Maine Men’s Basketball Team Releases Full 2026-27 Schedule
The Maine Men's Basketball Team released their full 2026-27 schedule on Tuesday, August 18th after previously releasing their non-conference schedule the end of July.
Maine will play 6 of their 16 non-conference games at The Pit. They will be playing in Easton Pennsylvania over Thanksgiving Weekend in the Lafayette Classic.
Non-Conference Schedule
- Monday November 2 - At Providence College
- Thursday November 5 - At Sacred Heart
- Sunday November 8 - vs. Manhattan University 2 p.m.
- Tuesday November 10 - At University of Rhode Island
- Saturday November 14 - vs. Drexel 1 p.m.
- Thursday November 19 - At Quinnipiac University 7 p.m.
- Saturday, November 21 - At University of Massachusetts 7 p.m.
- Friday November 27 - At Lafayette College
- Saturday November 28 - At Lafayette College vs. Le Moyne College
- Sunday November 29 - At Lafayette College vs. Niagara University
- Tuesday December 1 - vs. UMaine Augusta 6 p.m.
- Saturday December 5 - vs. Stony Brook University 1 p.m.
- Tuesday December 8 - At DePaul University
- Saturday December 12 - vs. Boston University 2 p.m.
- Monday December 21 - vs. Merrimack College 2 p.m.
- Tuesday December 29 - At Brown University
America East Conference Schedule
- Saturday January 2 at Bryant University
- Thursday January 7 vs. New Jersey Institute of Technology
- Saturday January 9 vs. University of Maryland Baltimore County
- Monday January 18 vs. University of Massachusetts Lowell
- Thursday January 21 at Binghamton University
- Saturday January 23 at University at Albany
- Thursday January 28 vs. University of Vermont
- Saturday January 30 vs. University of New Hampshire
- Thursday February 4 at University of Massachusetts Lowell
- Thursday February 11 at University of Maryland Baltimore County
- Saturday February 13 at New Jersey Institute of Technology
- Wednesday February 17 vs. Bryant University
- Saturday February 20 at University of New Hampshire
- Thursday February 24 vs. Binghamton University
- Saturday February 27 vs. University at Albany
- Tuesday March 2 at University of Vermont
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