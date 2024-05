2024 Maine High School Tennis Singles Tournament

The 2024 Maine Principals Associations 2024 High School Singles Tennis Tournament begins today, Friday, May 17th at Bates College in Lewiston. Here are the 1st and 2nd round pairings.

The Round of 16 and Quarterfinals will take place on Saturday May 18th with the Semifinals and Finals scheduled for Monday, May 20th.

Good luck to all

GIRLS

Seeding:

1 Sofia Mavor, Yarmouth

2 Coco Meserve, Brunswick

3 Haylie Peacock, Gardiner

4 Sofia Kirtchev, Falmouth

5 Ava Vardaros, MCI

6 Becca Naftoly, Berwick Academy

7 Vittoria De Lisio, Thornton Academy

8 Olivia Guinard, Sanford

9 Kira Gregor, Cony

10 Laura Chapman, Boothbay

11 Claire Dwyer, Maranacook

12 Zoe Castrucci, Hampden Academy

First Round Pairings – Friday, May 17, Bates College

7:35 AM Report – 8:00 AM Matches

Hattie Moss, Camden Hills v Emilia Ilyas, Kennebunk

Alyssa Conley, Windham v Ellie Meserve, Brunswick

Daniela Arroyo, Orono v Ariana Cote, Thornton Academy

Claudia Cucubica, Lewiston v Charlotte Williamson, Falmouth

8:45 AM Report – 9:15 AM Matches

Tia Anderson, Marshwood v Alice Korzekwa, Presque Isle - Tia Anderson has defaulted due to injury. Alice Korzekwa is the winner by walkover.

Anah Albert, Fort Kent v Megan Jordan, Ellsworth

Emilee Norton, Madison v Isobel Wright, Greely

Eliza Naftoly, Berwick Academy v Izzy Byram, Hermon

10:15 AM Report – 10:45 AM Matches

Grace Tweedie, Maranacook v Elizabeth Rethman, Van Buren

Annabelle Holman, Foxcroft Academy v Gracie Ross, Mt. Blue

Gracyn Mick, Falmouth v Sanibel Shinners, Scarborough

Adriana Deschaine, Caribou v Emma Lindsey, Greely

11:30 AM Report – 12:00 Noon Matches

Julia Cyr, Fort Kent v Lucy Hart, Waynflete

Arianna Crosby, Piscataquis v Aubrey Kachnovich, Spruce Mountain

Molly Tefft, Brunswick v Honora White, Lewiston

Tessa Castrucci, Hampden Academy v Lilah Goldey, Cony

1:00 PM Report – 1:30 PM Matches

Emma Vardaros, Nokomis v Sophia Turker, Falmouth

Adea Cobaj, Yarmouth v Anna Drake, John Bapst

Olivia Varney, MCI v Charlotte Delehey, Camden Hills

Sadie May, Old Town v Ella Young, Mountain Valley

Second Round Pairings

2:00 PM Report – 2:45 PM Matches

#1-Sofia Mavor, Yarmouth v Moss / Ilyas winner

Conley / E.Meserve winner v Arroyo / Cote winner

#8-Olivia Guinard, Sanford v Cucubica / Williamson winner

#9-Kira Gregor, Cony v Alice Korzekwa, Presque Isle

3:30 PM Report – 4:00 PM Matches

#4-Sofia Kirtchev, Falmouth v Albert / Jordan winner

Norton / Wright winner v E.Naftoly / Byram winner

#5-Ava Vardaros, MCI v Tweedie / Rethman winner

#12-Zoe Castrucci, Hampden Academy v Holman / Ross winner

5:00 PM Report – 5:30 PM Matches

#11-Claire Dwyer, Maranacook v Mick / Shinners winner

#6-Becca Naftoly, Berwick Academy v Deschaine / Lindsey winner

Cyr / Hart winner v Crosby / Kachnovich winner

#3-Haylie Peacock, Gardiner v Tefft / White winner

6:00 PM Report – 6:45 PM Matches

#10-Laura Chapman, Boothbay v T.Castrucci / Goldey winner

#7-Vittoria De Lisio, Thornton Academy v E.Vardaros / Turker winner

Cobaj / Drake winner v Varney / Delehey winner

#2-Coco Meserve, Brunswick v May / Young winner

BOYS

Seeding:

1 George Cutone, Kennebunk

2 Matthew Morneault, Falmouth

3 Alberto Cutone, Kennebunk

4 Will Meyer, Camden Hills

5 Khang Nguyen, Foxcroft Academy

6 Terry Ma, Thornton Academy

7 Charles Segal, Greely

8 Andi Cobaj, Yarmouth

9 Drake Turcotte, Skowhegan

10 Jeff Adey, Waynflete

11 Gabe Berman, Cape Elizabeth

12 Isaac Swain, Medomak Valley

First Round Pairings – Friday, May 17, Bates College, Lewiston

7:40 AM Report – 8:00 AM Matches

Tim Williamson, Mt. Blue v Paul Seah, York

Griffin Yereance, Boothbay v Liam O’Dwyer, Camden Hills

Xavier Deschaine, Van Buren v Jameson Weir, MDI

Micah Yarlott, South Portland v Kaden Small, Calais

8:45 AM Report – 9:15 AM Matches

Austin Vincent, Lewiston v Kameron Plourde, Old Town

Jaxson Redmond, Kennebunk v Josh Grunkemeyer, Bangor

Isaac Staples, Presque Isle v Andriy Vykhodtsev, Thornton Academy

Rath Schoenthal, Lincoln Academy v Ben Bouchard, Caribou

10:15 AM Report – 10:45 AM Matches

Jaziah Lavoie, Spruce Mountain v Nick Agrawal, Orono

Griffin Merrill, John Bapst v Vivaan Churiwalla, Deering

Oscar Barnes, Camden Hills v Will Guerin, Portland

Laken Walker, John Bapst v Ethan Linkletter, Madison

11:30 AM Report – 12:00 Noon Matches

Calvin Vincent, Edward Little v Kaiden Plourde, Old Town

Sam Hebert, Caribou v James Stinson, Mt. Blue

Harry Holmstrom, MCI v Dominic Clifford, Skowhegan

Kory Donlin, Medomak Valley v Ian York, Spruce Mountain

1:00 PM Report – 1:30 PM Matches

Anton Behuniak, Cheverus v Alejandro Rodriguez, Washington Academy

Ethan Stockwell, Scarborough v Caleb Paris, Lewiston

Henry Buetens, Orono v Alexander Gordon, Yarmouth

Abe Bouchard, Caribou v Teo Steverlynck-Horne, Freeport

Second Round Pairings

2:00 PM Report – 2:45 PM Matches

#1-George Cutone, Kennebunk v Williamson / Seah winner

Yereance / O’Dwyer winner v Deschaine / Weir winner

#8-Andi Cobaj, Yarmouth v Yarlott / Small winner

#9-Drake Turcotte, Skowhegan v A.Vincent / C.Plourde winner

3:30 PM Report – 4:00 PM Matches

#4-Will Meyer, Camden Hills v Redmond / Grunkemeyer winner

Staples / Vykhodtsev winner v Schoenthal / B.Bouchard winner

#5-Khang Nguyen, Foxcroft Academy v Lavoie / Agrawal winner

#12-Isaac Swain, Medomak Valley v Merrill / Churiwalla winner

5:00 PM Report – 5:30 PM Matches

#11-Gabe Berman, Cape Elizabeth v Barnes / Guerin winner

#6-Terry Ma, Thornton Academy v Walker / Linkletter winner

C.Vincent / K.Plourde winner v Hebert / Stinson winner

#3-Alberto Cutone, Kennebunk v Holmstrom / Clifford winner

6:00 PM Report – 6:45 PM Matches

#10-Jeff Adey, Waynflete v Donlin / York winner

#7-Charles Segal, Greely v Behuniak / Rodriguez winner

Stockwell / Paris winner v Buetens / Gordon winner

#2-Matthew Morneault, Falmouth v A.Bouchard / Steverlynck-Horne winner

Information taken from MPA website

We hope to update this with results over the weekend.

