:15.065) 4:45.008 (1:00.690) 2 Ethan Linscott 12 Lee Academy 4:46.46 8 1:12.523 (1:12.523) 2:29.978 (1:17.455) 3:44.933 (1:14.955) 4:46.451 (1:01.519) 3 Gage Bruns 11 Bucksport Hi 4:48.23 6 1:11.820 (1:11.820) 2:29.870 (1:18.050) 3:45.674 (1:15.805) 4:48.225 (1:02.551) 4 Troy Morrison 11 Blue Hill Ha 4:52.99 4 1:12.856 (1:12.856) 2:29.558 (1:16.703) 3:44.552 (1:14.994) 4:52.988 (1:08.437) 5 Lukas Pounder 9 Narraguagus 5:00.19 2 1:13.917 (1:13.917) 2:30.668 (1:16.751) 3:48.576 (1:17.909) 5:00.186 (1:11.610) 6 Austin Chandler 12 George Steve 5:01.08 1 1:14.578 (1:14.578) 2:32.233 (1:17.656) 3:50.248 (1:18.015) 5:01.077 (1:10.830) 7 Owen Beane 10 Orono High S 5:02.58 1:13.713 (1:13.713) 2:30.345 (1:16.632) 3:48.272 (1:17.927) 5:02.576 (1:14.305) 8 James Brady 9 Houlton/GHCA 5:06.02 1:15.154 (1:15.154) 2:32.639 (1:17.485) 3:50.877 (1:18.238) 5:06.019 (1:15.143) 9 Michael Johnson 11 Bucksport Hi 5:08.16 1:14.347 (1:14.347) 2:31.734 (1:17.388) 3:50.615 (1:18.881) 5:08.158 (1:17.544) 10 Thomas Norgang 12 George Steve 5:10.65 1:14.063 (1:14.063) 2:31.336 (1:17.274) 3:50.048 (1:18.713) 5:10.649 (1:20.601) 11 Ira Buchholz 12 George Steve 5:14.49 1:14.818 (1:14.818) 2:33.270 (1:18.452) 3:53.995 (1:20.725) 5:14.483 (1:20.488) Boys 3200 Meter Run ======================================================================= PVC Record: R 9:07.66 1998 Louie Luchini, Ellsworth '22 Champion: 10:13.25 William Hileman, Bucksport Hi Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Runner Jarrett 10 Foxcroft Aca 10:56.62 10 1:19.964 (1:19.964) 2:40.221 (1:20.257) 3:58.901 (1:18.680) 5:21.709 (1:22.809) 6:43.205 (1:21.496) 8:09.523 (1:26.318) 9:33.924 (1:24.401) 10:56.614 (1:22.691) 2 William Hileman 11 Bucksport Hi 11:09.76 8 1:21.631 (1:21.631) 2:44.484 (1:22.854) 4:09.284 (1:24.800) 5:34.938 (1:25.654) 7:01.300 (1:26.363) 8:24.897 (1:23.597) 9:49.131 (1:24.235) 11:09.759 (1:20.629) 3 Ira Buchholz 12 George Steve 11:12.79 6 1:23.294 (1:23.294) 2:46.040 (1:22.746) 4:09.679 (1:23.639) 5:36.264 (1:26.585) 7:02.201 (1:25.938) 8:24.685 (1:22.485) 9:49.338 (1:24.653) 11:12.784 (1:23.447) 4 Thomas Norgang 12 George Steve 11:30.13 4 1:22.669 (1:22.669) 2:45.239 (1:22.570) 4:09.577 (1:24.339) 5:36.073 (1:26.496) 7:05.220 (1:29.148) 8:38.688 (1:33.468) 10:09.729 (1:31.042) 11:30.121 (1:20.392) 5 Asa Berry 11 Sumner Memor 11:34.92 2 1:24.362 (1:24.362) 2:46.902 (1:22.540) 4:10.279 (1:23.378) 5:39.620 (1:29.341) 7:13.277 (1:33.657) 8:46.561 (1:33.285) 10:17.321 (1:30.760) 11:34.914 (1:17.593) 6 Ben Arsenault 10 Orono High S 11:35.21 1 1:26.246 (1:26.246) 2:48.833 (1:22.587) 4:16.464 (1:27.632) 5:45.017 (1:28.553) 7:15.367 (1:30.350) 8:46.200 (1:30.834) 10:16.334 (1:30.134) 11:35.202 (1:18.869) 7 Michael Johnson 11 Bucksport Hi 11:53.09 1:23.983 (1:23.983) 2:47.738 (1:23.755) 4:13.199 (1:25.462) 5:43.471 (1:30.272) 7:15.959 (1:32.488) 8:49.587 (1:33.629) 10:24.786 (1:35.200) 11:53.083 (1:28.297) 8 Lukas Pounder 9 Narraguagus 12:00.96 1:25.514 (1:25.514) 2:49.437 (1:23.924) 4:17.989 (1:28.552) 5:49.124 (1:31.135) 7:23.900 (1:34.777) 9:01.485 (1:37.585) 10:38.247 (1:36.762) 12:00.957 (1:22.710) 9 Gage Bruns 11 Bucksport Hi 12:02.18 1:23.079 (1:23.079) 2:47.429 (1:24.350) 4:16.158 (1:28.730) 5:47.924 (1:31.767) 7:23.159 (1:35.235) 9:01.882 (1:38.723) 10:38.502 (1:36.620) 12:02.179 (1:23.677) 10 James Brady 9 Houlton/GHCA 12:18.67 1:26.437 (1:26.437) 2:52.492 (1:26.055) 4:23.859 (1:31.367) 5:58.848 (1:34.990) 7:34.014 (1:35.166) 9:10.490 (1:36.477) 10:46.835 (1:36.345) 12:18.666 (1:31.831) 11 Owen Norgang 10 Blue Hill Ha 13:10.08 1:31.001 (1:31.001) 3:05.708 (1:34.707) 4:43.370 (1:37.663) 6:22.994 (1:39.625) 8:08.443 (1:45.449) 9:55.126 (1:46.684) 11:39.890 (1:44.765) 13:10.076 (1:30.186) Boys 110 Meter Hurdles =================================================================== Top 8 Advance by Time PVC Record: R 14.72 2019 Zachary Beaton, Hermon '22 Champion: 16.40 Owen Conner Self, Orono High S Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Owen Conner Self 12 Orono High S 15.69q 1 2 Andrew Hipsky 12 George Steve 15.99q 1 3 Will Francis 10 Orono High S 16.15q 2 4 Kyle Jankunas 12 Foxcroft Aca 16.20q 2 5 Caleb Willett 11 Sumner Memor 16.50q 1 6 Sayer Williams 11 George Steve 17.23q 2 7 Noah Roos 12 Washington A 17.29q 2 8 Jack Kingsbury 11 Foxcroft Aca 17.98q 1 9 Jarod Smith 12 Sumner Memor 18.17 1 10 Kaiden Friend 11 Mattanawcook 18.79 2 11 Landen Farrell 12 Washington A 19.86 1 12 Aiden Bryant 9 Foxcroft Aca 20.10 2 13 Jack Fisher 10 Sumner Memor 20.41 1 14 Alex Morris 12 Dexter Regio 21.02 2 Boys 110 Meter Hurdles ======================================================================= PVC Record: R 14.72 2019 Zachary Beaton, Hermon '22 Champion: 16.40 Owen Conner Self, Orono High S Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Owen Conner Self 12 Orono High S 15.74 10 2 Andrew Hipsky 12 George Steve 15.91 8 3 Will Francis 10 Orono High S 16.14 6 4 Kyle Jankunas 12 Foxcroft Aca 16.31 4 5 Caleb Willett 11 Sumner Memor 16.36 2 6 Noah Roos 12 Washington A 16.86 1 7 Sayer Williams 11 George Steve 16.88 -- Jack Kingsbury 11 Foxcroft Aca FS Boys 300 Meter Hurdles ========================================================================== PVC Record: R 37.6h 1987 Alan Baldwin, Hampden '22 Champion: 43.60 Caleb Willett, Sumner Memor Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Owen Conner Self 12 Orono High S 42.83 2 10 2 Andrew Hipsky 12 George Steve 42.97 2 8 3 Noah Roos 12 Washington A 43.67 2 6 4 Kyle Jankunas 12 Foxcroft Aca 44.06 2 4 5 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 44.29 2 2 6 Caleb Willett 11 Sumner Memor 45.08 2 1 7 Aiden Bryant 9 Foxcroft Aca 47.64 2 8 Javon McMullen 10 George Steve 48.90 1 9 Landen Farrell 12 Washington A 50.50 2 10 Connor Bean 10 Central High 50.78 1 11 Unai Reino 12 Washington A 51.98 1 12 Jack Fisher 10 Sumner Memor 52.58 1 Boys 4x100 Meter Relay ======================================================================= PVC Record: R 44.59 2014 Old Town A Comeau, N Boutin, C Moody, T Darby '22 Champion: 45.79 Foxcroft Academy, Foxcroft Aca J Smith, B Clarke, E Mccloskey, J Drury School Finals Points ======================================================================= 1 Orono High School 44.35R 10 1) Dom Ondo 11 2) Owen Conner Self 12 3) Caleb Firkin 12 4) Will Francis 10 2 Foxcroft Academy 47.02 8 1) Jackson Smith 11 2) Eion Mccloskey 12 3) Kyle Jankunas 12 4) Fernando Oliveiva 12 3 George Stevens Academy 47.67 6 1) Ben Baldwin 10 2) Jake Lepper 10 3) Rowan Gagne 10 4) Sayer Williams 11 4 Sumner Memorial High School 48.00 4 1) Billy Wray 12 2) Logan Buteau 11 3) Aiden Griffin 12 4) Matthew Carney 11 5 Bucksport High School 48.17 2 1) Drew Gaudreau 12 2) Jack Morrison 9 3) Kamryn Webber 11 4) Evan Trojano 12 6 Central High School 48.98 1 1) Nick Kelley 11 2) Kennen Bean 12 3) Ethan Ladd 11 4) Logan Jackson 11 7 Washington Academy 54.97 1) Noah Roos 12 2) Kenori Simmons 12 3) Eli Appleby 12 4) Zaedyn Philpott 10 Boys 4x400 Meter Relay ======================================================================= PVC Record: R 3:31.10 1995 Sumner C Wentworth, D Seward, M Micalizzi, E Thomann '22 Champion: 3:44.64 George Stevens Academy, George Steve C Morrison, N Czuj, J Gray, A Weaver School Finals Points ======================================================================= 1 Sumner Memorial High School 3:45.45 10 1) Billy Wray 12 2) Caleb Willett 11 3) Matthew Carney 11 4) Kaleb Colson 11 1:54.567 (1:54.567) 2:55.112 (1:00.545) 3:45.449 (50.337) 2 Washington Academy 3:48.07 8 1) Noah Roos 12 2) Roy Duffy 12 3) Eli Appleby 12 4) Kenori Simmons 12 1:55.920 (1:55.920) 2:54.331 (58.411) 3:48.070 (53.740) 3 George Stevens Academy 3:49.17 6 1) Solomon Haggarty 12 2) Cyrus Blake 12 3) Austin Chandler 12 4) Andrew Hipsky 12 1:54.416 (1:54.416) 2:54.279 (59.864) 3:49.161 (54.882) 4 Orono High School 3:51.06 4 1) Isaac Miller 12 2) Camden Brown 10 3) Lucas Allen 12 4) Caleb Firkin 12 1:56.491 (1:56.491) 2:55.181 (58.690) 3:51.051 (55.870) 5 Central High School 4:00.72 2 1) Connor Bean 10 2) Ethan Ladd 11 3) Nick Kelley 11 4) Logan Jackson 11 2:02.661 (2:02.661) 3:05.451 (1:02.790) 4:00.711 (55.260) 6 Lee Academy 4:08.66 1 1) Younes Boukhalfa 12 2) Nick Allard 12 3) Zachary Holt 12 4) Ethan Linscott 12 2:02.282 (2:02.282) 3:08.892 (1:06.610) 4:08.655 (59.763) -- Foxcroft Academy DQ 1) Douglas Rowe 12 2) Zachary Peirce 11 3) Gunnar Berling-Haugh 12 4) Jack Kingsbury 11 1:59.992 (1:59.992) 3:02.016 (1:02.024) 3:59.042 (57.027) Boys 4x800 Meter Relay ======================================================================= PVC Record: R 8:17.45 1997 Bangor J Rogerson, Virotta, Z Capehart, C Pile '22 Champion: 8:58.80 George Stevens Academy, George Steve M Bryan, N Czuj, T Norgang, C Morrison School Finals Points ======================================================================= 1 Orono High School 8:58.93 10 1) Lucas Allen 12 2) Ethan Sherman 12 3) Cadin Ewer Cousins 11 4) Owen Beane 10 2:14.922 (2:14.922) 4:30.558 (2:15.636) 6:47.102 (2:16.544) 8:58.926 (2:11.824) 2 Washington Academy 9:01.00 8 1) Dakoda Davis 11 2) Xavier Newell 10 3) Eli Appleby 12 4) Roy Duffy 12 2:15.411 (2:15.411) 4:33.043 (2:17.632) 6:48.387 (2:15.344) 9:00.999 (2:12.612) 3 Central High School 9:13.74 6 1) Connor Bean 10 2) Kennen Bean 12 3) Kevin Howard 12 4) Logan Jackson 11 2:20.243 (2:20.243) 4:44.314 (2:24.071) 6:58.574 (2:14.260) 9:13.738 (2:15.164) 4 George Stevens Academy 9:56.90 4 1) Azaiah Nanson 12 2) Ansel Tenney 10 3) Emmett Watters 11 4) Micah Bryan 12 2:32.702 (2:32.702) 4:58.527 (2:25.825) 7:31.574 (2:33.047) 9:56.895 (2:25.321) Boys High Jump ======================================================================= PVC Record: R 6-09.50 2019 Cayden Spencer-Thompson, Mattanawcook '22 Champion: 6-00 Nathan Paulauskas, Bucksport Hi Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Jackson Smith 11 Foxcroft Aca 5-10.00 10 2 Will Francis 10 Orono High S 5-08.00 8 3 Alex Maheu 11 Orono High S J5-08.00 6 4 Jack Kingsbury 11 Foxcroft Aca 5-06.00 3 4 Billy Wray 12 Sumner Memor 5-06.00 3 6 Zaedyn Philpott 10 Washington A 5-04.00 0.50 6 Damon Reynolds 11 Narraguagus 5-04.00 0.50 8 Cole Herrick 12 Piscataquis 5-02.00 9 Ethan Ladd 11 Central High J5-02.00 -- Caleb Firkin 12 Orono High S FAIL -- Nathan Culina 10 Orono High S FAIL Boys Pole Vault ======================================================================= PVC Record: R 14-07.75 2017 Johann Bradley, Hampden '22 Champion: 12-00 Ellis Braga, Searsport Di Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Dylan Courtney 10 Bucksport Hi 12-06.00 10 2 Alex Maheu 11 Orono High S J12-06.00 8 3 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 11-06.00 6 4 Camden Brown 10 Orono High S 10-06.00 4 5 Brady Maheu 10 Orono High S 10-00.00 2 6 Connor Moeykens 9 Orono High S 9-06.00 1 7 Thomas Coolidge 10 Blue Hill Ha 9-00.00 8 Dylan Lawrence 10 Orono High S 8-06.00 8 Kennen Bean 12 Central High 8-06.00 10 Ian Cottrell 11 Searsport Di J8-06.00 11 Kevin Howard 12 Central High J8-06.00 12 Cody Monreal 12 Bucksport Hi 8-00.00 Boys Long Jump ======================================================================= PVC Record: R 23-07.50 2019 Cayden Spencer-Thompson, Mattanawcook '22 Champion: 22-04.75 Colin Simpson, Bucksport Hi Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Will Francis 10 Orono High S 22-00.00 10 21-02 22-00 19-10.50 20-03.25 19-11.50 19-10.50 2 Owen Conner Self 12 Orono High S 20-03.25 8 20-01 20-01.25 19-10.50 20-03.25 19-11.50 19-10.50 3 Jackson Smith 11 Foxcroft Aca 19-10.00 6 FOUL 19-09.50 FOUL 19-06.50 19-10 19-06 4 Jack Kingsbury 11 Foxcroft Aca 18-10.00 4 17-10 18-00 18-10 18-09.50 18-05.50 17-10.50 5 Zaedyn Philpott 10 Washington A 18-09.75 2 FOUL FOUL 18-08 18-05.50 18-05 18-09.75 6 Kaiden Friend 11 Mattanawcook 18-04.00 1 18-03.25 18-00 17-02.75 17-03 17-03.50 18-04 7 Landon Smith 9 Foxcroft Aca 18-02.00 17-09 17-06 18-02 17-11.50 16-10.50 15-10 8 Isaac Miller 12 Orono High S 18-00.25 FOUL FOUL 18-00.25 9 Kamryn Webber 11 Bucksport Hi 17-09.75 17-01 17-09.75 FOUL 10 Nathan Culina 10 Orono High S 17-07.25 17-00 FOUL 17-07.25 11 Aiden Griffin 12 Sumner Memor 17-06.00 16-09 17-01.25 17-06 12 Damon Reynolds 11 Narraguagus 17-05.50 FOUL 16-10 17-05.50 13 Ian Friend 10 Mattanawcook 17-04.00 FOUL 17-01 17-04 Boys Triple Jump ======================================================================= PVC Record: R 47-02.75 2019 Cayden Spencer-Thompson, Mattanawcook '22 Champion: 45-02.50 Cameron Bowser, Washington A Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Darmiar Miller 9 Dexter Regio 39-05.50 10 38-02.50 37-11.75 39-05.50 37-10 FOUL 36-07 2 Caleb Willett 11 Sumner Memor 38-03.00 8 35-07 37-11.75 35-04.25 38-03 37-07 36-05.50 3 Kamryn Webber 11 Bucksport Hi 36-06.50 6 36-06.50 31-04 31-03.25 33-03.75 34-09.75 34-00 4 Connor Moeykens 9 Orono High S 36-04.50 4 36-04.50 35-02.50 35-05.50 34-10 35-01 34-00.25 5 Landon Smith 9 Foxcroft Aca 36-01.00 2 34-10 35-08 36-00.75 FOUL 36-01 34-09 6 Nathan Culina 10 Orono High S 35-05.25 1 FOUL 35-05.25 34-06.50 35-05.25 33-07.50 FOUL 7 Isaac Bassett 9 Bangor Chris 35-04.75 34-01 33-07.50 35-04.75 33-05 31-09 33-06 8 Lucas Chai 10 Penquis Vall 35-01.00 35-01 34-01.75 34-10 9 Cooper Lewis 9 Bangor Chris 34-08.00 34-07.50 34-08 33-06.75 10 Kennen Bean 12 Central High 34-01.50 FOUL 34-01.50 32-10.50 11 Kevin Howard 12 Central High 33-08.25 33-06.75 33-08.25 32-11.50 12 Logan Buteau 11 Sumner Memor 32-03.25 32-03.25 31-08 32-01 13 Noah Benson 9 Dexter Regio 31-09.00 31-07.25 31-09 29-10.50 14 Isaiah Rivers 11 Sumner Memor 31-05.50 29-08.25 30-05 31-05.50 Boys Shot Put ======================================================================= PVC Record: R 59-03.50 2017 Austin Lufkin, Brewer '22 Champion: 45-04.50 Lucas Gustin, Central High Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Noah Parker 12 Orono High S 45-03.50 10 43-00 45-03.50 40-03 42-05.50 42-10.75 FOUL 2 Ashton Paul 11 Orono High S 43-03.00 8 42-01.50 40-10.75 43-02.50 42-05 41-08 43-03 3 Matthew Carney 11 Sumner Memor 42-10.00 6 40-09.75 40-05.25 41-02.75 42-10 41-11 42-07.50 4 Lucas Gustin 12 Central High 41-11.75 4 41-00.75 41-11.75 40-00.25 41-10.50 41-05.25 40-10 5 Daniel Kato 12 Lee Academy 41-05.00 2 40-05.50 41-05 38-08.50 FOUL 40-00.75 FOUL 6 David Scheel 12 Foxcroft Aca 41-02.00 1 39-01.50 40-00 41-02 38-08.75 FOUL FOUL 7 Jack Sullivan 12 George Steve 41-00.75 35-07 41-00.75 FOUL 39-06 37-05.50 35-10.75 8 Cooper Sawyer 11 Orono High S 40-02.25 40-02.25 39-05 39-10 9 Jayden LePage 9 Central High 38-05.00 37-07 38-05 38-01.50 10 Ian Friend 10 Mattanawcook 37-10.00 36-06 37-10 37-10 11 Davyn Stewart 11 Bucksport Hi 37-09.00 37-09 34-09 FOUL 12 Brady Grant 10 Orono High S 36-06.25 36-02.50 35-07.75 36-06.25 13 Garrett Carrier 12 Bucksport Hi 35-10.75 35-10.75 34-08.50 FOUL 14 Merrick Holmes 12 Washington A 35-02.00 35-02 FOUL FOUL Boys Discus Throw ======================================================================= PVC Record: R 191-05 2017 Jake Koffman, Orono '22 Champion: 116-02 Hayden Rollins, Orono High S Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Cooper Sawyer 11 Orono High S 113-00 10 112-05 109-11 FOUL 100-10 113-00 FOUL 2 Davyn Stewart 11 Bucksport Hi 112-10 8 110-00 112-10 83-05 78-07 FOUL FOUL 3 Koby Bean 12 Central High 107-11 6 107-05 106-00 FOUL FOUL 107-11 FOUL 4 Lucas Gustin 12 Central High 107-07 4 FOUL FOUL 103-02 107-07 FOUL FOUL 5 Matthew Carney 11 Sumner Memor 107-06 2 FOUL 107-06 FOUL FOUL FOUL 107-00 6 Ashton Paul 11 Orono High S 104-04 1 98-06 104-04 102-09 FOUL 75-05 FOUL 7 Jack Sullivan 12 George Steve 102-11 100-06 91-10 70-11 79-08 102-11 99-07 8 Noah Parker 12 Orono High S 97-08 94-07 97-08 FOUL 9 Tanner Ladd 9 Dexter Regio 96-07 91-02 96-07 85-00 10 Marshall Sibley 9 Bangor Chris 95-04 95-04 88-00 94-09 11 Dominik Murray 12 Greenville 91-10 FOUL 91-10 87-09 12 Isaiah Rivers 11 Sumner Memor 88-03 88-03 80-09 87-07 13 Ian Friend 10 Mattanawcook 86-02 75-05 86-02 79-03 14 Jayden LePage 9 Central High 83-09 83-09 FOUL 74-02 -- Charles St Lawrence 12 George Steve FOUL FOUL FOUL FOUL Boys Javelin Throw ======================================================================= PVC Record: R 201-11 1985 Bob McCormick, Orono '22 Champion: 140-03 Jesse Drury, Foxcroft Aca Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Dominik Murray 12 Greenville 144-04 10 104-11 137-04 122-06 FOUL 123-05 144-04 2 Aryc Lamb 11 Washington A 142-04 8 142-04 140-06 125-02 138-01 127-07 3 Azaiah Nanson 12 George Steve 137-03 6 137-03 133-01 124-01 134-05 125-06 121-11 4 Gunnar Berling-Haugh 12 Foxcroft Aca 131-01 4 120-11 115-04 131-01 FOUL 125-07 129-02 5 Ashton Paul 11 Orono High S 128-11 2 127-05 128-11 117-03 123-11 123-05 118-07 6 Ripley Strout 9 Narraguagus 125-09 1 119-06 119-00 124-03 125-09 96-00 118-02 7 David Scheel 12 Foxcroft Aca 123-09 FOUL 123-09 121-00 121-00 112-03 120-11 8 Koby Bean 12 Central High 122-04 112-03 122-04 FOUL 9 Kayden Foster 12 Bucksport Hi 122-01 FOUL 111-04 122-01 10 Aiden Gregory 9 Central High 120-02 106-01 120-02 109-11 11 Tony Bisson 11 Orono High S 119-09 115-04 119-09 111-10 12 Lucas Allen 12 Orono High S 116-07 116-07 116-07 111-10 13 Andrew Lagasse 12 Penquis Vall 110-06 110-03 108-01 110-06 14 Jack Sullivan 12 George Steve 102-04 97-00 94-02 102-04 Boys 1600 Meter Race Walk ======================================================================= PVC Record: R 6:14.48 2001 Ben Shorey, Ellsworth '22 Champion: 9:56.59 Ben Arsenault, Orono High S Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Zane Roggenbuck 11 Orono High S 8:03.29 10 1:53.139 (1:53.139) 3:54.387 (2:01.249) 5:59.515 (2:05.129) 8:03.289 (2:03.774) 2 Ben Arsenault 10 Orono High S 9:23.28 8 2:09.379 (2:09.379) 4:28.111 (2:18.732) 6:55.624 (2:27.513) 9:23.279 (2:27.655) 3 Nolan Ainsworth 10 Central High 9:58.79 6 2:15.729 (2:15.729) 4:49.392 (2:33.663) 7:26.104 (2:36.712) 9:58.789 (2:32.686) 4 Kaleb Mudgett 12 Central High 10:42.69 4 2:18.223 (2:18.223) 4:59.418 (2:41.195) 7:59.670 (3:00.253) 10:42.687 (2:43.017) 5 Sebastian Petrak 12 George Steve 11:25.32 2 2:30.847 (2:30.847) 5:17.301 (2:46.455) 8:14.682 (2:57.381) 11:25.311 (3:10.630)