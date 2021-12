46th Maine Soccer Coaches All-Star Banquet Award Recipients

The Maine Soccer Coaches Association announced their All-Star Award recipients at their annual banquet held on Sunday, December 5th at the Anah Temple Shrine in Bangor. Congratulations to all!

All Americas

Boys

Steve Fulton - Yarmouth High School

Zander Haskell - Scarborough High School

Girls

Maggie Cochran - Cape Elizabeth High School

Sydney Gallop - Hermon High School

Emily Supple - Cape Elizabeth High School

All Region

Boys

Andrew Poulin - Winslow High School

Trevor Wozny - Marshwood High School

Xavier McAtee - Presque Isle High School

Mason Farr - Falmouth High School

Steve Fulton- Yarmouth High School

Sam Glicos - Windham High School

Zander Haskell - Scarborough High School

Shafi Ibrahim - Lewiston High School

Girls

Emily Supple - Cape Elizabeth High School

Ella Hosford - Bucksport High School

Abbey Thornton - Windham High School

Emily Harper - Maranacook High School

Sydney Gallop - Hermon High School

Maggie Cochran - Cape Elizabeth High School

Sarah Talon - Windham High School

State Teams

Boys

Northern Maine

Josh Partal Bangor M Fr

Sam Brownawell Camden Hills M Sr

Jack Thompson Edward Little M Jr.

Igor Donimiques Lewiston F Sr

Shafi Ibrahim Lewiston M Jr

Kemsley Marsters Foxcroft Academy F So

Xavier McAtee Presque Isle K Sr

Jonah Roy Presques Isle M Sr

Ryllan Thibualt Presque Isle B Sr.

Andrew Poulin Winslow F Jr

Keegan Cyr Fort Kent F Jr

Austin Delisle Fort Kent M Sr

Alvin Robshaw Penquis Valley F Sr

Caelan Billings Sumner B Sr

Owen Sweeney Easton M So.

Carter Pelletier Wisdom F Sr

Southern Maine

Celda Mouckala Deering B Jr.

Charlie Adams Falmouth F Sr

Mason Farr Falmouth F Sr

Trevor Wozny Marshwood M Sr

Kurtis Voter Sanford B Sr

Noah Flagg Scarborough B Sr

Zander Haskell Scarborough F Jr

Divin Mpinga South Portland F Jr.

Joe Perron South Portland M Sr

Wyatt Flibbert Windham M Sr

Sam Glicos Windham M Sr

Aidan Larrabee Erskine Academy B Sr

Ethan Njitoh Greely F Jr

Steve Fulton Yarmouth M Sr

Hayden Fletcher Monmouth Academy F Sr

Wyatt Sieminski Mt. Abram B Sr

Cam Walters Mt. Abram M Sr

Sami Sayed Waynflete F Sr Iker Penniman Winthrop F Jr

Girls

Northern Maine

Anna Connor Bangor F Jr

Hannah Sherwood Bangor B Sr

Devon St. Lous Bangor F Sr

Emmie Streams Bangor M Jr

Bella Tanis Brewer K J

Molly Taub Brunswick F Sr

Tessa Whitley Camden Hills B Sr

Eryn Parlin Mt. Blue M Sr

Addi Laslie Ellsworth F Sr,

Sydney Gallop Hermon F Sr

Maddy Higgins Hermon B Sr

Lyndsee Reed Hermon F Jr

Lelia Weir MDI M Sr.

Ella Hosford Bucksport F Jr

Rylee Speed Central F Jr.

Morgan Cyr Fort Kent M Sr.

Camryn Ala Fort Fairfield M Sr

Southern

Julia Kratzer Cheverus M Sr

Elsa Freeman Deering F Fr.

Elise Gearan Falmouth F Jr.

Jordan Wolf Falmouth K Sr.

Lexi Waterman Gorham B Sr.

Lana Djuranovic Scarborough M So.

Ali Mokriski Scarborough F Jr.

Sarah Talon Windham F Sr.

, Abbey Thornton Windham M Jr

Maggie Cochran Cape Elizabeth M Sr.

Emily Supple Cape Elizabeth M Sr

Emma Badger Wells M Sr

Katelyn D’Appolonia Yarmouth M Sr

Ava Feeley Yarmouth F Jr

Emily Harper Maranacook F Sr

Paige Gonya Oak Hill K Sr

Lily Nadeau Searsport F So

Kyle Perkins Searsport M Sr