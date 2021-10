Brunswick Finishes 1st in KVAC Class A, Cony Finishes 1st in Class B in Boys Cross Country Championship Meet

The Brunswick Boys Cross Country Team finished 1st in Class A while Cony finished 1st in Class B in the KVAC Cross Country Championship at Cony High School in Augusta on Saturday, October 16th.

Team Results

Class A

Brunswick - 51

Hampden Academy - Bangor - 67

Messalonskee - 112

Mt. Blue - 125

Mt Ararat - 159

Brewer - 218

Camden Hills - 226

Lewiston - 235

Oxford Hills - 242

Edward Little - 303

Skowhegan - 328

Class B

Cony - 41

Lincoln Academy - 68

Morse - 74

Erskine Academy - 129

Nokomis - 132

Leavitt - 133

Belfast - 168

Maracacook - 182

Gardiner - 216

Winslow - 256

Individual Times courtesy of Sub 5

Event 2 Boys 5000 Meter Run VARSITY Class A School ================================================================================== Name Year School Avg Mile Finals Points ================================================================================== Results - Men Class A School 1 Abbott Valentine SR Hampden Academy 5:12.5 16:11.0 1 2 Daniel McCarthy SR Bangor High School 5:13.6 16:14.2 2 3 Charlie Collins JR Hampden Academy 5:36.5 17:25.5 3 4 Cyrus Evans JR Mt. Blue 5:38.1 17:30.5 4 5 Ben Keleher SR Mt. Ararat 5:42.9 17:45.3 5 6 Joey Valliere SR Brunswick 5:44.9 17:51.4 6 7 Eli Palmer JR Brunswick 5:46.6 17:56.7 7 8 Dolan Pols SR Brunswick 5:50.7 18:09.4 8 9 Simon Socolow SR Bangor High School 5:51.2 18:11.1 9 10 Patrick McKenney JR Skowhegan 5:52.3 18:14.6 10 11 Caden Cote SR Messalonskee 5:52.7 18:15.7 11 12 Henri McCourt FR Mt. Blue 5:53.3 18:17.6 12 13 Pierce Coughlin FR Messalonskee 5:55.4 18:24.0 13 14 Miles Logan JR Brunswick 5:56.1 18:26.1 14 15 Ethan DeMerchant JR Bangor High School 5:56.7 18:28.3 15 16 Felix Battle SR Brunswick 5:57.2 18:29.6 16 17 Kevin Fogarty FR Bangor High School 5:58.5 18:33.8 17 18 Harrison Shain SO Hampden Academy 6:00.2 18:39.1 18 19 Cooper Parlee SR Brewer High School 6:01.3 18:42.4 19 20 Tieran Croft SR Messalonskee 6:05.9 18:56.7 20 21 Nathan Kallin SR Brunswick 6:06.8 18:59.4 21 22 Judson Nash SR Hampden Academy 6:06.8 18:59.6 22 23 Brody Simons SO Hampden Academy 6:08.4 19:04.4 23 24 Quinn D'Alessio SR Bangor High School 6:12.8 19:18.0 24 25 Tim Collins FR Hampden Academy 6:13.1 19:19.0 25 26 Eli Hoeft FR Mt. Blue 6:15.9 19:27.7 26 27 Lucas Hutchinson FR Oxford hills 6:15.9 19:27.7 27 28 Adam Bilodeau JR Lewiston 6:16.7 19:30.1 28 29 Colby Pawson SR Messalonskee 6:17.3 19:32.2 29 30 Trevor Parlee SO Brewer High School 6:17.4 19:32.4 30 31 Walker Hedrich FR Camden Hills 6:18.4 19:35.4 31 32 Raymond Brickle JR Hampden Academy 6:20.3 19:41.4 32 33 Logan Munsey SR Mt. Ararat 6:22.0 19:46.6 33 34 Tomas Cundick SR Mt. Blue 6:22.2 19:47.2 34 35 Nate Chase SR Mt. Ararat 6:24.9 19:55.6 35 36 Julien Turmenne JR Lewiston 6:25.6 19:57.8 36 37 Adam Miller-Treat JR Bangor High School 6:26.9 20:01.8 37 38 Parker Libby JR Mt. Ararat 6:28.1 20:05.5 38 39 Beckett Cote FR Messalonskee 6:29.2 20:09.2 39 40 Zachary Clement SO Camden Hills 6:30.2 20:12.2 40 41 Swaroop Handral SR Brewer High School 6:30.6 20:13.4 41 42 Sam Fegel SO Messalonskee 6:32.6 20:19.7 42 43 Grey Vanderwood SR Oxford hills 6:33.1 20:21.1 43 44 John-Antonio Fatone JR Lewiston 6:34.1 20:24.3 44 45 Ethan Partal JR Bangor High School 6:36.6 20:32.0 45 46 Cody Roy SO Oxford hills 6:39.0 20:39.5 46 47 Sam Cashman FR Brunswick 6:39.3 20:40.4 47 48 Luke Page SR Mt. Ararat 6:39.8 20:42.0 48 49 Owen Heseltine SO Mt. Blue 6:39.9 20:42.3 49 50 Isaiah Smith SO Camden Hills 6:41.0 20:45.6 50 51 Ben Pike FR Camden Hills 6:41.2 20:46.3 51 52 Alex Hardy SR Mt. Blue 6:41.2 20:46.3 52 53 Clay Trafton SO Edward Little 6:41.9 20:48.7 53 54 Colin Wright SO Camden Hills 6:49.0 21:10.5 54 55 Owen Webster FR Edward Little 6:49.8 21:13.0 55 56 Quinn St. Peter Scott FR Edward Little 6:51.0 21:17.0 56 57 Thomas Tracy JR Messalonskee 6:53.1 21:23.5 57 58 Finn Urey JR Camden Hills 6:54.5 21:27.8 58 59 Sullivan Crowe SO Mt. Ararat 6:54.9 21:29.1 59 60 Kodi Quimby JR Mt. Blue 6:55.0 21:29.2 60 61 Isaac Roy SR Oxford hills 6:57.6 21:37.4 61 62 James Bertolino JR Brewer High School 6:58.9 21:41.4 62 63 Jibril Holloman JR Lewiston 6:59.9 21:44.4 63 64 Danny Zhang JR Lewiston 7:00.6 21:46.7 64 65 Henry Swift SR Oxford hills 7:00.9 21:47.5 65 66 Caiden Madore SO Brewer High School 7:03.8 21:56.6 66 67 Jaden Ouellette JR Edward Little 7:08.4 22:11.0 67 68 Hudson Holden SR Mt. Ararat 7:10.1 22:16.1 68 69 Soren Beckstrom JR Camden Hills 7:10.3 22:16.9 69 70 Aaron Lyon SR Brewer High School 7:12.3 22:23.0 70 71 Zander Hunter SR Brewer High School 7:17.5 22:39.3 71 72 Dru Hyndman JR Edward Little 7:17.8 22:40.1 72 73 Thomas Hartnett SR Oxford hills 7:45.2 24:05.3 73 74 Cooper Dunn SR Edward Little 7:45.3 24:05.6 74 75 Shrav Bushey SR Skowhegan 7:52.6 24:28.1 75 76 Elgin Physic SR Lewiston 7:58.2 24:45.7 76 77 Kai Thistle FR Edward Little 7:58.4 24:46.4 77 78 Silas Timm JR Oxford hills 8:05.8 25:09.4 78 79 Cole Ward JR Lewiston 8:11.4 25:26.6 79 80 Gabe stetkis FR Skowhegan 8:37.2 26:46.7 80 81 Zeke Bushey SO Skowhegan 8:45.3 27:12.0 81 82 Isaiah Smith JR Skowhegan 8:59.3 27:55.6 82 Event 2 Boys 5000 Meter Run VARSITY Class B School ================================================================================== Name Year School Avg Mile Finals Points ================================================================================== Results - Men Class B School 1 Connor Daigle SR Medomak 5:26.0 16:52.7 2 Logan Ouellette JR Leavitt 5:31.8 17:10.7 1 3 Jacob Pelletier SR Cony High School 5:46.8 17:57.4 2 4 Liam Card JR Lincoln Academy 5:54.6 18:21.6 3 5 Riley Dunn JR Morse High School 6:06.6 18:58.9 4 6 Sam Goldey SO Cony High School 6:10.3 19:10.4 5 7 Will Robbins JR Belfast 6:11.2 19:13.2 6 8 Nick Choate JR Erskine Academy 6:11.2 19:13.2 7 9 Sam Coffin JR Cony High School 6:12.0 19:15.7 8 10 Andrew Turlo JR Waterville 6:14.8 19:24.3 11 Westley Dyer SR Belfast 6:15.8 19:27.6 9 12 Nick Russ SO Lincoln Academy 6:17.2 19:31.7 10 13 Noah Morris SO Medomak 6:17.8 19:33.6 14 Riley Harper JR Morse High School 6:19.3 19:38.2 11 15 Will Sherrill SR Lincoln Academy 6:23.0 19:49.7 12 16 Zephyr Lani-Caputo JR Erskine Academy 6:24.4 19:54.1 13 17 Sawyer Wright FR Morse High School 6:24.7 19:55.1 14 18 Gabe Durazo SO Leavitt 6:25.9 19:59.0 15 19 Gaffney McDonough FR Morse High School 6:26.0 19:59.0 16 20 James Mooney SO Cony High School 6:27.1 20:02.5 17 21 Silas Bartol SO Maranacook 6:28.9 20:08.0 18 22 Brandon Mastrianno SO Cony High School 6:33.2 20:21.6 19 23 Dominick Gould SR NOK 6:33.5 20:22.5 20 24 Conor Glasier SO Lincoln Academy 6:34.5 20:25.5 21 25 Nate True SR Lincoln Academy 6:35.6 20:29.1 22 26 Aiden Jacobs JR Lincoln Academy 6:36.6 20:32.1 23 27 Aleksander Carsley SO NOK 6:37.5 20:34.8 24 28 Dominick Toscano SO Leavitt 6:40.2 20:43.1 25 29 Eli Jakubisn FR NOK 6:40.5 20:44.2 26 30 Max Olmstead SR Maranacook 6:41.1 20:46.0 27 31 Drew Adams JR NOK 6:43.0 20:52.1 28 32 Liam Drewniak SO Morse High School 6:45.4 20:59.4 29 33 Will Clark SO Lincoln Academy 6:46.5 21:02.9 30 34 Kaden McIntyre SR Erskine Academy 6:46.8 21:03.9 31 35 Wynn Pooler FR Erskine Academy 6:47.6 21:06.3 32 36 Kyle Barlow SR Gardiner 6:48.1 21:07.8 33 37 Andrew Doughty JR NOK 6:48.2 21:08.0 34 38 Cooper Tarbuck FR Maranacook 6:49.4 21:11.7 35 39 Jake Maheu JR Leavitt 6:49.5 21:12.2 36 40 Owen Wallace SR Gardiner 6:53.5 21:24.5 37 41 Jack D'Souza SR Morse High School 6:54.0 21:26.0 38 42 Tyler Pelletier SO Cony High School 6:56.5 21:33.9 39 43 Evan Watt SR Winslow High school 7:06.1 22:03.9 40 44 Matthew Dos Santos SO Cony High School 7:06.6 22:05.2 41 45 Dominic Smith SR Morse High School 7:07.1 22:06.9 42 46 Talon Loftus SO Winslow High school 7:07.9 22:09.4 43 47 Zach Berg SR Maranacook 7:11.1 22:19.2 44 48 Kayden Soiett JR Gardiner 7:16.2 22:35.2 45 49 Justice Marable FR Erskine Academy 7:16.7 22:36.8 46 50 Zachary Armstrong SR Belfast 7:20.2 22:47.5 47 51 William Leach JR Gardiner 7:22.7 22:55.2 48 52 Ryan Yang SR Winslow High school 7:23.9 22:59.1 49 53 Trey Goodwin SR Lawrence 7:26.8 23:08.1 54 Kurtis Gould SR NOK 7:27.7 23:10.8 50 55 Cole Clark FR Belfast 7:27.9 23:11.4 51 56 Logan Grubb SR Medomak 7:28.7 23:13.9 57 James Green SR NOK 7:28.7 23:14.1 52 58 Deklin Fitzgerald SR Oceanside 7:31.5 23:22.6 59 Isaac Dostie SR Gardiner 7:32.8 23:26.7 53 60 Clayton Allen SR Erskine Academy 7:34.0 23:30.6 54 61 Alec Rolfe JR Belfast 7:35.5 23:35.0 55 62 Ryan Lynch SR Oceanside 7:36.3 23:37.6 63 Desmon Young JR Leavitt 7:43.0 23:58.3 56 64 Thomas Murphy JR Gardiner 7:50.1 24:20.5 57 65 Eric Nelson JR Maranacook 7:53.5 24:31.0 58 66 Asher Grazulis JR Waterville 7:53.8 24:32.0 67 Atticus Blue FR Medomak 7:55.1 24:35.9 68 Zachary Bailey SR Gardiner 7:59.2 24:48.6 59 69 Hugo Smith SR Erskine Academy 8:09.8 25:21.5 60 70 George Taylor FR Waterville 8:12.4 25:29.9 71 Aiden Warme SR Winslow High school 8:16.1 25:41.2 61 72 Noah Brisson SO Leavitt 8:18.1 25:47.5 62 73 Justin Rogers SO Winslow High school 8:34.2 26:37.5 63 74 Ryan Bowley SR Lawrence 9:18.4 28:54.7