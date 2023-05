Bangor Girls and Boys Track and Field Win PVC Large School Championships [RESULTS]

The PVC Large School Championships were held Friday afternoon, May 27th at MDI High School in Bar Harbor. After all the running, jumping and throwing the Bangor Girl's and Boy's Track and Field Teams were the PVC Large School Champions.

Congratulations to Bangor's Anna Connors and MDI's Miles Burr who shattered PVC records.

Anna set new records in the 200 meter Dash with a time of 25.01 beating the previous record of Teal Jackson of Brewer in 2013 who had a time of 25.66. Anna also set the PVC record in the 400 meter Dash with a time of 57.27, again beating Teal Jackson's record time of 57.39 set in 2012.

Miles set 3 new records. In the 100 Meter Dash he had a time of 10.82 beating James Peterson's (Hermon) time of 11.10 set in 2018. In the 200 Meter Dash, Miles' time of 21.93 beat Peter's time of 22.60, set in 2018. Finally Miles' time of 49.77 in the 400 Meter Dash beat Washington Academy's Michaiah Robinson's time of 50.16 set in 2016.

Here are the Team Results.

Girls

1. Bangor 224.25

2. Brewer 112

3. Old Town 85.25

4. MDI 54.24

5. Hampden Academy 35

Tied 6. Presque Isle and Ellsworth 24

8. John Bapst 16

9. Caribou 7.25

10 Hermon 6

Boys

1. Bangor 106

2. Brewer 97

3. Caribou 71

4. Old Town 68

5. MDI 58

6. Ellsworth 54

Tied 7 John Bapst and Hampden Academy 53

9. Presque Isle.

Individual Girl's Results

Girls 100 Meter Dash =================================================================== Top 8 Advance by Time PVC Record: R 12.20 2013 Teal Jackson, Brewer '22 Champion: 12.55 Anna Connors, Bangor High Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Anna Connors 12 Bangor High 12.52q 1 2 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 12.80q 2 3 Madeline Thai 10 Bangor High 13.27q 3 4 Gloria Hoskins 11 Brewer High 13.34q 2 5 Callie Tennett 11 Bangor High 13.40q 2 6 Maddie Cyr 11 Bangor High 13.41q 3 7 Madelynn Morrow 11 Caribou High 13.46q 3 8 Samantha Erb 12 Bangor High 13.62q 1 9 Sophia Chase 9 Bangor High 13.66 1 10 Bayley Fryer 9 Bangor High 13.70 2 11 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 13.74 2 12 Evelyn Humbert 12 Bangor High 13.86 3 13 Rachelle Melanson 10 Hampden Acad 13.93 2 14 Jenny Carr 12 Mt. Desert I 13.94 1 15 Sophie Crooker 10 Hampden Acad 13.97 1 16 Keira Tompkins 9 Presque Isle 14.00 1 17 Madison Tritt 12 Bangor High 14.20 3 18 Molly Curtis 11 Hampden Acad 14.27 2 19 Kaylee Horr 12 John Bapst M 14.56 3 20 Vivinene Prashaw 10 Caribou High 14.57 3 21 McKayla Guerrette 9 Presque Isle 14.69 1 22 Lucille Misiaszek 9 Mt. Desert I 14.73 2 23 Kiersten Shayne 9 Hampden Acad 14.85 1 Girls 100 Meter Dash ======================================================================= PVC Record: R 12.20 2013 Teal Jackson, Brewer '22 Champion: 12.55 Anna Connors, Bangor High Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Anna Connors 12 Bangor High 12.30 10 2 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 12.61 8 3 Maddie Cyr 11 Bangor High 13.06 6 4 Callie Tennett 11 Bangor High 13.20 4 5 Gloria Hoskins 11 Brewer High 13.23 2 6 Samantha Erb 12 Bangor High 13.27 1 7 Madeline Thai 10 Bangor High 13.32 8 Madelynn Morrow 11 Caribou High 13.60 Girls 200 Meter Dash ========================================================================== PVC Record: R 25.66 2013 Teal Jackson, Brewer '22 Champion: 27.94 Lauren Vanidestine, Brewer High Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Anna Connors 12 Bangor High 25.01R 3 10 2 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 26.74 3 8 3 Maddie Cyr 11 Bangor High 27.30 3 6 4 Keira Tompkins 9 Presque Isle 27.94 3 4 5 Jenny Carr 12 Mt. Desert I 27.98 2 2 6 Madelynn Morrow 11 Caribou High 28.05 2 1 7 Callan Eason 12 Mt. Desert I 28.10 2 8 Gabby Roy 9 Bangor High 28.38 2 9 Samantha Erb 12 Bangor High 28.46 1 10 Felicia Marin 11 Hampden Acad 28.49 3 11 Addison Atherton 10 Ellsworth Hi 28.60 2 12 Lauren Low 10 Brewer High 28.83 2 13 Addison Clairmont 10 Presque Isle 29.28 1 14 McKayla Guerrette 9 Presque Isle 30.07 1 15 Callie Tennett 11 Bangor High 30.46 3 -- Bayley Fryer 9 Bangor High FS 3 Girls 400 Meter Dash ========================================================================== PVC Record: R 57.39 2012 Teal Jackson, Brewer '22 Champion: 58.94 Anna Connors, Bangor High Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Anna Connors 12 Bangor High 57.27R 2 10 2 Maddie Cyr 11 Bangor High 1:00.07 2 8 3 Taylor Loring 9 Old Town Hig 1:02.83 2 6 4 Callie Tennett 11 Bangor High 1:03.18 2 4 5 Addison Atherton 10 Ellsworth Hi 1:03.90 2 2 6 Kayleigh Johnston 12 Old Town Hig 1:03.94 2 1 7 Gabby Roy 9 Bangor High 1:04.95 1 8 Addison Clairmont 10 Presque Isle 1:05.05 2 9 Anna Jandreau 12 Presque Isle 1:06.72 1 10 Felicia Marin 11 Hampden Acad 1:06.99 2 11 Seneca Haney 9 Mt. Desert I 1:08.09 1 12 Adelaide Baser 11 Presque Isle 1:09.25 1 13 Vivinene Prashaw 10 Caribou High 1:10.07 1 14 Lylah Wagstaff 9 Mt. Desert I 1:10.30 1 15 Myah Worster 12 Old Town Hig 1:11.04 1 16 Marie Nemeth 11 John Bapst M 1:11.74 1 Girls 800 Meter Run ======================================================================= PVC Record: R 2:16.54 2017 Tia Tardy, Mount Desert '22 Champion: 2:31.73 Amelia Vandongen, Mt. Desert I Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Katie McCarthy 11 Bangor High 2:25.28 10 1:13.429 (1:13.429) 2:25.280 (1:11.851) 2 Addison Nelson 12 Ellsworth Hi 2:30.67 8 1:15.088 (1:15.088) 2:30.661 (1:15.573) 3 Clara Oldenburg 9 Bangor High 2:31.16 6 1:15.611 (1:15.611) 2:31.159 (1:15.548) 4 Alexis Wesley 10 Old Town Hig 2:32.29 4 1:14.880 (1:14.880) 2:32.282 (1:17.402) 5 Ava Pelkey 9 Bangor High 2:34.65 2 1:15.392 (1:15.392) 2:34.641 (1:19.249) 6 Taylor King 12 Bangor High 2:35.33 1 1:16.720 (1:16.720) 2:35.325 (1:18.605) 7 Madelyn Copithorne 11 John Bapst M 2:36.33 1:16.307 (1:16.307) 2:36.328 (1:20.021) 8 Kayla Graffam 12 Brewer High 2:38.78 1:19.432 (1:19.432) 2:38.778 (1:19.346) 9 Sophia Mazzarelli 11 Bangor High 2:39.15 1:17.581 (1:17.581) 2:39.144 (1:21.563) 10 Taylor Loring 9 Old Town Hig 2:42.16 1:15.871 (1:15.871) 2:42.152 (1:26.281) 11 Sophia Taylor 12 Mt. Desert I 2:43.23 1:18.486 (1:18.486) 2:43.229 (1:24.743) 12 Jenna Elkadi 10 Bangor High 2:43.94 1:17.700 (1:17.700) 2:43.932 (1:26.232) 13 Alexis Blue 9 Bangor High 2:55.63 1:20.657 (1:20.657) 2:55.621 (1:34.964) Girls 1600 Meter Run ======================================================================= PVC Record: R 5:03.19 2003 Heather Clark, Brewer '22 Champion: 5:14.53 Megan Randall, Bangor High Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Addison Nelson 12 Ellsworth Hi 5:36.44 10 1:27.053 (1:27.053) 2:56.353 (1:29.300) 4:21.424 (1:25.071) 5:36.434 (1:15.010) 2 Gretchen Plant 9 Hampden Acad 5:38.18 8 1:26.826 (1:26.826) 2:56.049 (1:29.223) 4:21.348 (1:25.299) 5:38.175 (1:16.827) 3 Natalia Charles 10 Hampden Acad 5:48.80 6 1:28.772 (1:28.772) 2:57.637 (1:28.865) 4:26.702 (1:29.065) 5:48.792 (1:22.090) 4 Madison McLean 9 Bangor High 5:50.11 4 1:28.446 (1:28.446) 2:57.164 (1:28.718) 4:26.218 (1:29.054) 5:50.109 (1:23.891) 5 Alison St. Peter 11 Bangor High 5:57.07 2 1:29.016 (1:29.016) 2:57.989 (1:28.973) 4:27.028 (1:29.039) 5:57.069 (1:30.041) 6 Sophia Taylor 12 Mt. Desert I 5:59.45 1 1:29.409 (1:29.409) 3:00.700 (1:31.291) 4:31.983 (1:31.283) 5:59.446 (1:27.463) 7 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig 6:07.01 1:29.190 (1:29.190) 3:02.401 (1:33.211) 4:35.311 (1:32.910) 6:07.001 (1:31.690) 8 Annie Roach 12 Old Town Hig 6:11.51 1:28.602 (1:28.602) 3:02.293 (1:33.691) 4:38.396 (1:36.103) 6:11.510 (1:33.114) 9 Meri Rainford 10 Mt. Desert I 6:20.55 1:32.968 (1:32.968) 3:11.243 (1:38.275) 4:51.710 (1:40.467) 6:20.549 (1:28.839) 10 Hannah Williams 11 Bangor High 6:21.00 1:32.433 (1:32.433) 3:10.143 (1:37.710) 4:49.778 (1:39.635) 6:21.000 (1:31.222) 11 Emme Nguyen 9 Bangor High 6:29.72 1:31.523 (1:31.523) 3:10.049 (1:38.526) 4:50.457 (1:40.408) 6:29.715 (1:39.258) Girls 3200 Meter Run ======================================================================= PVC Record: R 10:58.54 2004 Cassie Hintz, Old Town '22 Champion: 11:26.50 Megan Randall, Bangor High Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sadie Harrow 12 Bangor High 12:05.89 10 1:23.268 (1:23.268) 2:52.963 (1:29.695) 4:24.221 (1:31.258) 5:56.934 (1:32.713) 7:29.979 (1:33.045) 9:02.746 (1:32.767) 10:34.855 (1:32.109) 12:05.885 (1:31.030) 2 Gretchen Plant 9 Hampden Acad 12:28.89 8 1:27.293 (1:27.293) 3:02.179 (1:34.886) 4:35.995 (1:33.816) 6:09.874 (1:33.879) 7:46.266 (1:36.392) 9:23.717 (1:37.451) 11:01.915 (1:38.198) 12:28.881 (1:26.966) 3 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig 12:58.61 6 1:29.710 (1:29.710) 3:06.942 (1:37.232) 4:45.683 (1:38.741) 6:25.969 (1:40.286) 8:04.243 (1:38.274) 9:45.658 (1:41.415) 11:26.319 (1:40.661) 12:58.610 (1:32.291) 4 Julia Szewc 12 Hermon High 13:09.86 4 1:28.606 (1:28.606) 3:05.630 (1:37.024) 4:44.458 (1:38.828) 6:25.079 (1:40.621) 8:08.021 (1:42.942) 9:51.753 (1:43.732) 11:34.826 (1:43.073) 13:09.860 (1:35.034) 5 Abby Macdonald 12 Bangor High 13:23.55 2 1:31.889 (1:31.889) 3:09.743 (1:37.854) 4:50.196 (1:40.453) 6:32.798 (1:42.602) 8:15.999 (1:43.201) 10:00.958 (1:44.959) 11:44.683 (1:43.725) 13:23.541 (1:38.858) 6 Grace Daigle 11 Hampden Acad 13:28.84 1 1:31.684 (1:31.684) 3:09.518 (1:37.834) 4:49.975 (1:40.457) 6:34.621 (1:44.646) 8:19.771 (1:45.150) 10:06.182 (1:46.411) 11:53.216 (1:47.034) 13:28.837 (1:35.621) 7 Annie Roach 12 Old Town Hig 13:32.11 1:32.964 (1:32.964) 3:14.420 (1:41.456) 4:57.870 (1:43.450) 6:42.580 (1:44.710) 8:26.810 (1:44.230) 10:12.235 (1:45.425) 11:58.030 (1:45.795) 13:32.110 (1:34.080) 8 Abby Bergmark 10 Bangor High 13:41.59 1:33.583 (1:33.583) 3:15.149 (1:41.566) 4:58.404 (1:43.255) 6:43.211 (1:44.807) 8:27.581 (1:44.370) 10:12.898 (1:45.317) 12:01.830 (1:48.932) 13:41.581 (1:39.751) 9 Lida Kanoti 10 Old Town Hig 13:42.26 1:28.354 (1:28.354) 3:05.268 (1:36.914) 4:45.109 (1:39.841) 6:26.487 (1:41.378) 8:13.714 (1:47.227) 10:02.657 (1:48.943) 11:55.353 (1:52.696) 13:42.253 (1:46.900) 10 Sofie Rueter 10 Bangor High 14:08.68 1:34.792 (1:34.792) 3:16.808 (1:42.016) 5:02.148 (1:45.340) 6:49.838 (1:47.690) 8:39.286 (1:49.448) 10:28.985 (1:49.699) 12:20.378 (1:51.393) 14:08.672 (1:48.294) Girls 100 Meter Hurdles =================================================================== Top 8 Advance by Time PVC Record: R 14.75 2013 Grace MacLean, Bangor '22 Champion: 16.45 Paige Sawyer, Ellsworth Hi Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Kasey Kimball 11 John Bapst M 16.84q 1 2 Grace Willey 12 Old Town Hig 16.90q 3 3 Lauren Low 10 Brewer High 17.05q 3 4 Madeline Thai 10 Bangor High 17.09q 1 5 Sydney Legasse 11 John Bapst M 17.55q 2 6 Jayden Harvell 10 Presque Isle 17.59q 2 7 Sharyn Lipski 11 Mt. Desert I 17.77q 3 8 Chase Smith 11 Bangor High 18.36q 3 9 Adriana Richardson 10 Ellsworth Hi 18.47 1 10 Madelynn Morrow 11 Caribou High 18.62 2 11 Megan Sweeney 12 Hampden Acad 18.71 3 12 Cayleigh Fournier 9 Hampden Acad 18.80 1 13 Lindsey Himes 12 Presque Isle 19.23 3 14 Lilly Mitchell 11 Old Town Hig 19.24 1 15 Kelsie Murray 9 Brewer High 19.27 2 16 Hailey Himes 9 Presque Isle 19.85 2 17 Taylor Marston 12 Presque Isle 19.99 2 18 Sophie Clough 10 Hampden Acad 20.01 1 Girls 100 Meter Hurdles ======================================================================= PVC Record: R 14.75 2013 Grace MacLean, Bangor '22 Champion: 16.45 Paige Sawyer, Ellsworth Hi Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Grace Willey 12 Old Town Hig 16.52 10 2 Lauren Low 10 Brewer High 16.65 8 3 Kasey Kimball 11 John Bapst M 16.94 6 4 Madeline Thai 10 Bangor High 17.08 4 5 Jayden Harvell 10 Presque Isle 17.30 2 6 Sydney Legasse 11 John Bapst M 17.31 1 7 Sharyn Lipski 11 Mt. Desert I 18.24 8 Chase Smith 11 Bangor High 18.59 Girls 300 Meter Hurdles ========================================================================== PVC Record: R 45.81 2012 Denae Johnson, Bangor '22 Champion: 50.64 Callie Tennett, Bangor High Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 48.34 2 10 2 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 49.48 2 8 3 Evelyn Humbert 12 Bangor High 50.17 2 6 4 Gloria Hoskins 11 Brewer High 50.67 2 4 5 Natalia Charles 10 Hampden Acad 50.79 2 2 6 Sydney Legasse 11 John Bapst M 50.88 2 1 7 Fiona St. Germain 10 Mt. Desert I 51.48 2 8 Jayden Harvell 10 Presque Isle 51.57 2 9 Destiny Mooers 11 Hampden Acad 51.71 1 10 Kasey Kimball 11 John Bapst M 52.65 1 11 Carly Morrow 12 Caribou High 53.24 1 12 Sharyn Lipski 11 Mt. Desert I 54.53 1 13 Hope LeMoine 10 Mt. Desert I 54.64 1 14 Madeline Thai 10 Bangor High 54.73 1 15 Ella Joyce 12 Mt. Desert I 54.91 1 16 Courtney Nardacci 10 Presque Isle 57.19 1 Girls 4x100 Meter Relay ========================================================================== PVC Record: R 50.84 2018 Mount Desert Island HS, MDI A Mild, M Sawyer, A Novella, A Anderson '22 Champion: 50.94 Bangor High School, Bangor High M Cyr, S Erb, M Thai, A Connors School Finals H# Points ========================================================================== 1 Bangor High School 51.78 2 10 1) Madeline Thai 10 2) Madison Tritt 12 3) Evelyn Humbert 12 4) Samantha Erb 12 2 Mt. Desert Island High School 53.22 2 8 1) Jenny Carr 12 2) Lucille Misiaszek 9 3) Fiona St. Germain 10 4) Callan Eason 12 3 Brewer High School 53.26 2 6 1) Devin Horr 10 2) Gloria Hoskins 11 3) Lauren Low 10 4) Sayde Persaud 9 4 Old Town High School 53.89 2 4 1) Olivia Small 12 2) Kayleigh Johnston 12 3) Rhiannon Bousquet 10 4) Olivia Lizzotte 9 5 Presque Isle High School 54.69 1 2 1) Jayden Harvell 10 2) McKayla Guerrette 9 3) Adelaide Baser 11 4) Keira Tompkins 9 6 Hampden Academy 55.21 2 1 1) Sophie Crooker 10 2) Kiersten Shayne 9 3) Molly Curtis 11 4) Rachelle Melanson 10 7 John Bapst Memorial High Schoo 55.80 2 1) Kasey Kimball 11 2) Sophia Fogg 10 3) Kaylee Horr 12 4) Sydney Legasse 11 8 Ellsworth High School 57.09 1 1) Adriana Richardson 10 2) Taylor Libby 10 3) Sydney Libby 10 4) Whitney Jordan 9 9 Caribou High School 59.31 1 1) Ainsley Caron 10 2) Brianna Levesque 10 3) Lauren Lister 10 4) Vivinene Prashaw 10 Girls 4x400 Meter Relay ========================================================================== PVC Record: R 4:07.29 2016 Orono L Stoops, R Lopez-Anido, K Dill, T Tardy '22 Champion: 4:19.91 Bangor High School, Bangor High J Smallwood, M Cyr, E Humbert, C Tennett School Finals H# Points ========================================================================== 1 Bangor High School 4:13.22 2 10 1) Maddie Cyr 11 2) Evelyn Humbert 12 3) Callie Tennett 11 4) Anna Connors 12 2:10.088 (2:10.088) 3:15.560 (1:05.472) 4:13.213 (57.653) 2 Mt. Desert Island High School 4:22.34 2 8 1) Jenny Carr 12 2) Seneca Haney 9 3) Callan Eason 12 4) Amelia Vandongen 10 2:16.059 (2:16.059) 3:21.651 (1:05.592) 4:22.338 (1:00.687) 3 Hampden Academy 4:22.48 2 6 1) Natalia Charles 10 2) Destiny Mooers 11 3) Gretchen Plant 9 4) Felicia Marin 11 2:12.083 (2:12.083) 3:18.874 (1:06.791) 4:22.476 (1:03.602) 4 Old Town High School 4:23.17 2 4 1) Taylor Loring 9 2) Karina Dumond 9 3) Alexis Wesley 10 4) Kayleigh Johnston 12 2:12.908 (2:12.908) 3:18.108 (1:05.200) 4:23.163 (1:05.055) 5 Presque Isle High School 4:31.32 2 2 1) Addison Clairmont 10 2) Anna Jandreau 12 3) Cassidy Carlisle 10 4) Adelaide Baser 11 2:14.177 (2:14.177) 3:23.333 (1:09.156) 4:31.313 (1:07.980) 6 Brewer High School 4:40.20 2 1 1) Elisabeth Audet 9 2) Kayla Graffam 12 3) Sayde Persaud 9 4) Gloria Hoskins 11 2:21.660 (2:21.660) 3:33.749 (1:12.089) 4:40.196 (1:06.447) 7 John Bapst Memorial High Schoo 4:43.88 1 1) Gwyneth Rand 11 2) Marie Nemeth 11 3) Darra O'Connell 11 4) Madelyn Copithorne 11 2:22.390 (2:22.390) 3:33.616 (1:11.226) 4:43.875 (1:10.259) 8 Hermon High School 4:50.24 1 1) Caleigh Tasker 12 2) Hannah Lovley 9 3) Isabelle Rounds 11 4) Anna Gray 12 2:24.873 (2:24.873) 3:37.430 (1:12.557) 4:50.234 (1:12.804) 9 Ellsworth High School 5:15.99 1 1) Logan Williams 12 2) Whitney Jordan 9 3) Sydney Libby 10 4) Adriana Richardson 10 2:31.888 (2:31.888) 3:53.198 (1:21.310) 5:15.986 (1:22.788) Girls 4x800 Meter Relay ======================================================================= PVC Record: R 9:47.40 2017 Orono C Kohtala, K Dill, H Steelman, R Lopez-Anido '22 Champion: 10:19.67 Mt. Desert Island High School, Mt. Desert G Munger, S Taylor, A Munro, A Vandongen School Finals Points ======================================================================= 1 Bangor High School 10:35.64 10 1) Alexis Blue 9 2) Sophia Mazzarelli 11 3) Jenna Elkadi 10 4) Taylor King 12 2:38.086 (2:38.086) 5:20.767 (2:42.681) 8:00.770 (2:40.003) 10:35.637 (2:34.867) 2 Old Town High School 10:35.68 8 1) Alexis Wesley 10 2) Cassidy Rackliffe 12 3) Lida Kanoti 10 4) Taylor Loring 9 2:37.247 (2:37.247) 5:19.181 (2:41.934) 8:09.690 (2:50.509) 10:35.679 (2:25.989) 3 Mt. Desert Island High School 11:01.73 6 1) Carolina Graham 12 2) Meri Rainford 10 3) Fiona St. Germain 10 4) Sophia Taylor 12 2:50.782 (2:50.782) 5:39.260 (2:48.478) 8:26.054 (2:46.794) 11:01.725 (2:35.671) 4 John Bapst Memorial High Schoo 11:04.17 4 1) Gwyneth Rand 11 2) Marie Nemeth 11 3) Carolina Lobe 10 4) Madelyn Copithorne 11 2:42.958 (2:42.958) 5:34.311 (2:51.353) 8:28.722 (2:54.411) 11:04.167 (2:35.445) 5 Hermon High School 11:14.92 2 1) Julia Szewc 12 2) Caleigh Tasker 12 3) Isabelle Rounds 11 4) Hannah Lovley 9 2:47.753 (2:47.753) 5:44.211 (2:56.458) 8:30.350 (2:46.139) 11:14.911 (2:44.561) 6 Hampden Academy 12:13.84 1 1) Emily Kneser 10 2) Nora Emerson 11 3) Sophie Schall 11 4) Grace Daigle 11 2:57.569 (2:57.569) 6:07.296 (3:09.727) 9:24.068 (3:16.772) 12:13.833 (2:49.765) Girls High Jump ======================================================================= PVC Record: R 5-05 1986 Kim Hamm, Bangor '22 Champion: 4-10 Grace Willey, Old Town Hig Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Grace Willey 12 Old Town Hig 5-00.00 10 2 Kelsie Murray 9 Brewer High 4-10.00 8 3 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 4-08.00 6 4 Paige Inforati 12 John Bapst M 4-08.00 4 5 Karina Dumond 9 Old Town Hig 4-08.00 2 6 Myah Worster 12 Old Town Hig 4-06.00 0.25 6 Carly Morrow 12 Caribou High 4-06.00 0.25 6 Susanna Davis 12 Mt. Desert I 4-06.00 0.25 6 Emma Syphers 11 Bangor High 4-06.00 0.25 10 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 4-06.00 11 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig 4-06.00 12 Ruby Dwyer 11 John Bapst M 4-04.00 -- Hailey Himes 9 Presque Isle NH Girls Pole Vault ======================================================================= PVC Record: R 10-07 2021 Naomi Noack, Bangor '22 Champion: 9-00 Ainsley Reid, Brewer High Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 9-00.00 10 2 Anika Noack 12 Bangor High 9-00.00 8 3 Seneca Haney 9 Mt. Desert I 8-00.00 6 4 Nora Marasco 12 Bangor High 8-00.00 4 5 Elisabeth Audet 9 Brewer High 7-06.00 2 6 Ella Joyce 12 Mt. Desert I 7-06.00 1 7 Madelynn Morrow 11 Caribou High 7-06.00 8 Megan Sweeney 12 Hampden Acad 7-06.00 9 Kasey Kimball 11 John Bapst M 6-06.00 -- Sophie Clough 10 Hampden Acad NH -- Ruby Dwyer 11 John Bapst M NH -- Addison Clairmont 10 Presque Isle NH Girls Long Jump ======================================================================= PVC Record: R 18-06 2021 Alyssa Elliott, Bangor '22 Champion: 17-01.50 Lauren Vanidestine, Brewer High Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 16-00.25 10 2 Sophia Chase 9 Bangor High 15-08.00 8 3 Emma Syphers 11 Bangor High 15-02.25 6 4 Samantha Erb 12 Bangor High 14-11.50 4 5 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 14-09.50 2 6 Elisabeth Audet 9 Brewer High 14-09.50 1 7 Devin Horr 10 Brewer High 14-07.50 8 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 14-03.00 9 Grace Willey 12 Old Town Hig 14-02.50 10 Destiny Mooers 11 Hampden Acad 13-11.25 11 Madison Tritt 12 Bangor High 13-07.50 12 Karina Dumond 9 Old Town Hig 13-06.75 13 Lenna Trocker 12 Bangor High 13-04.00 14 Kelsie Murray 9 Brewer High 13-01.25 Girls Triple Jump ======================================================================= PVC Record: R 37-08.25 1986 Karin Watkins, Bangor '22 Champion: 34-00.50 Kilee Bradeen, Old Town Hig Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 35-08.75 10 2 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 33-05.75 8 3 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 33-01.25 6 4 Devin Horr 10 Brewer High 32-07.50 4 5 Sophie Crooker 10 Hampden Acad 31-11.00 2 6 Grace Willey 12 Old Town Hig 31-04.75 1 7 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 31-03.00 8 Emma Syphers 11 Bangor High 31-01.75 9 Elisabeth Audet 9 Brewer High 30-10.75 10 Destiny Mooers 11 Hampden Acad 30-05.50 11 Anna Jandreau 12 Presque Isle 30-03.00 12 Piper Soares 12 Mt. Desert I 29-09.75 13 Megan Sweeney 12 Hampden Acad 29-09.50 14 Sayde Persaud 9 Brewer High 29-09.25 15 Karina Dumond 9 Old Town Hig 29-05.50 16 Molly Curtis 11 Hampden Acad 28-07.25 17 Anika Noack 12 Bangor High 27-00.75 Girls Shot Put ======================================================================= PVC Record: R 41-10.50 2019 Emma Hargreaves, Old Town '22 Champion: 36-00.75 Julia Bassi, Bangor High Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Julia Bassi 12 Bangor High 37-07.00 10 2 Dominique Reinzo 12 Old Town Hig 34-08.50 8 3 Karessa Anderson 12 Brewer High 34-08.00 6 4 Emma Mcneil 12 Bangor High 34-04.50 4 5 Izabella Damboise 12 Old Town Hig 33-04.75 2 6 Olivia Pratt 11 Mt. Desert I 33-02.00 1 7 Logan Closson 12 Mt. Desert I 31-11.00 8 Madison Randall 9 Brewer High 31-06.00 9 Abby Quinn 12 Bangor High 30-03.75 10 Kylee Murray 10 Old Town Hig 30-00.00 11 Molly Ritter 12 Mt. Desert I 28-11.00 12 Alexandra Collins 10 Bangor High 28-10.00 13 Grace Bennett 12 Bangor High 27-10.00 14 Olivia Neely 12 Old Town Hig 27-06.50 Girls Discus Throw ======================================================================= PVC Record: R 121-01 1983 Diane LeClair, Orono '22 Champion: 117-11 Bella Brown, Mt. Desert I Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Katie McCarthy 11 Bangor High 116-10 10 2 Karessa Anderson 12 Brewer High 114-10 8 3 Abby Quinn 12 Bangor High 108-03 6 4 Julia Bassi 12 Bangor High 107-01 4 5 Susanna Davis 12 Mt. Desert I 99-05 2 6 Olivia Pratt 11 Mt. Desert I 94-11 1 7 Logan Closson 12 Mt. Desert I 94-06 8 Dominique Reinzo 12 Old Town Hig 91-01 9 Izabella Damboise 12 Old Town Hig 89-00 10 Olivia Neely 12 Old Town Hig 86-10 11 Ava Syphers 9 Bangor High 85-01 12 Molly Ritter 12 Mt. Desert I 84-06 13 Kaylee Higgins 10 Mt. Desert I 83-05 14 Abigail Swedberg 12 Old Town Hig 79-02 15 Denali Wagstaff 11 Mt. Desert I 75-02 16 Kylee Murray 10 Old Town Hig 74-07 17 Alexandra Collins 10 Bangor High 71-06 18 Sadie Joyce 10 Mt. Desert I 66-10 Girls Javelin Throw ======================================================================= PVC Record: R 124-03 2000 Kari Jenkins, Bangor '22 Champion: 93-04 Abigail Swedberg, Old Town Hig Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Abby Quinn 12 Bangor High 105-03 10 2 Kylee Murray 10 Old Town Hig 94-04 8 3 Emma Mcneil 12 Bangor High 93-07 6 4 Addison Atherton 10 Ellsworth Hi 93-06 4 5 Dominique Reinzo 12 Old Town Hig 93-01 2 6 Abigail Swedberg 12 Old Town Hig 84-07 1 7 McKayla Guerrette 9 Presque Isle 82-10 8 Carly Morrow 12 Caribou High 79-10 9 Susanna Davis 12 Mt. Desert I 79-07 10 Ava Downs 11 Hampden Acad 76-08 11 Callan Eason 12 Mt. Desert I 74-03 12 Felicia Marin 11 Hampden Acad 73-05 13 Sadie Joyce 10 Mt. Desert I 69-05 14 Karessa Anderson 12 Brewer High 67-08 Girls 1600 Meter Race Walk ======================================================================= PVC Record: R 7:10.66 2021 Izabelle Trefts, Old Town '22 Champion: 9:00.77 Cassidy Carlisle, Presque Isle Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Cassidy Carlisle 10 Presque Isle 8:31.55 10 1:50.082 (1:50.082) 3:58.288 (2:08.206) 6:14.120 (2:15.832) 8:31.543 (2:17.423) 2 Abby Macdonald 12 Bangor High 8:48.61 8 1:54.123 (1:54.123) 4:10.535 (2:16.412) 6:32.111 (2:21.576) 8:48.602 (2:16.491) 3 Elizabeth Wing 10 Caribou High 9:08.62 6 2:02.181 (2:02.181) 4:23.162 (2:20.981) 6:48.571 (2:25.409) 9:08.612 (2:20.041) 4 Hattie Cogswell 9 Presque Isle 9:41.36 4 2:00.843 (2:00.843) 4:33.504 (2:32.661) 7:13.100 (2:39.596) 9:41.351 (2:28.251) 5 Ari Murray 11 Old Town Hig 10:43.35 2 2:23.554 (2:23.554) 5:10.386 (2:46.832) 8:02.327 (2:51.941) 10:43.341 (2:41.014)

Individual Boy's Results

Boys 100 Meter Dash =================================================================== Top 8 Advance by Time PVC Record: R 11.10 2018 James Peterson, Hermon '22 Champion: 11.31 Miles Burr, Mt. Desert I Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Miles Burr 11 Mt. Desert I R 10.76q 1 2 Kiran Small 11 Bangor High 11.17q 2 3 Gage Jones 11 Bangor High 11.34q 3 4 Josh Horr 12 Brewer High 11.34q 3 5 Connor Wight 11 Ellsworth Hi 11.46q 1 6 Kyle LaBreck 11 Caribou High 11.71q 2 7 Sam Ahola 12 Bangor High 11.79q 2 8 Aiden Mitchell 11 Mt. Desert I 11.92q 1 9 Jorden Cote 12 Old Town Hig 11.95 3 10 Jack Lamoreau 10 Presque Isle 12.02 1 11 Nathan Butler 11 John Bapst M 12.02 1 12 Leontae Lay 12 Ellsworth Hi 12.08 1 13 Horace Graham 11 Bangor High 12.13 2 14 Liam Cormier 11 Brewer High 12.14 3 15 Parker Small 11 Bangor High 12.29 3 16 Caleb Jenkins 9 Ellsworth Hi 12.29 2 17 Henry Milan 10 John Bapst M 12.32 2 17 Hayden Rollins 11 John Bapst M 12.32 3 19 Sam Rutledge 12 Bangor High 12.32 1 20 Alex McGowan 9 Ellsworth Hi 12.33 3 21 Alexander Wilcox 9 Hampden Acad 12.43 1 22 Evan Babcock 9 John Bapst M 12.48 3 23 Josh Keiser 12 Presque Isle 12.64 2 -- Josiah James-Chin 11 Ellsworth Hi FS 2 Boys 100 Meter Dash ======================================================================= PVC Record: R 11.10 2018 James Peterson, Hermon '22 Champion: 11.31 Miles Burr, Mt. Desert I Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Miles Burr 11 Mt. Desert I 10.82R 10 2 Gage Jones 11 Bangor High 11.21 8 3 Kiran Small 11 Bangor High 11.25 6 4 Josh Horr 12 Brewer High 11.32 4 5 Connor Wight 11 Ellsworth Hi 11.55 2 6 Sam Ahola 12 Bangor High 11.80 1 7 Kyle LaBreck 11 Caribou High 11.93 8 Aiden Mitchell 11 Mt. Desert I 12.09 Boys 200 Meter Dash ========================================================================== PVC Record: R 22.60 2018 James Petersen, Hermon '22 Champion: 22.91 Miles Burr, Mt. Desert I Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Miles Burr 11 Mt. Desert I 21.93R 4 10 2 Josh Horr 12 Brewer High 23.05 4 8 3 Gage Jones 11 Bangor High 23.09 4 6 4 Oliver Turner 10 Bangor High 23.83 4 4 5 Evan Durepo 10 Caribou High 23.87 4 2 6 Aidan Linder 10 Bangor High 23.94 4 1 7 Edward Cooley 12 Caribou High 24.30 3 8 Horace Graham 11 Bangor High 24.36 3 9 Aiden Mitchell 11 Mt. Desert I 24.46 2 10 Sam Ahola 12 Bangor High 24.51 3 11 Parker Small 11 Bangor High 24.52 3 12 Lucas Sun 12 Bangor High 24.55 4 13 Ben Bateman 12 Hermon High 24.59 3 14 Jack Lamoreau 10 Presque Isle 24.66 3 15 Rowan Eslin 9 Bangor High 24.79 3 16 Josiah James-Chin 11 Ellsworth Hi 24.81 2 17 Caden Bilotta 10 John Bapst M 24.81 2 18 Henry Milan 10 John Bapst M 24.92 1 19 Nathan Butler 11 John Bapst M 25.08 2 20 Mitchell Buck 12 Brewer High 25.46 1 21 Sam Rutledge 12 Bangor High 25.56 2 22 Gabe Allen 12 Hampden Acad 25.69 2 23 Chase Turgeon 9 Hampden Acad 25.77 1 Boys 400 Meter Dash ========================================================================== PVC Record: R 50.16 2016 Michaiah Robinson, Washington Acad '22 Champion: 52.06 Cruz Coffin, Ellsworth Hi Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Miles Burr 11 Mt. Desert I 49.77R 3 10 2 Evan Durepo 10 Caribou High 52.21 3 8 3 Aidan Linder 10 Bangor High 52.59 3 6 4 Caleb March 10 Hampden Acad 52.84 3 4 5 Evan Babcock 9 John Bapst M 53.32 3 2 6 Gage Jones 11 Bangor High 53.58 3 1 7 Kyle Horr 11 Brewer High 53.92 2 8 Lucas Sun 12 Bangor High 54.00 2 9 Edward Cooley 12 Caribou High 54.49 3 10 Ben Bateman 12 Hermon High 54.62 2 11 Tyler Wilkinson 10 John Bapst M 55.26 2 12 Josh Keiser 12 Presque Isle 55.36 2 13 Isak Robichaud 10 John Bapst M 55.37 3 14 Chase Turgeon 9 Hampden Acad 56.39 1 15 Caleb Jenkins 9 Ellsworth Hi 56.62 1 16 Gabe Allen 12 Hampden Acad 56.88 2 17 Raymond Brickle 12 Hampden Acad 57.35 1 Boys 800 Meter Run ======================================================================= PVC Record: R 1:53.19 2014 Dan Curts, Ellsworth '22 Champion: 1:55.57 Daniel McCarthy, Bangor High Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Charlie Collins 12 Hampden Acad 1:58.68 10 1:02.951 (1:02.951) 1:58.680 (55.729) 2 James Bertolino 12 Brewer High 2:02.34 8 1:03.209 (1:03.209) 2:02.335 (59.126) 3 Hunter Clukey 12 John Bapst M 2:03.28 6 1:02.858 (1:02.858) 2:03.273 (1:00.415) 4 Sam York 12 Mt. Desert I 2:05.56 4 1:03.698 (1:03.698) 2:05.555 (1:01.857) 5 Gilman Taylor 11 John Bapst M 2:07.13 2 1:04.285 (1:04.285) 2:07.123 (1:02.838) 6 Liam McKernan 11 Mt. Desert I 2:10.07 1 1:05.883 (1:05.883) 2:10.069 (1:04.186) 7 Spencer Gordon 12 Old Town Hig 2:10.48 1:05.020 (1:05.020) 2:10.471 (1:05.451) 8 George Ferland 12 Caribou High 2:11.52 1:06.387 (1:06.387) 2:11.513 (1:05.126) 9 Jed Hartley 10 John Bapst M 2:12.44 1:07.145 (1:07.145) 2:12.435 (1:05.290) 10 Sam Craighead 12 Mt. Desert I 2:13.82 1:06.618 (1:06.618) 2:13.817 (1:07.199) 11 Tyler Wilkinson 10 John Bapst M 2:15.17 1:06.849 (1:06.849) 2:15.167 (1:08.318) 12 Alex Busko 10 Bangor High 2:16.26 1:08.685 (1:08.685) 2:16.253 (1:07.568) Boys 1600 Meter Run ======================================================================= PVC Record: R 4:18.81 2002 Steven DeWitt, Ellsworth '22 Champion: 4:31.04 Charlie Collins, Hampden Acad Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Charlie Collins 12 Hampden Acad 4:18.91 10 1:06.383 (1:06.383) 2:16.167 (1:09.784) 3:18.188 (1:02.021) 4:18.909 (1:00.721) 2 Sam York 12 Mt. Desert I 4:30.95 8 1:06.192 (1:06.192) 2:16.473 (1:10.281) 3:25.284 (1:08.811) 4:30.950 (1:05.666) 3 Aedyn Hughes 10 Ellsworth Hi 4:38.59 6 1:07.383 (1:07.383) 2:18.505 (1:11.122) 3:29.909 (1:11.404) 4:38.584 (1:08.675) 4 Spencer Gordon 12 Old Town Hig 4:38.65 4 1:06.855 (1:06.855) 2:17.407 (1:10.552) 3:29.025 (1:11.618) 4:38.643 (1:09.618) 5 Tim Collins 10 Hampden Acad 4:39.80 2 1:07.103 (1:07.103) 2:18.051 (1:10.948) 3:29.209 (1:11.158) 4:39.797 (1:10.588) 6 Ephraim Willey 12 Caribou High 4:45.15 1 1:07.024 (1:07.024) 2:17.731 (1:10.707) 3:29.596 (1:11.865) 4:45.146 (1:15.550) 7 Ethan Partal 12 Bangor High 4:46.68 1:06.706 (1:06.706) 2:17.137 (1:10.431) 3:29.273 (1:12.136) 4:46.679 (1:17.406) 8 Liam McKernan 11 Mt. Desert I 4:49.39 1:11.632 (1:11.632) 2:26.007 (1:14.375) 3:38.632 (1:12.625) 4:49.389 (1:10.757) 9 Jed Hartley 10 John Bapst M 4:51.76 1:11.251 (1:11.251) 2:27.160 (1:15.909) 3:41.451 (1:14.291) 4:51.757 (1:10.306) 10 Tyler Stillman 12 Hampden Acad 4:55.07 1:12.116 (1:12.116) 2:26.892 (1:14.776) 3:42.348 (1:15.456) 4:55.062 (1:12.714) 11 Sam Craighead 12 Mt. Desert I 4:55.32 1:12.082 (1:12.082) 2:27.290 (1:15.208) 3:43.161 (1:15.871) 4:55.320 (1:12.159) Boys 3200 Meter Run ======================================================================= PVC Record: R 9:07.66 1998 Louie Luchini, Ellsworth '22 Champion: 10:18.03 Charlie Collins, Hampden Acad Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Aedyn Hughes 10 Ellsworth Hi 10:18.20 10 1:19.911 (1:19.911) 2:38.280 (1:18.369) 3:57.698 (1:19.418) 5:16.969 (1:19.271) 6:37.220 (1:20.251) 7:55.367 (1:18.147) 9:10.371 (1:15.004) 10:18.196 (1:07.825) 2 Tim Collins 10 Hampden Acad 10:29.14 8 1:20.634 (1:20.634) 2:38.577 (1:17.943) 3:58.034 (1:19.457) 5:16.729 (1:18.695) 6:37.534 (1:20.805) 7:56.415 (1:18.881) 9:13.615 (1:17.200) 10:29.133 (1:15.518) 3 Ephraim Willey 12 Caribou High 10:34.11 6 1:20.326 (1:20.326) 2:38.815 (1:18.489) 3:58.173 (1:19.358) 5:17.178 (1:19.005) 6:37.449 (1:20.271) 7:55.966 (1:18.517) 9:15.341 (1:19.375) 10:34.108 (1:18.767) 4 Trevor Parlee 11 Brewer High 10:36.17 4 1:21.382 (1:21.382) 2:39.327 (1:17.945) 3:59.314 (1:19.987) 5:23.162 (1:23.848) 6:47.155 (1:23.993) 8:10.177 (1:23.022) 9:27.412 (1:17.235) 10:36.162 (1:08.750) 5 George Ferland 12 Caribou High 10:40.98 2 1:16.295 (1:16.295) 2:37.626 (1:21.331) 3:57.997 (1:20.371) 5:19.359 (1:21.362) 6:43.482 (1:24.123) 8:07.823 (1:24.341) 9:28.027 (1:20.204) 10:40.978 (1:12.951) 6 Tyler Stillman 12 Hampden Acad 10:42.61 1 1:21.732 (1:21.732) 2:40.296 (1:18.564) 4:00.115 (1:19.819) 5:23.318 (1:23.203) 6:47.253 (1:23.935) 8:10.317 (1:23.064) 9:28.282 (1:17.965) 10:42.607 (1:14.325) 7 Ethan Roach 11 John Bapst M 10:43.28 1:20.161 (1:20.161) 2:38.762 (1:18.601) 3:58.338 (1:19.576) 5:17.545 (1:19.207) 6:38.100 (1:20.555) 7:57.695 (1:19.595) 9:21.304 (1:23.609) 10:43.275 (1:21.971) 8 Adam Miller-treat 12 Bangor High 10:51.21 1:21.420 (1:21.420) 2:39.697 (1:18.277) 3:59.800 (1:20.103) 5:23.014 (1:23.214) 6:47.030 (1:24.016) 8:10.442 (1:23.412) 9:32.348 (1:21.906) 10:51.207 (1:18.859) 9 Ethan Demerchant 12 Bangor High 11:06.48 1:21.583 (1:21.583) 2:41.497 (1:19.914) 4:02.080 (1:20.583) 5:25.089 (1:23.009) 6:49.564 (1:24.475) 8:15.388 (1:25.824) 9:42.494 (1:27.106) 11:06.477 (1:23.983) 10 Keon Shields 12 Hampden Acad 11:16.48 1:23.068 (1:23.068) 2:45.374 (1:22.306) 4:10.821 (1:25.447) 5:38.806 (1:27.985) 7:08.385 (1:29.579) 8:37.639 (1:29.254) 10:02.978 (1:25.339) 11:16.472 (1:13.494) 11 Jackson Dineen 9 Bangor High 11:22.74 1:23.402 (1:23.402) 2:45.870 (1:22.468) 4:11.229 (1:25.359) 5:39.223 (1:27.994) 7:08.682 (1:29.459) 8:38.697 (1:30.015) 10:05.494 (1:26.797) 11:22.739 (1:17.245) 12 Chris Taylor 10 Ellsworth Hi 11:32.12 1:22.776 (1:22.776) 2:45.036 (1:22.260) 4:10.528 (1:25.492) 5:38.699 (1:28.171) 7:08.203 (1:29.504) 8:38.250 (1:30.047) 10:06.150 (1:27.900) 11:32.111 (1:25.961) Boys 110 Meter Hurdles =================================================================== Top 8 Advance by Time PVC Record: R 14.72 2019 Zachary Beaton, Hermon '22 Champion: 16.89 James Cote, Old Town Hig Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Pablo Garcia 12 Brewer High 16.29q 1 2 James Cote 12 Old Town Hig 16.44q 2 3 Malachi Cummings 12 Presque Isle 17.12q 2 4 Oliver Turner 10 Bangor High 17.28q 1 5 Mason Perkins 12 John Bapst M 17.52q 1 6 Kyle LaBreck 11 Caribou High 17.76q 2 7 Damarion Gagnon 10 Caribou High 18.62q 1 8 Rowan Tate 11 Ellsworth Hi 18.78q 2 9 Eli Daigle 11 Mt. Desert I 18.91 1 10 Xavier Pike 11 Bangor High 19.15 2 11 Benjamin Willey 10 Presque Isle 19.82 1 12 Bobby Caron 12 Caribou High 19.88 2 13 Griffin Murray 12 Old Town Hig 19.97 1 Boys 110 Meter Hurdles ======================================================================= PVC Record: R 14.72 2019 Zachary Beaton, Hermon '22 Champion: 16.89 James Cote, Old Town Hig Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 James Cote 12 Old Town Hig 16.39 10 2 Malachi Cummings 12 Presque Isle 16.40 8 3 Pablo Garcia 12 Brewer High 16.50 6 4 Damarion Gagnon 10 Caribou High 16.80 4 5 Kyle LaBreck 11 Caribou High 17.65 2 6 Oliver Turner 10 Bangor High 17.79 1 7 Mason Perkins 12 John Bapst M 17.96 8 Rowan Tate 11 Ellsworth Hi 22.96 Boys 300 Meter Hurdles ========================================================================== PVC Record: R 37.6h 1987 Alan Baldwin, Hampden '22 Champion: 43.63 James Cote, Old Town Hig Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Pablo Garcia 12 Brewer High 42.08 2 10 2 Kyle LaBreck 11 Caribou High 43.07 2 8 3 Xavier Pike 11 Bangor High 43.51 2 6 4 James Cote 12 Old Town Hig 44.82 2 4 5 Ethan Leavitt 10 Brewer High 46.65 1 2 6 Kyle Sidaway 12 John Bapst M 47.17 2 1 7 Benjamin Willey 10 Presque Isle 47.18 1 8 Bobby Caron 12 Caribou High 50.22 1 9 Damarion Gagnon 10 Caribou High 53.39 2 Boys 4x100 Meter Relay ======================================================================= PVC Record: R 44.59 2014 Old Town A Comeau, N Boutin, C Moody, T Darby '22 Champion: 44.86 Ellsworth High School, Ellsworth Hi C Wight, C Coffin, S Montigny, A Lynch School Finals Points ======================================================================= 1 Bangor High School 46.10 10 1) Lucas Sun 12 2) Xavier Pike 11 3) Sam Ahola 12 4) Horace Graham 11 2 Ellsworth High School 46.22 8 1) Caleb Jenkins 9 2) Josiah James-Chin 11 3) Drew Pierson 12 4) Connor Wight 11 3 Hampden Academy 47.36 6 1) Samuel Burnham 12 2) Alexander Wilcox 9 3) Liam Facchini 9 4) Gabe Allen 12 4 John Bapst Memorial High Schoo 47.58 4 1) Mason Perkins 12 2) Hayden Rollins 11 3) Evan Babcock 9 4) Nathan Butler 11 5 Old Town High School 48.10 2 1) Andrew Wolfertz 11 2) Jorden Cote 12 3) Griffin Murray 12 4) William Francis 10 6 Mt. Desert Island High School 48.12 1 1) Martin Hurley 9 2) Daniel Freudig 11 3) Eli Daigle 11 4) Aiden Mitchell 11 -- Caribou High School DNF 1) Mason St Peter 11 2) Damarion Gagnon 10 3) Konnor Huckins 12 4) James Cherrier 12 -- Brewer High School DNF 1) Lendl Zaehringer 12 2) Kyle Horr 11 3) Cameron Hughes 12 4) Josh Horr 12 Boys 4x400 Meter Relay ========================================================================== PVC Record: R 3:31.10 1995 Sumner C Wentworth, D Seward, M Micalizzi, E Thomann '22 Champion: 3:34.78 Bangor High School, Bangor High G Jones, F Oldenburg, J Patterson, D McCarthy School Finals H# Points ========================================================================== 1 John Bapst Memorial High Schoo 3:37.15 2 10 1) Hunter Clukey 12 2) Gilman Taylor 11 3) Evan Babcock 9 4) Tyler Wilkinson 10 1:51.167 (1:51.167) 2:44.267 (53.100) 3:37.148 (52.881) 2 Hampden Academy 3:39.59 2 8 1) Raymond Brickle 12 2) Gabe Allen 12 3) Charlie Collins 12 4) Caleb March 10 1:53.181 (1:53.181) 2:45.493 (52.312) 3:39.583 (54.090) 3 Brewer High School 3:42.11 2 6 1) Kyle Horr 11 2) Damien Frey 12 3) Cameron Hughes 12 4) James Bertolino 12 1:52.930 (1:52.930) 2:48.691 (55.761) 3:42.102 (53.411) 4 Bangor High School 3:47.66 2 4 1) Oliver Turner 10 2) Ethan Partal 12 3) Horace Graham 11 4) Aidan Linder 10 1:56.848 (1:56.848) 2:52.849 (56.001) 3:47.660 (54.811) 5 Mt. Desert Island High School 3:53.40 1 2 1) Liam McKernan 11 2) Feleke Lynch 11 3) Sam Craighead 12 4) Sam York 12 2:01.566 (2:01.566) 3:00.531 (58.965) 3:53.394 (52.863) 6 Old Town High School 3:54.70 1 1 1) William Francis 10 2) Griffin Murray 12 3) Wyatt Byther 12 4) Spencer Gordon 12 1:56.105 (1:56.105) 2:56.506 (1:00.401) 3:54.693 (58.187) 7 Ellsworth High School 3:57.74 2 1) Isiah Corson 11 2) Josiah James-Chin 11 3) Chris Taylor 10 4) Leontae Lay 12 1:57.407 (1:57.407) 2:57.765 (1:00.358) 3:57.735 (59.970) 8 Caribou High School 4:08.34 2 1) Kyle LaBreck 11 2) James Cherrier 12 3) Evan Durepo 10 4) Edward Cooley 12 1:52.849 (1:52.849) 2:45.897 (53.048) 4:08.336 (1:22.439) -- Hermon High School DQ 1 Out of zone 1) Dominick Harriman 12 2) Aaron Belanger 11 3) Ben Bateman 12 4) Michael Rene 10 1:58.824 (1:58.824) 2:53.910 (55.086) 3:52.263 (58.353) Boys 4x800 Meter Relay ======================================================================= PVC Record: R 8:07.59 2021 Bangor High School, Bangor J Fahey, F Oldenburg, G Doore, D McCarthy '22 Champion: 8:46.03 Bangor High School, Bangor High H Poulin, F Oldenburg, J Patterson, D McCarthy School Finals Points ======================================================================= 1 John Bapst Memorial High Schoo 8:29.57 10 1) Tyler Wilkinson 10 2) Jed Hartley 10 3) Gilman Taylor 11 4) Hunter Clukey 12 2:11.091 (2:11.091) 4:18.570 (2:07.479) 6:25.053 (2:06.483) 8:29.566 (2:04.513) 2 Caribou High School 9:01.86 8 1) Ephraim Willey 12 2) Landen Belanger 9 3) James Cherrier 12 4) George Ferland 12 2:10.360 (2:10.360) 4:25.404 (2:15.044) 6:51.068 (2:25.664) 9:01.854 (2:10.786) 3 Bangor High School 9:03.17 6 1) Ethan Demerchant 12 2) Alex Busko 10 3) Adam Miller-treat 12 4) Henry Poulin 12 2:19.216 (2:19.216) 4:31.875 (2:12.659) 6:49.306 (2:17.431) 9:03.162 (2:13.856) 4 Old Town High School 9:20.04 4 1) Wyatt Byther 12 2) Griffin Murray 12 3) William Francis 10 4) Spencer Gordon 12 2:18.569 (2:18.569) 4:34.812 (2:16.243) 6:52.381 (2:17.569) 9:20.036 (2:27.655) 5 Ellsworth High School 9:46.00 2 1) Isiah Corson 11 2) Rowan Tate 11 3) Aric Gleason 10 4) Chris Taylor 10 2:29.898 (2:29.898) 4:45.218 (2:15.320) 7:26.933 (2:41.715) 9:45.992 (2:19.059) 6 Hampden Academy 10:33.91 1 1) Gavin Nash 11 2) Ezra Leong 9 3) Connor Kielbasa 10 4) Keon Shields 12 2:35.570 (2:35.570) 5:21.959 (2:46.389) 8:05.424 (2:43.465) 10:33.907 (2:28.483) Boys High Jump ======================================================================= PVC Record: R 6-09.50 2019 Cayden Spencer-Thompson, Mattanawcook '22 Champion: 6-00 Corbin Flewelling, Old Town Hig Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 6-02.00 10 2 Drew Pierson 12 Ellsworth Hi 6-00.00 8 3 James Cote 12 Old Town Hig 6-00.00 6 4 Brent Greenlaw 10 Presque Isle 5-10.00 3 4 Lendl Zaehringer 12 Brewer High 5-10.00 3 6 Mason St Peter 11 Caribou High 5-10.00 1 7 Grayson Thibeault 11 Old Town Hig 5-08.00 8 Landen Belanger 9 Caribou High 5-06.00 9 Owen Fullerton 10 Brewer High 5-06.00 9 Cody Bailey 10 Brewer High 5-06.00 11 Alex McGowan 9 Ellsworth Hi 5-06.00 12 Liam Dee 12 Caribou High 5-02.00 13 Reese Smith 10 Brewer High 5-02.00 Boys Pole Vault ======================================================================= PVC Record: R 14-07.25 2017 Johann Bradley, Hampden '22 Champion: 12-00 Jonah Roy, Presque Isle Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kyle Sidaway 12 John Bapst M 13-00.00 10 2 Pablo Garcia 12 Brewer High 12-06.00 8 3 Oliver Turner 10 Bangor High 10-06.00 6 4 Liam Cormier 11 Brewer High 10-00.00 4 5 Brent Greenlaw 10 Presque Isle 10-00.00 2 6 Daniel Canarr 11 Brewer High 9-00.00 1 7 Daniel Freudig 11 Mt. Desert I 8-06.00 -- Edward Cooley 12 Caribou High NH -- Rowan Eslin 9 Bangor High NH Boys Long Jump ======================================================================= PVC Record: R 23-07.50 2019 Cayden Spencer-Thompson, Mattanawcook '22 Champion: 22-03.75 Carvil (Chester) Turner, Old Town Hig Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 21-11.00 10 2 Josh Horr 12 Brewer High 20-08.00 8 3 James Cote 12 Old Town Hig 20-03.75 6 4 Evan Durepo 10 Caribou High 19-08.00 4 5 Drew Pierson 12 Ellsworth Hi 19-07.00 2 6 Sam Ahola 12 Bangor High 19-04.00 1 7 Cody Bailey 10 Brewer High 19-02.00 8 Grayson Thibeault 11 Old Town Hig 18-04.50 8 Oscar Croce 11 Bangor High 18-04.50 10 Lendl Zaehringer 12 Brewer High 18-02.75 11 Jorden Cote 12 Old Town Hig 18-02.00 12 Henry Milan 10 John Bapst M 18-01.75 13 Kyle Horr 11 Brewer High 17-08.75 14 Samuel Burnham 12 Hampden Acad 17-06.00 15 Damien Frey 12 Brewer High 17-05.25 16 Jafar Ojugbele 12 Old Town Hig 17-04.75 17 Konnor Huckins 12 Caribou High 16-10.00 Boys Triple Jump ======================================================================= PVC Record: R 47-02.75 2019 Cayden Spencer-Thompson, Mattanawcook '22 Champion: 42-08.50 Miles Burr, Mt. Desert I Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 46-00.50 10 2 Miles Burr 11 Mt. Desert I 42-07.00 8 3 Drew Pierson 12 Ellsworth Hi 40-10.00 6 4 Pablo Garcia 12 Brewer High 40-00.00 4 5 Damien Frey 12 Brewer High 38-08.25 2 6 Mason St Peter 11 Caribou High 38-07.00 1 7 Oscar Croce 11 Bangor High 38-05.25 8 Jafar Ojugbele 12 Old Town Hig 38-04.50 9 Konnor Huckins 12 Caribou High 37-11.50 10 Grayson Thibeault 11 Old Town Hig 36-05.75 11 Owen Fullerton 10 Brewer High 36-03.25 12 Samuel Burnham 12 Hampden Acad 35-04.00 13 Zander Pike 9 Bangor High 34-11.00 14 Liam Dee 12 Caribou High 32-00.00 Boys Shot Put ======================================================================= PVC Record: R 59-03.50 2017 Austin Lufkin, Brewer '22 Champion: 45-01.25 Xavier Mcatee, Presque Isle Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Josiah Rodriguez 12 Bangor High 48-04.50 10 2 Colby Largay 11 Brewer High 47-10.00 8 3 Ian Randall 11 Bangor High 46-01.00 6 4 Andrew James 12 Mt. Desert I 45-05.50 4 5 Austin Lozano 12 Bangor High 44-10.00 2 6 Cameron Hughes 12 Brewer High 44-06.00 1 7 Andrew Herrick 11 Ellsworth Hi 44-04.00 8 Malachi Cummings 12 Presque Isle 42-02.00 9 Joseph Bennett 9 Mt. Desert I 40-04.50 10 Owen Hoovler 11 Bangor High 39-11.00 11 Killian Pottle 10 Old Town Hig 39-09.50 12 Matthew Fitzpatrick 12 John Bapst M 38-10.75 13 Obrien Robinson 12 Ellsworth Hi 38-10.00 14 Youssef Elhefnawi 11 Bangor High 38-00.50 15 Benjamin Tate 10 Ellsworth Hi 37-11.00 -- Jake Bassi 9 Bangor High FOUL Boys Discus Throw ======================================================================= PVC Record: R 191-05 2017 Jake Koffman, Orono '22 Champion: 135-09 Cooper Moran, Hampden Acad Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Colby Largay 11 Brewer High 143-02 10 2 Ian Randall 11 Bangor High 136-04 8 3 Malachi Cummings 12 Presque Isle 128-00 6 4 Adam Tardy 10 Bangor High 124-11 4 5 Josiah Rodriguez 12 Bangor High 124-04 2 6 Isaac Osborne 11 Bangor High 120-04 1 7 Jake Bassi 9 Bangor High 119-06 8 Andrew Herrick 11 Ellsworth Hi 116-05 9 Leonardo Mlynski 12 Hampden Acad 113-07 10 Matthew Fitzpatrick 12 John Bapst M 110-01 11 Obrien Robinson 12 Ellsworth Hi 107-01 12 Hayden Rollins 11 John Bapst M 105-08 13 Jafar Ojugbele 12 Old Town Hig 105-07 14 Joseph Bennett 9 Mt. Desert I 102-06 15 Andrew James 12 Mt. Desert I 100-04 16 Owen Wyman 10 Hermon High 83-08 Boys Javelin Throw ======================================================================= PVC Record: R 201-11 1985 Bob McCormick, Orono '22 Champion: 145-10 Kyle Sidaway, John Bapst M Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Malachi Cummings 12 Presque Isle 160-02 10 2 Kyle Sidaway 12 John Bapst M 137-10 8 3 Owen Hoovler 11 Bangor High 134-11 6 4 Damarion Gagnon 10 Caribou High 128-09 4 5 Wesley Keim 12 Ellsworth Hi 120-07 2 6 Killian Pottle 10 Old Town Hig 118-06 1 7 Andrew Herrick 11 Ellsworth Hi 118-06 8 Sam Rutledge 12 Bangor High 113-05 9 Konnor Huckins 12 Caribou High 110-01 10 Benjamin Tate 10 Ellsworth Hi 108-03 11 Liam Orkins 9 Presque Isle 103-09 12 Gavin Pierce 12 John Bapst M 92-08 Boys 1600 Meter Race Walk ======================================================================= PVC Record: R 6:14.48 2001 Ben Shorey, Ellsworth '22 Champion: 7:49.39 Simon Socolow, Bangor High Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Wesley Hitchcook 11 Caribou High 8:05.66 10 1:49.264 (1:49.264) 3:53.228 (2:03.964) 6:03.160 (2:09.932) 8:05.651 (2:02.491) 2 Felix Markosian 10 Ellsworth Hi 8:08.06 8 1:53.615 (1:53.615) 3:58.007 (2:04.392) 6:06.734 (2:08.727) 8:08.056 (2:01.322) 3 Nick Anderson 11 Caribou High 8:27.14 6 1:51.235 (1:51.235) 3:58.283 (2:07.048) 6:09.950 (2:11.667) 8:27.139 (2:17.189) 4 Edward Bell 11 Caribou High 10:31.31 4 2:19.034 (2:19.034) 4:59.212 (2:40.178) 7:45.029 (2:45.817) 10:31.304 (2:46.275) 5 Drew Turgeon 11 Hampden Acad 13:11.15 2 2:52.435 (2:52.435) 6:15.942 (3:23.507) 9:46.792 (3:30.850) 13:11.141 (3:24.349) 6 Camden Valentine 11 Hampden Acad 18:31.12 1 4:28.782 (4:28.782) 9:28.152 (4:59.370) 14:13.908 (4:45.756) 18:31.111 (4:17.203)