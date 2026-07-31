Maine Men’s Basketball Releases 2026-27 Non-Conference Schedule
The Maine Men's Basketball Team released their 2026-27 non-conference schedule, with the Black Bears scheduled to tip-off the season on Monday, November 9th.
Maine will play 6 of their 16 non-conference games at The Pit. They will be playing in Easton Pennsylvania over Thanksgiving Weekend in the Lafayette Classic.
The America East Conference schedule for games in 2027 will be released shortly.
- Monday November 2 - At Providence College
- Thursday November 5 - At Sacred Heart
- Sunday November 8 - vs. Manhattan University 2 p.m.
- Tuesday November 10 - At University of Rhode Island
- Saturday November 14 - vs. Drexel 1 p.m.
- Thursday November 19 - At Quinnipiac University 7 p.m.
- Saturday, November 21 - At University of Massachusetts 7 p.m.
- Friday November 27 - At Lafayette College
- Saturday November 28 - At Lafayette College vs. Le Moyne College
- Sunday November 29 - At Lafayette College vs. Niagara University
- Tuesday December 1 - vs. UMaine Augusta 6 p.m.
- Saturday December 5 - vs. Stony Brook University 1 p.m.
- Tuesday December 8 - At DePaul University
- Saturday December 12 - vs. Boston University 2 p.m.
- Monday December 21 - vs. Merrimack College 2 p.m.
- Tuesday December 29 - At Brown University
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