EHS Boys and GSA Girls Finish 1st in Track & Field Meet in Ellsworth May 4 [RESULTS]

The Ellsworth Boy's and George Stevens Academy Girl's Track and Field Teams finished 1st in the 6-team Track and Field Meet held at Ellsworth High School on Thursday, May 4th. Here are the Team and Individual results. Results from Sub 5.

Boys

Ellsworth - 126 GSA - 103 Sumner - 85 Narraguagus - 17 Blue Hill Harbor - 9

Girls

GSA - 118 Ellsworth - 82 Sumner - 49 Jonesport-Beals - 32 Narraguagus - 17

Congratulations to Ellsworth's Drew Pierson who set a school record in the outdoor high-jump with a jump of 6-01.25. Pierson won the high jump, triple jump and long jump

Here are the individual results.

Boys

Boys 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== Finals 1 Sayer Williams George Steve 12.71 1 8 2 Ben Baldwin George Steve 12.81 1 6 3 Billy Wray Sumner Memor 12.91 1 4 4 Solomon Haggarty George Steve 13.00 2 2 5 Rowan Gagne George Steve 13.01 1 1 6 Caleb Jenkins Ellsworth Hi 13.03 1 7 Aiden Griffin Sumner Memor 13.12 2 8 Alex McGowan Ellsworth Hi 13.13 1 9 Josiah James-Chin Ellsworth Hi 13.19 1 10 Matthew Carney Sumner Memor 13.34 2 11 Obrien Robinson Ellsworth Hi 13.54 2 12 Jake Lepper George Steve 13.59 2 13 Logan Buteau Sumner Memor 13.69 2 14 Damon Reynolds Narraguagus 13.73 3 15 Javon McMullen George Steve 13.75 2 16 Leontae Lay Ellsworth Hi 13.77 2 17 Joshua Orellana-Cramer Sumner Memor 13.92 3 18 Erick Beal Sumner Memor 14.19 3 19 Ansel Tenney George Steve 14.60 3 20 Julian Dennison Sumner Memor 14.82 3 21 Asa Berry Sumner Memor 14.89 3 22 Saben Tenney Sumner Memor 14.93 3 23 Cody Leighton Narraguagus 15.19 4 24 Edmund Crownover George Steve 15.39 4 25 Brenden Willett Sumner Memor 15.88 4 Boys 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Ben Baldwin George Steve 25.41 1 8 2 Alex McGowan Ellsworth Hi 25.55 3 6 3 Caleb Jenkins Ellsworth Hi 25.69 3 4 4 Caleb Willett Sumner Memor 26.01 1 2 5 Solomon Haggarty George Steve 26.28 2 1 6 Rowan Gagne George Steve 26.28 1 7 Josiah James-Chin Ellsworth Hi 26.41 1 8 Billy Wray Sumner Memor 26.43 1 9 Aiden Griffin Sumner Memor 26.73 1 10 Leontae Lay Ellsworth Hi 26.95 2 11 Jake Lepper George Steve 27.00 1 12 Rowan Tate Ellsworth Hi 27.10 3 13 Thomas Coolidge Blue Hill Ha 28.06 2 14 Jack Fisher Sumner Memor 28.22 2 15 Joshua Orellana-Cramer Sumner Memor 28.69 2 16 Javon McMullen George Steve 28.91 2 17 Erick Beal Sumner Memor 29.23 2 18 Edmund Crownover George Steve 31.00 2 19 Teddy Dickson-Smith Sumner Memor 33.65 3 Boys 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Kaleb Colson Sumner Memor 52.00 1 8 2 Andrew Hipsky George Steve 57.28 2 6 3 Austin Chandler George Steve 57.62 1 4 4 Caleb Willett Sumner Memor 58.34 1 2 5 Troy Morrison Blue Hill Ha 1:00.11 1 1 6 Thomas Coolidge Blue Hill Ha 1:01.59 1 7 Gabe Hanscom Narraguagus 1:01.63 1 8 Sayer Williams George Steve 1:01.76 1 9 Jack Fisher Sumner Memor 1:04.93 2 10 Leontae Lay Ellsworth Hi 1:15.17 2 11 Erick Beal Sumner Memor 1:16.63 2 Boys 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Matthew Cormier Ellsworth Hi 2:08.57 8 1:01.489 (1:01.489) 2:08.566 (1:07.077) 2 Aedyn Hughes Ellsworth Hi 2:18.99 6 1:04.682 (1:04.682) 2:18.983 (1:14.301) 3 Asa Berry Sumner Memor 2:20.53 4 1:06.614 (1:06.614) 2:20.522 (1:13.908) 4 Cyrus Blake George Steve 2:24.05 2 1:06.264 (1:06.264) 2:24.042 (1:17.778) 5 Micah Bryan George Steve 2:28.27 1 1:11.723 (1:11.723) 2:28.265 (1:16.542) 6 Chris Taylor Ellsworth Hi 2:30.31 1:11.406 (1:11.406) 2:30.301 (1:18.895) 7 Felix Markosian Ellsworth Hi 2:32.95 1:15.011 (1:15.011) 2:32.949 (1:17.938) 8 Ansel Tenney George Steve 2:33.11 1:15.457 (1:15.457) 2:33.105 (1:17.648) 9 Saben Tenney Sumner Memor 2:33.51 1:16.276 (1:16.276) 2:33.505 (1:17.229) 10 Isiah Corson Ellsworth Hi 2:35.65 1:15.896 (1:15.896) 2:35.650 (1:19.754) 11 Matthew Haire Narraguagus 2:43.55 1:20.392 (1:20.392) 2:43.547 (1:23.155) 12 Aric Gleason Ellsworth Hi 2:44.72 1:23.461 (1:23.461) 2:44.718 (1:21.257) Boys 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Troy Morrison Blue Hill Ha 5:04.58 8 1:14.085 (1:14.085) 2:35.900 (1:21.815) 3:56.844 (1:20.944) 5:04.573 (1:07.729) 2 Aedyn Hughes Ellsworth Hi 5:16.77 6 1:18.650 (1:18.650) 2:41.747 (1:23.097) 4:02.145 (1:20.398) 5:16.767 (1:14.622) 3 Ira Buchholz George Steve 5:17.39 4 1:19.411 (1:19.411) 2:43.252 (1:23.841) 4:03.091 (1:19.839) 5:17.385 (1:14.294) 4 Chris Taylor Ellsworth Hi 5:18.10 2 1:19.126 (1:19.126) 2:42.479 (1:23.353) 4:02.792 (1:20.313) 5:18.099 (1:15.307) 5 Cyrus Blake George Steve 5:26.82 1 1:18.568 (1:18.568) 2:43.045 (1:24.477) 4:08.313 (1:25.268) 5:26.820 (1:18.507) 6 Sebastian Petrak George Steve 5:48.45 1:19.888 (1:19.888) 2:47.000 (1:27.112) 4:20.285 (1:33.285) 5:48.447 (1:28.162) 7 Matthew Haire Narraguagus 5:51.31 1:23.107 (1:23.107) 2:52.127 (1:29.020) 4:24.292 (1:32.165) 5:51.306 (1:27.014) 8 Isiah Corson Ellsworth Hi 6:05.78 1:25.129 (1:25.129) 3:03.367 (1:38.238) 4:42.577 (1:39.210) 6:05.771 (1:23.194) 9 Aric Gleason Ellsworth Hi 6:10.74 1:25.700 (1:25.700) 3:03.123 (1:37.423) 4:43.390 (1:40.267) 6:10.737 (1:27.347) Boys 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kaleb Colson Sumner Memor 10:02.28 8 1:11.033 (1:11.033) 2:26.054 (1:15.021) 3:44.048 (1:17.994) 5:00.920 (1:16.872) 6:18.229 (1:17.309) 7:35.884 (1:17.655) 8:53.159 (1:17.275) 10:02.276 (1:09.117) 2 Thomas Norgang George Steve 11:13.33 6 1:19.441 (1:19.441) 2:44.354 (1:24.913) 4:09.307 (1:24.953) 5:34.841 (1:25.534) 6:59.885 (1:25.044) 8:26.983 (1:27.098) 9:53.341 (1:26.358) 11:13.327 (1:19.986) 3 Matthew Cormier Ellsworth Hi 11:22.98 4 1:20.018 (1:20.018) 2:45.039 (1:25.021) 4:10.614 (1:25.575) 5:38.302 (1:27.688) 7:07.891 (1:29.589) 8:38.292 (1:30.401) 10:07.679 (1:29.387) 11:22.972 (1:15.293) 4 Asa Berry Sumner Memor 11:30.08 2 1:20.904 (1:20.904) 2:45.728 (1:24.824) 4:11.192 (1:25.464) 5:37.824 (1:26.632) 7:06.938 (1:29.114) 8:37.188 (1:30.250) 10:06.765 (1:29.577) 11:30.071 (1:23.306) 5 Ira Buchholz George Steve 11:36.00 1 1:23.130 (1:23.130) 2:55.058 (1:31.928) 4:27.112 (1:32.054) 5:54.593 (1:27.481) 7:18.811 (1:24.218) 8:45.031 (1:26.220) 10:14.839 (1:29.808) 11:35.991 (1:21.152) 6 Micah Bryan George Steve 12:12.17 1:28.241 (1:28.241) 3:02.688 (1:34.447) 4:37.193 (1:34.505) 6:11.314 (1:34.121) 7:44.331 (1:33.017) 9:16.565 (1:32.234) 10:49.436 (1:32.871) 12:12.165 (1:22.729) 7 Owen Norgang Blue Hill Ha 12:13.20 1:24.881 (1:24.881) 3:00.228 (1:35.347) 4:34.103 (1:33.875) 6:09.149 (1:35.046) 7:44.937 (1:35.788) 9:17.520 (1:32.583) 10:52.369 (1:34.849) 12:13.194 (1:20.825) 8 Azaiah Nanson George Steve 12:42.82 1:31.325 (1:31.325) 3:06.994 (1:35.669) 4:45.025 (1:38.031) 6:22.851 (1:37.826) 8:01.060 (1:38.209) 9:39.082 (1:38.022) 11:14.584 (1:35.502) 12:42.820 (1:28.236) 9 Matthew Haire Narraguagus 13:14.27 1:29.936 (1:29.936) 3:06.331 (1:36.395) 4:48.324 (1:41.993) 6:30.960 (1:42.636) 8:13.471 (1:42.511) 9:57.775 (1:44.304) 11:42.781 (1:45.006) 13:14.264 (1:31.483) Boys 110 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Caleb Willett Sumner Memor 17.12 8 2 Andrew Hipsky George Steve 17.77 6 3 Sayer Williams George Steve 18.82 4 4 Rowan Tate Ellsworth Hi 19.09 2 5 Jack Fisher Sumner Memor 20.27 1 6 Jarod Smith Sumner Memor 23.31 Boys 300 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Rowan Tate Ellsworth Hi 46.23 8 2 Javon McMullen George Steve 51.13 6 Boys 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 George Stevens Academy 48.27 8 2 Sumner Memorial High School 50.94 6 3 Ellsworth High School 51.41 4 4 Narraguagus High School 53.06 2 -- George Stevens Academy 'B' DNF Boys 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Sumner Memorial High School 4:21.67 8 1:06.136 (1:06.136) 2:13.736 (1:07.600) 3:14.504 (1:00.768) 4:21.668 (1:07.164) Boys 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Ellsworth High School 9:42.16 8 2:20.612 (2:20.612) 4:45.523 (2:24.911) 7:28.967 (2:43.444) 9:42.158 (2:13.191) 2 George Stevens Academy 10:13.07 6 2:33.145 (2:33.145) 5:05.441 (2:32.296) 7:44.976 (2:39.535) 10:13.062 (2:28.086) Boys High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Drew Pierson Ellsworth Hi 6-01.25 8 2 Alex McGowan Ellsworth Hi 5-00.00 6 3 Julian Dennison Sumner Memor 4-10.00 4 Boys Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Drew Pierson Ellsworth Hi 19-09.50 8 2 Damon Reynolds Narraguagus 18-06.00 6 3 Aiden Griffin Sumner Memor 17-06.00 4 4 Josiah James-Chin Ellsworth Hi 17-03.00 2 5 Gabe Hanscom Narraguagus 16-05.50 1 6 Joshua Orellana-Cramer Sumner Memor 14-00.25 Boys Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Drew Pierson Ellsworth Hi 40-07.50 8 2 Caleb Willett Sumner Memor 36-10.25 6 3 Logan Buteau Sumner Memor 33-03.50 4 4 Chris Taylor Ellsworth Hi 29-10.00 2 5 Jack Fisher Sumner Memor 27-09.50 1 6 Teddy Dickson-Smith Sumner Memor 27-01.00 Boys Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Andrew Herrick Ellsworth Hi 39-07.00 8 2 Jack Sullivan George Steve 39-02.00 6 3 Matthew Carney Sumner Memor 38-11.75 4 4 Obrien Robinson Ellsworth Hi 36-10.25 2 5 Benjamin Tate Ellsworth Hi 33-03.50 1 6 Wesley Keim Ellsworth Hi 28-09.50 7 Charles St Lawrence George Steve 28-08.00 8 Jarod Smith Sumner Memor 28-04.00 9 Dominic Hamm Ellsworth Hi 26-11.75 10 Isaiah Rivers Sumner Memor 25-03.75 11 Nye Weeks Ellsworth Hi 24-05.50 12 Brenden Willett Sumner Memor 24-05.00 13 Lucas Ladd George Steve 21-01.00 14 Erick Beal Sumner Memor 19-07.50 Boys Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Obrien Robinson Ellsworth Hi 110-10 8 2 Isaiah Rivers Sumner Memor 104-08 6 3 Charles St Lawrence George Steve 100-07 4 4 Isiah Corson Ellsworth Hi 98-01 2 5 Matthew Carney Sumner Memor 97-06 1 6 Jack Sullivan George Steve 94-02 7 Andrew Herrick Ellsworth Hi 77-10 8 Wesley Keim Ellsworth Hi 76-11 9 Azaiah Nanson George Steve 76-07 10 Benjamin Tate Ellsworth Hi 76-00 11 Gabe Hanscom Narraguagus 74-08 12 Dominic Hamm Ellsworth Hi 69-11 13 Dylan Lutz Narraguagus 66-03 14 Teddy Dickson-Smith Sumner Memor 59-07 15 Nye Weeks Ellsworth Hi 54-03 16 Logan Buteau Sumner Memor 51-02 Boys Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Dakota Fahey Narraguagus 112-09 8 2 Azaiah Nanson George Steve 109-02 6 3 Wesley Keim Ellsworth Hi 108-09 4 4 Matthew Carney Sumner Memor J108-09 2 5 Benjamin Tate Ellsworth Hi 107-07 1 6 Damon Reynolds Narraguagus 104-09 7 Jack Sullivan George Steve 94-11 8 Andrew Herrick Ellsworth Hi 94-01 9 Jarod Smith Sumner Memor 92-04 10 Dylan Lutz Narraguagus 86-02 11 Isaiah Rivers Sumner Memor 78-02 12 Cody Leighton Narraguagus 75-10 13 Dominic Hamm Ellsworth Hi 75-03 14 Nye Weeks Ellsworth Hi 66-07 15 Julian Dennison Sumner Memor 57-10 16 Teddy Dickson-Smith Sumner Memor 53-10 17 Lucas Ladd George Steve 52-07 18 Brenden Willett Sumner Memor 47-01 Boys 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Felix Markosian Ellsworth Hi 8:36.14 8 8:36.132 (8:36.132) 2 Sebastian Petrak George Steve 11:44.90 6 11:44.896 (11:44.896)

Girls

Girls 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== Finals 1 Mia Mills Jonesport Be 14.36 1 8 2 Alexon Astbury George Steve 14.70 1 6 3 Alexa Johnson Narraguagus 16.27 1 4 4 Savannah Hasham Ellsworth Hi 16.33 2 2 5 Rhiannon Sargent Sumner Memor 16.40 1 1 6 Brisa Ortiz-Garcia Narraguagus 16.46 2 7 Logan Williams Ellsworth Hi 16.56 1 8 Kayli Tilden Ellsworth Hi 16.78 1 9 Mercedes Ulichny Ellsworth Hi 16.94 1 10 Caitlin Freeman Ellsworth Hi 16.98 3 11 Enna Bertin Sumner Memor 17.10 2 12 Hannah McBreairty-Frye Ellsworth Hi 18.30 2 13 Morelia Valencia-Jungo Sumner Memor 18.66 2 14 Annabelle Dwyer Sumner Memor 19.03 2 15 Elysium Arentz George Steve 19.03 3 16 Elizabeth McGaha George Steve 19.19 2 17 Katrina Evanson Narraguagus 21.16 2 18 Eve Skoletsky George Steve 25.84 3 Girls 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Addison Atherton Ellsworth Hi 29.13 1 8 2 Alexon Astbury George Steve 29.80 1 6 3 Ada Fisher Sumner Memor 30.87 1 4 4 Jillian Eldridge George Steve 31.81 1 2 5 Brisa Ortiz-Garcia Narraguagus 33.56 1 1 6 Nora Spratt George Steve 34.10 1 7 Logan Williams Ellsworth Hi 35.48 2 8 Jadyn Bell Ellsworth Hi 38.06 2 9 Elizabeth McGaha George Steve 41.15 2 10 Elysium Arentz George Steve 42.87 2 Girls 400 Meter Dash ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Addison Atherton Ellsworth Hi 1:07.15 8 2 Brisa Ortiz-Garcia Narraguagus 1:18.64 6 3 Alexa Johnson Narraguagus 1:20.96 4 4 Jadyn Bell Ellsworth Hi 1:27.24 2 5 Sarah Moseley Ellsworth Hi 1:29.53 1 6 Zoe Benalcazar Narraguagus 1:33.20 Girls 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Thea Crowley George Steve 2:33.44 8 1:13.964 (1:13.964) 2:33.436 (1:19.472) 2 Kathleen Stephens George Steve 2:44.41 6 1:15.433 (1:15.433) 2:44.406 (1:28.973) 3 Sophia Landrum George Steve 3:00.00 4 1:29.184 (1:29.184) 2:59.991 (1:30.807) 4 Iris Kimball George Steve 3:03.93 2 1:29.080 (1:29.080) 3:03.927 (1:34.847) 5 Lucy Clews George Steve 3:22.11 1 1:40.703 (1:40.703) 3:22.106 (1:41.403) 6 Violette Hermans George Steve 3:23.37 1:41.195 (1:41.195) 3:23.369 (1:42.174) 7 Jadyn Bell Ellsworth Hi 3:30.42 1:31.177 (1:31.177) 3:30.414 (1:59.237) Girls 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Addison Nelson Ellsworth Hi 6:00.89 8 1:25.405 (1:25.405) 2:56.888 (1:31.483) 4:30.574 (1:33.686) 6:00.881 (1:30.307) 2 Bailey Townsend George Steve 6:24.37 6 1:32.391 (1:32.391) 3:13.230 (1:40.839) 4:53.491 (1:40.261) 6:24.362 (1:30.871) 3 Mia Mills Jonesport Be 6:41.99 4 1:34.051 (1:34.051) 3:20.264 (1:46.213) 5:08.509 (1:48.245) 6:41.983 (1:33.474) 4 Alexa Johnson Narraguagus 6:53.01 2 1:37.317 (1:37.317) 3:23.752 (1:46.435) 5:12.764 (1:49.012) 6:53.003 (1:40.239) 5 Lucy Clews George Steve 7:10.77 1 1:39.164 (1:39.164) 3:27.164 (1:48.000) 5:22.613 (1:55.449) 7:10.761 (1:48.148) 6 Violette Hermans George Steve 7:18.10 1:41.807 (1:41.807) 3:37.740 (1:55.933) 5:33.505 (1:55.765) 7:18.093 (1:44.588) 7 Logan Townsend George Steve 8:39.79 1:46.907 (1:46.907) 3:59.477 (2:12.570) 6:21.692 (2:22.215) 8:39.790 (2:18.098) Girls 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Thea Crowley George Steve 12:19.86 8 1:28.628 (1:28.628) 3:03.079 (1:34.451) 4:38.060 (1:34.981) 6:12.542 (1:34.482) 7:46.604 (1:34.062) 9:20.633 (1:34.029) 10:53.129 (1:32.496) 12:19.857 (1:26.728) Girls 100 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ada Fisher Sumner Memor 19.36 8 2 Adriana Richardson Ellsworth Hi 19.88 6 Girls 300 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ada Fisher Sumner Memor 55.76 8 2 Liberty White Jonesport Be 1:08.94 6 Girls 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Ellsworth High School 1:01.30 8 2 Sumner Memorial High School 1:02.00 6 3 Ellsworth High School 'B' x1:03.80 Girls 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 George Stevens Academy 5:30.50 8 1:21.509 (1:21.509) 2:56.599 (1:35.090) 4:13.161 (1:16.562) 5:30.496 (1:17.335) Girls 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 George Stevens Academy 12:22.22 8 2:51.132 (2:51.132) 6:05.484 (3:14.352) 9:26.083 (3:20.599) 12:22.214 (2:56.131) Girls High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kathleen Stephens George Steve 4-06.00 8 2 Taylor Libby Ellsworth Hi 4-00.00 6 Girls Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Leigh Carter George Steve 14-01.00 8 2 Mia Mills Jonesport Be 13-09.00 6 3 Sydney Libby Ellsworth Hi 12-07.50 4 4 Taylor Libby Ellsworth Hi 12-05.25 2 5 Logan Williams Ellsworth Hi 12-03.50 1 6 Mercedes Ulichny Ellsworth Hi 12-03.25 7 Addison Atherton Ellsworth Hi 11-08.00 8 Savannah Hasham Ellsworth Hi 11-03.50 9 Sarah Moseley Ellsworth Hi 9-08.00 10 Enna Bertin Sumner Memor 9-07.50 11 Elizabeth McGaha George Steve 8-09.75 -- Hannah McBreairty-Frye Ellsworth Hi FOUL Girls Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Mercedes Ulichny Ellsworth Hi 26-05.75 8 2 Taylor Libby Ellsworth Hi 25-10.00 6 3 Bailey Townsend George Steve 25-08.50 4 4 Sydney Libby Ellsworth Hi 25-03.25 2 5 Nora Spratt George Steve 24-03.25 1 Girls Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Maranda Pert George Steve 27-07.50 8 2 Emily Burrill Sumner Memor 26-04.00 6 3 Marley Wenal George Steve 24-05.25 4 4 Bianca Seavey-Tucker Sumner Memor 22-04.50 2 5 Cady Gleason Ellsworth Hi 21-03.25 1 6 Sylvie Mowry Sumner Memor 20-02.00 7 Adriana Hall George Steve 18-06.75 8 Eve Skoletsky George Steve 12-00.50 Girls Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Maranda Pert George Steve 96-03 8 2 Marley Wenal George Steve 72-00 6 3 Bianca Seavey-Tucker Sumner Memor 66-07 4 4 Emily Burrill Sumner Memor 63-03 2 5 Cady Gleason Ellsworth Hi 62-00 1 6 Holly Tabbutt Narraguagus 55-11 7 Sylvie Mowry Sumner Memor 49-09 8 Morelia Valencia-Jungo Sumner Memor 48-06 9 Elaina Thomas Sumner Memor 48-04 10 Lydia Verway Narraguagus 46-09 11 Katrina Evanson Narraguagus 36-06 Girls Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Addison Atherton Ellsworth Hi 90-03 8 2 Ada Fisher Sumner Memor 85-07 6 3 Logan Townsend George Steve 71-02 4 4 Bianca Seavey-Tucker Sumner Memor 68-00 2 5 Maranda Pert George Steve 62-07 1 6 Cady Gleason Ellsworth Hi 60-03 7 Liberty White Jonesport Be 58-07 8 Holly Tabbutt Narraguagus 53-01 9 Leigh Carter George Steve 52-06 10 Adriana Hall George Steve 50-01 11 Zoe Benalcazar Narraguagus 47-06 12 Elaina Thomas Sumner Memor 45-11 13 Lydia Verway Narraguagus 43-01 14 Kayli Tilden Ellsworth Hi 40-01 15 Reese Bryant Sumner Memor 38-01 16 Tori Webber Sumner Memor 30-09 17 Lucy Clews George Steve 29-02 18 Eve Skoletsky George Steve 27-06 Girls 1600 Meter Race Walk 