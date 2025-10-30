Maine High School Field Hockey, Soccer and Volleyball Playoff Scores – October 29
Here are a High School Field Hockey, Boy's Soccer and Volleyball Playoff Scores from Wednesday October 29th.
Field Hockey
- Belfast 2 Cony 1
- Boothbay 2 Traip Academy 0
- Cape Elizabeth 4 York 3
- Cheverus 7 South Portland 0
- Gardiner 1 Leavitt 0
- Lewiston 2 Messalonskee 1
- Orono 1 Dexter 0
- Skowhegan 6 Brunswick 0
- Winthrop 3 Hall-Dale 0
- Yarmouth 5 Fryeburg Academy 0
Boy's Soccer
- Brunswick 4 Mt. Ararat 0
- Buckfield 1 Bangor Christian 0
- Bucksport 2 Houlton 1
- Camden Hills 4 Mt. Blue 0
- Cape Elizabeth 2 York 1
- Caribou 2 MDI 1
- Edward Little 5 Bangor 0
- Falmouth 3 Windham 0
- Fort Fairfield 9 Schenck 0
- Gorham 6 Kennebunk 1
- Greely 4 Freeport 0
- Hall-Dale 3 Wells 1
- Hodgdon 3 Easton 2
- John Bapst 2 Cony 1
- Katahdin 4 Dexter 0
- Monmouth Academy 8 Machias 0
- Mount Abram 1 NYA 0
- Mount View 5 Winslow 0
- Morse 2 Leavitt 0
- Oak Hill 3 Maranacook 2 (penalty kicks)
- Oceanside 4 Erskine Academy 1
- Orono 3 MCI 1
- Penquis Valley 4 Calais 0
- Pine Tree Academy 3 Temple Academy 0
- Piscataquis 12 Mattanawcook Academy 1
- Presque Isle 4 Gardiner 1
- Richmond 1 Narraguagus 0
- Scarborough 4 Deering 0
- South Portland 3 Marshwood 1
- Woodland 2 Jonesport-Beals 1
- Washington Academy 5 GSA 4
Volleyball
- Gardiner 3 Wells 0
- GSA 3 Woodland 1
- Gorham 3 Cheverus 1
- MDI 3 Ellsworth 0
- Narraguagus 3 Jonesport-Beals 0
- Thornton Academy 3 Scarborough 1
- Washington Academy 3 Greely 0
- York 3 Messalonskee 0
