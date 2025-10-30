Maine High School Field Hockey, Soccer and Volleyball Playoff Scores &#8211; October 29

Maine High School Field Hockey, Soccer and Volleyball Playoff Scores – October 29

October 29, 2025 Photo Walter Churchill

Here are a High School Field Hockey, Boy's Soccer and Volleyball Playoff Scores from Wednesday October 29th.

Field Hockey

  • Belfast 2 Cony 1
  • Boothbay 2 Traip Academy 0
  • Cape Elizabeth 4 York 3
  • Cheverus 7 South Portland 0
  • Gardiner 1 Leavitt 0
  • Lewiston 2 Messalonskee 1
  • Orono 1 Dexter 0
  • Skowhegan 6 Brunswick 0
  • Winthrop 3 Hall-Dale 0
  • Yarmouth 5 Fryeburg Academy 0

Boy's Soccer

  • Brunswick 4 Mt. Ararat 0
  • Buckfield 1 Bangor Christian 0
  • Bucksport 2 Houlton 1
  • Camden Hills 4 Mt. Blue 0
  • Cape Elizabeth 2 York 1
  • Caribou 2 MDI 1
  • Edward Little 5 Bangor 0
  • Falmouth 3 Windham 0
  • Fort Fairfield 9 Schenck 0
  • Gorham 6 Kennebunk 1
  • Greely 4 Freeport 0
  • Hall-Dale 3 Wells 1
  • Hodgdon 3 Easton 2
  • John Bapst 2 Cony 1
  • Katahdin 4 Dexter 0
  • Monmouth Academy 8 Machias 0
  • Mount Abram 1 NYA 0
  • Mount View 5 Winslow 0
  • Morse 2 Leavitt 0
  • Oak Hill 3 Maranacook 2 (penalty kicks)
  • Oceanside 4 Erskine Academy 1
  • Orono 3 MCI 1
  • Penquis Valley 4 Calais 0
  • Pine Tree Academy 3 Temple Academy 0
  • Piscataquis 12 Mattanawcook Academy 1
  • Presque Isle 4 Gardiner 1
  • Richmond 1 Narraguagus 0
  • Scarborough 4 Deering 0
  • South Portland 3 Marshwood 1
  • Woodland 2 Jonesport-Beals 1
  • Washington Academy 5 GSA 4

Volleyball

  • Gardiner 3 Wells 0
  • GSA 3 Woodland 1
  • Gorham 3 Cheverus 1
  • MDI 3 Ellsworth 0
  • Narraguagus 3 Jonesport-Beals 0
  • Thornton Academy 3 Scarborough 1
  • Washington Academy 3 Greely 0
  • York 3 Messalonskee 0
92.9 The Ticket logo
Get our free mobile app
Filed Under: High School Scores
Categories: Boys Soccer, High School Field Hockey, High School Soccer, High School Volleyball

More From 92.9 The Ticket