2023/24 PVC Boys C/D Individual Stat Leaders as of December 21

Here are the 2023 PVC Boys Class C/D Individual Stat Leaders for Games played and reported as of December 21st.

Thanks to Jeremy Weatherbee for sending these along.

2 PT FG % min 20 att 1 Patrick Dagan GSA 74% 2 Owen Wyman Schenck 70% 3 James Trott Mattanawcook 69% 4 Mason McDunnah Schenck 67% 5 Lino Perez Shead 63% 6 Brady Gaw PCHS 59% 6 Emmet Allen GSA 59% 8 Cohen Noble Lee Academy 58% 9 Austen Jipson Lee Academy 56% 10 Jonathan Andrews Shead Shead 55%

Free Throw % min 10 att 1 Brady Gaw PCHS 84% 1 Brevan Kenney Jonesport Beals 84% 3 Jakson Pollock Central 79% 4 Patrick Dagan GSA 76% 5 Scott Chadbourne PCHS 74% 6 Mickey Fitzsimmons Machias 71% 7 Kaden Beal Jonesport Beals 70% 7 Dylan McKenzie Penquis 70% 9 Kooper McCarthy Mattanawcook 69% 10 Sean Morey GSA 60%

3 PT FG % min 10 att 1 Hayden Blake Machias 56% 2 Andrew Oliver Mattanawcook 54% 3 Gage Brown Schenck 46% 3 Kooper Badger Penquis Penquis 46% 5 Chase Landers PCHS PCHS 43% 6 Patrick Dagan GSA 42% 7 Brady Gaw PCHS 38% 8 Graycen Harkins Shead 36% 9 Scott Chadbourne PCHS 32% 10 Brayden Hobbs Penquis 31%

Rebounds (Per game avg ) 1 Lino Perez Shead 13 2 Kevin Alley Narraguagas 11.5 3 Bobby Richardson Machias 8.7 4 Kaden Small Calais 8 5 Brenan Grant Penquis 7.5 5 Damion Drake Penquis 7.5 7 Finn Knowles Lee Academy 7 7 Brodie Lovejoy Penquis 7 9 Kaden Beal Jonesport Beals 6.7 10 Ethan Brown Greenville 6.5

Assists ( Per game avg ) 1 Mickey Fitzsimons Machias 7 2 Kooper McCarthy Mattanawcook 5 3 Finn Knowles Lee Academy 4.7 4 Patrick Dagan GSA 4.5 4 Jakson Pollock Central 4.5 6 Jeremy Turner Calais 4 7 Mason McDunnah Schenck 3.7 8 Hayden Blake Machias 2.7 9 Scott Chadbourne PCHS 2.5 9 Kooper Badger Penquis 2.5

Steals ( Per game avg ) 1 Kaden Small Calais 5.5 2 Finn Knowles Lee Academy 4.3 3 Liam Mason Greenville 4 3 Jeremy Turner Calais 4 5 Kooper McCarthy Mattanawcook 3.7 6 Kayden Grant Narraguagas 3.5 6 Kooper Badger Penquis 3.5 6 Damion Drake Penquis 3.5 9 Brady Pert GSA 3.3 10 Patrick Dagan GSA GSA 3

Points ( Per game avg ) 1 Brady Gaw PCHS 20.3 1 Mickey Fitzsimmons Machias 20.3 3 Andrew Oliver Mattanawcook 19 3 Lino Perez Shead 19 5 Patrick Dagan GSA 18.7 5 Bobby Richardson Machias 18.7 7 Hayden Blake Machias 18.3 8 Kevin Alley Narraguagas 18 9 Jakson Pollock Central 17.5 10 Brevan Kenney Jonesport Beals 17.3

