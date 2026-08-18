Maine Men’s Basketball Team Releases Full 2026-27 Schedule

Maine Men’s Basketball Team Releases Full 2026-27 Schedule

October 29, 2025 Photo Chris Popper

The Maine Men's Basketball Team released their full 2026-27 schedule on Tuesday, August 18th after previously releasing their non-conference schedule the end of July.

Maine will play 6 of their 16 non-conference games at The Pit. They will be playing in Easton Pennsylvania over Thanksgiving Weekend in the Lafayette Classic.

Non-Conference Schedule

  • Monday November 2 - At Providence College
  • Thursday November 5 - At Sacred Heart
  • Sunday November 8 - vs. Manhattan University 2 p.m.
  • Tuesday November 10 - At University of Rhode Island
  • Saturday November 14 - vs. Drexel 1 p.m.
  • Thursday November 19 - At Quinnipiac University 7 p.m.
  • Saturday, November 21 - At University of Massachusetts 7 p.m.
  • Friday November 27 - At Lafayette College
  • Saturday November 28 - At Lafayette College vs. Le Moyne College
  • Sunday November 29 - At Lafayette College vs. Niagara University
  • Tuesday December 1 - vs. UMaine Augusta 6 p.m.
  • Saturday December 5 - vs. Stony Brook University 1 p.m.
  • Tuesday December 8 - At DePaul University
  • Saturday December 12 - vs. Boston University 2 p.m.
  • Monday December 21 - vs. Merrimack College 2 p.m.
  • Tuesday December 29 - At Brown University

America East Conference Schedule

  • Saturday January 2 at Bryant University
  • Thursday January 7 vs. New Jersey Institute of Technology
  • Saturday January 9 vs. University of Maryland Baltimore County
  • Monday January 18 vs. University of Massachusetts Lowell
  • Thursday January 21 at Binghamton University
  • Saturday January 23 at University at Albany
  • Thursday January 28 vs. University of Vermont
  • Saturday January 30 vs. University of New Hampshire
  • Thursday February 4 at University of Massachusetts Lowell
  • Thursday February 11 at University of Maryland Baltimore County
  • Saturday February 13 at New Jersey Institute of Technology
  • Wednesday February 17 vs. Bryant University
  • Saturday February 20 at University of New Hampshire
  • Thursday February 24 vs. Binghamton University
  • Saturday February 27 vs. University at Albany
  • Tuesday March 2 at University of Vermont
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Filed Under: Black-Bear-Sports
Categories: Articles, Maine Mens Basketball

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